Разбирая мифы о Грудинине

В разных странах одна и та же должность играет совсем разную роль. Президент России это человек, который реально руководит страной и определяет направление её развития. А поскольку Россия одна из мировых центров силы, то влияние её главы на мировые процессы сложно переоценить.

Выбирая президента нашей страны мы не просто определяем того, кто в дальнейшем будет определять жизнь граждан России, но и выбираем «главного переговорщика», для отстаивания интересов нашего государства на мировой арене.

Ошибка в выборе главы России стоит всегда очень дорого. Распад СССР был вызван не столько влиянием США или обрушением цены на нефть, сколько приходом к власти Горбачева, а затем и Ельцина, которые относились к красной Империи без должного уважения. Не понимали её важности и ценности, забыли о колоссальной крови и поте, вложенных в Победу и послевоенное строительство сверхдержавы.

Вот и выходит, что в нашей стране, как в никакой другой, благополучие и само существование державы, очень сильно зависит от личности, взглядов и понимания, что есть добро, а что допускать нельзя, РУКОВОДИТЕЛЯ СТРАНЫ.

Это может нравиться или не нравиться, но Президент России это не «менеджер», а Верховный Главнокомандующий и отец нации.

Он показывает пример, он задает ориентиры. Цена ошибки на выборах слишком велика, значит подходить к этому иначе, как с холодной головой, непозволительная роскошь.

Не только программы кандидатов надо изучать, а еще и их образ мыслей и поступков.

Главная задача каждого кандидата в выборной кампании объяснить избирателю, что он не такой как все остальные. Выделиться. Решили выделиться и в КПРФ – и назвали своего выдвиженца «народным кандидатом».

Какие у вас ассоциации вызывает слово «народный»?

Выдвинут народом. Кандидат от КПРФ П.Н. Грудинин выдвинут не народом, а сначала структурой НПСР в результате голосования 16 000 человек в интернете. Потом этот «голос народа» услышала КПРФ. Услышала, правда, его по-своему, поменяв местами двух фаворитов: Болдырева и Грудинина. Сам Грудинин говорил, что его «отправили кандидатом в президенты». Кандидат из народа – то есть от народа ничем не отличается. К Павлу Грудинину этот точно не относится. Владелец предприятия. Заработная плата в 20 млн рублей в год. Недвижимость у двух сыновей за границей. Счета в зарубежных банках, разумеется от «недоверия к российской банковской системе». Это, что портрет выходца из народа? Нет, это портрет крупного бизнесмена или миниолигарха, но никак не «кандидата из народа». Кандидат радеет за народ, старается за народ.

Давайте проанализируем имеющуюся «мифологию» о Павле Грудинине. Заодно и посмотрим, какие взгляды имеет кандидат, какой пример показывает. Как за народ радеет. Ведь президент – это отец нации, мы это помним.

Павел Грудинин и те, кто «отправили» его участвовать в президентской гонке, всеми силами пытаются создать иллюзию, что он кандидат от народа. Для чего – вполне понятно. Они считают, что это даст им дополнительные голоса. Для этого Закрытое Акционерное Общество «Совхоз им. Ленина», где Грудинин владеет 1 993 233 акции (что следует из его декларации на сайте ЦИК), подается как… совхоз. Между тем, товарищ Грудинин владелец данного ЗАО в первую очередь и уже его директор во вторую.

Миф первый. «Народный кандидат» платит народу высокую зарплату

В своем самом первом интервью В.Р. Соловьеву товарищ Грудинин сказал, что средняя зарплата в его предприятии 78 000 рублей, а сам он получает 20 млн в год, то есть около 1,66 млн рублей в месяц. В сети можно найти финдокументы грудининского ЗАО за 2015 год, где показаны, в том числе и платежи в связи с оплатой труда работников — 364 121,0 тыс. руб.

«Возьмите эти 364 млн., разделите на 12 мес. и разделите на численность 314 чел. Выходит 96 635,0 руб. на чел./мес. Стоп, стоп… Это не зарплата, вернее сказать – не только зарплата. Это, — ещё раз, — платежи в связи с оплатой труда работников, т.е. и страховые тоже (пенсионные, медстрах и прочий соцстрах, как обязательный, так и добровольный), и НДФЛ в бюджет, и много чего еще, связанного с оплатой труда. Так что эти 96,6 тыс. смело можно разделить на два, чтобы получить представление о средней зарплате в «совхозе». Подчеркиваю: средней, т.е. с учетом грудининской, размером более полутора млн. руб./мес. Медианная же там не выше 30,0, судя по фактуре, которой располагаем. Это у нас, как ни крути, единственный достоверный источник».

Итак, средняя зарплата отнюдь не 78 000 рублей в месяц. При этом высший менеджмент ЗАО получает зарплату, которая раз в 40 превышает оклады рядовых работников. И это ещё не все. Доход самого Павла Николаевича Грудинина, согласно декларации, за 6 лет составил 157 413 983,26 рублей. То есть его годовой доход равен примерно 26 млн. рублей. При этом, крайне любопытны статьи этих доходов: в них помимо зарплаты в ЗАО «Совхоз имени Ленина», … премия за участие в конкурсе, материальная помощь и проценты (доход от вкладов).

Премия, материальная помощь – тяжело получать «всего лишь» 1,66 млн в месяц…

Тут мы слышим голоса: ну, и что?! Заслужил Грудинин такую зарплату. И материальную помощь и премию. Возможно, но только предприятие, где работники получают в десятки раз меньше директора, вряд ли имеет что-то общее с социализмом и коммунизмом. Обычное капиталистическая контора, которая для мимикрии, и по причине своей географии носит имя Ленина. А руководителя такого предприятия можно назвать кем угодно, но только не последовательным сторонником или даже членом компартии.

И уж точно не «народным кандидатом».

Миф второй. «Народный кандидат» эффективно развивает хозяйство

Магия названий – слышим название «Совхоз имени Ленина», представляем себе:

Что-то социалистическое. Сельскохозяйственное производство.

Между тем, в оплате труда в грудининском ЗАО как раз и нет ничего социалистического: обычный сегодняшний колоссальный разрыв в доходах между «элитой» и народом. Точно такая же картина ждет нас при анализе того, за счет чего существует и процветает.

«Би-би-си: Вы гордитесь своим совхозом и его успехами. Но многие отмечают, что в основном прибыль предприятию приносит сдача земель в аренду, а не клубника. Так сколько в процентном соотношении совхозу приносит сельскохозяйственная деятельность, а сколько сдача земли в аренду?

П.Г.: За последние пять лет от 38 до 55% в наших доходах – это сельское хозяйство. А остальное – доходы, в том числе от изъятия земель и аренды, например, для проведения газопроводов».

Внимательный финансовый анализ показывает нам, что Павел Николаевич опять что-то немного напутал. Доходы от основной деятельности составили 30% в 2015 году. Перевожу на общепонятный язык: то самое ЗАО, что зовется совхозом от своей сельхоздеятельности получает лишь 30% доходов. Иными словами – если бы «эффективный менеджер» Грудинин сумел приватизировать не подмосковную землю, которая продается и сдается в аренду с соответствующими астрономическими цифрами, то предприятие бы давно разорилось. Не умение и мастерское руководство, а исключительно МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ – вот в чем залог успешного ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Сам Грудинин в 2009 году так отвечал на вопрос, как сочетается совхоз и ЗАО:

«– Ничего страшного. Люди работают, как работали до того как перешли в другую форму собственности. Но главное же, это имидж, это бренд.

— Вы считаете, что ваш бренд настолько силен, что его стоит сохранять?

— Конечно. Всю жизнь москвичи и подмосковные жители ездили в совхоз за саженцами, за земляникой. Если называть нас по-другому, то все запутаются».

Любопытно, что цитируемая выше статья, размещенная на сайте ЗАО, так и называется «Капиталистический совхоз». Это потому, что в 2009 году, Павел Николаевич был правоверным единороссом, и быть капиталистом ему было с руки. Прошло чуть менее 10 лет, Грудинин сблизился с КПРФ, и его хозяйство и он сам враз стало народным, социалистическим и даже коммунистическим. А название статьи будучи размещенным где то в СМИ, немедленно было бы названо товарищем Зюгановым «кремлевской провокацией».

Миф третий. «Народный кандидат» сам оплачивает социалку для народа

Из того же отчета можно увидеть интересную картину. Администрация сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области арендует себе административное здание у ЗАО «Совхоз Имени Ленина». И платит товарищу Грудинину за это деньги – полтора млн рублей в год. Местный муниципальный бюджет Администрации сельского поселения Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области платит за социальные объекты в поселке. Именно из него «…и выделяются средства на все эти аренды и содержание школ, детсадов, учреждений культуры, спорта и здравоохранения, которые затем «в полном соответствии с законом» перетекают на счета грудининского ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Миф четвертый. «Народный кандидат» живет вместе с народом

На территории грудининского ЗАО строится жилье, и сам Павел Николаевич неоднократно подчеркивал, что живет в тех же домах, что и его сотрудники. Однако жизнь «в одних домах» вызвана не социальной направленностью или особенной совестливостью Грудинина, и, конечно же, не одинаковыми доходами его и других сотрудников ЗАО. Просто жить рядом с работой очень удобно для Павла Николаевича.

А вот далее работники «народного кандидата» угнаться за его семьей никак не могут.

Дело в том, что сын Павла Николаевича Антон осенью 2017 года купил особняк в Испании, стоимостью 800 000 евро. Сколько ещё работников ЗАО «Совхоза имени Ленина» смогли купить себе «дачу» в солнечной Испании? Нам об этом «народный кандидат» не рассказывает.

Тут опять слышим голоса: почему вы об этом говорите, ведь владелец дома сын Грудинина, а не он сам? Да потому, что младший сын работает у Грудинина в том самом ЗАО. Трудится он начальником отдела аренды в совхозе. Теперь понятно, кстати, какой вид деятельности в совхозе самый прибыльный! Впрочем, мы же помним, что только 30% доходов «совхоз» получает от своей сельскохозяйственной деятельности. А это клубника (земляника), яблоки, посадочные материалы растений и некая «прочая продукция». Которая сейчас не реализуется. Раздел «Животноводство» – тот вообще пустой, хотя Грудинин рассказывал о своей гордости производстве молока.

На этом «иностранная недвижимость» вокруг кандидата от КПРФ не заканчивается. В Латвии оказался дом (и вид на жительство) у старшего сына Грудинина Артема.

Сам Павел Николаевич все это убедительно объяснил: сын женат на девушке из Прибалтики. Там они и живут в этом доме, с внуками.

Убедительно. Понятно.

Если бы речь не шла о кандидате в Президенты России.

Ведь очевидно, что это «крючки», через которые можно давить на человека:

один сын и внуки за границей;

другой сын купил дом за границей;

пресловутые счета самого Грудинина за рубежом, которые непонятно есть ли сейчас, но уж точно были там ранее;

вывод средств из России из-за «недоверия к банковской системе»;

операции матери и сестре, сделанные за границей.

Весь этот букет «крючков» просто НЕ ИМЕЕТ ПРАВА БЫТЬ у того, кто собирается возглавлять Россию и стать президентом.

Все очень просто: хочешь иметь дом и счета за рубежом – имей. Хочешь иметь много денег и кататься на лыжах в Германии – катайся. Лечись, где хочешь. Но тогда не баллотируйся в Президенты. Это совсем иное, другие требования. И им надо соответствовать ДО выборов, а не ПОСЛЕ.

Вот мы и вернулись к тому, с чего начали. Президент России должен показывать пример своему народу.

Что же показывает нам кандидат Грудинин?

«За последние 15 лет Совхоз имени Ленина в три раза сократил работников, потому что модернизировал производство. И в пять раз увеличил производство сельхозпродукции. В совхозе, когда я пришел директором, было 2017 гектаров. Сейчас — 1955. Мы потеряли чуть больше 50 гектаров, а какие деньги в результате получили, чтобы сделать нашу жизнь лучше?» – говорит сам Грудинин.

Эти самые золотые московские гектары Грудинин продал под строительство торговых комплексов, получив миллиарды рублей.

Именно продажа этой земли и сделала ЗАО «Совхоз имени Ленина» предприятием, на которое сегодня пытаются обратить внимание избирателя грудининские политтехнологи.

Логика такая: выберите Грудинина и вся Россия будет такой красивой и успешной!

При этом нам забывают рассказать, ЧТО В РОССИИ НАДО БУДЕТ ПРОДАТЬ, чтобы получить средства, пропорционально населению всей страны.

А давайте посчитаем.

Павел Николаевич Грудинин говорил нам, что всего продал совхозной земли 62 гектара.

В 2009 году в его предприятии работало 400 человек.

Значит, чтобы все было так «по грудинински», все то, что нам рассказывают его пиарщики, продав 62 гектара, реально улучшается жизнь 400 человек.

62 га = 0,62 кв.км.

0,62/314=0,00197 кв.км./чел

Во всей России проживает 146 510 064 человек.

Чтобы все они зажили «по-новому»…

146 510 064*0,00197 = 288.624 826 кв.км.

Округляем. Итак, продать будет нужно 289 000 кв. км.

Это примерно … 11 Крымов.

Вот такая предвыборная арифметика.

А 18 марта нам выбирать Президента. Отца нации, Верховного главнокомандующего.

И уж точно не человека, решающего проблемы модернизации и улучшения жизни путем продажи земли…

Выбирать всем нам.

Источник: nstarikov.ru