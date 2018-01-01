Российский кинематограф как инструмент глобальной политики

По мере обострения международной обстановки, всё больше людей начинают осознавать, что информационное противоборство ведётся не только в политической сфере, но и во всех аспектах современной массовой культуры, начиная от музыки и заканчивая фильмами. В этой ситуации уместно обратить внимание на российский кинематограф и оценить его влияние на мировоззрение граждан.

Какие идеи и смыслы транслируются через российские фильмы массовой аудитории? Каким образом выстроено управление тенденциями в сфере кино? За что отечественные фильмы получают кинопремии? Инструментом чьей глобальной политики служит российский кинематограф? Какова роль Министерства культуры и Фонда кино в сложившейся ситуации? Ответы на эти и другие вопросы в фильме проекта Научи хорошему.

Содержание фильма:

00:05 Сериал «Родина» – заказ надгосударственных структур

08:50 Фильм «Про Любовь»: Диверсия от Министерства культуры и Фонда кино

19:05 Главные кинопремии России: За что их вручают?

27:25 Российские кинокритики – кто они?

34:05 Цели информационной операции «Матильда»

41:35 Чему учит фильм «Generation П»?

51:20 Фильм «Частное пионерское» (2013): Прививка от трусости

57:55 Фильмы «14+» и «Частное пионерское 2»: Государство против народа

1:13:00 Государство спонсирует фильмы ужасов

1:19:00 Системный взгляд на российский кинематограф

Источник: feedproxy.google.com