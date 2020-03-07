Сводки от ополчения Новороссии 07 марта 2020
- 19:00 Проворовавшийся комбриг ВСУ собирает с подчиненных средства, для восполнения дыры в бюджете – НМ ДНР.
- 17:20 Позор на весь мир, или Как российская армия громит ВСУ (ФОТО).
- 16:55 Пожар уничтожил блиндаж ВСУ с карателями, со школьной площадки увезли «ВСУшников» в бессознательном состоянии.
- 09:14 Экстренное заявление Армии ЛНР.
- 07:00 Кровавая жатва: новые потери ВСУ на Донбассе (ФОТО).
Проворовавшийся комбриг ВСУ собирает с подчиненных средства, для восполнения дыры в бюджете – НМ ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Позор на весь мир, или Как российская армия громит ВСУ (ФОТО)
Украинские СМИ не прекращают нагнетать панику в обществе и запугивают граждан тяжёлым положением армии на Донбассе, которая принимает на себя «ракетные удары» и вступает в кровавые бои, неся потери. Заголовки пропагандистских ресурсов впечатляют повествованиями о «чудовищных» атаках «российской армии».
Впрочем, эта картина наблюдается все шесть лет.
Так, сегодня украинские СМИ радуют такими заголовками:
Правдой в этой информационной пестроте об агрессии является лишь то, что каратели несут ежедневные потери. Однако потери как-то несоизмеримы с масштабом атак. Несмотря на всю мощь ударов «российской армии», штаб оккупационной операции сообщает, что в ходе обстрелов один украинский военный был ранен, еще двое получили боевые травмы.
Предлагаем вам насладиться всеми перлами СМИ уже за этот год.
Читайте также: Издевался в «Изоляции»: Из ДНР на Украину вернулся истязатель пленных карателей (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Пожар уничтожил блиндаж ВСУ с карателями, со школьной площадки увезли «ВСУшников» в бессознательном состоянии
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за прошедшие сутки по итогам сегодняшнего заявления официального представителя НМ ДНР.
«По данным, зафиксированным представителями ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины десять раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
На горловском направлении боевики 59-й бригады Шаповалова из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подвергли обстрелу районы н.п. Зайцево (южное).
На донецком направлении каратели из 128-й, 92-й и 28-й бригад по приказам военных преступников Гончарука, Кокорева и Марченко обстреляли из 82-мм минометов и гранатометов различных систем районы населенных пунктов Каштановое, Жабичево и окраину Донецка (Вольво-центр).
На мариупольском направлении боевики 10-й бригады Зубанича обстреляли из БМП и крупнокалиберных пулеметов н.п. Старомихайловка, Петровское, Новоласпа.
Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Материалы по фактам обстрелов населённых пунктов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ Гончарука, Кокорева, Марченко, Зубанича и Шаповалова.
Читайте также: Немецкие вирусологи произведут заражение на Донбассе: сводка (+ВИДЕО, ФОТО)
Украинские оккупанты продолжают попытки срыва процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе, безнаказанно размещая военную технику для проведения провокаций в районе н.п. Богдановка. С целью сокрытия своих преступных действий от широкой общественности и наблюдателей ОБСЕ, ВСУ используют станции помех “Буковель-АД” мобильной группы 502-го батальона РЭБ для подавления сигналов управления БЛА Миссии. Свидетельством использования комплексов РЭБ подразделениями ВСУ являются многочисленные жалобы местных жителей представителям военно-гражданской администрации, а также сотрудникам ОБСЕ и СЦКК на помехи теле-радиовещания и сотовой связи.
Мы благодарны неравнодушным гражданам, которые не боятся открыто заявлять о преступлениях киевских карателей!
Жители Донбасса, граждане Украины! Не молчите! Сообщайте обо всех неправомерных действиях украинских военных представителям международных организаций. Только вместе мы остановим карателей, только совместными усилиями мы положим конец этой войне.
Читайте также: Обнаглевший Зеленский анонсировал выход из «нормандского формата»
Мы продолжаем фиксировать снижение морально-психологического состояния украинских боевиков, влекущее за собой потери в рядах украинских вооруженных формирований.
Так, 4 марта в ходе подготовки секторов стрельбы перед окопами на позициях 16-го батальона 58-й бригады украинские оккупанты подожгли сухую траву. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание и полное уничтожение одного из блиндажей, в котором в это время отдыхали двое украинских боевиков. Оба погибли, так как не смогли своевременно выбраться из-за сильнейшего алкогольного опьянения.
Кроме того, в больницу н.п. Авдеевка поступили пять украинских боевиков из состава 42-го батальона 57-й бригады — трое офицеров (Монахов, Николев, Мельник) и два сержанта (Денисович и Туровский) с острым отравлением алкоголем. Все боевики были доставлены в медицинское учреждение патрулем военной службы правопорядка, вызванным директором авдеевской общеобразовательной школы № 5, после обнаружения военнослужащих ВСУ в бессознательном состоянии на школьной площадке. Уже в медучреждении Денисович и Монахов впали в кому, трое остальных находятся в крайне тяжелом состоянии.
Сотрудниками СБУ организованна облава на подпольных производителей некачественного алкоголя в Авдеевке, с обвинением их в “работе на разведку противника и пособничестве ДНР” за попытку покушения на жизнь украинских воинов.
Нами получены результаты работы Главного инспектора минобороны Украины Попко в подразделениях 57-й бригады, куда он прибыл после жалобы боевиков соединения на низкий уровень тылового обеспечения, о чем мы сообщали ранее.
Так, по имеющимся данным, инспекция выявила в 57-й бригаде недостачу имущества на сумму более двух миллионов гривен, которые комбригу Мишанчуку предписано возместить государству в срок до 1 мая. В противном случае на него будет открыто уголовное производство по факту мошенничества и воровства.
По нашей информации от боевиков 57-й бригады, в настоящее время комбригом поставлена задача командирам подразделений произвести сбор денежных средств с личного состава, для восполнения недостачи. При этом, в случае отказа подчиненных сдавать денежные средства, комбриг приказал лишать их дополнительных боевых выплат».
Читайте также: «Я не дам своих пяти лет»: Зеленский назвал дедлайн по переговорам с Путиным
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Экстренное заявление Армии ЛНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ЛНР.
«Противник не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию на линии соприкосновения. При этом, грубо нарушая Минские соглашения, бесконтрольные каратели целенаправленно наносят удары по гражданской инфраструктуре, тем самым демонстрируя агрессию в отношении жителей Луганской Народной Республики.
Так, вчера боевики 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с позиций в районе н. п. Лобочево по приказу военного преступника Котенко подвергли обстрелу из автоматического гранатомёта район н. п. Желтое.
В результате обстрела повреждена трансформаторная подстанция, вследствие чего без электроэнергии остались 300 потребителей н. п. Желтое и Крутая Гора. На место происшествия прибыли специалисты для восстановления электроснабжения.
Жертв среди мирного населения удалось избежать.
Факт обстрела н. п. Желтое задокументирован, материалы переданы представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела в отношении командира 46-й бригады ВСУ.
Мы убедились в очередной раз, что ни Зеленский, ни Кравченко неспособны обуздать свое неуправляемое вооруженное сборище и заставить выполнить обязательства по соблюдению режима прекращения огня. Подобными провокациями украинская сторона целенаправленно затягивает выполнение пунктов Минских соглашений.
В связи с этим призываем международные наблюдательные и правозащитные организации принудить киевскую власть отказаться от реализации своих преступных намерений».
Читайте также: Немецкие вирусологи произведут заражение на Донбассе: сводка (+ВИДЕО, ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Кровавая жатва: новые потери ВСУ на Донбассе (ФОТО)
В феврале 2020 года личный состав ВСУ и НГУ понес ощутимые потери среди личного состава.
Так, за месяц ведения боевых действий на Донбассе «незалежная» лишилась как минимум 15 человек в виде «груза 200», и ещё около 40 человек в виде «груза 300». Из числа «груза 200» военнослужащих ВСУ и НГУ точно были установлены следующие лица:
01.02.2020 — Сытник Клавдия Владимировна, 1986 г.р., сержант, старший боевой медик механизированной роты 93 ОМБр.
С февраля 2017 года добровольно отправилась в зону «ООС», где за деньги принимала участие в истреблении мирного населения Донбасса.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получила в Попаснянском районе в виде ранения в сердце.
На родине «героини и защитницы Незалежной» в пгт. Зачепиловка Харьковской области остались родители, сестра и дочь.
03.02.2020 — Свинцицкий Александр Николаевич, 1983 г.р., старший солдат, военнослужащий 72 ОМБр. С 2015 года добровольно отправился в зону «АТО», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил от огнестрельного сквозного пулевого ранения головы в результате неосторожного обращения с оружием.
На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Барановке Житомирской области остались мать, сестра, жена и дочь.
07.02.2020 — Надолько Игорь Михайлович, 1968 г.р., парамедик волонтерского медицинского подразделения «Ангелы Тайры», инструктор по тактической медицине. С самого начала войны добровольно отправился в зону «АТО», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на передовой в результате остановки сердца.
Слабые сердца у медиков? Или все-таки их чем то травят? Ответьте сами на этот вопрос. На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Мариуполе Донецкой Народной Республики остался 14-летний сын.
07.02.2020 — Кашица Иван Александрович, 1997 г.р., участник «АТО».
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде внезапной болезни и скоропостижной смерти.
Молодой парень случайно заболел и умер, совпадение? Не думаю. На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Сасове Львовской области остались мать (медсестра Львовского военного госпиталя) и брат.
09.02.2020 — Сокол Сергей Юрьевич, 1984 г.р., подполковник, начальник отделения оперативных дежурных Полтавского зонального отдела ВСП. Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в результате стремительно резвившейся болезни, которая и привела «хероя» к смерти. На родине «хероя и защитника Незалежной» в г. Полтаве Полтавской области остались жена и сын.
17.02.2020 — Арефьев Евгений Витальевич, 1972 г.р., майор, военнослужащий отдела военной разведки управления разведки штаба ОК «Север». Служил по контракту во Французском иностранном легионе, но с началом войны в 2014 добровольцем в составе 79 ОДШБр, где был командиром разведывательного взвода в составе 1-го батальона, отправился на Донбасс — за деньги уничтожать мирное население.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде инфаркта во время выполнения боевого задания, после которого умер от остановки сердца.
На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Славутиче Киевской области остались родители, жена и трое детей.
17.02.2020 — Соколовский Юрий Николаевич, 1973 г.р., сержант, военнослужащий ОК «Запад». С 2016 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде внезапной смерти в зоне проведения «ООС».
На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Ровно Ровенской области остались жена и двое детей.
17.02.2020 — Федченко Владимир Николаевич, 1973 г.р., младший сержант, главный сержант взвода 93 ОМБр. С 2016 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на боевом посту в районе пгт. Новотошковское в виде пули в голову (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»).
На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Нещеретово Луганской области остались жена и четверо детей.
18.02.2020 — Хитайлов Максим Евгеньевич, 1997 г.р., гранатометчик 1-й роты мотопехотного батальона 72 ОМБр. С 2019 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил на боевом посту в районе города Золотое в виде пули в голову (как пишут «захысныки» — пуля была «снайперской»).
На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Великая Знамена Запорожской области остались мать, отец и брат.
18.02.2020 — Шпачук Борис Николаевич, 1967 г.р., полковник, кадровый офицер ВСУ (служил в 128-й ОГШБр).
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в результате обрыва тромба при выполнении боевых задач в Волновахском районе.
На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Луцке Волынской области остались жена и дочь.
20.02.2020 — Романов Вадим Андреевич, 1989 г.р., командир отделения 59 ОМПБр.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в боестолкновении с силами и средствами защитников Д/ЛНР.
На родине «героя и защитника Незалежной» в с. Ковалевке Винницкой области осталась жена.
22.02.2020 — Тараскин Александр Владимирович, 1983 г.р., старший лейтенант полиции, участковый офицер полиции Константиновского отделения полиции. Участник «АТО».
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде внезапной остановки сердца.
На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Краматорске Донецкой Народной Республики остались родители, жена.
26.02.2020 — Гринь Дмитрий Владимирович, 1992 г.р., старший солдат, старший водитель мотопехотного отделения 13 ОМПБ 58 ОМПБр. С 2014 года добровольно отправился в зону «ООС», где за деньги истреблял мирное население Донбасса.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил в виде множественных осколочных ранений, полученных в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве во время выполнения боевых задач вблизи Майорска.
На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Шостке Сумской области остались родители, сестра и брат.
26.02.2020 — Голяков Александр Леонидович, 1961 г.р., полковник, заместитель начальника Центрального управления НГУ по общественной безопасности.
Свою расплату за жизни невинно убиенных мирных жителей Донбасса получил зимой 2020, во время выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения «ООС», после чего в тяжелом состоянии был госпитализирован в Днепр, потом в Харьков, а оттуда — в медицинское учреждение Киева.
Но ни в одном медицинском учреждении его не смогли спасти. Вот он — уровень медицины на Украине! На родине «героя и защитника Незалежной» в г. Кривом Рогу Днепропетровской области остались жена и двое детей (сын и дочь проходят службу в НГУ).
Читайте также: Назначен новый министр обороны Украины (ФОТО)
Константин Романов, для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su