Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Пересказывать все детали нет смысла, проще перейти по ссылке – и это, честное слово, пока вообще первый раз, когда мы с абсолютно чистой совестью рекомендуем нашим читателям прочесть хоть что-то из того, что написано на сайте, принадлежащем Михаилу Борисовичу Ходорковскому. Просто краткая суть: в Пензе существовали две группы анархистов, возглавляемых Пчелинцевым и Шакурским. ОБЕ группы независимо друг от друга занимались торговлей наркотиками через закладки. С членом группы Пчелинцева Иванкиным дружили парень и девушка – Артём и Катя, которые постепенно стали в курсе всех тёмных делишек «анархистов». После начала расследования дела «сетевиков», некоторые из них ударились в бега, а своих «гражданских» друзей решили ликвидировать, чтобы они не дали показаний. Что и было сделано с помощью ружья и ножа в лесу, на болоте. Останки Артёма были потом найдены, Кати – нет. Вот такая история.

После этого «прыжка в подпространство» нужно некоторое время на восстановление вестибулярного аппарата. Нужно отдышаться, выпить чаю, посмотреть в окно, погладить кота и затем, стараясь не разорвать синапсы и не повредить нейроны, прочесть это удивительное расследование, которое тем невероятнее, что появилось не на Russia Today, а на «Медузе». Это примерно как рассказ об интимных делах Гитлера в газете «Фёлькишер Беобахтер» за 1943 год!

«Вот это поворот!» — никаких других слов и интонаций не находится, когда на сайте «Медузы» появилось расследование о деле «Сети» . И в расследовании этом шла речь, ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, не о наглых подтасовках улик силовиками, пытках и прочих «неуиноватых рафиках», а о том, что фигуранты из Пензы… торговали наркотиками и убили двух человек. Причём – своих же товарищей .

Что больше всего это напоминает? Разумеется, классическую классику – роман «Бесы», которым гениальный Достоевский навсегда определил карму и поведение российских революционеров. То же коллективное убийство товарища, «чтобы не донёс», то же спрятанное в пруд тело. И есть ещё один самый главный нюанс… дело в том, что Пётр Верховенский из «Бесов» революционером не был.

Весь сюжет «Бесов» вертится вокруг того, что предельно циничный и беспринципный Верховенский вербует внушаемых людей для подпольно-подрывной деятельности, но главную цель её видит вовсе не в революции и каких-то высоких идеях, а исключительно в собственной выгоде. Ширмы революции была выбрана просто ради удобства – так проще манипулировать легковерными идеалистами, так проще требовать от них самых чудовищных поступков.

И как удивительно это ложится на «Сеть»! Внезапно мы увидели, что «анархисты» своей главной задачей считали конвейер наркоторговли, счёт закладок шёл на десятки — «Участников группы «5.11» Михаила Кулькова, Максима Иванкина и Алексея Полтавца задержали в Пензе в ночь на 31 марта 2017-го по подозрению в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере.



Сотрудники полиции обнаружили рядом с ними 31 небольшой сверток с неизвестным веществом (экспертиза показала, что в свертках — 8,6 грамма наркотика PVP)».



«Верховенским» был сам Пчелинцев, который владел конспиративной квартирой под шифром «Сады», где выращивал галлюциногенные грибы и марихуану, ему же, видимо, и шла основная прибыль от работы его «камрадов» «закладчиками». Пчелинцев же стал и инициатором убийства – «Ближе к концу апреля 2017 года Иванкин передал Полтавцу слова Пчелинцева о «коллективном решении» устранить обоих «гражданских». Сюжет «Бесов» повторяется с точностью до запятой.

Психологический портрет Пчелинцева – словно списан с манипулятора Верховенского, с минимальными поправками: «Пчелинцев любит толкать всякие героические речи по поводу и без — и толкал он их постоянно, в том числе о том, как он никогда не сдастся мусорам, а гордо умрет. Или о том, как и кто должен себя вести».



«Пчелинцев всех подряд звал тусить — и всем подряд все рассказывал на вписках и концертах, — рассказывает знакомая фигурантов Алина из Рязани (имя изменено по ее просьбе). — С ним было бесполезно разговаривать. Он пытался себя поставить, быть лидером. Как-то раз написал мне: „Либо ты делаешь, как я говорю, либо я тебя дискредитирую в глазах товарищей“». О да, товарищи, о да! «Бесы» forever!

В принципе, ничего нового – старая добрая колумбийская FARC, которая на словах – за социализм, а на деле – обычный наркокартель. Но как тогда быть с оружием, тренировками в лесу, лозунгами? Что, всё-таки, было первично, а что служебно в наркотическо-террористическом конструкте?

Не отрицая полностью версию правоохранительных органов о подготовке терактов, всё-таки встанем на иную точку зрения. Почему бы не принять как вполне правдоподобное объяснение, что весь анархический антураж был, в конечном счёте, «инициацией» — впечатляющей, действующей на воображение и нервы, клоунадой, «тимбилдингом», «корпоративным треннингом» для будущих членов «коммерческой секты»?



Примеров подобного можно привести массу – если вспомним ту же русскую классику, там Пьера Безухова из «Войны и мира» при приёме в масоны тоже подвергали серии шокирующих воздействий, но когда всё кончилось – началась обычная проза жизни, пусть даже и масонской.



Есть множество примеров того, как под маской разных радикализмов – от анархизма до сатанизма – в конечном счёте скрываются такие скучные вещи как сообщества педофилов или наркоманов, не говоря уже о такой пошлости как финансовые пирамиды. Но весь флёр черепов, лозунгов, татуировок и ритуалов будет обязательно соблюдён!

Были ли пензенские пацаны, в конечном счёте, революционерами? Или просто одураченными ловким «Верховенским» наркобарыгами? Или заурядными наркоманами-фантазёрами (в расследовании говорится и о том, что немалую часть дури они не продавали, а упарывались сами)? Ответа на этот вопрос мы, скорее всего, никогда не узнаем, так как сами участники дела из остатков гордости не согласятся признаться в этом даже самим себе.

Так или иначе, всё кончилось у «революционеров» крайне и крайне грустно – не исключено теперь, что дело пересмотрят и к немаленьким срокам добавят и наказание за убийство двух человек по предварительному сговору. Вот, видимо, они там, в застенках, благодарят своих либеральных заступников из «Медузы»!

Кстати, как ни крути, но сам факт трансформации мессиджа «дела Сети» именно «Медузой» вызывает больше всего вопросов! Верить в журналистскую объективность полностью аффилированного с МБХ издания – просто глупо, так почему?..



Видимо, в тамошней редакции трезво оценили вероятность всплытия всех озвученных фактов, которые упрямо собирали пензенские знакомые не только убийц, но и убитых, и которые рано или поздно (видимо, рано – но об этом мы можем только предполагать) должны были бы «выстрелить» информационной «бомбой», способной напрочь разрушить всю благостную картину «посаженных ни за что мальчиков».



Оценили – и решили сыграть на опережение, смирившись с неизбежным минусом огромной подставы всех своих коллег под либеральному лагерю, которые оказались в невероятных дураках, ради вполне весомого плюсика «беспристрастности» и «неангажированности».



Впрочем, либеральный лагерь, который уже успел сплотиться в фалангу и написать на своих щитах «Я/Мы пензенские анархисты», это мало утешит – казус получается просто оглушительный, который даёт возможность на годы вперёд тыкать любого защитника будущих «Иванов Голуновых и «Егоров Жуковых» в дело «Сети» как в кровавую тряпку.



Либералы оказались защитниками убийц и наркоторговцев, неоспоримость чего признали сами… либералы.

Такого кричащего и несомненного репутационного провала давно не было! Как в Новых Санжарах Украина получила «тот самый стыд» за всю страну, так в деле «Сети» этот же стыд накрыл с головой всех российских «борцов с полицейским беспределом».

Григорий Игнатов



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А вот как проходило беснование либералов ещё совсем недавно. В либероидной атаке на общественное мнение участвовали все либералы, от западных до отечественных. БиБиСи, Свобода, Медуза, Каспаров, DW, Кавказский узел и прочая, и прочая…