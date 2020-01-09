Разбирая мифы об СССР

Дискуссия, которая разгорелась после Большой пресс-конференции Президента 2019 года, на которой В.В. Путин подверг критике политику В.И. Ленина, неожиданно пересекла государственные границы нашей страны. К ней подключились китайские СМИ, опубликовавшие весьма интересные материалы.

Предлагаем вашему вниманию фрагмент такой публикации, который наглядно разбирает ситуацию с сельскохозяйственными проблемами СССР.

Источник：Cha wang 察网, КНР @ Перевод © Константин Шурыгин

Проблема советского импорта зерна

Многие исследователи подвергают жесткой критике сельскохозяйственные проблемы в Советском Союзе, полагая, что Советский Союз привел сельское хозяйство в упадок. Если смотреть только на импорт и экспорт продуктов питания, покажется, что это действительно так: царская Россия всегда была крупным экспортером зерна, но в советское время СССР постепенно становился импортером зерна. И на протяжении многих лет, вплоть до самого своего распада, Советский Союз был крупнейшим импортером зерна в мире. Россия после распада СССР вскоре стала экспортером зерна, а теперь является крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Все это правда, и Путин тут совершенно не солгал.

Однако неправомерен сам принцип оценки успешности сельского хозяйства на основе данных по импорту и экспорту зерна. Приведем очень простой пример. Производство продуктов питания на душу населения в Индии составляет менее половины от объема производства в Китае, но Индия всегда была крупным экспортером продуктов питания. Однако Китай начал импортировать зерно в конце 1970-х годов, масштабы импорта непрерывно росли, и теперь годовой объем импорта достиг 130 миллионов тонн, что более чем в три раза превышает пик советского импорта. Это не означает, что сельское хозяйство Китая отстает от Индии, это всего-навсего показывает, что в Китае потребление продуктов питания на душу населения намного выше, чем в Индии. И причина, почему Индия неуклонно импортирует продовольствие, вовсе не в том, что индусы затягивают пояса, чтобы поддержать всемирное процветание. А в том, что разрыв между богатыми и бедными в Индии настолько велик, что подавляющее большинство людей не могут позволить купить себе еду, они живут впроголодь и даже голодают. И хотя в Китае по-прежнему существует проблема разрыва между богатыми и бедными, уровень жизни простых людей намного выше, чем в Индии. Поэтому продовольствия недостаточно, и его необходимо импортировать.

Царская Россия и Советский Союз также похожи на Индию и Китай. В царской России постоянный экспорт продуктов питания в значительной степени проводился за счет снижения уровня потребления. Не только в простых крестьянских семьях, но зачастую и в дворянских семьях помещиков, голод был обычным явлением. Так например, в большинстве аристократических школ учащиеся не наедались досыта:

(В 1865一1872 годы В.С. Кривенко провел 7 лет в Петровском Полтавском кадетском корпусе. Он вспоминал: «Кормили нас вообще очень плохо… На всю дневную пищу отпускалось на человека лишь по 12,5 копеек. Надо было удивляться, как нас ещё с голоду не уморили…"

Девушки в аристократических женских пансионах находились в аналогичном положении, в том числе в самой привилегированной школе России — Смольном институте благородных девиц. Е.Х. Водовозова описывает ситуацию с едой там в 1855—1861 гг.：

"Кроме раннего вставания и холода, воспитанниц удручал и голод, от которого они вечно страдали. Трудно представить, до чего малопитательна была наша пища,… порции были до невероятности миниатюрны. Утром и вечером полагалась одна кружка чаю и половина французской булки. И в других институтах того времени, сколько мне приходилось слышать, тоже плохо кормили, но, по крайней мере, давали вволю черного хлеба, а у нас и этого не было: понятно, что воспитанницы жестоко страдали от голода… Воспитанницы чувствовали такой адский голод, что ложились спать со слезами, долго стонали и плакали в постелях, не будучи в состоянии уснуть от холода и мучительного голода. Этот голод в Великом Посту однажды довел до того, что более половины институток было отправлено в лазарет. Наш доктор заявил наконец, что у него нет мест для больных, и прямо говорил, что все это от недостаточности питания. "

(цитируется по: Василий Силович Кривенко «В министерстве двора. Воспоминания», Водовозова Елизавета Николаевна «На заре жизни», том первый — прим. переводчика)

(Б.Н.Миронов (Россия); Чжан Гуансян, Сюй Цзиньцю. Перевод Чжун Цзяньпина. «Социальная история России периода империи: исследования по исторической антропологии» (1700—1917), книга II. Пекин, Commercial Press, 2013.04, стр. 435)

Во времена Советского Союза не только СССР, но и социалистические страны имели серьезные продовольственные проблемы. Однако причина этого заключается главным образом вовсе не в слабом уровне производства сельхозпродукции. Причина была в том, что социалистические страны удерживали низкие цены на продукты питания, что приводило к высокому уровню их потребления, и особенно к большому росту потребления кормового зерна. В то время производство продуктов питания в Советском Союзе выросло с более чем 500 кг на душу населения в пиковый период царской эпохи до более чем 700 кг. Производство продуктов питания на душу населения в других странах Восточной Европы в целом достигло примерно 800 кг, а в Болгарии и Румынии даже достигло около одной тонны. Это были лучшие мировые показатели, однако все эти страны всё ещё испытывали недостаток продовольствия. Единственная страна, которая не испытывала недостатка продовольствия — это была Венгрия, но производство продуктов питания на душу населения в этой стране достигло почти полутора тонн.

После распада Советского Союза, в России в основном восстановилась дореволюционная ситуация с избытком продовольствия, вызванная низким уровнем потребления продовольствия. Потребление мяса на душу населения в 1990-х годах в России сократилось почти вдвое, потребление куриных яиц и молока также резко сократилось:

Неоспоримым фактом является то, что после распада Советского Союза производство продовольствия в России упало, но Россия при этом экспортировала продовольствие. Хотя после прихода Путина к власти ситуация как-то восстанавливается, среднегодовой объем производства зерна в последнее десятилетие всё ещё не превышает 100 млн тонн (цифра, опубликованная российским министром сельского хозяйства, составляет 99 млн тонн http://sputniknews.cn/economics/201809191026393082/). Производство продуктов питания на душу населения составляет менее 700 кг. Оба показателя ниже, чем в советский период. Только в 2017 году годовой объем производства зерна достиг 130 млн тонн, превысив уровень Советского Союза, что воодушевило руководство и население страны. (https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnK6OCX).

Пожалуй, это лучше проясняет суть вопроса, чем показатели экспорта и импорта зерна.