Путин и поп-историк

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Н-даа уж…подайте им зеркала! Какие лица! Никто и не ожидал!;-)
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Нет ну каково,попика почти носиком натыкал как двоечника.)))Самое правдивое это когда на словах передавали,а в летописях можно и понаписать.)))Про престолонаследие,про единственную версию от Карамзина,про татарина Минина что Русов объединил.)Попик только глазками хлопал,но угодливо улыбался.)