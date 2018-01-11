Мифы об образовании в России
11:07. 11 января 2018 Просмотров - 241 Один комментарий Опубликовал: brahman
В этой статье разбираются мифы о системе образования в современной России, в том числе в сравнении с образованием в СССР.
Сфера образования в современной России характеризуется целым рядом проблем и часто критикуется различными публицистами, а также самими работниками системы образования и прочими гражданами. Системный кризис 1990-х гг., уходящий корнями в поздний СССР, серьёзно затронул в том числе и сферу образования (низкие зарплаты учителей, снижение мотивированности учащихся, «утечка мозгов» за границу и так далее).
С общим улучшением ситуации в стране на протяжении 2000-х и 2010-х гг. заметно улучшилась и ситуация в сфере образования. Однако многие наблюдатели и публицисты упорно игнорируют любые положительные тенденции и продолжают рисовать всё преимущественно чёрными красками. В результате, далеко не всегда критика современного российского образования является оправданной и обоснованной. Очень часто вместо конструктивной критики приходится сталкиваться с различными мифами, проистекающими из крайне ограниченного понимания современной ситуации как в образовании, так и в обществе в целом. В частности, многие не знают, что проблемы в сфере образования, подобные российским, имеются в большинстве развитых стран, а проблема мирового кризиса в области образования была впервые сформулирована ещё в в конце 1960-х гг.
Значительная часть критики связана с ностальгией по СССР и советскому образованию, которое, согласно распространённому мнению, считалось лучшим в мире. В реальности, однако, у советской системы образования были не только серьёзные плюсы, но и значительные минусы, которые совершенно незачем воспроизводить. Кроме того, действовала эта система в весьма специфических социально-экономических условиях, которые при всём желании невозможно воспроизвести. И дело здесь не только в смене социализма на капитализм, но и в совершенно другой демографической ситуации, в росте уровня технологий и уровня знаний, в изменившихся запросах со стороны общества.
Миф: образование в России деградирует
Данные международных исследований качества школьного образования — TIMSS (математика и естественные науки) и PIRLS (чтение и понимание текста) — показывают, что Россия находится в числе лучших стран мира по качеству работы своих школ.
Таким образом, на протяжении 2000-х и 2010-х гг. качество российского школьного образования растёт. Разумеется, критики могут проинтерпретировать представленные данные таким образом, что это не в России улучшается школьное образование, а в других странах оно ухудшается (некоторое зерно истины в этом есть — кризисные явления в образования действительно имеют место во множестве стран). Однако в любом случае данные TIMSS и PIRLS показывают, что если не абсолютное, то относительное качество российских школ растёт.
Собственно, ничего удивительного в этом нет. Всё-таки с 1990-х очень многое изменилось: зарплаты учителей и преподавателей повысились, крайне широко развилось репетиторство, мотивация учащихся несколько возросла (лёгких денег, как в 90-е, больше не заработаешь, и подростки больше не мечтают стать рэкетирами или валютными проститутками), благосостояние семей повысилось и теперь родители могут выделять больше ресурсов на образование детей.
Высшее образование
Российские вузы постепенно улучшают свои позиции в международных рейтингах:
Разумеется, эти успехи российских вузов во многом объясняются тем, что они постепенно приноравливаются к международному формату, различным критериям и особенностям рейтингов: улучшают и детализируют отчётность, увеличивают количество публикаций на иностранных языках, увеличивают площади учебных аудиторий и студенческих общежитий — то есть достигают некоторых, зачастую довольно формальных показателей, очень косвенно отражающих реальное качество образования. Однако в большинстве своём это объективные, поддающиеся чёткому измерению показатели, и поэтому российский прогресс в этой сфере не может не радовать.
Реальная и серьёзная проблема состоит в том, что выдающиеся по мировым меркам результаты российских школ и школьников пока что не трансформируются в столь же впечатляющие достижения в высшем образовании и науке: позиции российских вузов в международных рейтингах хоть и улучшаются, но крайне далеки от первых мест, а ситуация с количеством и качеством публикаций российских учёных далека от тех позиций, которые в своё время занимала советская наука.
Возможно, дело в том, что более продвинутое поколение школьников благополучной путинской эпохи (начиная со второй половины 2000-х годов) пока ещё в большинстве своём не успело закончить школы и вузы.
Но более вероятно, что дело тут именно в специфических проблемах высшего образования в России (обилие «дипломостроительных» вузов крайне низкого уровня, недостаток реальных рабочих мест по многим специальностям, слабый упор вузовского и школьного образования на самостоятельные проекты и на командную работу, недостаточно высокая вовлечённость в мировое научное сообщество, недофинансирование науки и так далее).
Особо стоит отметить такой важнейший фактор, как колоссальный рост числа студентов в российских вузах: с 1,5 млн в 1960-е годы в РСФСР до 2,8 млн в 1990 г. и до пика в 7,5 млн в 2008/9 гг. С одной стороны, это привело к тому, что высшее образование в России стало гораздо доступнее, а с другой стороны, это неизбежно и очень существенно понизило средний уровень контингента вузов.
Тем не менее по некоторым направлениям российские студенты показывают выдающиеся результаты на мировой арене (см. Международная студенческая олимпиада по программированию, где российская команда является многолетним мировым лидером).
Миф: ЕГЭ разваливает российскую систему образования
Основным объектом критики противников реформ образования является Единый государственный экзамен (ЕГЭ), который начал внедряться в 2001 году и в итоге стал обязательным по всей стране с 2009 года.
С точки зрения критиков, тестовая форма данного экзамена с заранее предложенными вариантами ответов отучает школьников думать и самостоятельно формулировать ответы; обучение в школе якобы превращается исключительно в «натаскивание на ЕГЭ»; тестовые задания составлены ужасно и с ошибками и не способны адекватно оценивать уровень знаний; тестовая форма непривычна и вредна для психики российских учителей и учащихся; наконец, в некоторых регионах результаты ЕГЭ якобы массово фальсифицируют и поэтому он вовсе не помогает избежать коррупции. На протяжении многих лет ЕГЭ выставляется в российской публицистике корнем зла в проблемах образования.
На протяжении многих лет ЕГЭ выставляется в российской публицистике корнем зла в проблемах образования. Против ЕГЭ высказывались многочисленные публицисты и общественные деятели, в том числе Андрей Максимов, Андрей Фурсов, Михаил Задорнов.
Разбор критики ЕГЭ
Плюсы ЕГЭ
Наконец, стоит подчеркнуть, что ЕГЭ — это просто инструмент для объективного контроля за образованием, который применяется сейчас лишь по окончании школы. Он вовсе не призван заменить собою весь образовательный процесс и не может привести к деградации образования — предполагается, что до сдачи ЕГЭ на протяжении целых 11 лет в школе нужно обучать детей различным знаниям с применением различных методик обучения, и именно этот процесс в итоге создаёт то или иное качество образования, а ЕГЭ всего лишь фиксирует результат.
(…)
Окончание здесь
Сфера образования в современной России характеризуется целым рядом проблем и часто критикуется различными публицистами, а также самими работниками системы образования и прочими гражданами. Системный кризис 1990-х гг., уходящий корнями в поздний СССР, серьёзно затронул в том числе и сферу образования (низкие зарплаты учителей, снижение мотивированности учащихся, «утечка мозгов» за границу и так далее).
С общим улучшением ситуации в стране на протяжении 2000-х и 2010-х гг. заметно улучшилась и ситуация в сфере образования. Однако многие наблюдатели и публицисты упорно игнорируют любые положительные тенденции и продолжают рисовать всё преимущественно чёрными красками. В результате, далеко не всегда критика современного российского образования является оправданной и обоснованной. Очень часто вместо конструктивной критики приходится сталкиваться с различными мифами, проистекающими из крайне ограниченного понимания современной ситуации как в образовании, так и в обществе в целом. В частности, многие не знают, что проблемы в сфере образования, подобные российским, имеются в большинстве развитых стран, а проблема мирового кризиса в области образования была впервые сформулирована ещё в в конце 1960-х гг.
Значительная часть критики связана с ностальгией по СССР и советскому образованию, которое, согласно распространённому мнению, считалось лучшим в мире. В реальности, однако, у советской системы образования были не только серьёзные плюсы, но и значительные минусы, которые совершенно незачем воспроизводить. Кроме того, действовала эта система в весьма специфических социально-экономических условиях, которые при всём желании невозможно воспроизвести. И дело здесь не только в смене социализма на капитализм, но и в совершенно другой демографической ситуации, в росте уровня технологий и уровня знаний, в изменившихся запросах со стороны общества.
Миф: образование в России деградирует
Данные международных исследований качества школьного образования — TIMSS (математика и естественные науки) и PIRLS (чтение и понимание текста) — показывают, что Россия находится в числе лучших стран мира по качеству работы своих школ.
- Российские школьники занимают 7-е и 6-е места по математике (в 4-х и 8-х классах) и 4-е и 7-е места по естественным наукам (в 4-х и 8-х классах) по данным за 2015 год (исследование проводится в 4-х и 8-х классах, а начиная с 2015 г. в некоторых странах также в 11-х классах). Российские школьники 11-х классов заняли первое место по математике в случае школ с углублённым курсом и третье место в случае обычных школ (вперёд вышли Ливан и США). По физике в 11-х классах Россия заняла второе место после Словении. Что касается четвероклассников и восьмиклассников, лучше России дела обстоят только в «азиатских тиграх» (Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Япония), да ещё в 8-х классах Россию немного обогнала Северная Ирландия по математике и Словения по естественным наукам. Причём если посмотреть на результаты предыдущих исследований TIMSS, то можно увидеть, что Россия неуклонно улучшала свои результаты — в 2003 году страна занимала 9-17-е места, в 2007 и 2011 — 5-10-е места (в 4-м и 8-м классах, 11-е появились лишь в последнем исследовании).
- Российские школьники, согласно данным 2011 года, занимают 2-е место в мире по чтению и пониманию текстов — впереди России только Гонконг. В 2006 г. Россия занимала первое место по этому показателю, а Гонконг был на втором. До этого, в первой половине 2000-х гг., Россия совершила огромный скачок по качеству школьного образования: если в 2001 г. страна была лишь на 16-м месте в списке стран, то уже в 2006 г. вышла на первое место.
Таким образом, на протяжении 2000-х и 2010-х гг. качество российского школьного образования растёт. Разумеется, критики могут проинтерпретировать представленные данные таким образом, что это не в России улучшается школьное образование, а в других странах оно ухудшается (некоторое зерно истины в этом есть — кризисные явления в образования действительно имеют место во множестве стран). Однако в любом случае данные TIMSS и PIRLS показывают, что если не абсолютное, то относительное качество российских школ растёт.
Собственно, ничего удивительного в этом нет. Всё-таки с 1990-х очень многое изменилось: зарплаты учителей и преподавателей повысились, крайне широко развилось репетиторство, мотивация учащихся несколько возросла (лёгких денег, как в 90-е, больше не заработаешь, и подростки больше не мечтают стать рэкетирами или валютными проститутками), благосостояние семей повысилось и теперь родители могут выделять больше ресурсов на образование детей.
Высшее образование
Российские вузы постепенно улучшают свои позиции в международных рейтингах:
- На протяжении 2010-х гг. позиции более половины российских вузов, участвующих в программе «5ТОП100», в самых престижных мировых рейтингах заметно выросли.
- По итогам предметного рейтинга QS в 2017 году, увеличили своё представительство до 28 вузов, заняв в общей сложности 147 позиций в 38 предметах и отраслях. МГУ при этом добился лучших за всю историю показателей, попав в список 50 ведущих вузов мира сразу в семи предметах.
- В Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) за 2017 год впервые вошли сразу 12 вузов из России.
- Пятнадцать российских вузов вошли в мировой рейтинг университетов U.S. News Best Global Universities 2018, увеличив представительство России в нем более чем вдвое.
Разумеется, эти успехи российских вузов во многом объясняются тем, что они постепенно приноравливаются к международному формату, различным критериям и особенностям рейтингов: улучшают и детализируют отчётность, увеличивают количество публикаций на иностранных языках, увеличивают площади учебных аудиторий и студенческих общежитий — то есть достигают некоторых, зачастую довольно формальных показателей, очень косвенно отражающих реальное качество образования. Однако в большинстве своём это объективные, поддающиеся чёткому измерению показатели, и поэтому российский прогресс в этой сфере не может не радовать.
Реальная и серьёзная проблема состоит в том, что выдающиеся по мировым меркам результаты российских школ и школьников пока что не трансформируются в столь же впечатляющие достижения в высшем образовании и науке: позиции российских вузов в международных рейтингах хоть и улучшаются, но крайне далеки от первых мест, а ситуация с количеством и качеством публикаций российских учёных далека от тех позиций, которые в своё время занимала советская наука.
Возможно, дело в том, что более продвинутое поколение школьников благополучной путинской эпохи (начиная со второй половины 2000-х годов) пока ещё в большинстве своём не успело закончить школы и вузы.
Но более вероятно, что дело тут именно в специфических проблемах высшего образования в России (обилие «дипломостроительных» вузов крайне низкого уровня, недостаток реальных рабочих мест по многим специальностям, слабый упор вузовского и школьного образования на самостоятельные проекты и на командную работу, недостаточно высокая вовлечённость в мировое научное сообщество, недофинансирование науки и так далее).
Особо стоит отметить такой важнейший фактор, как колоссальный рост числа студентов в российских вузах: с 1,5 млн в 1960-е годы в РСФСР до 2,8 млн в 1990 г. и до пика в 7,5 млн в 2008/9 гг. С одной стороны, это привело к тому, что высшее образование в России стало гораздо доступнее, а с другой стороны, это неизбежно и очень существенно понизило средний уровень контингента вузов.
Тем не менее по некоторым направлениям российские студенты показывают выдающиеся результаты на мировой арене (см. Международная студенческая олимпиада по программированию, где российская команда является многолетним мировым лидером).
Миф: ЕГЭ разваливает российскую систему образования
Основным объектом критики противников реформ образования является Единый государственный экзамен (ЕГЭ), который начал внедряться в 2001 году и в итоге стал обязательным по всей стране с 2009 года.
С точки зрения критиков, тестовая форма данного экзамена с заранее предложенными вариантами ответов отучает школьников думать и самостоятельно формулировать ответы; обучение в школе якобы превращается исключительно в «натаскивание на ЕГЭ»; тестовые задания составлены ужасно и с ошибками и не способны адекватно оценивать уровень знаний; тестовая форма непривычна и вредна для психики российских учителей и учащихся; наконец, в некоторых регионах результаты ЕГЭ якобы массово фальсифицируют и поэтому он вовсе не помогает избежать коррупции. На протяжении многих лет ЕГЭ выставляется в российской публицистике корнем зла в проблемах образования.
На протяжении многих лет ЕГЭ выставляется в российской публицистике корнем зла в проблемах образования. Против ЕГЭ высказывались многочисленные публицисты и общественные деятели, в том числе Андрей Максимов, Андрей Фурсов, Михаил Задорнов.
Разбор критики ЕГЭ
- Главным приёмом критиков ЕГЭ являются утверждения в стиле «это натаскивание на тупую расстановку галочек в тестах». В ответ на подобные претензии стоит предложить критикам пройти ЕГЭ самостоятельно — например, через сервис Яндекс-ЕГЭ. Достаточно скоро критикам станет ясно, что, не имея фундаментальных знаний, успешно пройти тест практически невозможно, и не существует никаких секретных методик «расстановки галочек», которые могли бы в этом помочь.
- В современных ЕГЭ присутствует блок, предполагающий развёрнутые ответы — написание сочинения или подробное изложение решения задачи.
- Действительно, полезно пройти перед ЕГЭ определённую тренировку — например, попробовать сдать предыдущие версии экзамена, порешать типовые задачи. Однако то же самое относится и к традиционным экзаменам, имевшим место до ЕГЭ — там «натаскивания» было никак не меньше.
- Действительно, в период внедрения ЕГЭ возникали определённые сложности и проблемы, а кое-где и злоупотребления, и не всегда тестовые задания были хорошо составлены. Однако в целом все эти проблемы уже позади.
- Российские школьники и учителя ничем не хуже школьников и учителей из множества других стран мира, где существуют свои аналоги ЕГЭ. В итоге за несколько лет россияне без особых проблем привыкли к этому экзамену. Что касается эффекта ЕГЭ на психику, то перенервничать и потому не сдать традиционный экзамен можно примерно с тем же успехом, что и перенервничать и не сдать ЕГЭ (при этом многим детям проще и удобнее сдавать именно в письменной и тестовой форме).
- Сфальсифицировать результаты ЕГЭ возможно, но довольно сложно. Однако очевидно, что гораздо проще сфальсифицировать результаты традиционного выпускного экзамена, контролируемого исключительно на местах и зачастую проходящего в устной форме.
Плюсы ЕГЭ
- ЕГЭ даёт государству хоть и не идеальный, но всё же действенный способ оценки знаний учащихся — причём способ единообразный, стандартизированный, сравнительно объективный и контролируемый из государственного центра. Без ЕГЭ государству приходится управлять образованием почти вслепую, полностью полагаясь на честность многочисленных учителей и экзаменаторов, которые при этом неизбежно будут ставить оценки исходя из разных критериев, делая поблажки отдельным ученикам, завышая оценки ради поддержки престижа школы и т. д.
- Введение ЕГЭ позволяет эффективно выявлять слабые школы, слабых учителей, слабые по уровню образования регионы. Естественно, очень многим такой поворот событий не понравился, однако для государства и общества важно знать правду и располагать объективной статистикой.
- ЕГЭ реально помогает избежать коррупции и блата при поступлении в вузы. Именно по этой причине на ЕГЭ обрушился такой вал критики со стороны вузов: очень многим введение ЕГЭ прикрыло выгодную денежную кормушку.
- ЕГЭ резко увеличил шансы на попадание в вузы для талантливых детей из провинции и небогатых семей, у которых нет возможностей нанять себе «правильного» связанного с вузом репетитора, пройти введённые вузом платные подготовительные курсы и иным образом получить «блат».
- ЕГЭ сильно упрощает процесс поступления в вуз: во многих случаях просто достаточно отправить сведения о сдаче ЕГЭ по почте, при этом можно без проблем подавать документы сразу в несколько вузов, без необходимости сдавать в каждом из них экзамены.
- Различные версии ЕГЭ легко доступны в интернете, учащиеся могут их в пройти в любой момент и оценить свои знания, что серьёзно упрощает и стимулирует подготовку к данному экзамену.
- 100-балльная шкала ЕГЭ лучше и точнее, чем традиционная 5-балльная шкала.
- Проверка результатов ЕГЭ частично автоматизирована, что сокращает затраты на проведение экзамена.
Наконец, стоит подчеркнуть, что ЕГЭ — это просто инструмент для объективного контроля за образованием, который применяется сейчас лишь по окончании школы. Он вовсе не призван заменить собою весь образовательный процесс и не может привести к деградации образования — предполагается, что до сдачи ЕГЭ на протяжении целых 11 лет в школе нужно обучать детей различным знаниям с применением различных методик обучения, и именно этот процесс в итоге создаёт то или иное качество образования, а ЕГЭ всего лишь фиксирует результат.
(…)
Окончание здесь
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Да потому что все зарубежные олимпиады это ни о чём. Надо видеть образование всей страны, а это полный писец. Обсуждалось тут не раз и повторять не хочется. Про ЕГЭ пусть нам автор объяснит по чему выпускники школ Чечни и Дагестана по русскому просто отличники, а на самом деде двух слов по русски устно связать не могут, про письменность промолчу. Короче очередной про плаченный тролль.