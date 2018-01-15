Павел Грудинин, как пример

Минувшая неделя принесла много нового в разворачивающуюся президентскую кампанию. Были зарегистрированы два первых претендента: Владимир Жириновский и Павел Грудинин. И если выдвижение ВВЖ прошло как-то буднично, то регистрация Грудинина в качестве кандидата на высший пост страны не обошлась без сюрпризов.

В ходе процесса регистрации и в интервью после него, сотрудники ЦИК и сам кандидат рассказали всем избирателям страны, что у Грудинина были 5 счетов в австрийских банках, на которых лежали денежные средства. Счета эти кандидат оперативно закрыл, то ли забыв, то ли по еще какой причине НЕ УКАЗАВ эти счета и зарубежные ценные бумаги, которыми он владеет, в тех документах, что были сданы им в Центральную Избирательную Комиссию накануне Нового года. В январе Грудинин сдал уже уточняющие документы, в которых честно рассказал об имевшихся и уже закрытых счетах и ценных бумагах. И был зарегистрирован.

Сейчас я не собираюсь обсуждать ни саму процедуру с «забыванием» и «вспоминанием», счетов и сумм. Не будем мы говорить и о том, что теперь стало понятно, почему Грудинин сам накануне праздников рассказал в интервью, что Новый год встретит за границей, катаясь на лыжах. Что явно шло в разрез с обликом кандидата от КПРФ в частности, и кандидата на пост президента России в целом. Очевидно, что коль хочешь Россией управлять, то будь любезен праздники встречать на Родине! Грудинин летал за границу закрывать счета, и неуклюжесть ситуации с кандидатом-коммунистом в горах Австрии-Германии была сущей ерундой по сравнению с отказом в его регистрации в случае незакрытых счетов или более поздним скандалом во время избирательной кампании со 100% снятием его снятием по этому поводу.

(Кстати, незакрытые счета говорят нам о том, что решение о выдвижении Грудинина на пост президента принималось в самый последний момент. Иначе бы он давным давно закрыл бы эти счета!)

Речь даже не о том, как и когда товарищ Грудинин заработал свои, к слову сказать, вовсе немалые средства. Его доход за последние 6 лет в декларации поданной в ЦИК, указан в виде цифры в 157 млн. рублей, а стоимость ценных бумаг, принадлежащих этом кандидату в президенты России, составляет около 7 млрд. рублей (фото декларации). В рамках этой статьи, нас не интересует ни разница сумм, ни происхождение этих средств.

Нас интересует совершенно иной аспект.

Крайне важный.

Без которого страну будет невозможно двигать вперед и развивать дальше.

Получается ведь очень нехорошая ситуация. Она заключается в том, что почти любой гражданин России, заработавший крупные средства, сразу ищет способ ВЫВЕСТИ ИХ С ТЕРРИТОРИИ РОССИИ!

Конечно, есть жулики, деньги укравшие и старающиеся вывести их из России, чтобы потом и самим куда-нибудь в Лондон убежать. Речь сейчас не о них. Речь о тех, кто заработал большие деньги. И почти все, кто смог это сделать, за очень редким исключением, сразу начинают думать, как им эти средства сохранить и обезопасить. И ничего другого, кроме вывода их из страны, через оффшоры или другие схемы, ничего им не предлагается! При этом эти люди вполне могут быть патриотами России, но желание сберечь капитал толкает их в сторону отработанной западной схемы по выкачиванию капиталов на Запад!

Помните, ходил в интернете такой анекдот, про горе-революционеров, в результате деятельности которых, не стало богатых, хотя боролись они за то, чтобы не было бедных.

До тех пор, пока в нашей стране не будет решены два вопроса, почти любое созданное на нашей огромной территории, богатство, будет автоматически перемещаться в юрисдикцию тех стран, с кем мы конкурируем на мировой арене. Тех «партнеров», кто считает Россию врагом и видит её не своим равным партнером, а слабым и не имеющим права голоса активом. И богатых не будет, вернее они будут свое богатство держать в другом месте, заставляя его работать на другие экономики.

Так вот Павел Грудинин – это как раз пример такой ситуации.

Как только суммы его доходов стали в миллиардах, а не в миллионах, как он посчитал необходимым и правильным их перевести «туда». Почему он так сделал? От отсутствия патриотизма? Нет, просто «все так делают», у кого встает такая же «проблема» – как обезопасить миллиарды. А далее все идет по накатанной.

В итоге – политическая элита России УЯЗВИМА для Запада. Очень уязвима. Могут просто ввести санкции и арестовать ВСЕ СРЕДСТВА. Могут этим шантажировать. Угрожать и чего-то требовать. Например – уступок во внешней политике. Не каждый согласится потерять все, что вывел из страны.

Для страны такая ситуация просто смертельна.

И дело тут вовсе не в Павле Грудинине персонально. Просто ситуация с ним, подсветила нам фонариком огромную не решенную пока проблему.

Ее надо решать.

Что должно быть сделано?

Капиталы русских промышленников должны быть возвращены в Россию. Об этом недавно говорил Путин, лучше нас всех знающий ситуацию в этой сфере. Поэтому нужна ещё одна, на этот раз, самая последняя налоговая амнистия. Привез деньги назад, даже не платишь 13% – этот вариант предложил Путин. Почему именно такой вариант, хотя на первый взгляд он кажется несправедливым. Потому, что важно чтобы в короткий срок деньги вернули в Россию. Это важно и для экономики и для политической стабильности. Представьте себе, что товарищ Грудинин продаст свои австрийские акции и полученные средства в рублях и в валюте вложит в государственный банк или в государственные облигации. И таких людей будет много. Ведь не каждый из них баллотируется в президенты и оказывается вынужденным «подчистить» свои счета за границей. Что побудит их вернуть деньги в Россию? Железобетонные гарантии их сохранности – вот что нужно сейчас. Гарантии неприкосновенности возвращенного и уже работающего в России капитала. Третье, что необходимо сделать – это довести систему государства в России до такой ситуации, что разбогатеть и создать капитал, можно было лишь трудом, изобретениями и бизнесом, но никак не воровством! При созданных гарантиях со стороны государства на неприкосновенность капитала, общество будет знать – любой бегущий на Запад с деньгами есть мошенник, жулик и вор. Максимальное и неотвратимое наказание для коррупционеров и воров. Слышу слова критики – мол, о «буржуях» печетесь, а надо думать о народе. Так вот сегодняшняя ситуация, когда человек «с деньгами» в России автоматически начинает их из России выводить, до добра страну довести не может. Если деньги в России заработанные в России и останутся, страна зацветет. Именно путем применения созданного в Китае капитала в самом Китае, во многом и развивается китайская экономика. При этом там четко работает схема: хочешь стать богатым – придумай нечто новое, займись бизнесом и производством, но только не укради у народа и государства. Воруешь – получишь пулю в загривок, сядешь надолго и без вариантов. Заработаешь торговлей или производством капитал – Китай будет гордиться тобой и защищать тебя. Надо понимать, что социальная справедливость это есть перераспределение созданного в государстве материального блага. Пока его вывозят «туда», пока деньги работают «там», здесь перераспределять будет почти нечего.

Только усиление государства, как первоначальное действие, может помочь в дальнейшем приступить к решению всех остальных наших проблем.

Иначе деофшоризацией экономики у нас будут заниматься те, у кого есть оффшоры, а развитием экономики те, у кого миллиарды выведены за рубеж. В итоге – нет и не будет ни деофшоризации, ни сильной экономики!

Эта проблема – гарантий со стороны государства и возвращения капиталов за время правления Путина пока не решена. Но решать её надо в безотлагательном порядке.

Иначе в нашем противостоянии с Западом, которое ведет ОН С НАМИ, а не мы с ним, у нас нет шансов на победу в долгосрочной перспективе. Битвы выиграть можем, ошарашить его нашими смелыми и неожиданными ходами получится. Но рано или поздно он нас переиграет.

Почему? Да потому, что правящий класс России, заработав большие деньги, вывозит их из страны. Таковы правила, такова система. Не следуют её правилам единицы, следуют сотни и тысячи.

Рано или поздно на этот «финансовый крючок» нас и подсекут.

Вот на такие мысли наводит пример Павла Грудинина.

Хочешь быть богатым – будь им. Но только обязательно честно и обязательно в России!

Источник: nstarikov.ru