«Поздравляю, Шарик, ты балбес!»

Пожалуй, это самая корректная форма того, что мне хочется сказать каждому из хомячков Навального, который со вчерашнего дня носится по всем соцсетям с высунутым от усердия языком, предлагая всем и каждому «окатиться» новым «расследованием» своего гуру о том, как его «травили».

Впрочем, с глуповатых хомячков с мозгом меньше игольного ушка и полным отсутствием критического мышления — спрос не велик. Они — сектанты. А секта предполагает наличие слепой и безусловной веры.

Гораздо интереснее другое. Вернее, другие. А именно, те, кого, при всей моей к ним неприязни, глупцами не назовёшь. Варламов, Собчак, Пивоваров и примкнувший к ним Семин — лишь малая часть тех, вроде как не страдающих крайней степенью русофобии персонажей, которые стали отчаянно подмахивать Алеше и его кураторам в легитимизации этого фарса.

При этом, они, как неглупые люди, прекрасно осознают и то, кто является истинным режиссёром этой на редкость бездарной пьесы, так и то, с какой целью она разыграна.

Любому, мало-мальски погружённому в журналистскую среду человеку понятно, что Беллингкэт и Инсайдер — сливные бачки, которые от своего имени выдают в эфир нужную заказчику информацию. Тот же Беллингкэт имеет плохую репутацию в Британии, ибо ещё в 2018 году его рейтинг честности был определён как «средний» с оговоркой о том, что он был «несколько дискредитирован как распространением самой дезинформации, так и готовностью предоставлять отчеты для всех, кто готов платить».

Среди инвесторов Беллингкэт — соросовский Open Society Foundation и работающий под эгидой НАТО на гранты от Минобороны США антироссийский Atlantic Counsil.

Про доброхотовский Инсайдер приличному человеку сказать что-либо приличное тоже нечего, потому остановимся на новой подруге Навального Клариссе Уорд из CNN, которая тоже оказалась в числе «расследователей».

Итак, Кларисса Уорд — американская тележурналистка, которая в настоящее время является главным международным корреспондентом CNN.

Послужной список у барышни внушительный, но мы остановимся на трёх эпизодах. Среди прочего на ее счету:

— вброс фейка о ЧВК «Вагнера» (на своей странице в Twitter она выложила видео с брошенной американской базы Манбидж в Сирии, представив человека на видео — российского военкора Олега Блохина — как сотрудника ЧВК «Вагнера»;

— подкуп жителей ЦАР с целью создания фейка о российском вмешательстве (местные жители признались, что Уорд заплатила им по $100 за ложь о том, что российские гражданские инструкторы и геологи приехали в ЦАР в поисках алмазов, и теперь сотни местных жителей работают на них);

— сотрудничество в Сирии с медийщиком «Аль-Каиды» Билалом Абдул Каримом (без помощи ЦРУ такое сделать было нереально).

Согласитесь, интересные факты, к которым теперь добавилось и сотрудничество с Навальным.

Но это ещё не всё. Журналист NYT, который прославился тем, что получил Пулитцеровскую премию за серию статей о «хищничестве Путина», сообщает, что его источник в немецкой службе безопасности подтверждает вчерашние байки Навального ибо они «согласуются с тем, что ЦРУ И МИ6 предоставили правительству Германии несколько месяцев назад». О чем это может свидетельствовать? А о том, что не было никакого «совместного расследования» от ФБК, CNN, Беллингкэт и т.д.

Это все — декорации и статисты. Пьеса давно написана. ЦРУ и МИ6. Просто их авторство Навальным не было озвучено. Из скромности, разумеется. Ибо такое кураторство не афишируют.

В связи с чем хочу вернуться ко всем этим семиным, собчак, варламовым и иже с ними. Ребята, вы точно понимаете степень своего зашквара? Или вы ещё не до конца поняли, на чьей стороне и под чьим руководством играет Навальный? Вы реально не понимаете, что все это уже не оговор и клевета, а шпионаж и госизмена? Вам действительно все ещё не ясно, с какой целью разыгрывается весь этот фарс?

Вам что, совсем мозги и совесть отшибло или вы просто не до конца осознаёте масштабы происходящего?

Ну ОК. Если для вас это сложно, то я вам сформулирую: Навальный работает в интересах ЦРУ и МИ 6. Работает против России.

И, исходя из ваших комментариев, вы его в этом поддерживаете. По умыслу ли или по глупости — значения не имеет. Но каждый ехидный пост на тему «полного молчания о расследовании Навального на федканалах и раздача «темника» в телегу» — это бонус в копилку тем, кто и затеял всю эту масштабную спецоперацию против России.

Разумеется, я не взываю к вашей совести. Скорее, хочется, чтобы вы были последовательны до конца. И если вы так уверены, что все озвученное Навальным — правда, то просто найдите в себе силы не только однозначно высказаться по этому поводу, но и заявить о том, что в этой ситуации вы целиком и полностью на стороне иностранных разведок и против страны, в которой живете.

Этот безумный год заслуживает того, чтобы закончиться грандиозным фейерверком. И залп ваших откровенных признаний в том, о чем все догадывались, но стеснялись говорить вслух, будет достойным его окончанием.

Юлия Витязева, специально для News Front