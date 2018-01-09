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В Саудовской Аравии задержали 11 принцев за протесты в королевском дворце.

14:32. 9 января 2018 Просмотров - 30 Один комментарий Опубликовал:

Хороший пример для России!!! Там даже с принцами - не церемонятся, а у нас одно ворьё во власти и олигархический воровской беспредел в стране. Да и Госдума с Советом Федерации - высокооплачиваемая обуза на шее у обворованного народа.

 
В Саудовской Аравии задержали 11 принцев за протесты в королевском дворце
 

Протестующие члены монаршей фамилии требовали отменить указ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отказе оплачивать из казны их счета за воду и электричество.

По ее информации, королевская гвардия взяла под стражу группу принцев, требовавших отменить указ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отказе оплачивать из казны счета за воду и электричество членов монаршей фамилии. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Как напомнило издание, руководство Саудовской Аравии ранее неоднократно заявляло, что все подданные королевства равны перед законом.

В начале ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поместил под стражу десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. В общей сложности допросу подверглись более 300 человек. Как заявил кронпринц в интервью газете «Нью-Йорк таймс», 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в счет нанесенного убытка, достигшего за последние годы 100 млрд долларов.

Источник новости: ТАСС
 

 

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Один комментарий»

  • 3604 3084
    александр 9 января 2018 в 15:48 Ссылка Пометить
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    Да уж! Эти принцы нервно курят в сторонке глядя как наши чиновники и олигархи растаскивают Россию и их ни кто не трогает и трогать не будут при этом режиме.

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