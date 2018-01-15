Засыпанные города. Анализ «развенчания мифов» от doctrinaire1802. Часть 2.

«Благоустройство городов современными коммуникациями тоже иногда прибавляло грунта, который оставался после проведения работ и его просто равномерно разравнивали по улицам.»

Что касается защиты именно от наводнений, то наши предки прекрасно знали, как с ними эффективнее всего бороться. 12 января 2018 года был опубликован ролик «Потоп 18-19 века, насыпные валы как защита?»,в котором показаны защитные валы вдоль реки Тьмака, правого притока Волги, который впадает в неё на территории города Тверь.Пару скриншотов из ролика, на котором данные валы хорошо видны.По словам автора ролика, подобные валы идут по обоим берегам реки, при этом их высота постепенно повышается по мере приближения к Волге, как, собственно, и должно быть в случае гидротехнических сооружений, которые должны защищать местность от разлива реки. И подобные защитные валы и дамбы имеются не только в Твери.Теперь по поводу двух фотографий, которые в статье следуют за фразами:«Но любой здравомыслящий человек, будет искусственно поднимать уровень улиц.Что мы и наблюдаем на следующих фотографиях.»На каком основании автор сделал вывод, что наблюдаемый лишний грунт на улицах является именно защитой от наводнений, совершенно непонятно, поскольку мы не знаем где это находится, на какой высоте от реки, да и вообще, есть ли там поблизости река, которая может создать угрозу сильного наводнения.Если уж на то пошло, то данные фотографии как раз наоборот подтверждают, что сравнительно недавно дома вынуждены были откапывать. В этом плане особенно интересно второе фото, поскольку на нём видно, что уровень земли повышается как раз к тому месту, на котором стоит фотограф, поскольку линия улицы имеет наклон по отношению к домам, которые расположены справа. При этом, что интересно, дома, которые расположены дальше, не имеют признаков погружения. Дома на заднем плане, который стоит на другой улице, идущей перпендикулярно, тоже выглядит вполне нормально. То есть, получается, что там нет никакой подсыпки для защиты от наводнений? На всей фотографии только белый каменный дом на переднем плане справа имеет погруженный в землю первый этаж. Причём это именно первый этаж, а не подвальное или полуподвальное помещение, поскольку именно в этом этаже изначально был сделан парадный вход в здание. Для тех, кто не в курсе, не имеет архитектурного образования и никогда не общался на эту тему с профессиональными архитекторами, сообщаю, что парадные входы в здание не делаются через подвальный или полуподвальный этажи.Так что на данном фото мы видим на переднем плане как раз частично откопанное старое каменное здание, перед которым, скорее всего, сделана подпорная стенка, поскольку убрать весь лишний грунт с улицы у хозяина дома просто не было возможности.Но есть ещё один аргумент, который доказывает, что наблюдаемый на фотографии лишний грунт не является защитой от наводнения. Предположим, чтоправ, и на улицах, действительно, насыпали дополнительный слой грунта в метр-полтора, ради борьбы с наводнениями. В результате у нас именно по центру улицы получилась дамба, а сами дома оказались в низинах. Теперь, внимание, вопрос, как часто у нас бывают наводнения, особенно катастрофические? Скорее всего не каждый год и даже не каждое десятилетие. А как часто у нас бывает весенний паводок и обильные дожди? Каждый год, а в случае дождей ещё и не один раз за год.Так и куда у нас при подобной вертикальной планировке территории будет стекать вода от весеннего паводка и во время дождей? Правильно! Стекать она будет в низины, где у нас как раз стоят дома, а вот вытекать оттуда она у нас не будет, поскольку по улицам мы насыпали дамбы и даже сделали подпорные стенки, чтобы они были значительно выше, чем уровень остальной территории.Другими словами, подобную теорию, глядя на данные фотографии, мог придумать только человек, который понятия не имеет о том, что такое вертикальная планировка территории и каким образом нужно организовывать стоки паводковых и дождевых вод, чтобы они не подтапливали дома.Что касается погребов или захоронений, то это частные случаи, которые я вообще не вижу смысла подробно рассматривать, поскольку у нас есть масса фактов, когда засыпанные здания однозначно не являются ни погребами, ни склепами для захоронений. Да, погреба и захоронения имеют место быть, но это ничего не доказывает и не опровергает.Что касается приведённых примеров с подвалами храмов, в которых хранились бочки с вином. Тут тоже особо обсуждать нечего, поскольку на приведённыхфотографиях именно подвалы для хранения вина, которые изначально строились именно как подвалы. Данные фотографии, как и утверждения автора, также ничего не доказывают и не опровергают. Да, подобные подвалы имеют место быть. Но, кроме подобных подвалов есть храмы, у которых в земле находятся этажи, которые когда-то были над поверхностью земли и изначально не являлись подвалами для хранения вина. Кстати, использовались подобные подвалы не только для хранения вина, но и вообще различных запасов продуктов и имущества.По поводу Рима. Не понятно, почемупривёл только одну фотографию и упомянул только о том, что «Например, в Риме полностью сравняли холм Велия.» А как же всё остальное? Если кто не в курсе, то самые масштабные раскопки «древнего» порта начались в 1938 году по приказу Муссолини и продолжались до 1942 года. За пять лет была откопана значительная часть города и извлечено около 600 000 кубометров земли. В некоторых местах чтобы добраться с уровня современных улиц до улиц римского периода пришлось углубляться на 12 метров.Ссылки с подборкой фотографий и других материалов о раскопках Рима.Фразао том, что:, тоже несказанно порадовала. Особенно совместно с приведённой в качестве примера фотографией, на которой хорошо видна мощённая булыжником мостовая.Ну да, ну да, вырыли траншею, уложили кабель, но закапывать его обратно не стали, а вместо этого разровняли лишний грунт ровным слоем поверх булыжной мостовой, так что ли? :)Кстати, а даже если бы и так, что пролежал бы этот грунт там не очень долго. Пару хороший дождей, и весь этот грунт с булыжно мостовой смыло бы вниз по рельефу. А если это правильно спланированные улицы, что было в большинстве городов, которые могли себе позволить брусчатку, то этот лишний грунт просто смыло бы в ближайшие ливневые стоки.Про древние водоводы, на которые периодически натыкаются строители, отдельная большая тема. Они, действительно, имеют место быть. Они, действительно, находились и находятся под землёй. Но самое главное, что эти подземные водоводы и канализация снова сами по себе ничего не доказывают и не опровергают. С другой стороны, когда речь заходит о старых водоводах, которые неожиданно обнаруживаются, например, под Красной площадью в Москве при строительстве здания ГУМа, то возникает вполне закономерный вопрос, каким образом о столь сложных и дорогих сооружениях забыли и почему их перестали использовать? То есть, потратили кучу времени и ресурсов на то, чтобы сделать себе подземные водоводы и канализацию, как в самых передовых городах мира, а потом просто взяли и перестали их использовать? Аргумент о том, что «кардинально изменилась технология подачи и хранения воды» применительно к фотографии с красной площади, которая сделана в середине 19-го века, выглядит не очень убедительно, поскольку в то время кардинальных изменений в плане водоснабжения ещё не произошло. Да и то этот аргумент если и применим, то только к водоснабжению, но не к системе канализации, в которой никаких кардинальных изменений, помимо очистных сооружений на сбросе, не произошло. Там, где есть старая самотёчная канализация, она вполне себе успешно эксплуатируется до сих пор во многих городах мира, в том числе в Санкт-Петербурге. Но в Москве почему-то решили, что нафиг нам нормальная подземная канализация, будем лить помои на улицу, как в средневековье.Что касается подземных водохранилищ, то эта информация сама по себе очень интересная и требует дальнейшего изучения. Интересна в том числе тем, что в очередной разговорит о совсем другом уровне развития той цивилизации. Правда, хотелось бы отполучить ссылки на первоисточники информации о том, что найденное сооружение в Париже является именно древним водохранилищем. На данный момент из всех упомянутых подземных водохранилищ мне удалось найти подтверждение информации только о подземном водохранилище в Стамбуле, которое носит название «Цистерна Базилика». Посмотреть фотографии и почитать про это уникальное сооружение можно тут Итак, что у нас ещё осталось? Пример с вертикальной планировкой улицы в Калуге? Но это, опять же, частный случай. Да, вертикальная планировка улиц делается. Тут спору нет. Правда, если в Калуге данные работы привели к засыпанию первых этажей зданий, то тогда двойка проектировщикам, которые планировали данные работы. Но, что-то мне подсказывает, может быть то, что я несколько лет проработал в отделе генерального плана, а до этого момента в управлении архитектуры города Челябинска, что значительного погружения зданий в грунт, из-за чего пришлось бы откапывать входы в здания и делать вокруг них подпорные стенки, в Калуге всё-таки не произошло, поскольку когда вы выравниваете террасы на склоне, у вас всегда есть возможность не насыпать дополнительный слой, а, наоборот, срезать и сдвигать вниз лишний грунт с выступов.Также я всегда писал и пишу в очередной раз, что в каждом конкретном случае, когда мы обнаруживаем засыпанные этажи зданий или элементы сооружений, необходимо разбираться отдельно. Есть много эксплуатируемых подвалов, которые изначально проектировались и строились именно как подвалы. Особенно в домах, которые построены в 20-ом веке. Но когда мы обнаруживаем, что подобные подвалы располагаются ниже уровня грунтовых вод, да ещё и построены без гидроизоляции, это сразу вызывает массу вопросов. При этом вариант ответа: «строители просто не подумали, когда строили», который часто приходится слышать в качестве аргумента, на самом деле звучит не очень убедительно, особенно когда это не один дом, а целая улица.Есть дома, которые стоят на склонах, где поленились сделать как положено укрепление грунтов, в результате чего эти дома постепенно заносило грунтом, который приносило паводковыми и дождевыми стоками с этого склона. Подобные дома есть у нас в Челябинске. Но, поскольку они построены в 1930-50-х годах, чему есть множество подтверждений, включая выложенные даты постройки на некоторых из домов, само собой, что к катастрофическим событиям, ставшими причиной засыпания более древних построек, они не имеют никакого отношения.В тоже время, имеется масса других примеров, некоторые из которых я либо приводил выше, либо которые упоминаются в других моих статьях или статьях соратников, указывающих на то, что аномальные события, которые привели к появлению слоя глинистых грунтов толщиной 1,5-2 метра, в недавнем прошлом имели место быть. Причём, судя по некоторым фактам, в том числе по тем же раскопкам «древнего» Рима, это было несколько событий разной силы, которые происходили в разное время. Какова истинная причина этих событий, это уже отдельная большая тема.Так что не надо всё смешивать в одну кучу и пытаться всем наблюдаемым фактам дать простое объяснение, основанное на официальной версии истории.Что касается конкретно разбираемой статьи, то она весьма поверхностна. Автор просто повыдёргивал из разных источников наиболее удобные фотографии для его версии объяснений, отбросив массу остальных фактов, которые не вписывались в его теорию. При этом сами варианты объяснений, либо вообще ничего не доказывают и не опровергают, а просто объясняют данный конкретный факт, показанный на данной конкретной фотографии, а потому не могут быть обобщены для множества других наблюдаемых фактов, либо сами объяснения, как в случае с подсыпкой улиц для защиты от наводнений, несостоятельны сами по себе.P.S. Отдельно хочется отметить, что в последнее время в подобных спорах всё реже стало использоваться объяснение, что лишний грунт является именно «культурным слоем», который накопился в процессе жизнедеятельности людей на данной территории. Видимо потому, что уже собрано достаточно фактов, которые подтверждают, что в большинстве случаев там, где наблюдается наличие лишнего грунта, мы имеем дело не со слоями всяческого мусора, который должен наполнять культурные слои, а именно с однородным слоем глины. При этом классические культурные слои имеют место быть, причём наблюдаются они как над этим слоем глины, так и под ним. Видимо по этой причине в последнее время в качестве основной версии официального объяснения продвигается вариант, что это искусственная подсыпка грунтом, либо как следствие строительства рядом, либо для повышения уровня поверхности. Я лично считаю, что это уже весьма серьёзное достижение всех, кто занимается изучением данной темы и сбором и систематизацией конкретных фактов. Как говориться, вода камень точит.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com