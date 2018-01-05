Что такое Рок и Судьба
Что такое Рок и Судьба.
Автор: Алексей Орлов.
Соавтор: Михаил Ять.
Очень часто приходится слышать выражения – Это мой рок. Это моя судьба. Произнося такие фразы многие люди даже не задумываются о том – Судьба и Рок это одно и тоже или они чем-то отличаются?
Если у них есть отличия, то в чём? Про сие Михаил и Алексей поразмышляют в этой передаче.
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Источник: www.youtube.com