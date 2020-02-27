Что такое виртуальные (возможные) пространства
Виртуальные, параллельные пространства.
Алексей Орлов
Семинар «Как управлять своей судьбой. Предназначение и смысл жизни». Практическое применение знаний состоится 4 апреля 2020 года в городе Москва.
Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.
Вопросы к семинару:
- Можно ли управлять судьбой? Если можно, то что главное в управлении? Кто управляет судьбой? Что значит управлять? Существует ли судьба и рок? В чём их отличия? Что такое Смерть? – https://youtu.be/S2wz1kHJZfI
- Можно ли изменить дату своей смерти и избавиться от Кармы? Что такое карма или кто такая Карма? – https://youtu.be/dQZ5y5e326A
- Как наладить взаимодействие в семье, на работе… – https://youtu.be/w3lMmjxXznA
- Что такое виртуальные (возможные) пространства. Как с ними работать? Кто может управлять виртуальными пространствами? – https://youtu.be/t1hLpZiNfTA
- Можно ли увеличить длительность жизни человека?
- С какого времени определяется предназначение человека?
- Как помочь себе узнать свое предназначение.
Запись на семинар: +7 985 914-94-34 Ольга.
Желаем ДОБРА!
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