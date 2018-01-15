Павел Грудинин, как пример
Минувшая неделя принесла много нового в разворачивающуюся президентскую кампанию. Были зарегистрированы два первых претендента: Владимир Жириновский и Павел Грудинин. И если выдвижение ВВЖ прошло как-то буднично, то регистрация Грудинина в качестве кандидата на высший пост страны не обошлась без сюрпризов.
В ходе процесса регистрации и в интервью после него, сотрудники ЦИК и сам кандидат рассказали всем избирателям страны, что у Грудинина были 5 счетов в австрийских банках, на которых лежали денежные средства. Счета эти кандидат оперативно закрыл, то ли забыв, то ли по еще какой причине НЕ УКАЗАВ эти счета и зарубежные ценные бумаги, которыми он владеет, в тех документах, что были сданы им в Центральную Избирательную Комиссию накануне Нового года. В январе Грудинин сдал уже уточняющие документы, в которых честно рассказал об имевшихся и уже закрытых счетах и ценных бумагах. И был зарегистрирован.
Сейчас я не собираюсь обсуждать ни саму процедуру с «забыванием» и «вспоминанием», счетов и сумм. Не будем мы говорить и о том, что теперь стало понятно, почему Грудинин сам накануне праздников рассказал в интервью, что Новый год встретит за границей, катаясь на лыжах. Что явно шло в разрез с обликом кандидата от КПРФ в частности, и кандидата на пост президента России в целом. Очевидно, что коль хочешь Россией управлять, то будь любезен праздники встречать на Родине! Грудинин летал за границу закрывать счета, и неуклюжесть ситуации с кандидатом-коммунистом в горах Австрии-Германии была сущей ерундой по сравнению с отказом в его регистрации в случае незакрытых счетов или более поздним скандалом во время избирательной кампании со 100% снятием его снятием по этому поводу.
(Кстати, незакрытые счета говорят нам о том, что решение о выдвижении Грудинина на пост президента принималось в самый последний момент. Иначе бы он давным давно закрыл бы эти счета!)
Речь даже не о том, как и когда товарищ Грудинин заработал свои, к слову сказать, вовсе немалые средства. Его доход за последние 6 лет в декларации поданной в ЦИК, указан в виде цифры в 157 млн. рублей, а стоимость ценных бумаг, принадлежащих этом кандидату в президенты России, составляет около 7 млрд. рублей (фото декларации). В рамках этой статьи, нас не интересует ни разница сумм, ни происхождение этих средств.
Нас интересует совершенно иной аспект.
Крайне важный.
Без которого страну будет невозможно двигать вперед и развивать дальше.
Получается ведь очень нехорошая ситуация. Она заключается в том, что почти любой гражданин России, заработавший крупные средства, сразу ищет способ ВЫВЕСТИ ИХ С ТЕРРИТОРИИ РОССИИ!
Конечно, есть жулики, деньги укравшие и старающиеся вывести их из России, чтобы потом и самим куда-нибудь в Лондон убежать. Речь сейчас не о них. Речь о тех, кто заработал большие деньги. И почти все, кто смог это сделать, за очень редким исключением, сразу начинают думать, как им эти средства сохранить и обезопасить. И ничего другого, кроме вывода их из страны, через оффшоры или другие схемы, ничего им не предлагается! При этом эти люди вполне могут быть патриотами России, но желание сберечь капитал толкает их в сторону отработанной западной схемы по выкачиванию капиталов на Запад!
Помните, ходил в интернете такой анекдот, про горе-революционеров, в результате деятельности которых, не стало богатых, хотя боролись они за то, чтобы не было бедных.
До тех пор, пока в нашей стране не будет решены два вопроса, почти любое созданное на нашей огромной территории, богатство, будет автоматически перемещаться в юрисдикцию тех стран, с кем мы конкурируем на мировой арене. Тех «партнеров», кто считает Россию врагом и видит её не своим равным партнером, а слабым и не имеющим права голоса активом. И богатых не будет, вернее они будут свое богатство держать в другом месте, заставляя его работать на другие экономики.
Так вот Павел Грудинин – это как раз пример такой ситуации.
Как только суммы его доходов стали в миллиардах, а не в миллионах, как он посчитал необходимым и правильным их перевести «туда». Почему он так сделал? От отсутствия патриотизма? Нет, просто «все так делают», у кого встает такая же «проблема» – как обезопасить миллиарды. А далее все идет по накатанной.
В итоге – политическая элита России УЯЗВИМА для Запада. Очень уязвима. Могут просто ввести санкции и арестовать ВСЕ СРЕДСТВА. Могут этим шантажировать. Угрожать и чего-то требовать. Например – уступок во внешней политике. Не каждый согласится потерять все, что вывел из страны.
Для страны такая ситуация просто смертельна.
И дело тут вовсе не в Павле Грудинине персонально. Просто ситуация с ним, подсветила нам фонариком огромную не решенную пока проблему.
Ее надо решать.
Что должно быть сделано?
- Капиталы русских промышленников должны быть возвращены в Россию. Об этом недавно говорил Путин, лучше нас всех знающий ситуацию в этой сфере. Поэтому нужна ещё одна, на этот раз, самая последняя налоговая амнистия. Привез деньги назад, даже не платишь 13% – этот вариант предложил Путин. Почему именно такой вариант, хотя на первый взгляд он кажется несправедливым. Потому, что важно чтобы в короткий срок деньги вернули в Россию. Это важно и для экономики и для политической стабильности.
- Представьте себе, что товарищ Грудинин продаст свои австрийские акции и полученные средства в рублях и в валюте вложит в государственный банк или в государственные облигации. И таких людей будет много. Ведь не каждый из них баллотируется в президенты и оказывается вынужденным «подчистить» свои счета за границей. Что побудит их вернуть деньги в Россию? Железобетонные гарантии их сохранности – вот что нужно сейчас. Гарантии неприкосновенности возвращенного и уже работающего в России капитала.
- Третье, что необходимо сделать – это довести систему государства в России до такой ситуации, что разбогатеть и создать капитал, можно было лишь трудом, изобретениями и бизнесом, но никак не воровством! При созданных гарантиях со стороны государства на неприкосновенность капитала, общество будет знать – любой бегущий на Запад с деньгами есть мошенник, жулик и вор. Максимальное и неотвратимое наказание для коррупционеров и воров.
- Слышу слова критики – мол, о «буржуях» печетесь, а надо думать о народе. Так вот сегодняшняя ситуация, когда человек «с деньгами» в России автоматически начинает их из России выводить, до добра страну довести не может. Если деньги в России заработанные в России и останутся, страна зацветет. Именно путем применения созданного в Китае капитала в самом Китае, во многом и развивается китайская экономика. При этом там четко работает схема: хочешь стать богатым – придумай нечто новое, займись бизнесом и производством, но только не укради у народа и государства. Воруешь – получишь пулю в загривок, сядешь надолго и без вариантов. Заработаешь торговлей или производством капитал – Китай будет гордиться тобой и защищать тебя.
- Надо понимать, что социальная справедливость это есть перераспределение созданного в государстве материального блага. Пока его вывозят «туда», пока деньги работают «там», здесь перераспределять будет почти нечего.
Только усиление государства, как первоначальное действие, может помочь в дальнейшем приступить к решению всех остальных наших проблем.
Иначе деофшоризацией экономики у нас будут заниматься те, у кого есть оффшоры, а развитием экономики те, у кого миллиарды выведены за рубеж. В итоге – нет и не будет ни деофшоризации, ни сильной экономики!
Эта проблема – гарантий со стороны государства и возвращения капиталов за время правления Путина пока не решена. Но решать её надо в безотлагательном порядке.
Иначе в нашем противостоянии с Западом, которое ведет ОН С НАМИ, а не мы с ним, у нас нет шансов на победу в долгосрочной перспективе. Битвы выиграть можем, ошарашить его нашими смелыми и неожиданными ходами получится. Но рано или поздно он нас переиграет.
Почему? Да потому, что правящий класс России, заработав большие деньги, вывозит их из страны. Таковы правила, такова система. Не следуют её правилам единицы, следуют сотни и тысячи.
Рано или поздно на этот «финансовый крючок» нас и подсекут.
Вот на такие мысли наводит пример Павла Грудинина.
Хочешь быть богатым – будь им. Но только обязательно честно и обязательно в России!
Источник: nstarikov.ru
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какие гарантии,если вся банковская система созданная при Путине ростовщическая и воровская.Гарантий ни каких не будет..пока не будет создан единый гос банк .а Грудинин не скрывает..что лично его один счет а остальные это счета совхоза.Он не скрывает сколько он зарабатывает?но не миллиарды-это тут вранье..это деньги не его.
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это деньги не его.
ага,это таджики кулубнику собрали и на базаре толкнули
у меня даже тапочки от такого расхохотались.
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Стесняюсь спросить, имею некий опыт в совзозной сфере, и хотелось бы узнать как совхоз легальным путем заработал столько денег?
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Тут вариантов 2:
- деньги введены извне давным-давно с прицелом на то, что Россия под гнётом капитализма “полевеет”, и понадобится правильный кандидат;
- деньги заработаны в другой сфере, но близкой к совхозному бизнесу, т.е. человек просто поделился с односельчанами заработанным.
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Выходит, деньги заработаны иным, законным или незаконным путем,и кандидат пытается обелить их выдавая за совхозные. Выходит, товарищ не так бел и пушист, каким его выставляют, и не известно что он за фрукт?
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На это сможет ответить независимая аудиторская проверка.
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Никто не может финансовый капитал акционерного общества (ЗАО) размещать
за границей или у нас в стране на личных счетах, в т.ч. и Грудинин.
Личный карман и активы ЗАО- это две большие разницы, как в Одессе говорят.
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Пример П.Грудинина наводит ещё и на такие мысли: с какого перепугу и на какие шиши этот еврейский перец стал вдруг таким популярным? На каком таком основании СМИ вдруг все дружно, как по команде, заговорили о нём, тогда как месяц-два назад об этом чуваке никто слыхом не слыхивал?.. только не надо пороть чушь, что этот хмырь типа “кремлёвский проект”, это даже не смешно!.. Дальше… Каким-таким чудесным образом этот уважаемый господин с активами чуть большими, чем очень дофига, спокойненько в течение 25 с лишним лет сидит в своём совхозе и никто его не трогает, ни рэкетиры, ни рейдеры, ваапще никто?!! Даже Лужок… Лужок!!, которого пиндосники со страшным скрипом еле убрали с его насеста, потому что того ваще исраиль крышевал, и тот, попытавшись наехать на скромного Пашу, отвял от него в момент, дико извиняясь?.. Это что за крыша такая у нашего застенчивого клубничника?.. И как это непотопляемый системный оппозиционер папа Зю, ни разу не вякнув, радостно согласился предоставить этому невероятно популярному сейчас совхознику свою политическую площадку?.. При этом новоиспечённый “товарищ” Грудинин вещает в эфир всякую лажу, а все противники Путина дружно выдают это за истину в последней инстанции, игнорируя элементарную логику…
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Эти проблемы существующий режим не решит ни когда. Потому, что они сами выводят деньги туда и сам строят себе и семьям другую жизнь. Как Шувалов может заниматься возвращением денег если в каждой европейской стране у него замки и поместья. Так и у других. Он в ноябре и заявил, что деньги в офшорах трогать не надо. Самые большие офшоры у Газпрома и Роснефти. Их не трогают потому, что это кошельки режима. А заработанные деньги здесь хранить страшно. Коммерческие банки может разорить Набиулина. С облигациями нет ни каких гарнтий если ты не пиндосный спекулянт. Глупомордые министры каждый день меняют правила игры. А вкладывать в производство это все равно, что выкинуть. Производить в России вообще не возможно. Налоги и поборы растут каждый день, да и в любой момент производство могут отжать если оно вдруг приносит доход. Поэтому все и пытаются как то сохранить деньги наворованные или заработанные. Пока в России этот режим эти проблемы не решатся. Перед выборами конечно наобещают обещать. Разве пиндосы помогут. Кошельки ВВП вроде уж как деошоризировались. Им даже налоги бюджет возвращать будет в этом году за три года. 14млрд. руб. на троих. И еще вроде 50 дорогих друзей великого собираются. Пиндосы прижали.
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Может, я плохой экономист. Но вот не понимаю я ситуацию. Предположим, сейчас из страны выведены триллионы. Их уже нет для России, не существует. И если они вернутся, то, якобы, наступит счастье. Причём деньги придут в валюте, которую из-за санкций нельзя потратить на новейшее производственное оборудование. Какие производства строить? Кому продавать конечный продукт? Кто там будет работать? Как вырастить в стране внутреннее потребление, чтобы оно одновременно не было фуфельным, когда объёмы закупок домохозяйств растут в основном из-за низкого качества товара и необходимости всё время покупать? И почему при такой схеме нельзя просто запустить эмиссию необходимой суммы? Что изменится по сути? А ещё лучше – инвестировать созданные деньги в целевые отрасли через гос.компании. Ведь находящиеся на западе деньги – они тоже виртуальные, это тоже “воздух”, который может быть уничтожен нажатием нескольких клавиш. Кто мешает создать свой воздух вместо ввоза чужого?
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Ау ! Усрус ! Серый ! Яра ! Полено “Ъ” ! Ну где вы тут , комсомольцы-добровольцы ? “Клевещут” тут на вашего КОММУНИСТИЧЕСКОГО кумира колхозника-олигарха Пашу Грудинина !
Все на защиту “святого” клубничника !
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Ну почему же клевещут? Он сам подписался под документом. Раньше были сомнения, что человек дальше своей грядки не видит ничего. Оказывается, видит. Мало того, в элитных местах промышляет. И уже ясно, что дела его простираются далеко за пределами совхоза. Это вам не по панамским засратым офшорам бегать с копилкой на виолончели. Тут уже всё как у белых людей ))
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Да пусть клевещут, поливать кандидата в президенты грязью, это своего рода “классика”, во всём мире так делают, но мы-то уже достаточно взрослые, чтоб отличать унылое г..но от истины)))
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Я знаю, как решить проблему вывода капитала )) Есть только один способ сделать так, чтобы деньги из России не выводили. Надо, чтобы и на Западе была Россия! Это реально самый простой вариант. К тому же, есть опыт вхождения в брутальном исполнении.
Как сказал один известный человек, у России нет границ. Его тогда просто недопоняли. Думаю, он мыслил в этом же направлении. Необязательно захватывать территорию. Достаточно захватить умы людей и финансы. Новая валюта БРИКС и новая религия знания в совокупности могли бы решить все вопросы.
Хотя… кто знает…
“Где б ни ехал я на танке,
Всюду мой родимый край” (с)
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Умные мысли приходят во время мытья посуды. Ох, не зря узнав о Грудинине у меня возникла ассоциация с Порошенко. Только там Шоколадный заяц, а у нас Пастух из Хацапетовки.
К тезису о том, что “Грудинин не знал что он будет выдвигаться в президенты и поэтому не закрыл счета раньше”. Выходит, у мужика вообще никаких амбиций и желания не было. Он, грубо говоря, не готовился, не изучал, не следил, не вырабатывал стратегию. Такое ощущение, что ему предложили: “Третим будешь?”. И он ответил “Буду”. У него нет своих идей, программу ему пишет партия, а сам он будет суфлером, с телевизионной мордашкой и нужной репутацией.
Вопрос в другом, если часть денег совхоза, то почему они лежат на его счетах. Зная издержки производства в сельском хозяйстве, удивлена обьемам чистой нераспределенной прибыли на счетах. Почему они не пущены в оборот?. Почти все совхозники работают на кредитных средствах. Если Грудинин молодец, кредиты ему не нужны, что в совхозе модернизировать нечего? Отремонтировать? Закупить? Если в совхозе действительно коммунизм, все новое и рабочее, тогда почему эти деньги не пустили в расширение совхоза? Вариантов много, но один который мне не нравится, что Грудинин достиг своего предела, который он может контролировать, в рамках которых он эффективный управленец. Чуть больший обьем – порядок превращается в хаос.
И выбирать этого человека президентом огромной страны с ядерным чемоданчиком, это будет похлеще чем на Украине.
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Поддерживаю все 5 пунктов автора.
Только возникает вопрос. Почему государство за 17 лет при Путине не
создало такую систему, чтобы капиталы физических и юридических лиц не выводились из страны на заграничные счета и в оффшоры.