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Что такое Рок и Судьба

14:24. 5 января 2018 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

Что такое Рок и Судьба.
Автор: Алексей Орлов.
Соавтор: Михаил Ять.

Очень часто приходится слышать выражения – Это мой рок. Это моя судьба. Произнося такие фразы многие люди даже не задумываются о том – Судьба и Рок это одно и тоже или они чем-то отличаются?
Если у них есть отличия, то в чём? Про сие Михаил и Алексей поразмышляют в этой передаче.

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Источник: www.youtube.com

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