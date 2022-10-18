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Фрагмент семинара Алексея Орлова. Жизненное предназначение и Судьба.

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Здравствуйте! Меня называют Алексей Орлов.
Вы смотрите вступительную часть моего семинара Жизненное предназначение и Судьба. Как следовать своему Предназначению , которая проходит в Москве.

Это 2-й семинар в череде встреч посвящённой теме самоопределения, взаимодействия с другими людьми и изменению Жизни в лучшую сторону.

В начале семинара мы разберём вопросы, которые могли появиться после встречи 1 октября 2022 года посвящённой происхождению мироздания, страхам и переводу их в природный предохранитель. Уверен, нам будет что доработать.
Далее предстоит разобраться со многими важными составляющими нашей жизни, которые естественным образом выстраиваются из предыдущей темы.

В наше время многих людей интересуют вопросы:
Что меня ждёт?
Что уготовано судьбой: для меня, моей семьи, общества, страны и Мира?
Что такое роки и уроки и как их правильно проходить?
Почему нам порой «чертовски» не везёт и что с этим делать?
Как определить свою судьбу если, конечно, она есть и правильно ей управлять, чтобы не «наломать дров»…

Как жить по-человечески, чтобы потом не было обидно и досадно за собственные глупые поступки.

Намеченная встреча предназначена для тех, кто желает разобраться в сути происходящего, кто настроен на поиск и исправление собственных ошибок, а не поиск виноватых.

Cделаем Мир лучше.
Быть ДОБРУ!
#семинар #АлексейОрлов #причинастрахов #неудачи #одиночество #бедность #безысходность
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mEI9eQpq50I
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