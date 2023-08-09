Отличия эзотерики от шизотерики
Что такое эзотерика и шизотерика? Фрагмент семинара Алексея Орлова «Открой дверь в свою Общину» проходивший с 7 по 9 июля 2023 года в Тульской области на земле Яснограда.
7 июля состоялась дружеская встреча «у костра» на свободную тему, в которой были поднятые важные жизненные вопросы:
1. Главная цель объединения. http://https://youtu.be/e9JdyVQBE0w
2. Отличия эзотерики от шизотерики. https://youtu.be/S51wm5r3bnc
3. Люди – зародыши бога? Что такое духовность и жизненное предназначение.
4. В чём долг родителей. Обучение, воспитание, наставничество. Что такое династии, сословия, касты…
5. Что такое СЕКТА! Как её определить? Кто такой взрослый человек? https://youtu.be/HOrHJQkwu5Y
6. Секта или община? В чём существенная разница?
7. Ещё раз о жизненном предназначении.
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#эзотерика #шизотерика #АлексейОрлов
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Алексей! Ну, и как понять такие определения белорусам? У нас “ведаць” и “веды” – это “знать” и “знания” в переводе на русский язык))
Пока доморощенные учителя не осознают того, что эзотерика – это в первую очередь наука о собственной сущности, то есть не применят к самому себе комплекс аналитического саморазбора проявлений собственной сущности как человека в обществе и как биологического индивида в целом – их болтовня бесполезна для личностного роста, лишь дурманит мозг слушателю.
…
Никаких тайных знаний нет, есть отрицание того, что к ним можно прийти в обход самоосознания через понимание самого себя вне системы парадигмы мировоззрения общества и личности, которое сформировано для того, чтобы человек смог существовать и функционировать как часть единой системы на планете Земля.
…
Мы живем в океане информации, она открыта всем как никогда, но как в куплете Многоточия ” мы рождены таскать из огня каштаны и умереть от голода у переполненного холодильника “
Для упрощённого поверхностного самоанализа достаточно взять лист бумаги, расчертить его на 4 квадрата, так, чтобы грани квадратов представляли собой оси системы координат, сродни X и Y в геометрии, и заполнить каждый квадрат по принципу:
Материальный актив (то, что приносит материальное)
Материальный пассив (то, что забирает материальное)
Нематериальный актив (то, что приносит удовольствие)
Нематериальный пассив (то, что приносит неприятности)
Потом свести все это в табличку, в которой будет пересечение указанных факторов для текущей ситуации и задачи (любой в принципе). И появится понимание того, что то, как мы воспринимаем некие события и факторы, и как они на самом деле влияют на нашу жизнь – зачастую совершенно разные понятия.