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«Кровавая жатва» Грудинина и заграничные миллиардные активы

17:49. 13 января 2018 Просмотров - 731 26 коммент. Опубликовал:

ан груд

Предвыборная кампания кандидата от КПРФ Павла Грудинина все мои «ожидания» полностью оправдала, и вот почему: «клубничный олигарх» не только дискредитирует партию и коммунистическую идеологию, но и вполне себе заслужил новое прозвище «смерть несущий». Собрание в предвыборном штабе, во время которого он встретился с доверенными лицами, запомнится смертью ветерана. Не выдержал старик выступления «кровавого» олигарха?

Реакция олигарха на смерть ветерана Сергея Захарова, что пришел выпить чайку и посмотреть его выступление, внушает омерзение. Ему хватило минуты молчания, чтобы спокойно продолжить выступление и распитие чая. Для него неважно: одним сторонником больше или меньше. Главное, чтобы «костюмчик сидел», читай: предвыборная кампания продолжалась. 

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Пренебрежительное отношение к людям показало истинное лицо человека, которого пытаются представить в качестве «надежды и опоры» России на будущих выборах. Мало того, нравственное поведение Грудинина прекрасно сообразуется и с его финансовой нечистоплотностью.

В его документах обнаружили ценные бумаги, общая номинальная стоимость которых составила 7 млрд. 492 млн. рублей. Он хранил их за рубежом(!!!), как сообщили в ЦИК. Вопрос: откуда такие деньги, «товарищ»? Законным путем нажить миллиардное состояние нереально, ведь согласно официальным отчетам, он заработал за последние шесть лет 157 млн. рублей.

Заграничные счета, ценные бумаги на колоссальные денежные суммы и все это на фоне красивой сказки о возвращении в социалистическое прошлое на базе коммерческого предприятия «Совхоз имени Ленина»? Так, у него было пять счетов (на каждом по 200 бумаг) в австрийском банке Liechtensteinische Landesbank. 200 структурных нот номинальной стоимостью 13,9 млн. рублей каждая, 200 еврооблигаций номинальной стоимостью 11,7 млн. рублей за штуку и 200 опционов той же номинальной стоимости.

И ведь на момент подачи документов в ЦИК Грудинин указал, что не имеет зарубежных банковских счетов!

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Этот момент отметили и пользователи в социальных сетях:

гр твит

И этот человек еще рассуждает о том, какой замечательной сделает жизнь в России? При этом сам вывел капитал за рубеж, продемонстрировав редкий цинизм и неуважение к своей стране и народу. Олигарх, который примазался ради выборов к коммунистам? Или же у него была конкретная цель: дискредитировать партию и развалить ее изнутри?

И, правда, на клубничке таких денег не заработать, но ведь уже известно о том, какие махинации с земельными участками провернул Грудинин сразу после распада Советского Союза в 90-х годах, обобрав людей, работавших в настоящем на тот момент совхозе им. Ленина. Как сдавал в аренду земли сельскохозяйственного назначения предпринимателям.

Или как контрабандой клубники из Польши и Турции промышлял, выдавая ее за собственный «продукт». Принимал на работу нелегальных мигрантов, приманивал студентов и добровольцев на бесплатный сбор урожая. Нарушал российские законы и права работников, о чем и документы имеются. Все его махинации стали достоянием общественности, хоть и пытался он замять мутную историю своего «восхождения на бизнес-Олимп» в Подмосковье.

Олигарх, позиционирующий себя крепким хозяйственником, на деле оказался мелким кулаком с раздутыми амбициями. Сначала эксплуатировал «Совхоз имени Ленина» и своих работников, выводил деньги за рубеж, поддерживая западную экономику, а теперь решил податься в политику? И правду о своем финансовом состоянии рассказал лишь потому, что не захотел с треском вылететь с предвыборной гонки. Вероятно, решил, что раз не пойман – не вор? Ошибочное утверждение.

От подобных кандидатов КПРФ следует избавляться, чтобы сохранить хоть какой-то электорат. Хотя репутацию партии «клубничный» олигарх Грудинин изрядно успел подмочить своей жаждой наживы.

Метки: выборы, Грудинин, деньги, КПРФ, обман
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26 коммент.»

  • 8 -4
    Проша 13 января 2018 в 17:59 Ссылка Пометить
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    Кандидат от коммунистов должен иметь как товарищ Сталин: китель, трубку и любовь к народу, а не мардже.

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  • 448 302
    сергей 13 января 2018 в 18:09 Ссылка Пометить
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    Подсунули старичка то,подлые.Смерть то на вашей совести.

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    • 4826 3030
      serjoza сергей 13 января 2018 в 20:36 Ссылка Пометить
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      значит Путин и медведев уморили старика маленькой пенсией и платным здравохранением..а виноват Грудини?ВО даёте дебилы..ВАм всем в европу пора сЪезжать .собирайте чемоданы.

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  • 41 21
    Юра 13 января 2018 в 18:11 Ссылка Пометить
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    Кремлебот в деле!

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  • 41 21
    Юра 13 января 2018 в 18:13 Ссылка Пометить
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    С каких пор на пандоре выкладывают писульки кремлеботов?

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  • 663 547
    макс 13 января 2018 в 18:27 Ссылка Пометить
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    Еврей олигарх в “его”совхозе с долей 95% Абрамовича работают рабы крестяни обложенные кредитовыми и оброком ну зачем об этом еврее говорить то?

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    • 4826 3030
      serjoza макс 13 января 2018 в 20:34 Ссылка Пометить
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      рабов получают больше чем 70 процентов населения..все по 30 тыс а там тысячу евро..в прибалтике 80 проценетов населения получает от 400 до 700евро..ОН не рабы?..А про поляков..вам рассказать сколько там получают? а ведь их почти 80 млн..

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    • 329 231
      Dml Ldm макс 13 января 2018 в 21:00 Ссылка Пометить
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      Собаки лают караван идет.

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  • 5018 3812
    Яра 13 января 2018 в 18:29 Ссылка Пометить
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    Я ещё вчера проверила на сайте ЦИКа:
    За 6 лет доход Грудинина 157 млн. рублей (не только зарплата, но и различные премии, в том числе за победу в конкурсах)
    На счетах Грудинина около 6 млн. рублей.
    Из недвижимости- квартира в Москве и квартира в области, 2 автомобиля.
    Ну, и главное: акций на 37 млн. рублей, а не на 7 с половиной миллиардов

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    • 2549 1703
      Viktoria Sokolova Яра 13 января 2018 в 19:48 Ссылка Пометить
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      Бизнесмен Павел Грудинин перед регистрацией в качестве кандидата закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг совокупной номинальной стоимостью почти 7,5 млрд рублей. Это следует из представленного им в Центризбирком России уточнения сведений о доходах, имуществе и ценных бумагах.
      только после уточнения данных! Грудинин 28 декабря подал документы для выдвижения, при этом в них не было сведений о пяти иностранных счетах и зарубежных ценных бумагах. 9 января, представители Грудинина подали в ЦИК документы для его регистрации кандидатом, в том числе уточнение сведений о доходах и имуществе, в котором были указаны пять счетов в иностранном банке и сведения о ценных бумагах общим количеством 600 штук.

      http://tass.ru/politika/4870382

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      • 54 30
        Юра Viktoria Sokolova 13 января 2018 в 20:31 Ссылка Пометить
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        Соколова прочитай басню Крылова “Слон и моська” и ты всё поймёшь.

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      • 3815 1471
        Oblichitel Viktoria Sokolova 13 января 2018 в 20:58 Ссылка Пометить
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        Можно порассуждать от обратного:раз имел счета,что заставило его их закрыть? Можно сделать предположение – не для того,чтобы показаться человеком нищим,а для того,чтобы не лишиться средств на счетах в случае их заморозки западными банками. Если бы Грудинин отстаивал интересы запада чисто гипотетически,логичнее было бы не то, чтобы не вспоминать о счетах, рассказывая всем,что ты их закрыл,а просто их не закрывать совсем. Так как не было бы причин беспокоиться о том,что в политической игре западные счета Грудинина и средства на них станут средством манипуляции им западом. А так как он закрыл счета – значит средства манипуляции хотя бы по линии финансов со стороны запада исключены из возможно используемых,что является косвенным доказательством того,что на США он не замкнут – т.е это не их кандидат. Вообщем, ключевой вопрос тут – зачем были закрыты счета,а не почему на них лежат многомиллионные средства. Мир сейчас капитализирован в целом,поэтому было бы наивно считать,чтобы такой персонаж как Грудинин ориентирующийся на президентское кресло, был бы нищим человеком – среди той “элиты”,посредством которой он собирается управлять государтсвом в возможной перспективе и с позиции которой критерием успешности тебя как личности (а значит минимальной обоснованности проявлять к тебе уважение) является наличие кругленькой суммы денег у тебя на счёте.

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  • 5030 3824
    Яра 13 января 2018 в 19:38 Ссылка Пометить
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    “Реакция олигарха на смерть ветерана Сергея Захарова, что пришел выпить чайку и посмотреть его выступление, внушает омерзение. Ему хватило минуты молчания, чтобы спокойно продолжить выступление и распитие чая”

    Очередное враньё, в расчёте на то, что никто не станет проверять.
    Я посмотрела встречу Грудинина с его доверенными лицами. Сначала, правда, не до конца, но, прочитав данную статью, досмотрела до конца.
    О смерти ветерана Захарова со сцены сообщил Зюганов, а через 10 минут встреча закончилась. В эти оставшиеся 10 минут, Зюганов произнёс короткую речь и совсем короткую- Грудинин (благодарил собравшихся за поддержку), никакого чаепития в это время не было.

    И, да- Грудинин сказал, что если бы у него было 7 с половиной миллиардов (которые ему приписали вруны), то он построил бы огромный медицинский центр, в котором люди могли бы бесплатно лечиться.

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  • 4826 3030
    serjoza 13 января 2018 в 20:32 Ссылка Пометить
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    слушайте ,а что он должен был сделать?..откуда он знает,что человек умер?или он кричал..я умираю,.Грудини ты кровавый клубничный олигарх!!(((((Этот писака дискредитирует Путина как кандидата,выпуская аналогичные писульки..буду за Грудинина голосовать и мои знакомы тоже.а кто выдумал что он олигарх?((((вы что де- би -лы?ещ1 напишите еврейский олигарх.

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  • 5045 3839
    Яра 13 января 2018 в 20:39 Ссылка Пометить
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    Павел Грудинин: “Мне всегда везёт. Мы победим на этих выборах, не сомневайтесь”
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=q-XRZgFWyIk

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    • 19159 12267
      Серый Яра 13 января 2018 в 20:49 Ссылка Пометить
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      Яра. Почему вы сами не публикуете ? Я реже вас могу копаться в интернете. А у вас же масса интересного материала.)))
      Что уследил из ваших постов…. А сколько мимо прошло ?

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  • 17939 8397
    Ursus 13 января 2018 в 20:44 Ссылка Пометить
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    Теория игр и матрица Нэша. Полезная штука.
    Мне например не очень нравится Грудинин – он от КПРФ, у него характерная этническая принадлежность. Он богатей.

    Но любой шанс, который способен поломать игру шулерам, заслуживает внимания.

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  • 22 6
    Проша 13 января 2018 в 20:58 Ссылка Пометить
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    Зачастую шулера используют тщательно замаскированных сообщников))-)это к вопросу о наперстночниках, например.

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  • 3283 576
    nikolay 13 января 2018 в 21:27 Ссылка Пометить
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    Либералы против Грудинина. Да они просто делают ему рейтинг, чтобы больше народа пришло на выборы. Грудинин – это позиция слуги правящего режима.

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