Засыпанные города. Анализ «развенчания мифов» от doctrinaire1802. Часть 1.

«В 1727 году директор департамента водных коммуникаций Б.К. Миних написал «Пройакт, коим образом Санкт-Питер-Бурх противо разливания вод укрыть возможно». В этом документе он предложил обвалование островов дельты и низких территорий города защитными дамбами и высокими набережными, высотою до 13 фунтов (около 4 м) над ординаром дельты Невы. С тех пор подъём береговой линии на долгое время стал основным способом ограждения города от наводнений, но полностью защитить Петербург не удалось.»

«Военный инженер Э.И.Тилло предложил "Проект предохранения С-Петербурга от наводнений, со сметой и чертежами", во многом повторяющий идеи Миниха. Предусматривалось возвести набережные высотой не менее 9 футов (275 см), поднять низменные территории на 10 футов (305 см), расселить и закрыть подвалы, соблюдать закон 1830 года о запрете строительства нижних жилых этажей ниже черты наводнения 1824 года.»

Данная статья является, с одной стороны, ответом на статью Засыпанные этажи Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Развенчание мифов , а с другой стороны, попыткой сделать краткое обобщение накопленных за последние несколько лет фактов по этой теме.В начале разберём статьюАвтор начинает с истории Санкт-Петербурга, поскольку по нему имеется очень много фактов, наблюдений и различных спорных моментов. К сожалению, тема эта настолько обширна и многогранна, что её тщательному разбору придётся посвятить несколько томов. Увы, на данный момент у меня нет столько времени, поэтому ограничимся кратким изложением.Во-первых, автор, похоже, не знаком со статьёй`а «Загадки расположения С-Петербурга» , в которой он приводит много интересных фактов, указывающих на изменение уровня воды в Неве в недавнее время. В том числе приводится ссылка на книгу «Древняя Российская Идрография», 1773 года, согласно которой река Нева течёт оз Котлина озера в Ладожское озеро, то есть, в обратную сторону! Подробнее об этом можно почитать тут Далее в своей статье Sibved рассказывает про поднятие Балтийского щита. В результате этого поднятия часть крепостей и городов, которые на старых картах изображаются как прибрежные, например Нарва или Копорская крепость, оказались отдалены от моря.Этой теме у Sibved`а посвящены отдельные статьи:Приведённые в статьях Sibved`а факты убедительно доказывают, что сравнительно недавно, в историческое время, произошёл серьёзный катаклизм, возможно не один, из-за чего в районе Балтийского моря и Санкт-Петербурга произошло заметное изменение рельефа местности и положения береговой линии морей. При этом какие-то участки суши поднялись, а какие-то, наоборот, опустились.Кстати, причиной, по которой Нева какое-то время действительно могла течь в противоположном направлении, то есть, из Финского залива (Котлина озера) в Ладожское озеро, может быть в смещении полюса вращения Земли. Дело в том, что за счёт суточного вращения Земли вокруг своей оси возникает центробежная сила, из-за которой уровень мирового океана вдоль экватора будет выше, чем у полюсов вращения. То есть, вдоль экватора у нас получается своеобразное утолщение водной оболочки, а у плюсов утончение. Поэтому, когда у нас полюс вращения меняет своё положение относительно поверхности Земли, то своё положение изменит и утолщение воды, снова расположившись вдоль уже нового экватора. При этом в каких-то местах у нас будет наблюдаться подъём уровня воды океана, а в каких-то, наоборот, опускание.То, что в Европе произошло именно поднятие уровня воды, это неоспоримый факт, который подтверждается многочисленными дамбами в Нидерландах, которые защищают обширные территории от их затопления водами мирового океана. Само слово Nederland состоит из двух слов neder и land, что переводится как «нижняя земля». И она на самом деле «нижняя», поскольку при отсутствии береговых укреплений 70% территории Нидерландов было бы затоплено.Официальная версия истории гласит, что борьбу с водами Северного моря жители Нидерландов начали чуть ли не 2000 лет назад, но основные работы по созданию дамб начинаются именно в 18-19 веках, а окончательно завершаются только в 20-ом веке. Данный проект сам по себе является весьма интересным, поэтому тем, кто заинтересуется этой темой, рекомендую почитать обзорную статью «Ниже уровня моря. Управление природными рисками в Нидерландах» А нам для нашего рассмотрения важно то, что в 18 веке происходят какие-то серьёзные изменения, которые потребовали массового строительства дамб для защиты территории Нидерландов, оказавшейся ниже уровня моря. При этом с отселением людей с этой территории возникли проблемы, так как к тому времени Европа уже была перенаселена и свободных территорий в самой Европе не было. Видимо по этой же причине нидерландцы активно занимаются захватом и освоением колоний на других континентах. По своей активности в этом плане они уступают только британцам, у которых, видимо, возникли аналогичные проблемы со свободной территорией, пригодной для проживания и использования (пригодной для земледелия территории на Британских островах на самом деле не много).Общий сценарий событий на данный момент мне видится следующим образом. После смещения полюса вращения, происходит резкое поднятие уровня мирового океана и затопление обширных территорий в Северной Европе, в том числе и древнего города, который находился на месте Санкт-Петербурга. По этой же причине вода в реке Нева какое-то время текла в обратном направлении, поскольку из-за поднятия воды в Балтийском море, она оказалась выше, чем уровень местности в районе Ладожского озера и других водоёмов, которые с ним соединены. Эти низменности стали по руслу Невы заполняться водой из Балтийского моря.Через некоторое время по каким-то причинам произошло поднятие земной коры в Северо-западном регионе, в том числе упоминаемого Sibved`ом балтийского щита. Что послужило причиной этого поднятия, вопрос отдельный, но факт того, что прибрежные города оказались вдали от моря, имеет место быть.Соответственно, древний город на месте современного Санкт-Петербурга вновь поднялся из воды и появилась возможность его восстановления. Но при этом сохраняются только крупные здания и сооружения, типа храмов, а также общая планировка старого центра, а большая часть города строится заново. Но даже те здания и храмы, которые решено было сохранить, типа того же Иссакиевского собора, подвергаются серьёзной реконструкции при восстановлении.Другими словами, Иссакиевский собор не является ни старым, сохранившимся с древних времён, ни новым, полностью построенным в 19 веке. Что, в общем-то, согласуется с официальной версией, согласно которой современный Иссакиевский собор построен на фундаменте и включает в себя часть конструкции предыдущего собора. Использование старого фундамента, в том числе, объясняет ориентацию Иссакиевского собора на старый полюс, а не на современный.А общая ориентация планировки Санкт-Петербурга на старый полюс, совпадающая с ориентацией Иссакиевского собора, подтверждает тот факт, что в основе его планировки лежат улицы старого города, который существовал на этом месте раньше.Но вернёмся к рассматриваемой статье, где он приводит следующую цитату:На основании этой цитаты, а также ещё нескольких более поздних документов,делает вывод, что дома в Санкт-Петербурге были засыпаны именно вследствие этих работы по защите от наводнений.Но давайте ещё раз внимательно прочитаем, что на самом деле предлагает Б.К.Миних, ключевые слова я специально выделил. Он предлагает сделать именно защитный валы, дамбы и набережные вдоль русел рек и каналов, а не засыпать ровным слоем все улицы в городе. То есть, он предлагает реализовать именно нидерландский вариант защиты от подтопления.В более позднее время, действительно, предлагается поднимать низменные территории, например в следующей цитате:Но это происходит уже в середине 19 века, когда, судя по имеющимся фактам, уровень воды в Неве снова поднялся. Давайте рассмотрим эти факты.Во-первых, на это указывает Sibved в уже упомянутой выше статье «Загадки расположения С-Петербурга» , в частности, приводя пример с барельефом, на котором уровень воды в Неве в районе Петропавловской крепости изображён значительно ниже сегодняшнего уровня.Во-вторых, у меня есть подробная статья про особняк Румянцева , где мне посчастливилось побывать лично, в том числе и в его подвальных помещениях, а также пообщаться с мастерами, которые занимались его непосредственной реставрацией. Так вот, ключевые моменты и факты, которые касаются данного здания.То, что сейчас является подвалом, на самом деле раньше было именно первым этажом здания. На глубине около 2-х метров под землёй во дворе сохранилось старое крыльцо парадного входа в здание, которое случайно раскопали при ремонте теплотрассы (и быстренько закопали). На этом этаже были полноценные окна, которые сейчас частично заложены кирпичём. Также сохранилась арка для выезда из двора на улицу, в которую могла пройти карета или телега, проём которой сейчас полностью заложен. Кстати, для закладки всех проёмов и окон использован совсем другой кирпич, заметно отличающийся по фактуре и качество от того, из которого построены сами стены здания.Но самое главное даже не в этом, а в том, что, по словам реставраторов, под первым этажом существует ещё один подвальный этаж, который сейчас полностью засыпан грунтом, как и часть бывшего первого этажа, который сейчас превратился в подвал, где уже в советское время на полах была сделана бетонная стяжка. Дело в том, что данное здание стоит на Английской набережной в нескольких метрах от Невы. Поэтому раньше, пока не засыпали подвал и часть первого этажа, там постоянно была вода, которая поднималась и опускалась вместе с уровнем воды в Неве. Следовательно, никакой гидроизоляции и гидроупорных слоёв между подвалом этого здания и Невой нет.Этот факт однозначно доказывает, что в момент строительства старого исходного здания, а особняк Румянцева потом много раз перестраивался, уровень воды в Неве был заметно ниже. В противном случае, если бы вода в момент строительства находилась на том же уровне, что и сейчас, как только был бы вырыт котлован, он должен был тут же заполниться водой, как он заполнялся до засыпки нижних этажей. А когда у вас в котловане вода, ни о каком строительстве фундамента и подвала уже не может быть и речи. В подобных случаях уже необходимо применять совсем другие технические решения, которые, кстати, как мы увидем ниже, в те времена уже были хорошо известны, поскольку умели строить огромные подземные водохранилища, что без гидроизоляции, предотвращающей утечку воды из этих водохранилищ, невозможно. Поэтому тот факт, что при строительстве данного здания они не были применены, ещё раз подтверждает, что в момент его строительства условия в этом месте были другие.Ещё одно интересное наблюдение по поводу того, что уровень воды в Неве и Финском заливе менялся в начале 19-го века. Уже много копий сломано по поводу того, что согласно официальной версии истории Пётр I построил в центре Санкт-Петербурга Адмиралтейство для того, чтобы строить там большие морские суда. В тоже время, из-за того, что Финский залив очень мелкий, морские суда не могли заходить из Балтийского моря в Санкт-Петерубрг и доходили только до Кронштада, где и располагался морской торговый порт, в котором товары перегружались с морских судов на плоскодонные баржи, которые уже могли плавать по Финскому заливу. Об этом также имеется множество свидетельств. Судоходный Путиловский канал, который позволил морским судам заходить непосредственно в Санкт-Петербург, был построен только в 1875 году. Но, в таком случае, как же морские суда из Адмиралтейства могли попадать в Балтийское море? Очередная нестыковка получается.Теперь давайте посмотрим вот на эту карту 1834 года.Данная карта особо интересна тем, что на ней ещё изображено старое русло Невы и её рукавов, которые расположены на дне Финского залива. То есть, возможно, что был период, когда Финский залив был проходим для морских судов, поскольку у нас вообще были другие условия в 18 веке. Но, пока это только версия, которая требует дальнейшего изучения и сбора фактов.Если подвести краткий итог по Санкт-Петербургу, то на этой территории мы имеем множество причин, по которым старые здания, построенные до 1820-го года, могут быть засыпаны грунтом. При этом, справедливости ради, в каких-то случаях это на самом деле может быть поднятие уровня земли ради борьбы с наводнениями. Но подобная засыпка наблюдается не только в Санкт-Петербурге, но и во множестве других городов, где это уже никак не может быть объяснено борьбой с наводнениями.Одним из таких характерных примеров является Казанский кремль, о котором я писал в 5-ой части статьи «Как погибла Тартария» . Сразу скажу, то содержание той статьи, которая была опубликована в октябре 2014 года, касающееся засыпанных городов, на данный момент, в свете новых фактов, сильно устарело и не соответствует действительности, поскольку позже было найдено множество новых фактов, которые указывают на то, что засыпанные этажи домов имеются в очень многих городах, причём не только в России. Но вернёмся к Казанскому кремлю. Я не буду тут делать повтор всех фотографий, которые я когда-то сделал в Казани, приведу только фотографию с общим видом на Казанский кремль.На этой фотографии очень хорошо видно, что кремль в Казани располагается на достаточно высоком холме. При этом часть зданий, у которых наблюдается засыпанный этаж, вообще находятся на вершине этого холма практически выше уровня стен кремля.Данный факт сразу позволяет исключить версию о том, что дополнительный слой грунта был насыпан в качестве меры борьбы с наводнениями. Высота автобуса ПАЗ, который едет по набережной, составляет 3 метра. Соответственно, до нижней точки стены возле Тайницкой башни в центре от воды в реке минимум четыре высоты автобуса или порядка 12 метров. А до вершины холма ещё порядка 9 метров (3 высоты автобуса). Самое сильное из зафиксированных наводнений в Казани произошло в 1926 году, когда вода в реке Казанке поднималась выше среднего уровня на 14,78 метра. Во время этого наводнения 51 улица в городе была затоплена, а вода, по словам очевидцев, доходила как раз до Тайницкой башни кремля, откуда ходили пароходики. То есть, даже при самом сильном из известных наводнений вода поднималась только до нижнего края стен, значит сам кремль внутри не был затоплен. Поэтому засыпать внутри здания, да ещё и на вершине холма, ради борьбы с наводнением нет никакого смысла.Ещё один аргумент в пользу того, что наблюдаемая засыпка зданий не является борьбой именно с наводнениями. В большинстве городов, где наблюдается лишний грунт, нет явной зависимости толщины этого слоя от рельефа местности. Дома, которые располагаются на вершинах холмов, могут иметь даже больший слой лишнего грунта, чем дома, которые находятся в низинах. Но, если делалась отсыпка именно ради борьбы с наводнениями, то она должна выполняться в соответствии с рельефом местности. В низинах слой должен быть толще, а на вершинах холмов его не должно быть вовсе или он должен быть очень незначительным, заметно тоньше, чем в низинах. По факту же этого не наблюдается, следовательно, причина появления этого лишнего грунта в таких местах не связана с наводнениями.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com