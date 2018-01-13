«Кровавая жатва» Грудинина и заграничные миллиардные активы

Предвыборная кампания кандидата от КПРФ Павла Грудинина все мои «ожидания» полностью оправдала, и вот почему: «клубничный олигарх» не только дискредитирует партию и коммунистическую идеологию, но и вполне себе заслужил новое прозвище «смерть несущий». Собрание в предвыборном штабе, во время которого он встретился с доверенными лицами, запомнится смертью ветерана. Не выдержал старик выступления «кровавого» олигарха?

Реакция олигарха на смерть ветерана Сергея Захарова, что пришел выпить чайку и посмотреть его выступление, внушает омерзение. Ему хватило минуты молчания, чтобы спокойно продолжить выступление и распитие чая. Для него неважно: одним сторонником больше или меньше. Главное, чтобы «костюмчик сидел», читай: предвыборная кампания продолжалась.

Пренебрежительное отношение к людям показало истинное лицо человека, которого пытаются представить в качестве «надежды и опоры» России на будущих выборах. Мало того, нравственное поведение Грудинина прекрасно сообразуется и с его финансовой нечистоплотностью.

В его документах обнаружили ценные бумаги, общая номинальная стоимость которых составила 7 млрд. 492 млн. рублей. Он хранил их за рубежом(!!!), как сообщили в ЦИК. Вопрос: откуда такие деньги, «товарищ»? Законным путем нажить миллиардное состояние нереально, ведь согласно официальным отчетам, он заработал за последние шесть лет 157 млн. рублей.

Заграничные счета, ценные бумаги на колоссальные денежные суммы и все это на фоне красивой сказки о возвращении в социалистическое прошлое на базе коммерческого предприятия «Совхоз имени Ленина»? Так, у него было пять счетов (на каждом по 200 бумаг) в австрийском банке Liechtensteinische Landesbank. 200 структурных нот номинальной стоимостью 13,9 млн. рублей каждая, 200 еврооблигаций номинальной стоимостью 11,7 млн. рублей за штуку и 200 опционов той же номинальной стоимости.

И ведь на момент подачи документов в ЦИК Грудинин указал, что не имеет зарубежных банковских счетов!

Этот момент отметили и пользователи в социальных сетях:

И этот человек еще рассуждает о том, какой замечательной сделает жизнь в России? При этом сам вывел капитал за рубеж, продемонстрировав редкий цинизм и неуважение к своей стране и народу. Олигарх, который примазался ради выборов к коммунистам? Или же у него была конкретная цель: дискредитировать партию и развалить ее изнутри?

И, правда, на клубничке таких денег не заработать, но ведь уже известно о том, какие махинации с земельными участками провернул Грудинин сразу после распада Советского Союза в 90-х годах, обобрав людей, работавших в настоящем на тот момент совхозе им. Ленина. Как сдавал в аренду земли сельскохозяйственного назначения предпринимателям.

Или как контрабандой клубники из Польши и Турции промышлял, выдавая ее за собственный «продукт». Принимал на работу нелегальных мигрантов, приманивал студентов и добровольцев на бесплатный сбор урожая. Нарушал российские законы и права работников, о чем и документы имеются. Все его махинации стали достоянием общественности, хоть и пытался он замять мутную историю своего «восхождения на бизнес-Олимп» в Подмосковье.

Олигарх, позиционирующий себя крепким хозяйственником, на деле оказался мелким кулаком с раздутыми амбициями. Сначала эксплуатировал «Совхоз имени Ленина» и своих работников, выводил деньги за рубеж, поддерживая западную экономику, а теперь решил податься в политику? И правду о своем финансовом состоянии рассказал лишь потому, что не захотел с треском вылететь с предвыборной гонки. Вероятно, решил, что раз не пойман – не вор? Ошибочное утверждение.

От подобных кандидатов КПРФ следует избавляться, чтобы сохранить хоть какой-то электорат. Хотя репутацию партии «клубничный» олигарх Грудинин изрядно успел подмочить своей жаждой наживы.