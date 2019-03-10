Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 марта 2019

Покупка Турцией комплексов С-400 не связана ни с безопасностью НАТО, ни с контрактами на поставку американских истребителей пятого поколения F-35, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны», — приводит слова Эрдогана телеканал TRT.

Глава государства отметил, что условия эксплуатации С-400 турецкими военными не скрываются от партнеров Анкары по альянсу.

Угрозы Пентагона

США неоднократно высказывались против покупки Турцией российских систем ПВО С-400. Так, Пентагон пригрозил Анкаре «тяжелыми последствиями», в частности санкциями и ухудшением отношений в сфере военно-технического сотрудничества. Речь в том числе идет об истребителях F-35 и зенитных ракетных комплексах Patriot, которые турецкая сторона рассчитывает получить от Вашингтона.

США опасаются, что турецкие военные, в перспективе владея самолетами F-35 и российскими системами С-400, могут раскрыть возможности американских истребителей перед коллегами из России.

Глава Европейского командования Вооруженных сил США Кертис Скапарроти призывал Анкару «не допустить совместной эксплуатации» F-35 и C-400, а командующий ВВС США в Европе и Африке Тод Уолтерс заявлял об угрозе такой «комбинации» для стран НАТО.

Соглашения по С-400

Согласно договоренности Россия поставит Турции четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Анкара оплатит сама, часть — за счет российского кредита. Турецкие власти планируют установить российские комплексы на территории страны к октябрю 2019 году.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что сделка по С-400 закончена и шагов назад быть не может. Анкара также не исключает покупки у России комплексов С-500.

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