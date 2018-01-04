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Путин и поп-историк

01:33. 4 января 2018 Просмотров - 112 2 коммент. Опубликовал:

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2 коммент.»

  • 0 0
    Лелик 4 января 2018 в 2:03 Ссылка Пометить
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    Н-даа уж…подайте им зеркала! Какие лица! Никто и не ожидал!;-)

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  • 19614 9372
    Степаныч 4 января 2018 в 2:19 Ссылка Пометить
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    Нет ну каково,попика почти носиком натыкал как двоечника.)))Самое правдивое это когда на словах передавали,а в летописях можно и понаписать.)))Про престолонаследие,про единственную версию от Карамзина,про татарина Минина что Русов объединил.)Попик только глазками хлопал,но угодливо улыбался.)

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