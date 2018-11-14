Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 ноября 2018

Ходейда. 14.11.2018

Подрыв в индустриальной зоне в Ходейде.Дождались прохождения штурмовой группы противника и подорвали.Плюс еще одно видео применения хуситами корректируемой с БПЛА артиллерии. (дрон скорее всего иранского производства)PS. По ситуации с боями в самой Ходейде:На юге бои идут в развалинах университета, терминалы аэропорта фактически даже не атакуют. Продвижение узким фронтом идет крайне медленно и с большими потерями.С востока противник закрепился в районе больницы "22 мая" и пытается продвинутся через индустриальную зону непосредственно в городские кварталы. Расчищать путь штурмовым группом пытаются концентрированными авиаударами.На севере противник находится в 4-5 километрах от порта Ходейды, по которому также наносятся сильные авиаудары. Тем не менее, завершить обходной маневр и перерезать северную дорогу в город противнику пока не удается.Обе стороны заявляют о больших потерях друг друга (примерно раз в 1-2 дня каждая из сторон претендует на очередные 100-150-200 убитых солдат противника).В целом, с одной стороны цель для интервентов достаточно близка – южные окраины Ходейды и порт на севере они уже сейчас могут рассматривать в бинокли и прочую оптику, но пройти оставшееся расстояние у них никак не получается, хотя уже прошло 2 недели массированного штурма, где потери в живой силе и технике пока несопоставимы с мизерным результатом в продвижении.Параллельно развивается тема мирных переговоров, которые лоббируют европейские политики, призывая саудитов прекратить наступление, что связано в том числе и с делом Хашогги – не замечать военные преступления Саудовской Аравии становится все сложнее.

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Кто старается контролировать экономику России и как зарабатывают на войне в Сирии (ВИДЕО)

Политолог, организатор защиты «Бронзового солдата» в Таллине Дмитрий Линтер обсуждает с руководителем Международного Кредитного альянса Алексеем Ереминым экономические вопросы. Из этого видео вы узнаете о том, какие экономические выгоды Россия получить в результате операции в Сирии. Кто заинтересован подорвать экономику России. И почему нужно относиться серьезно к тем санкциям, что вводит против нас Запад. Почему война — это заработок, и какие существуют риски вложений в воюющие территории. Почему стране стратегически выгодно побеждать в войне, Что будет с экономикой когда будет достигнута окончательная победа в Сирии. Читайте также: «Россия действовала безрассудно», — Госдеп отреагировал на перехват самолёта-разведчика

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Сирия: ужасы оккупации (ФОТО)

Весной 2018 г. турецкие войска в результате операции «Оливковая ветвь» заняли ряд территорий на северо-западе Сирии, включая крупный курдский кантон Африн. Официально Турция не признает факт своей оккупации части сирийских территорий, ссылаясь на то, что в том же Африне и его окрестностях нет турецких войск. Здесь Анкара лукавит. Да, турецких солдат в кантоне нет, но есть множество исламистских группировок типа «Свободной Сирийской Армии», большая часть которых работает в интересах Турции и представляет её интересы в данной части региона. Однако на кого бы ни работали НВФ, их представители в первую очередь остаются боевиками, грабителями и бандитами. Из Африна постоянно поступают сообщения о боестолкновениях между различными группировками, в результате которых гибнут мирные жители. Однако есть и такие представители протурецких формирований, которые совсем явно показывают свою бандитскую сущность. Так, по сообщениям, поступающим от местных жителей, боевики нескольких группировок начали заниматься грабежом местного населения. Угрожая оружием, бандиты отбирают у людей ценные вещи, деньги, и другие материальные ценности. «В регионе происходит большое количество преступлений. Так протурецкая НВФ «Дивизии Султан Мурад» задержала оппозиционного активиста Билял Серюля в Африне и в течение 72 часов мучила его. Он был обвинён в несанкционированной фотосъёмке в городе Африн без разрешения. Вы можете себе представить, что произойдёт с курдами, которые не поддерживают боевиков ССА», — пишет голландский журналист Владимир Ван Вилгенбург, цитируя новость сирийского оппозиционного издания Baladi-News. Но на этом исламисты не останавливаются. На захваченных бандитами землях располагается достаточное количество значимых и дорогих для местных жителей мест. Среди них древние храмы и мечети, небольшие музеи, в которых, однако, находятся достаточно ценные экспонаты, а также древние захоронения, в которых покоятся предки проживающего на территории кантона народа. Всё это свято для народа этих земель. Однако у бандитов, действующих под протекторатом Турции, нет ничего святого. Как сообщают местные жители, за последнюю неделю боевики разграбили несколько старых храмов и мечетей, а также разрушили и разграбили древнюю гробницу Алавитов, расположенную в Африне (см фото). Стоит заметить, что подобное варварство происходит по всей территории захваченной протурецкой «Свободной Сирийской Армией». Вряд ли покровители этих бандитов из числа представителей турецкой армии не знают о бесчинствах своих подопечных. Однако реакции турецкого командования на злодеяния подконтрольных им боевиков до сих пор не последовало. Если на подобное положение вещей и дальше не будет никакой реакции со стороны международного сообщества и бесчинства протурецких бандитов не будут остановлены, святыни курдского народа на севере Сирии, включая древние Алавитские захоронения, пополнят печальный список утерянных для человечества памятников истории. Читайте также: Уничтожение «чертей» и выход из ада: уникальная операция российских военных советников в Сирии (ВИДЕО, ФОТО 18+) Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

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Наследный принц в поисках выхода

1. Турция объявив, что лишь благодаря ее стремлению к ПРАВДЕ дело Хашогги еще не похоронили, вчера обнародовала записи связанные с убийством, которые предоставлялись главе Госдепа США Помпео и директору ЦРУ Джине Гаспел, а также другим западным спецслужбам. Среди прочего, там была косвенная улика указывающая на причастность наследного принца Саудовской Аравии к отдаче приказа, когда одному из связанных с принцем убийц, другой человек говорит фразу "Передай своему боссу…". Таким образом, спустить дело на тормозах пока не удается – Турция продолжает раскручивать эту историю, что означает, что полюбовно договориться и ограничиться стрелочниками у Эр-Рияда категорически не получается. Кроме того, турки заявили, что до того, как турецкую полицию допустили обыскать консульство, из Саудовской Аравии в Стамбул прилетали два специалиста, которые должны были ликвидировать следы пребывания Хашогги в консульстве, что лишний раз указывает на то, что вся история изначально организовывалась на самом верху и до последнего саудиты надеялись, что позиция "нет тела – нет дела" поможет им вывернуться, для чего и предпринимались мероприятия по созданию двойника Хашогги, расчленение трупа высококлассным специалистом и последующее заметание следов уже после того, как стало ясно, что Хашогги убили в консульстве. Но к их несчастью, турки прослушивали консульство, что и вылилось в грандиозный удар по имиджу королевской семьи и Саудовской Аравии, так как чем больше саудиты отрицали свою причастность и меняли версии как перчатки, тем с большим удовольствием турки дозированной информацией разрушали имидж королевской семьи.2. Сегодня всплыла информация (источники катарские, но ссылаются на источники в самой Саудовской Аравии – скорее всего недовольные экспроприацией родственники Салмана), что кризисная группа (из состава верхушки министерства обороны, министерства иностранных дел, разведслужб и королевского суда) которая занимается вопросами отмазывания наследного принца от этой истории, среди прочих вариантов предложила повлиять на Нетаньяху, чтобы тот начал войну в Газе и отвлек внимание от дела Хашогги, что Саудовская Аравия поддержит и тем самым покажет Вашингтону ценность Саудовской Аравии как важного союзника Израиля. Чудесным образом это совпало с очередной эскалацией в Газе, которая была спровоцированного израильскими военными осуществившими рейд на территорию Газы. Сотрудничество Израиля с Саудовской Аравией уже давно не секрет. Израиль помогает обучать наемников, которые используются для штурма Ходейды, а наследный принц следует в фарватере израильской линии в отношении палестинцев. Соответственно, для окружения наследного принца, вполне резонно пытаться просить Нетаньяху взять удар на себя, чтобы выгородить подельника по ближневосточным авантюрам. Другой вопрос – захочет ли Нетаньяху выступать столь очевидным прикрытием для саудовских махинаций, так как очередная война в Газе ни к чему существенному привести для Израиля не может.3. Турцию же предлагается подкупить, осуществив большую закупку турецкого оружия, чтобы умилостивить Эрдогана. По сути обсуждается вопрос выкупа за политическую голову наследного принца. Эрдоган слишком хитер, чтобы просто так дать тому соскочить с крючка, поэтому Турция дозировано сливает железобетонную фактуру, которая закапывает заказчика убийства и не дает тому свалить все на исполнителей и стрелочников. Размер возможных отступных не называется, но стоит помнить, что защита Эрдогана обошлась Катару в 15 млрд. долларов "инвестиций" в турецкую экономику и подарочный президентский "Боинг". С саудитов скорее всего заломят куда как больше, хотя деньги у Салмана есть. Закрытые саудовско-турецкие консультации на этот счет продолжаются с октября.4. В США эту историю уже подхватила демократическая пресса, продолжая настаивать на том, что Трамп должен принять меры по отношению к наследному принцу и Саудовской Аравии. Трамп продолжает настаивать, что убивать и расчленять в консульствах плохо, но от оружейных контрактов он не откажется.В качестве уступок он согласился на непринципиальные меры вроде отзыва воздушных танкеров поддерживавших авиацию ОАЭ и Саудовской Аравии при бомбардировках Йемена, а также призывами к прекращению огня. Но давление нарастает, что понимают и в Вашингтоне и в Эр-Рияде, отсюда и столь яростный штурм Ходейды невзирая на все возможные имиджевые и дипломатические последствия происходящей бойни (в городе при бомбардировках погибло уже более 200 гражданских). Ряд европейских стран уже прекратил поставки оружия Саудовской Аравии. Саудиты понимают, что международная ситуация для них ухудшается и война имени наследного принца висит на волоске. Если сейчас не взять Ходейду, то потом второго шанса может уже не представится, в силу того, что эту войну придется сворачивать.В итоге, примитивное убийство полу-случайного человека фактически спровоцировало сход геополитической лавины, которая грозит похоронить под собой текущий внешнеполитический курс Саудовской Аравии вместе с его главным архитектором.

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