Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 марта 2019
- 10:08 Заполняя пустоту.
- 05:01 ВКС России начали операцию против боевиков в Идлибе (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:00 Эрдоган ответил на угрозы США из-за покупки российских С-400.
Заполняя пустоту
Из откровений главы CENTCOM Джозефа Вотела на слушаниях в Конгрессе посвященных оборонным вопросам.
Глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел заявил, что Россия без всяких сомнений воспользуется «пустотой», которая останется после ухода американских войск из Сирии — что, в частности, означает, что Москва будет активнее поддерживать «наиболее жёсткие методы режима Асада», сообщает интернет-ресурс Military.com.«На мой взгляд, россияне считают это (уход американцев. — ИноТВ) возможностью заполнить пустоту, которая останется вместо того, что создавали мы в поддержку наших партнёров, сотрудничающих с нами в зоне конфликта, — предположил Вотел, выступая на заседании комитета палаты представителей по делам вооружённых сил в четверг. — То есть, они собираются получить какие-то преимущества и поддержать то, что творит режим Асада».
По мнению Вотела, Россия желает увеличить своё влияние в регионе, а это может реально повлиять как на региональную, так и на глобальную обстановку.
«Россия теперь будет иметь более ведущую роль в урегулировании кризиса. И это, конечно, укрепляет её присутствие на Ближнем Востоке, в этом важнейшем регионе Леванта, — отметил генерал, имея в виду район, включающий в себя Ирак, Сирию, Израиль, Ливан и Иорданию. — Я считаю, что они воспринимают это как важную цель».
В свою очередь, член палаты представителей от штата Миссисипи и бригадный генерал Национальной гвардии США Трент Келли на том же заседании комитета по делам вооружённых сил выступил против гипотез о том, что «пустота» в Сирии образуется из-за решения президента Дональда Трампа вывести войска из страны — по его словам, это случилось ещё при Бараке Обаме, пишет Military.com.«Поскольку мы не стали реагировать на ситуацию в Сирии в 2013 году, там образовалась пустота, которую заполнили русские, хотя раньше их там не было. Причина возникшего теперь влияния России в Сирии отчасти в том, что мы долго не предпринимали абсолютно никаких действий, и даже когда сирийское правительство стало травить собственных граждан, отреагировали запоздало», — пояснил Келли.
Россия регулярно посылает свои войска в Сирию с 2015 года, напоминает обозреватель Military.com. Хотя Москва присутствует в стране для борьбы с «Исламским государством»*, она также наносила удары против повстанческих группировок, выступающих против сил президента Сирии Башара Асада и пользующихся поддержкой США, говорится в материале сайта. По данным ресурса, Асад в прошлом «применял беспощадные тактические решения для борьбы с местными повстанцами, сражающимися против его режима, включая и химатаки против районов проживания мирных жителей, приводившие к гибели детей».
Как отмечает автор статьи, присутствие России в Сирии дополнительно усложнило «и так непростую битву» — российские войска и силы США и их партнёров часто оказываются по разные стороны конфликта, что может потенциально привести к столкновению между ними. Кроме того, российские вооружённые силы «стали применять в конфликте средства, с которыми многим американским военнослужащим не приходилось сталкиваться ещё со времён холодной войны, включая системы радиоэлектронной борьбы и комплексы ПВО», подчёркивается в материале.
https://russian.rt.com/inotv/2019-03-10/Amerikanskij-general-Rossiya-zapolnit-pustotu – цинк
Достаточно характерный логический выверт – прекращение оккупации Сирии названо "образованием пустоты", хотя российский контингент на законных основаниях действует в Сирии по официальному приглашению легитимного правительства Сирии, в то время как США незаконно вторглись в Сирию и оккупируют ее территорию.
Но в рамках двоемыслия термин оккупация лучше не употреблять, дабы посетовать на то, что "пустоты" в суверенных странах заполняют другие.
Ну и касательно Трента Келли – Россия появилась в Сирии не потому, что США ничего не делали. Наоборот, США с 2011 года деятельно пытались свергнуть Асада, используя самый широкий инструментарий. Россия ввела свой контингент в Сирию спустя 4 года этих усилий, когда возник прямой риск военного поражения Асада под давлением "зеленых" и "черных", а также стоящих за ними США, Британии, Турции, Саудовской Аравии, Израиля, Катара, ОАЭ. Усиление позиций России в Сирии и на Ближнем Востоке, стало закономерным результатом этой реакции и провала попыток свергнуть Асада. По этим же самым причинам мы наблюдали возвышение Ирана и строительства сухопутного моста Тегеран-Бейрут. Все это получилось отнюдь не потому, что "США ничего не делали". Наоборот – делали и очень много, но в итоге приложенные усилия и затраченные ресурсы не окупились, а итоговые результаты оказались совсем не теми, которые ожидались в 2011-2012 году – вполне очевидно, что при планировании кампании по свержению Асада, усиление России и Ирана на Ближнем Востоке не предусматривалось. Но сначала Асада никуда не ушел, а потом Россия с Ираном воспользовались промахами США и их сателлитов. Так как достойно проигрывать США не умеют, необходимо как это оправдать подобный результат для "почтенной публики", дабы уйти от очевидного – именно неудачная политика США привела к нежелательным для США изменениям на Ближнем Востоке. Но ведь куда как проще обвинить в этом "кровавого тирана Асада", Россию и Иран, игнорируя тот факт, что условия для трансформации региона создали именно США в рамках своего проекта "Арабской весны" и поддержки "радикального политического ислама", который привел к появлению ИГИЛ. Попытка поиграть в "управляемый хаос" обернулась тем, что созданным американцами хаосом воспользовались другие.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
ВКС России начали операцию против боевиков в Идлибе (ФОТО, ВИДЕО)
В субботу, 9 марта, боевые самолёты ВКС России начали наносить точечные удары по позициям террористов в сирийской провинции Идлиб — единственном регионе, пока ещё остающемся под контролем бандформирований.
Об этом «Русской Весне» сообщил военный источник.
Операция проходит вблизи сирийско-турецкой границы, у административной границы провинций Идлиб и Латакия.
Под огнём авиации оказались позиции исламистов в окрестностях населённого пункта Джиср эш-Шугур. Именно из этого горного района боевики ранее неоднократно пытались обстреливать авиабазу ВКС РФ Хмеймим, а также запускали самодельные беспилотники с бомбами.
Кроме того, по данным ресурсов террористов, бомбовые удары были нанесены по районам Серакиб и Маарет ан-Нуман. Сообщается ,что в авианалётах также принимали участие самолёты ВВС Сирии.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Эрдоган ответил на угрозы США из-за покупки российских С-400
Покупка Турцией комплексов С-400 не связана ни с безопасностью НАТО, ни с контрактами на поставку американских истребителей пятого поколения F-35, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны», — приводит слова Эрдогана телеканал TRT.
Глава государства отметил, что условия эксплуатации С-400 турецкими военными не скрываются от партнеров Анкары по альянсу.
Угрозы Пентагона
США неоднократно высказывались против покупки Турцией российских систем ПВО С-400. Так, Пентагон пригрозил Анкаре «тяжелыми последствиями», в частности санкциями и ухудшением отношений в сфере военно-технического сотрудничества. Речь в том числе идет об истребителях F-35 и зенитных ракетных комплексах Patriot, которые турецкая сторона рассчитывает получить от Вашингтона.
США опасаются, что турецкие военные, в перспективе владея самолетами F-35 и российскими системами С-400, могут раскрыть возможности американских истребителей перед коллегами из России.
Глава Европейского командования Вооруженных сил США Кертис Скапарроти призывал Анкару «не допустить совместной эксплуатации» F-35 и C-400, а командующий ВВС США в Европе и Африке Тод Уолтерс заявлял об угрозе такой «комбинации» для стран НАТО.
Соглашения по С-400
Согласно договоренности Россия поставит Турции четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть — за счет российского кредита. Турецкие власти планируют установить российские комплексы на территории страны к октябрю 2019 году.
Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что сделка по С-400 закончена и шагов назад быть не может. Анкара также не исключает покупки у России комплексов С-500.
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