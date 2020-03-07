Сводки от ополчения Новороссии 07 марта 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за прошедшие сутки по итогам сегодняшнего заявления официального представителя НМ ДНР.

«По данным, зафиксированным представителями ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины десять раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.

На горловском направлении боевики 59-й бригады Шаповалова из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различного типа, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подвергли обстрелу районы н.п. Зайцево (южное).

На донецком направлении каратели из 128-й, 92-й и 28-й бригад по приказам военных преступников Гончарука, Кокорева и Марченко обстреляли из 82-мм минометов и гранатометов различных систем районы населенных пунктов Каштановое, Жабичево и окраину Донецка (Вольво-центр).

На мариупольском направлении боевики 10-й бригады Зубанича обстреляли из БМП и крупнокалиберных пулеметов н.п. Старомихайловка, Петровское, Новоласпа.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Материалы по фактам обстрелов населённых пунктов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ Гончарука, Кокорева, Марченко, Зубанича и Шаповалова.

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Украинские оккупанты продолжают попытки срыва процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе, безнаказанно размещая военную технику для проведения провокаций в районе н.п. Богдановка. С целью сокрытия своих преступных действий от широкой общественности и наблюдателей ОБСЕ, ВСУ используют станции помех “Буковель-АД” мобильной группы 502-го батальона РЭБ для подавления сигналов управления БЛА Миссии. Свидетельством использования комплексов РЭБ подразделениями ВСУ являются многочисленные жалобы местных жителей представителям военно-гражданской администрации, а также сотрудникам ОБСЕ и СЦКК на помехи теле-радиовещания и сотовой связи.

Мы благодарны неравнодушным гражданам, которые не боятся открыто заявлять о преступлениях киевских карателей!

Жители Донбасса, граждане Украины! Не молчите! Сообщайте обо всех неправомерных действиях украинских военных представителям международных организаций. Только вместе мы остановим карателей, только совместными усилиями мы положим конец этой войне.

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Мы продолжаем фиксировать снижение морально-психологического состояния украинских боевиков, влекущее за собой потери в рядах украинских вооруженных формирований.

Так, 4 марта в ходе подготовки секторов стрельбы перед окопами на позициях 16-го батальона 58-й бригады украинские оккупанты подожгли сухую траву. В результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание и полное уничтожение одного из блиндажей, в котором в это время отдыхали двое украинских боевиков. Оба погибли, так как не смогли своевременно выбраться из-за сильнейшего алкогольного опьянения.

Кроме того, в больницу н.п. Авдеевка поступили пять украинских боевиков из состава 42-го батальона 57-й бригады — трое офицеров (Монахов, Николев, Мельник) и два сержанта (Денисович и Туровский) с острым отравлением алкоголем. Все боевики были доставлены в медицинское учреждение патрулем военной службы правопорядка, вызванным директором авдеевской общеобразовательной школы № 5, после обнаружения военнослужащих ВСУ в бессознательном состоянии на школьной площадке. Уже в медучреждении Денисович и Монахов впали в кому, трое остальных находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудниками СБУ организованна облава на подпольных производителей некачественного алкоголя в Авдеевке, с обвинением их в “работе на разведку противника и пособничестве ДНР” за попытку покушения на жизнь украинских воинов.

Нами получены результаты работы Главного инспектора минобороны Украины Попко в подразделениях 57-й бригады, куда он прибыл после жалобы боевиков соединения на низкий уровень тылового обеспечения, о чем мы сообщали ранее.

Так, по имеющимся данным, инспекция выявила в 57-й бригаде недостачу имущества на сумму более двух миллионов гривен, которые комбригу Мишанчуку предписано возместить государству в срок до 1 мая. В противном случае на него будет открыто уголовное производство по факту мошенничества и воровства.

По нашей информации от боевиков 57-й бригады, в настоящее время комбригом поставлена задача командирам подразделений произвести сбор денежных средств с личного состава, для восполнения недостачи. При этом, в случае отказа подчиненных сдавать денежные средства, комбриг приказал лишать их дополнительных боевых выплат».

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