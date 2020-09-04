1. Беседы об эзотерике. Наше общество буквально погрязло в фарисействе



Наша культура ничего не знает о зависимости земной жизни от энергетического влияний планет малого космоса, т. е. планет солнечной системы. Ничего не знает о Законах и принципах универсального вселенского бытия, ничего не знает о связи земной жизни с жизнью миров более тонких, с мирами астральными и духовными.

«Человечество и вся органическая жизнь на Земле испытывает воздействия, исходящие из разных источников и разных миров — влияние Луны, планет, Солнца и звезд. Все эти влияния действуют одновременно. Но, в данный момент преобладает одно из них, в другой — другое.» Г. Гурджиев

Но, это совершенно не учитывается современной культурой ни в характеристике человека, ни в объяснении особенностей общественной жизни.

И общество и отдельный человек руководствуются ложными представлениями о жизни. Вся современная культура базируется на наивных, вымышленных представлениях о жизни и смерти. Эти представления ничего общего не имеют с реальностью.



Ложь, что человек живет только один раз. Истина состоит в том, что он живет бесконечно много раз. Ложь, что жизнь — процесс хаотичный, случайный, зависящий от случайных обстоятельств, воли окружающих людей или воли так называемого бога.



Истина состоит в том, что ничего случайного в жизни человека нет. Начиная от момента рождения и кончая смертью, жизнь человека — это процесс цикличный, упорядоченный, закономерный. Все в этом процессе совершается в соответствии с Универсальными законами бытия, в частности с законом причинно-следственной связи.



Все имеет свою причину, и все неизбежно приведет к закономерным последствиям. Современный человек не желает признавать тот факт, что причина всех событий его жизни лежит в качествах его личности. Но истина состоит в том, что наша судьба есть лишь следствие нашего характера.

Не зная того, что жизнь человека — это процесс обучающий, что основная задача каждого это развитие и совершенствование своей личности, человек совершенно бесполезно тратит то время, которое отпущено ему для развития.

Не имея никаких истинных представлений о том, что он тут делает на земле, человек ставит перед собой ошибочные цели, например, разбогатеть, добиться власти, приобрести много вещей, тратит слишком много бессмысленных усилий для достижения этого, много страдает.



Страдания, трудности, преодоления, борьба не есть суть земной жизни, это следствие человеческого невежества относительно смысла жизни. Человек ничего не знает о Законах Жизни, об истинном своем устройстве, о смысле пребывания человека в этом мире, об истинном пребывании его в других мирах. Все это приводит к бесконечной, бессмысленной суете, к борьбе с окружающими и, в конечном итоге, к безрезультатности того короткого времени, которое мы называем “жизнь”.



Человек в основном по мелочам радуется, гораздо больше страдает, борется, преодолевает сопротивление окружающих, и затем, вконец обессиленным, опустошенным, ничего не понявшим, что же и почему происходило в его жизни, уходит из этого мира. «Все суета сует» — сказал один из древних мудрецов.



Для того, чтоб жизнь не состояла только из мелкой суеты, борьбы и страданий, для того, чтоб она стала процессом, смысл и цель которого полностью понятен человеку, надо на многое изменить точку зрения, приобрести совершенно иные представления о жизни и смерти, о Вселенной и о человеке.

Необходимо выяснить, что за существо человек? Является ли он материальным телом случайно появившемся в этом мире и довольно неосознанно существующем в том неудержимом потоке, который мы называем «жизнь»? Или он — маленькая частица универсального бытия и одновременно часть природы планеты Земля.



Часть человеческого общества и часть вселенской жизни? Что такое этот быстро проходящий отрезок времени от момента рождения до момента смерти? Какой смысл в тех событиях, которые наполняют этот отрезок времени? А что после этой жизни?

Человек должен перестать быть маленькой щепочкой, которую влечет поток жизни от одного события к другому. Он должен научиться понимать смысл каждого события, перестать наивно полагать, что жизнь — это набор случайностей. Нет, конечно. Все не случайно. Все имеет глубокий смысл, всему есть причина и все, что происходит с нами в жизни, будет иметь следствие.



Необходимо совершенно точно знать, что происходит после земной жизни и почему. Все в нашей жизни имеет глубокий смысл. Но какой? Для массы современных людей этот смысл совершенно не ясен. Но, для думающего человека достаточно задать себе вопрос: «Неужели жизнь дана для того, чтоб суетиться, бороться, страдать, завидовать, преодолевать сопротивление окружающих, и наконец, вконец обессиленным, ничего не понявшим: почему это со мной происходило, уйти из этого мира?»

Человек будущего будет точно знать, что он является маленькой частицей вселенской жизни, и поэтому неизбежно подчинен всеобщим универсальным законам. Он будет точно знать, что смысл его пребывания на земле — развитие сознания.

Знать, что он развивает свое сознание в условиях природы планеты Земля, во взаимодействии с другими людьми, и что это основной смысл его жизни.

Если внимательно посмотреть на жизнь природы, жизнь планетарного общества, становится совершенно очевидным тот факт, что основной смысл существования всего в этом мире — развитие. Жизнь развивается не только в царстве растений, животных, людей, развитие жизни — смысл вселенского бытия. Развитие сознания личности — смысл человеческого бытия. Люди очень отличаются друг от друга по уровню развития сознания.

«Люди, живущие на Земле, могут принадлежать к весьма различным уровням, хотя внешне они выглядят очень похожими друг на друга». Г. Гурджиев

Сейчас уже все большее число людей интуитивно чувствует, что этот скрытый смысл жизни есть. Совсем не случайно в нашей стране много людей читают эзотерическую литературу, другие обратились к церкви, некоторые строят разные фантастические теории о пришельцах, о ежедневных контактах с Высшим Разумом. В нашей стране особенно много “ясновидящих”, контактеров, магов, колдунов, магистров тайных обществ, “жителей” с Ориона и многих — многих других.



Это результат тех глубинных процессов, которые происходят в нашем обществе. Это предчувствие существования некой истины, которая должна родиться для многих, предощущение того, что те представления, на которых строится современная культура, должны быть заменены другими. И это ощущение очень правильное. Заканчивается эпоха Рыб, длившаяся на Земле свыше 2 тыс. лет, Христианская эра.



Мы на пороге следующей эпохи, эпохи Водолея, тоже протяженностью 2,2 тысячи лет. Должна уйти в прошлое цивилизация, которая создала свои знания, верования, культы, традиции. Должна уйти в прошлое культура, которая базировалась только на материалистических или церковных представлениях.

Уходящая эпоха характеризовалась войнами, сменами форм жизни. Человечество пережило рабовладельческий, феодальный, капиталистический общественные строи и подошло к идеям социальной справедливости.

За прошедшие 2 тысячи лет человечество неоднократно меняло представление о мире. Свыше 1,5 тысячи лет это было религиозное мировоззрение. В соответствии с ним жизнью человека и общества правят две “Личности ”- Бог и Сатана, Земля — это центр мироздания. Все мироздание — это Солнечная система. Все на Земле вершится волей этих высших духов.

Уже шесть веков основное земное мировоззрение материалистическое. Согласно ему, жизнь — явление одноразовое, результат случайного сцепления материальных частиц. Нет никаких законов, управляющих бытием, кроме слепых законов природы. Жизнь общества и жизнь личности зависит от случайных обстоятельств. Воля человека решает все.

И то, и другое мировоззрения имеют слишком ограниченные представления о жизни, далекие от истинных. Сейчас человечество подошло к той грани, когда вновь должны возникнуть новые представления о сути жизни. Это закономерно и неизбежно. Сознание человеческого общества аналогично сознанию человека. Подрастает человек и у него меняется представление о жизни. Так происходит и с человеческим обществом. Если бы это не было так, человечество не развивалось бы.

Еще совсем недавно наше общество было целостно в своем представлении о жизни.

Это представление было материалистическим. Сейчас быть материалистом не модно. Модно быть религиозным человеком или эзотериком. Продается большое количество литературы на эти темы. Но как отношение к религии, так и отношение к эзотерической философии часто поверхностно и неосознанно.



Сейчас очень модно по каждому поводу вспоминать Господа Бога. Многим кажется, что этим они утверждают свою раздуховность. Достаточно иногда вспоминать о Боге ничего, по сути, не меняя в своем бытии. Наше общество буквально погрязло в фарисействе. Так много верующих в бога и так много ненависти и злобы.

Мне хочется остановить ваше внимание на проблемах эзотерических знаний. В большинстве случаев, воспринятые сумбурно, бессистемно, через невежественных интерпретаторов, древние знания часто искажаются и просто фальсифицируются.



Для нашего времени характерным является множество профанаций, искажений, откровенной халтуры на тему эзотерических знаний.

«Масса непроверенных и не поддающихся проверке утверждений и густая, приторная, клейкая каша сентиментального гуманизма — такова смесь, из которой состоят многочисленные эзотерические книги, именно из-за них стыдно называться эзотериком.» Дион Форчун.

Но, я думаю, что это явление временное. В будущем неизбежно возникнет потребность в истинном знании о жизни. Это знание очень точно и конкретно. Здесь существует совершенно точная терминология, точные понятия, здесь необходима абсолютная научная логика. Никаких домыслов, фантазий, невежественных искажений эта наука не допускает.

С самых древних времен знания о Законах Жизни существовали на Земле. Они назывались посвятительными. Передавались в специальных закрытых школах очень немногим. Их нельзя получить, читая разрозненную литературу на эзотерические темы.



Необходимо получить систему знаний. Они должны войти глубоко в сознание человека, тогда возникнет познание или собственное знание личности, которое она признает истиной. Тогда возникнут убеждения, которые станут руководить жизнью человека. Это постигнутое знание совершенно меняет отношение человека к жизни, к себе, к окружающим.



Например, информация о том, что человек живет только один раз, принятая за истину, создает определенное отношение человека к жизни, к окружающим, к смерти. Другая точка зрения, о том, что человек живет бесконечно много жизней, по сути, обладает бессмертием, тоже принятая за истину, совершенно изменит его отношение к окружающим, к обстоятельствам своей жизни и к смерти.



Информация, полученная из разрозненных книг, не дающих целостного мировоззрения, — это знание мертвое, так как не стало руководящим вашей жизнью, не стало вашим собственным знанием. Это заимствованная информация.



Она не задерживается в разуме, очень быстро забывается и никаким образом не влияет на вашу личность, никак не корректирует отношение человека к жизни. Информация сама по себе, жизнь — сама по себе. Никому не нужны знания ради знаний, информация, вычитанная из книг, если она не соотносится с вашей жизнью, не объясняет ее, не учит другому отношению к ней.

«Знание о повторении жизней не прибавляют человеку ничего, если он не видит, как все повторяется в этой жизни. Если он не борется, чтоб изменить себя, чтоб избегнуть повторения. Но, если он изменяет в себе нечто существующее, т. е. если достигает чего-то, это достижение утратить нельзя. Для всего существует определенное время, определенный срок. Возможности для всего существуют только в течение определенного срока». Г. Гурджиев

Земная жизнь и есть тот определенный срок для каждого человека, в течение которого он может много изменить в себе, перейти на другой уровень развития, если живет осознанно, если знает, для чего ему дана жизнь.

«Внутренний рост, изменение бытия целиком зависит от работы, которую человек должен произвести над самим собой». Г. Гурджиев

Для того, чтоб человек захотел жить осознанно, захотел что-то менять в себе, он должен получить истинные знания о законах жизни, о зависимости своей судьбы от качеств своей личности. О том, что жизнь полностью передает в руки человека процесс созидания себя и создания своей судьбы. Что никого более ответственного перед вами за ваши качества и вашу судьбу, чем вы нет.

Знание не рассчитано на мудрецов, оно гораздо более доступно для людей, обладающих интеллектом, чем обычно думают. Вся беда в том, что многие люди не желают знания, а другая часть не в состоянии его принять.

Люди Востока часто именуют тайноведение «прямым путем», потому что эзотерические знания, это не информация, служащая для утверждения личной эрудиции. Это знание становится базовой основой для жизни.



Так, например, базовой основой для современного человека западной цивилизации есть непроверенная информация об одноразовости земной жизни. На базе этого представления структурируется вся жизнь. Но, если возникнет иная базовая идея, то неизбежно возникнут иные научные представления, иное искусство, медицина, педагогика.

Самая важная задача эзотерического знания — разрушить иллюзорные, ложные представления Человека о самом себе и о жизни. Современный человек не способен критически относиться к себе. Себя он считает почти совершенством, а причины негативных обстоятельств своей жизни видит в несовершенстве других. В реальности все причины всегда находятся в нас.



Ничего случайного в нашей жизни нет. Нет врагов беспричинно нам вредящих, нет бессмысленных случайностей. Истина состоит в том, что наши внутренние свойства, качества нашей личности являются причиной всех обстоятельств жизни. Но эта истина принимается лишь душой созревшей, приготовленной к ее приятию.

Есть еще одна неизвестная для современного человека истина о том, что все вокруг живо, все обладает сознанием.

Эзотерические знания утверждают, что ничего мертвого в мире нет.

Мир вокруг нас обладает сознанием, все проявляет жизнь, т. к. сознание и есть основа жизни.

Когда человек принимает эту истину что все вокруг живое, человек начинает ощущать свою постоянную связь со всем живущим. Он начинает понимать, что в природе нет ничего мертвого и неодушевленного. Все по-своему живо и сознательно, все разумно.



Но сознательность и разумность на разных стадиях бытия проявляется по-разному. Вся материя, которую мы знаем, это живая материя и она по — своему разумна. Когда человек признает эту истину, тогда изменяются его отношения к другим людям, к животным к миру растений. Он становится гораздо более человечным.

Одна из центральных идей эзотерического знания — идея всеобщего единства, единства в многообразии. Для современного т. е. научного знания характерным является то представление, что мир расколот на миллион отдельных, не связанных между собой явлений. Реальность жизни иная — взаимосвязанность и взаимозависимость всего.

На нас влияет все, энергии ближайших планет солнечной системы, энергии людей, окружающих нас, энергетическое влияние природы, животных, энергии городов, зданий. Мы тоже своими энергиями влияем на все.



Вы поймете, что жизнь во всем своем бесконечном многообразии, упорядочена, подчинена Единым Законам. Знания помогут вам осознать, что все в вашей жизни и в жизни общества, происходит в соответствие с Универсальными Законами. Истинные Знания всегда превращают разум обывателя, занятого разрешением мелких сиюминутных проблем, в разум мудреца, видящего те же проблемы в другом свете, т. е. не как случайность, а как закономерность.



Такой человек не рассматривает только текущий момент жизни, а всегда ощущает себя в связи с тремя жизнями — прошлой, из которой исходят современные обстоятельства, настоящей и будущей, в которой проявятся сегодняшние его поступки, выводы и решения. Знания помогут вам изменить представление о себе и об окружающем мире.



Это даст более глубокое и истинное понимание жизни собственной, общественной, жизни окружающих вас людей. Другими словами, знания помогут вам осознать истинную цель своего прихода в этот мир, помогут осознать причины и смысл всех страданий и радостей, которые являются составляющими вашей судьбы. Необходимо научиться понимать и принимать все окружающее и всех окружающих вас, и, прежде всего, свою жизнь.

Характерное отношение к жизни, к окружающим современного человека это эгоистичное требование удовлетворять только свои потребности и желания, стремление переделывать окружающих людей в соответствии со своими требованиями.



Это всегда неизбежно приводит к конфликтам, к борьбе, к сопротивлению тех, кого хотят переделать. Окружающие нас люди — такие же невежественные эгоисты и поэтому так же ведут себя с нами. Если человек начинает понимать, что каждый, кто находится в его окружении, не является случайной личностью, что отношения с ним складываются вследствие кармических причин или вследствие качеств самого человека, он может трансформировать свой эгоизм, может многое изменить в себе.



Тогда исчезнут из его жизни неизбежные конфликты, борьба, и его жизнь превратится в гармоничное существование, в котором нет конфликтов и страданий.

Цель развития личности — научиться жить, не страдая самому, и не заставляя страдать других. Научиться сопереживать всему. Это и есть духовное существование, о котором говорил Иисус, когда требовал деятельного милосердия, а не посещения церквей.



Только тогда, когда перестаем мы рационально и эгоистично относиться к окружающим, только тогда возникает сопереживание, милосердие, возможность принять любого. Не так просто выйти за пределы рационального, эгоистичного, судящего разума, не так просто научиться жить, понимая и принимая все окружающее, но это и значит — жить гармонично, т. е. духовно.



Духовная личность совсем не та, которая носит крест, по каждому случаю бормочет молитвы, кается и унижает себя перед грешным священником. Способность понимать и прощать, мудрость и чувство собственного достоинства — вот признаки гармоничного существа.



Мы знаем, что надо полюбить ближнего, но как? Способность любить окружающий мир не возникает с увеличением количества прочитанной эзотерической литературы и не возникает как результат посещения церквей. Это есть следствие очень высокого уровня сознания.

Тогда, когда человек достиг того высшего состояния сознания, которое проявляется как мудрость, способность любить и понимать, он становится гармоничным и живет в полном единении с окружающим миром. Цель всех посвятительных школ, когда бы они ни существовали, научить человека гармонично жить с природой, ощущать себя частью ее, научить гармонично жить в человеческом обществе.



Иисус говорил о себе: ”Я — сын человеческий”. Это проявление того высокого сознания, когда человек не относит себя ни с каким отдельным народом, но в целом с родом человеческим.

Другими словами, человек должен ощущать себя существом тройственным. Частью вселенской жизни, частью природной жизни и частью человеческого общества. Что это такое — часть вселенской жизни?

Он живет не только в физическом мире планеты Земля, но после смерти в этом мире, он живет в тонком (астральном) мире нашей планеты и не долго пребывает в мире духовном.

Цель всех посвятительных школ научить человека гармонии бытия, научить его ощущать себя частью окружающего мира.

Рассказывая о невидимых мирах, о Законах Космоса, эзотерическая философия делает это с одной целью — показать, какая неизбежная связь существует между уровнем развития человека и его условиями жизни на Земле. Чем менее развит человек, тем больше в его жизни страданий, которые он сам создает.



Тем больше заставляет он страдать окружающих, за что потом несет ответственность. Чем более развит человек, тем меньше в его жизни страданий и меньше негативных долгов.



Для того чтоб человек научился жить гармонично, т. е. стал милосердным и мудрым, перестал страдать и не причинял страдания другим, ему надо очень много нового узнать, понять, переоценить и главное, научиться иначе мыслить. Все препятствия к гармонии находятся в нашем разуме.

Ограниченные, ортодоксальные представления и материалистические и религиозные осаждают нас со всех сторон. Существует привычная колея, по которой следует человеческий ум. Вы привыкли думать так, как внушает вам окружение. Сознание современного человека находится в тисках с двух сторон.



С одной стороны это принятая мораль среды, традиции и ортодоксальная религиозная догма, с другой — научное мировоззрение, идеология материализма, атеизма.



Огромное большинство современных людей мечутся между этими тисками, принимая некую смесь из этих установок. В результате в сознании не присутствует ни одно из этих мировоззрений в чистоте. Очень многие не являются религиозными людьми и не являются материалистами.



Поэтому они толком не знают, как им жить. Многие не верят в церковные фантазии, но и не задумывается о них, не верят в ад и рай, но на всякий случай иногда посещают церкви, испытывая во время служения страшную скуку.

«Начиная узнавать себя, человек видит, что у него нет ничего собственного. Все, что он считал своим — взгляды, мысли, убеждения, вкусы, привычки, заблуждения, пороки — все это сформировалось благодаря подражанию или было заимствовано в готовом виде.» Г. Гурджиев

Устаревшие представления о жизни и материалистические и религиозные являются препятствием к более счастливой и гармоничной жизни, потому что ложно объясняют саму жизнь, ложно трактуют цель жизни человека и совершенно ложно говорят о смерти.



Получив такие ложные базисные идеи, человек строит свою жизнь, свои отношения с окружающими в точном соответствии с теми идеями, которые существуют в его разуме. Человек — это отражение своего сознания. Каково его сознание, таково и отношение к окружающему миру.

Ложные, ограниченные идеи и научные и религиозные формируют уродливые отношения между людьми.

Знания, к которым вы будете приобщаться, имеют цель создать в вашем разуме определенное системное мировоззрение, вследствие чего должно возникнуть новое отношение к жизни.

Знания должны стать инструментом для более совершенного и мудрого существования. Что такое мудрое существование? Есть ли разница между умом и мудростью? Такая разница есть и она огромна. Умный человек может быть злодеем, мудрец — никогда. Мудрость — это нравственная воля. Нравственность, основанная на истинном знании о жизни.