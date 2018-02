Сатанизм под маской рока

Согласно книге «Подрастающее поколение» в США средний подросток уже проводит по 6 часов в день, слушая рок- музыку.



Для него она является самым верным спутником, учителем, проповедником и проводником в жизни. Д-р Пол Кинг, медицинский эксперт программы по делам юношества в больнице Чартер Лейксайд, г. Мемфис, штат Теннесси, говорит, что более 80% его пациентов находится на лечении из-за рок-музыки. Он сказал: «Слова песен становятся их философией жизни, их религией».

Известный исследователь Жан-Поль Режимбаль (в другой транскрипции Рожимбаль): «Жесткий рок не слушают, в него погружаются, в соответствии с ритуалом секса, совращения и бунта».

В субкультуре сатанистской молодежи и любительских групп господствуют определенные формы музыки тяжелого металла. Музыка таких рок-групп, как «Slayer»(«Убийца»), «Celtic Frost»(«Кельтский мороз»), «The Who», «KISS» и «Led Zeppelin»(сюда же можно отнести и Ozzi Ozbourne), может быть выделена из-за ее открытого поощрения сатанистской идеологии.



Это в действительности религиозная музыка, если вы признаете предпосылку о том, что сатанизм является религией. Здесь достаточно показательны названия таких песен: «Шабаш, кровавый шабаш», «Гляди снизу на крест», «Номер зверя».



Подобная музыка может быть крайне низкого качества, с точки зрения искусства, но ее содержание прямо взывает к сатанизму, и ее атака чем-то гораздо большим, нежели просто развлечением. Две темы, например, явно возникают в этом «темном металле».



Первая — самоубийство, вторая — ритуальное убийство и расчленение. Самоубийство выдвигается как ответ на жизненные проблемы, как некий вид ритуального или религиозного акта мужества и религиозного рвения. Такие песни как «Решение — самоубийство», «Обязательное самоубийство», «Убить себя, чтобы жить», «Ветры самоубийства», превозносят достоинства подобного «решения».



Убийство и расчленение других также выдвигается как акт катарсиса. И вновь, вот несколько названий: «Пролей кровь», «Телесное расчленение», «Убийство — это мое дело… И дело это хорошее!» — список продолжается.



Исследованием сатанизма в рок-музыке занимались многие специалисты — Жан-Поль Режимбаль (книга «Рок-н-ролл: насилие над сознанием подсознательными сообщениями»), Терри Уоткинс (книга «Тяжелая» рок-музыка — путь в сатанизм») и другие.

Начало этой фазы перехода порога, ведущему к сатанинскому культу, было положено «Битлз», когда они выпустили в 1968 году свой «Белый Альбом», включавший в себя два произведения: «Революция номер один» и «Революция номер девять».



Впервые в истории индустрии пластинок появились подсознательные сообщения. Формула имела успех, и отныне рок-музыка стала на широкий путь.

Группа «Роллинг Стоунз» («The Rolling Stones») была наиболее знаменитой после «Битлз». Возникнув в Англии в 1965 году, она заняла абсолютно доминирующее положение в 70-х годах.



Именно эта группа начала сатанистскую свистопляску в музыке. Будучи с самого начала совершенно необузданными, смело выставляя свою порочность как на сцене, так и в личной жизни, «Роллинг Стоунз» приняли сатанистскую ориентацию под руководством Мика Джаггера. Джаггер не раз заявлял, что Ла Вей вдохновляет их музыку! Джаггер был посвящен сатане под влиянием Марианны Фэтфул и Аниты Аленберг.



Эти две колдуньи пригласили Кенета Энджера, который сам является учеником Алистера Кроули, посвятить Кита Ричарда и Мика Джаггера во все ритуалы черной магии. Джаггер сам лично рассматривал себя как «воплощение Люцифера». Жан-Поль Режимбаль называет Джаггера сатанинским архижрецом.



Наиболее известные произведения этой группы включают в себя многочисленные гимны сатане, из которых «Simpathy to the Devil» («Симпатия к дьяволу»), «Dancing with mr. D» («D» — дьявол) и альбом «To Their Majesties» («Их сатанинским Величествам»). «Симпатия к дьяволу» является официальным гимном сатанистской церкви.



В ней Люцифер говорит от первого лица и просит проявлять к нему симпатию всех, кто встретиться с ним! Почти все рок- концерты и фестивали «Роллинг Стоунз» были отмечены насилием, беспорядками и даже многочисленными смертными случаями.



Для обеспечения развития своей глобальной революции они основали в середине семидесятых свой собственный еженедельник «Роллинг Стоунз». Хотя позднее группа и отказалась публично от оккультизма (насколько искренне, неизвестно), но дорожка была проторена.

По мнению Режимбаля, к решительному повороту в эволюции рок-н-ролла привели:



развитие техник подсознательного сообщения;



посвящение самих артистов личности сатаны;



финансовое покровительство со стороны сатанистских сект (иллюминаты, масоны, «Агентство колдунов» — ICCA, «Уэльсское общество ведьм» и др.), которые сделали ставку мирового масштаба.



Дальше пошел самый настоящий обвал.

Активная фаза популяризации рок-музыки

Панк-группа «Кисс» стремится прежде всего к восхвалению насилия, садомазохизма, всей символики зла и ничем не сдерживаемых половых извращений. Панк — в Англии этим словом изначально называют проститутку обоих полов.



С другой стороны, в более позднем американском употреблении это слово означает «подонки». На своих концертах музыканты этой группы скачут на сцене, подобно демонам — изрыгая кровь, дыша огнем и крича: «Бог рок-н- ролла, мы похитим твою невинную душу» («God of Rock’n’Roll will steal your virgin soul»). Название этой группы (Kiss — дословно «поцелуй») составлено из начальных букв слов «Kings in Satan’s Service» — «Короли на службе сатаны».



На колдовском языке королями называют посланников, принимающих участие в культе сатаны.



В своей песне «Бог грома» они приказывают молодым людям преклониться перед сатаной: «Я — господь пустыни, современный стальной человек! Я собираю тьму, чтобы угодить тебе! И я приказываю тебе поклоняться! Перед богом грома, богом рок-н-ролла! Я похищу твою невинную душу!» Эта группа не только использует подсознательные сообщения, но также систематически сочиняет песни, направленные на прославление имени сатаны и утверждающие наступление его мирового владычества.

«Лед Зеппелин» («Led Zeppelin»). Эта группа жесткого рока обрела важное место в рок-н-ролле главным образом благодаря своему гитаристу Джимми Пейджу (Jimmi Page).



В полной мере испытав глюциногенные наркотики и гомосексуализм, последний привел свою группу к явному сатанинскому культу. Из произведений, принесших известность этой группе, наиболее известны: «Stairway To Heaven» («Лестница в небо»), основанное на колдовстве и содержащее подсознательные сообщения, и «Presence» («Присутствие»), посвященное сатанинским силам, всегда присутствующим на их концертах. «Лестница в небо» стала самой популярной песней в истории рока.



В одной из строчек этой песни говорится: «Знаете ли, иногда слова имеют два значения». Они-то знают это: песня насыщена сатанинскими намеками. Если воспроизвести одну часть песни в обратном направлении, можно отчетливо услышать: «Мой милый сатана… О, я буду петь, потому что я живу с сатаной».



И это — «песня номер один «в истории рока!?



Вряд ли это всего лишь совпадение. Джимми Пейдж из «Лед Зеппелин» является преданным последователем сатаниста Алистера Кроули. Одно из учений Кроули — неожиданно произносить заклинания перед людьми, говоря или напевая слова задом наперед! В песне «Дома святых» «Лед Зеппелин» поет: «Пусть музыка станет твоим хозяином. Подчинись призыву хозяина. О, сатана…».

Группа «Зе Ху» («The Who»), возникшая в Англии в 1965 г., скорее всего, не получила бы известность без сатанистского неистовства Питера Таушенда и Кейта Муна. Переходя от эксцентричности к анархии, эта группа включила в свой арсенал все возможности не мотивируемого разрушения.



В самый разгар концерта они ломали инструменты, сценическое оборудование и подстрекали аудиторию к выражению своего гнева, своего вандализма и мстительной ненависти.



Среди ее наиболее характерной продукции следует упомянуть две рок-оперы: «Tommi» («Солдат»), богохульную метафору против Христа и восхваление кровосмешения, и «Quadrophonia» («Квадрофония»), которая представила на сцене двойную шизофрению. Эта группа нацелена на прославление зла ради зла, ничем не мотивированного насилия и всеобщей анархии во всех областях как личной, так и коллективной жизни.

Одной из наиболее популярных групп в истории рока является «Slayer» («Убийца»). Музыканты группы «Слэйер» поют о себе как о «Воинах из ворот ада… Мы верим в господа сатану». Альбомы этой группы распродаются миллионными тиражами! И песня за песней — восхваление сатаны!



В их песне «Ад ожидает» поется: «Иисус знает, что твоя душа не может быть спасена. Распните так называемого господа. Он вскоре падет предо мной. Ваши души прокляты. Ваш Бог теперь в моей власти навечно. Ад ожидает».



В начале песни «Ад ожидает» содержится очевидное сообщение, записанное «задом наперед». Когда оно воспроизводится обычным образом, слышится только неразборчивый шум, но если прокрутить его в обратную сторону, то вы услышите настоящее послание — «Присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к нам!».

Песня группы «Слэйер» «Ад ждет» (1985 г.): «Существую на грани проклятия. Священник никогда не думал быть свидетелем такого жестокого зрелища. Ниспровержение власти. Ангелы бьются бесцельно, продолжая умирать от меча. Наши легионы убивают всех, кто попадает на глаза, чтобы взять того, кто зовется повелителем… Люцифер правит бал, священник ада ищет священную звезду. Сатана видит, что ответ лежит рядом. Рыдающие души зомби взывают к тебе. Сатанинские законы довлеют над твоей жизнью».

Песня «Снова убивать»: «Красться в мрачном тумане, голодая по твоей крови, отыскивать невинные жертвы. Услаждает желанья моя шизофреническая, лунатическая бесконтрольная страсть насиловать и убивать женщин… Без видимых мотивов лишь убивать и снова убивать…



Я поднимаю блестящее лезвие и режу в клочья ее кожу, глядя, как вытекает на свободу ее кровь. Ярость все растет… Принеси свою жизнь мне. Убить единственного сына священника, увидеть, как ребенок умрет, разрубленный на куски, выпить чистейшей крови. Неослабеваемая жажда убийства».

Песня «На рассвете они спят»: «Попробуй адских грехов, крови, что я так жажду… Привидения из глубины ада. Смерть наполняет улицы, где они обитают… На рассвете они спят. Открой сокрытый гроб и подними крышку ужаса, почувствуй смертельный холод, что заморозит тебя изнутри».

Песня «Тайники вечности»: «Я видел темные глубины ада, колдовство сильнейших ведьминских заклинаний… Я убил священника и проклял его навеки… Солдаты сатаны нападают на добычу, оставляя трупы, ждущие изменений. Кровь капает с клыков смерти».

Песня «Некрофил»: «Я чувствую смерть глубоко внутри, неослабимая страсть к сгнившей плоти. Разбить могилу, где лежит она — языческая шлюха семени сатаны… Сатанинский крест указывает в ад. Я должен вскрыть землю…



Я чувствую растущее желание трахнуть этот греховодный труп. Моя цель выполнена, сучья душа лежит изнасилованная в демоническом вожделении. Ее живот взрывается, ломается гроб… Ребенок дьявола выброшен… Он правит запрещенным злом. Люцифер забирает мою темную душу в пылающие глубины ада».

Группа «Deicide» (что означает «смерть всего святого») своими песнями «Жертвенное самоубийство», «Умерший с рассветом», «Богохульничество», «Мефистофель», «Богоубийца» и др. очень резко контрастирует даже на общем фоне рок-сатанистских групп тем, что слова ее песен практически тождественны сатанинским заклинаниям, которые необходимо произносить во время ритуальных обрядов на шабашах.



Песня «Жертвенное самоубийство из альбома «Богоубийца» (1990 г.) этой группы гласит: «Сатанизированный, распятый, чувствуешь самоубийственный гнев… Обнародуй нечестивость богохульного договора. Отец сатана, дай мне нечестиво и богохульно грешить. Самоубийственное жертвоприношение разрушение священной жизни. Кровь на нечестивом лезвии.



Я приношу жертву сатане. Показалось распятие — символ бесплодия. Сатана, я — распятие… Сатана, ангел черной бездны, я приветствую тебя. Сатана, я безумный богохульник… Отец сатана, я найду покой».



В других песнях слышны различные имена сатаны и прямые заклинания, которые используются сатанистами во время их ритуальных обрядов на шабашах.

Песня «Богоубийца»: «Я убил Иисуса просто, чтобы посмотреть, как он истекает кровью на своем троне проповедника. Я — зло. Я — Богоубийца, и я убил повелителя… Я убью этот мир…».



Песня «Резня в храме проклятых»: «В храме проклятых пей кровь, концентрат смерти». Песня «Распятие»: «Хвали сатану, он сейчас победил… Ты будешь хвалить сатану, короля из королей. Повелитель из повелителей, расправь свои крылья… Распятие Люцифера, храни меня от разрушения… Ты будешь молиться сатане… Поднимается акт смерти, посланник сатанинской мессы… Убей избранного праведного сына, требуй перевернуть крест…».



Рок-звезда, гомосексуалист Дэйвид Боуи, в журнале «Роллинг Стоунз» от 12 февраля 1976 года потряс музыкальный мир словами: «Рок всегда был и будет музыкой дьявола… я считаю, что рок-н-ролл опасен… я чувствую, что мы являемся вестниками чего-то гораздо более темного, чем мы сами».

В песне «Колдовство» группы «Мегадет» («Миллион смертей») можно ясно услышать истинную миссию рока: «Я — защитник дьявола! Продавец, если хочешь,… присоединяйся ко мне в моей дьявольской глубине… У меня твоя душа!» И в конце песни они монотонно повторяют: «Подчинись!».

Группа «Металлика» в песне «Прыгни в огонь» приказывает своим молодым слушателям «прыгнуть в ад»: «Следуй за мной, сын мой… делая точно как я говорю тебе… прыгни сам или будешь взят силой! Я все равно получу тебя! Поэтому протяни свою руку и схватись за мою! Иди домой, где твое место, прыгни в огонь». В песне «Принц» «Металлика» открыто поет: «Ангел преисподней… Я хочу продать свою душу… Дьявол, возьми мою душу. Ты заплатил бриллиантами. Мне не нужно небо. Поэтому не жди от меня слез. И я буду гореть в аду. С того дня как умру».

«Твистед Систер» («Скрученная сестра») поет в песне «Гори в аду»: «Добро пожаловать в заброшенную землю. Заходи, дитя, возьми мою руку… После того, как ты спустишься глубоко, глубоко, ты будешь гореть в аду!».

У группы «Акерон» есть альбом под названием «Обряды черной мессы». В этом альбоме Питер Гилмор, член сатанистской секты, на самом деле читает ритуал «черной мессы», в то время, как «Акерон» в сопровождении адского грохота поет следующие слова: «Слава тебе, всемогущий сатана… Мы хвалим тебя, мы благословляем тебя, мы поклоняемся тебе… ты господь, только ты, о, могучий сатана».

Группа «Мэноуор» («Воин») в песне «Мост смерти» поет: «Темный господь, призываю тебя. Требуя священное право гореть в аду… возьми мою греховную душу. Выпей мою кровь, как я пью твою… Люцифер — царь. Славьте сатану!».

В своей песне «Отмщение во мне» группа «Морбит Эйнджел» («Больной ангел») поет: «Я стал мечом сатаны… Я говорю с ненавистью избавьте мир от назарянина!». И чтобы их богохульство было полным, они в песне «Богохульство»: «Повторяйте богохульство, насмехайтесь над мессией. Мы проклинаем святой дух… Хулите дух. Хула на святого духа». Трэй Эйзагто из «Морбит Эйнджел» называет себя настоящим вампиром, и во время игры на сцене действительно кусает себя и начинает пить собственную кровь!

Одна из наиболее популярных песен 70-х — «Отель Калифорния», которую пела группа «Иглз» («Орлы»). Большинство людей не имеет представления о том, что эта песня — о сатанистской церкви, которая расположена на улице Калифорния, в здании бывшего отеля!



На внутренней стороне обложки пластинки изображен Антон Ла Вей (смотрящий сверху вниз на празднество), организатор «Церкви сатаны» и автор сатанинской библии! Менеджер «Иглз» Лэрри Солтер в феврале 1982 г. признал в газете «Уоко Трибьюн-Геральд», что «Иглз» состояли в церкви сатаны! Одна из песен «Иглз» названа «Хорошего вам пребывания в аду».

Рок-певица Кэт («Кошка») поет в пародии на песню «Симон говорит», названной «Сатана говорит»: «Привет, мальчики и девочки! Мы будем играть в игру, которая называется… сатана говорит!.. Мы будем делать все, что говорит сатана, ладно?.. Сатана говорит: «Следуй за мной!» Сатана говорит: «Иди в ад!».

Группа «Бау-уау-уау» («Гав-гав-гав») в песне «Принц тьмы» открыто предлагает принять сатану: «Так что открой дверь и впусти сатану, принца тьмы».

Группа «Сэд Айрон» («Грустное железо») поет в песне «Все мы восхваляем дьявола»: «Все мы восхваляем дьявола. Он такой хороший! Все мы восхваляем дьявола! До дня смерти нашей!».

Музыканты группы W.A.S.P. (wasp — оса) с гордостью признают, что аббревиатура их названия (по-английски) означает «Мы — Сексуальные Извращенцы». В песне «Сон в огне» они поют: «Почувствуй вкус любви, магии Люцифера, которая ошеломит тебя. Ты чувствуешь, что она делает, и пьянеешь от любви, ты спишь в огне!».



Во время концертов члены группы W.A.S.P. кидали куски сырого мяса в публику, и молодые люди в демоническом безумстве хватали эти куски и ели мясо, подобно диким зверям! На обратной стороне их альбома можно прочитать: «Боги, которым вы поклоняетесь — из стали, вы преклоняетесь на алтаре рок-н- ролла».

Мотли Крю поет в песне «Дикая сторона»: «Я несу свое распятие, под смертным списком. Пошлите мое письмо в ад… наш отец, сущий не на небесах. Да будет имя твое на дикой стороне».

Группа «Блэк Саббат» («Черная Суббота»). Их музыка рассматривается, как сатанинский рок. Эта группа смело изучала все разветвления оккультизма и сатанизма, начиная с «черной мессы» и кончая человеческими жертвоприношениями.



В их альбомах представлены многочисленные оккультные и сатанинские символы, равно как и число 666, относящееся к антихристу. Сам Оззи Осборн признается, что находится в состоянии транса всякий раз, когда сочиняет музыку или исполняет ее на сцене.



Их философии присуще оставление полной свободы за агрессивностью, ненавистью и губительными инстинктами их аудитории. Возникшая в Англии группа «Блэк Саббат» достигла всемирной известности в течение менее чем пяти лет.



Музыканты этой группы во время своих концертов приглашали молодых людей привить сатану. Один из их альбомов правдиво назван «Мы продали свои души за рок-н-ролл». Их песня «Рождество в черном» является одной из самых открыто сатанистских песен, когда либо записанных.



Это «Песня любви» Люцифера, в которой он призывает слушателей «любить его»: «Некоторые говорят, что моя любовь не может быть истинной. Пожалуйста, поверьте мне, моей любви, и я покажу вам. Я дам вам то, о чем вы никогда не мечтали… Ваша любовь ко мне просто должна быть настоящей… Посмотрите мне в глаза и увидите, кто я есть. Меня зовут Люцифер, пожалуйста, возьмите мою руку!».

Группа жесткого рока «AC/DC» (одна из версий расшифровки названия «AntiChrist / Death to Christ» – «Антихрист/Смерть Христу», также на английском так называют бисексуалов) — одна из наиболее популярных рок-групп.



В песне «Адские колокола» они восхваляют колокола ада: «Я — грохочущий гром, изливающийся дождем. Я прихожу как ураган. Мои молнии сверкают по всему небу! Ты еще молод. Но ты умрешь. Я не буду брать пленников! Я не пощажу ничьей жизни. И никто не воспротивится мне! Я обрел свои колокола, и я возьму тебя в ад. Я обрету тебя! Сатана обретет тебя! Адские колокола! Да! Адские колокола!».



В песне «Дорога в ад» «AC/DC» поет: «Нет ничего, что я бы сделал охотнее, спустимся вниз, время веселья. Мои друзья там тоже будут… сатана заплатил за мои долги… Я направляюсь в землю обетованную. Я — на дороге в ад». Сатанист Ричард Рамирез, известный как «Ночная тень», терроризировавший Калифорнию, сказал, что песня «AC/DC», «Ночной бродяга» заставила его убить и принести в жертву сатане по крайней мере 14 человек!

Группа «Суисайдл Тенденсиз» («Склонность к самоубийству»), чьи песни прославляют самоубийство и были связаны с самоубийством молодых людей, в песне «Одержимый» открывает пугающую истину: «Я — пленник демона… он присутствует со мной, куда бы я ни пошел! Я не могу освободиться от его оков. Это, наверное, мое наказание за то, что я продал свою душу!».

Группа «Анлишд» («Безудержные») в песне «Проломи череп» поет о своей ненависти к Иисусу Христу: «Я смотрю в Его тусклые глаза. И выдергиваю волосы из Его бороды. Я поднимаю огромный топор, и раскалываю Его изъеденный червями череп. Проломи череп — жертва. Проломи череп — умри Христос!». Откуда они раздобыли такие ужасные слова для этой песни? Прямо из сатанинской библии: книга сатаны, 1:10.

Неформальным лидером американской «Церкви сатаны» была популярная певица Джин Мэнсфилд.

«Пинк Флойд» поет в песне «Овца»: «Господь — пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться… светлыми ножами он освобождает мою душу. Он покоит меня на крючках на высоте… Ибо у него великая сила и великое чувство голода». В песне «Люцифер» «Пинк Флойд» поет: «Люцифер… всегда с тобой. Всегда рядом с тобой».

Группа «Позест» («Одержимые») в песне о самоубийстве «Нет желанья жить» поет: «Выпей кровь из моей чаши. Приди в ад, в мой дворец… Я возьму тебя в долину зла… ты можешь жить только смертью. Поклоняйся сатане!».

В песне «Клятва» группы «Мерсифул Фэйт» («Милостивая судьба») содержится настоящая клятва, которую сатанист должен произносить во время ритуала «черной мессы»! Вот несколько слов из этой песни: «Я отвергаю Иисуса Христа, лжеца. И я скроюсь от Христианской веры. Презираю все ее дела… в этой жизни я клянусь быть абсолютно преданным законному хозяину. Буду поклоняться господу сатане. И никому другому».

Группа «Веном» («Яд») открывает истинное назначение своей музыки в песне: «Мы пришли сюда не для того, чтобы развлекать вас… Я проповедую о сатане. Ответьте его призыву!». В своей песне «Одержимые» они поют: «Я объят всем тем, что есть зло. Я требую смерти Бога… И сядь по правую руку от господа сатаны!».

Эти группы прекрасно знают, кому они служат и они полностью преданы своему богу! В журнале «Хит Парейдер» музыкант группы «Айрон Мэйден» («Железная девушка») сказал: «Мы можем играть убедительно каждый вечер, потому что мы полностью верим в музыку, которую исполняем». Как, например, в песню «Число зверя», в которой они поют: «666 — это чисто зверя. 666 — и для меня, и для тебя!».

Группа «Дмисайд», чье название означает «смерть Бога», поет о своей преданности в песне «В аду я горю»: «В аду я горю, нет никаких вопросов. В аду за сатану я горю». В их песне «Амнистия злу» описывается сатанистское приношение в жертву людей. Она начинается с предложения присоединиться к ним: «Присоединись к нам… принеси в жертву нерожденного ребенка. Войди в царство тьмы. Адское величество, прими это убитое приношение».



Для того, чтобы демонстрировать свое полное посвящение сатане, вокалист Глен Бентон на своем лбу имеет выжженный перевернутый крест!

Группа «Ковен» («Шабаш») в песне «Сожги крест» поет: «Сын Божий, покайся в Своих грехах. Отдай Свою душу в ад. Моли, чтобы сатана простил. Однажды Твой Бог подвел Тебя… Умер Твой Бог, а теперь Ты умрешь. Правит сатана наконец!». Чтобы показать свою жгучую ненависть к Иисусу Христу и чтобы унизить Его смерть на кресте, они поют в песне «Христосикл»: «Если ты ищешь Спасителя, тогда у меня есть шутка, Христосикл спасение на палочке».

Популярная группа «Данциг» в песне «Змеи Христа» поют о своей ненависти к Иисусу Христу: «Змий Иисус, змеи Христа. Собираются построить тебе мир лжи». Внутри альбома они гордо цитируют Евангелие от Иоанна 8:44: «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Одной из эмблем этой группы является изображение беса, душащего Иисуса Христа, у которого из глаз брызжет кровь!

Одна из песен панк-группы «Мертвый Кеннеди» озаглавлена «Я убиваю детей»: «Я убиваю детей. Я люблю видеть их умирающими. Я убиваю детей. Я заставляю рыдать их матерей. Давлю их автомобилем, я хочу услышать их крик. Кормлю их отравленным леденцом и порчу им…».

И все эти группы — одни из самых популярных в мире. И притом те примеры, которые мы привели — вовсе не исключения, а всего лишь капля в море фактов! Культ сатанизма чрезвычайно опасен, а рок-музыка буквально насыщена им!

Если подумать о том, что средний молодой человек «переваривает» по 6 часов подобной музыки — как вы думаете, что она делает с ним? Согласно книге «Сатанизм в Америке», которая была одобрена Национальным комитетом юстиции по оккультизму, связанными с ритуальными убийствами, сатанизм — это «наиболее быстро развивающаяся субкультура среди молодежи Америки».



Исследования, проведенные полицейской академией штата Джорджия показали, что 90 % тех, кто практикует сатанизм — подростки! Телеведущий Геральд Ривьера, который изучал устрашающее распространение сатанизма, сказал: «Он существует и разрастается. Под влияние сатанизма попадают прежде всего подростки».

Насколько это все серьезно? Во время раздачи наград MTV в 1992 году члены группы «Рэд Хот Чилли Пеперс» («Красный острый перец чилли»), принимая награду и произнося благодарственную речь, сказали: «во-первых, мы хотели бы поблагодарить сатану…».

Бон Джови поет в песне «Поезд, направляющийся домой»: «Когда я был мальчишкой, Дьявол взял меня за руку… я спускаюсь все ниже, ниже на поезде, направляющемуся домой». В журнале «Смэш Хитс» Бон Джови говорит: «…я бы убил свою мать ради рок-н-ролла. Я бы продал свою душу».

Подобного рода песни очень сильно воздействуют на сознание и психику слушателей. В журнале «Спин» (май 1989 г.) фанат группы «Слэйер» говорит: «Я ненавижу твоего Бога, Иисус Христос. Мой господь — сатана. Я убиваю животных в жертву сатане. Мой бог — «Слэйер». Я верю в слова их музыки».





