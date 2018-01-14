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Навальный стал сектантом

21:10. 14 января 2018 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

Обделенный вниманием Навальный безнадежно теряет свои рейтинги из-за провала надуманной предвыборной кампании и отправляет своих «верных слуг» на дебаты, чтобы те попытались отстоять его «честное имя» перед своими же сторонниками-либерастами. А те все еще считают блогера то «дураком», то «сектантом». Кстати, последнее слово, пожалуй, наилучшее определение его бесполезной деятельности в стране.

Подумайте только, эдакий «борец с коррупцией» стал «сектантом». Не смешно ли? Лично Навальному точно не смешно и достаточно давно. Причем, получить очередную порцию публичного унижения от своего же сторонника, который осудил его бесполезную деятельность – это и есть окончательный провал штаба Навального.

Случилось вот что. Неожиданно для тесного круга либералистов известный оппозиционер и политик Альфред Кох раскритиковал Алексея Навального, его штаб и программу, назвав его лидером секты. К такому выводу он пришел после того, как посмотрел дебаты между экономическим советником Навального Миловым и основателем «Евросети» Чичваркиным, который тоже придерживается либертарианских экономических и политических взглядов.

Если с Миловым все предельно ясно, так как он работает на Навального, помогая отмывать деньги, вот и защищает своего босса, то к Чичваркину имеется ряд претензий. Почему бизнесмен, постоянно жертвовавший когда-то Навальному сотнями тысяч и даже обещавший ему, что готов компенсировать ущерб по иску «Кировлеса», поступает так нелогично и критикует своего сторонника?

Чичваркин как оппозиционер тоже не обладает безупречной репутацией. У него криминальное прошлое. Когда на основателя «Евросети» завели уголовное дело за вымогательство и похищение человека, тот успел сбежать в Европу, это и спасло его от тюрьмы. Но от своей либералистической позиции бизнесмен не отказался, но и Навального перестал поддерживать. И вот теперь Альфред Кох решил присоединиться к Чичваркин у и тоже раскритиковал деятельность блогера.

Оппозиционер Альфред Кох считает, что штаб Навального готов принять только одну помощь – в виде денег. Он считает, что волонтеры Навального совершенно не осведомлены, зачем раздают листовки и их расклеивают, а лишние вопросы им задавать вообще не позволено. Оппозиционный политик не понимает как работает штаб Навального, чем занимаются его советники и что там вообще происходит. А в экономике его советник Милов  совершенно ничего не соображают, уверяет Кох.

Альфред Кох: «Это не демократический кандидат, а какой-то лидер секты. Закрытой, герметичной секты свидетелей Навального. Он общается с нами с помощью роликов-разоблачений. Или монологов с трибуны митинга. А паства должна молча внимать…»

Кстати о роликах. Последний проект Навального по продаже рекламного места на YouTube-канале только подтвердил догадки многих людей, которые сомневались к причастности к махинациям по отмыванию денег. Блогер был противником получения рекламных денег, а теперь изменил своим принципам и готов получать донаты через свой канал в YouTube, потому что его интересуют только деньги.  

Еще неизвестно, сколько пожертвований набрала избирательная кампания блогера. Хотя штаб изначально знал, что его основателя не допустят до регистрации в ЦИК из-за уголовного дела. По российским законам Навальный действительно не может принимать участия в предстоящих в 2018 году выборах. В 2013 году Кировский суд приговорил его к пяти годам условно по делу «Кировлеса». В течение десяти лет после погашения судимости он не может баллотироваться на пост президента.

Навальный хотел обмануть всех, но безуспешно. Если простых доверчивых студентов и школьников еще можно водить за нос, обещая им «сладкую жизнь», то с оппозиционерами это дело не прокатит. Они видят его насквозь и уже не могут сдержаться от критики, потому что, видимо, надоело смотреть на этот цирк, который устроил Алексей Навальный. 

 

Источник:  http://operline.ru/content/v-rossii/navalnyy-stal-sektantom.htmlD2668746-6616-44CE-AA8C-E860B37E468C_w1023_r1_s

Метки: навальный
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