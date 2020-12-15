Юлия Витязева: На кого работают известные российские распространители бездарной пьесы об отравлении Навального
«Поздравляю, Шарик, ты балбес!»
Пожалуй, это самая корректная форма того, что мне хочется сказать каждому из хомячков Навального, который со вчерашнего дня носится по всем соцсетям с высунутым от усердия языком, предлагая всем и каждому «окатиться» новым «расследованием» своего гуру о том, как его «травили».
Впрочем, с глуповатых хомячков с мозгом меньше игольного ушка и полным отсутствием критического мышления — спрос не велик. Они — сектанты. А секта предполагает наличие слепой и безусловной веры.
Гораздо интереснее другое. Вернее, другие. А именно, те, кого, при всей моей к ним неприязни, глупцами не назовёшь. Варламов, Собчак, Пивоваров и примкнувший к ним Семин — лишь малая часть тех, вроде как не страдающих крайней степенью русофобии персонажей, которые стали отчаянно подмахивать Алеше и его кураторам в легитимизации этого фарса.
При этом, они, как неглупые люди, прекрасно осознают и то, кто является истинным режиссёром этой на редкость бездарной пьесы, так и то, с какой целью она разыграна.
Любому, мало-мальски погружённому в журналистскую среду человеку понятно, что Беллингкэт и Инсайдер — сливные бачки, которые от своего имени выдают в эфир нужную заказчику информацию. Тот же Беллингкэт имеет плохую репутацию в Британии, ибо ещё в 2018 году его рейтинг честности был определён как «средний» с оговоркой о том, что он был «несколько дискредитирован как распространением самой дезинформации, так и готовностью предоставлять отчеты для всех, кто готов платить».
Среди инвесторов Беллингкэт — соросовский Open Society Foundation и работающий под эгидой НАТО на гранты от Минобороны США антироссийский Atlantic Counsil.
Про доброхотовский Инсайдер приличному человеку сказать что-либо приличное тоже нечего, потому остановимся на новой подруге Навального Клариссе Уорд из CNN, которая тоже оказалась в числе «расследователей».
Итак, Кларисса Уорд — американская тележурналистка, которая в настоящее время является главным международным корреспондентом CNN.
Послужной список у барышни внушительный, но мы остановимся на трёх эпизодах. Среди прочего на ее счету:
— вброс фейка о ЧВК «Вагнера» (на своей странице в Twitter она выложила видео с брошенной американской базы Манбидж в Сирии, представив человека на видео — российского военкора Олега Блохина — как сотрудника ЧВК «Вагнера»;
— подкуп жителей ЦАР с целью создания фейка о российском вмешательстве (местные жители признались, что Уорд заплатила им по $100 за ложь о том, что российские гражданские инструкторы и геологи приехали в ЦАР в поисках алмазов, и теперь сотни местных жителей работают на них);
— сотрудничество в Сирии с медийщиком «Аль-Каиды» Билалом Абдул Каримом (без помощи ЦРУ такое сделать было нереально).
Согласитесь, интересные факты, к которым теперь добавилось и сотрудничество с Навальным.
Но это ещё не всё. Журналист NYT, который прославился тем, что получил Пулитцеровскую премию за серию статей о «хищничестве Путина», сообщает, что его источник в немецкой службе безопасности подтверждает вчерашние байки Навального ибо они «согласуются с тем, что ЦРУ И МИ6 предоставили правительству Германии несколько месяцев назад». О чем это может свидетельствовать? А о том, что не было никакого «совместного расследования» от ФБК, CNN, Беллингкэт и т.д.
Это все — декорации и статисты. Пьеса давно написана. ЦРУ и МИ6. Просто их авторство Навальным не было озвучено. Из скромности, разумеется. Ибо такое кураторство не афишируют.
В связи с чем хочу вернуться ко всем этим семиным, собчак, варламовым и иже с ними. Ребята, вы точно понимаете степень своего зашквара? Или вы ещё не до конца поняли, на чьей стороне и под чьим руководством играет Навальный? Вы реально не понимаете, что все это уже не оговор и клевета, а шпионаж и госизмена? Вам действительно все ещё не ясно, с какой целью разыгрывается весь этот фарс?
Вам что, совсем мозги и совесть отшибло или вы просто не до конца осознаёте масштабы происходящего?
Ну ОК. Если для вас это сложно, то я вам сформулирую: Навальный работает в интересах ЦРУ и МИ 6. Работает против России.
И, исходя из ваших комментариев, вы его в этом поддерживаете. По умыслу ли или по глупости — значения не имеет. Но каждый ехидный пост на тему «полного молчания о расследовании Навального на федканалах и раздача «темника» в телегу» — это бонус в копилку тем, кто и затеял всю эту масштабную спецоперацию против России.
Разумеется, я не взываю к вашей совести. Скорее, хочется, чтобы вы были последовательны до конца. И если вы так уверены, что все озвученное Навальным — правда, то просто найдите в себе силы не только однозначно высказаться по этому поводу, но и заявить о том, что в этой ситуации вы целиком и полностью на стороне иностранных разведок и против страны, в которой живете.
Этот безумный год заслуживает того, чтобы закончиться грандиозным фейерверком. И залп ваших откровенных признаний в том, о чем все догадывались, но стеснялись говорить вслух, будет достойным его окончанием.
Юлия Витязева, специально для News Front