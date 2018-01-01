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Российский кинематограф как инструмент глобальной политики

15:50. 1 января 2018 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал:

По мере обострения международной обстановки, всё больше людей начинают осознавать, что информационное противоборство ведётся не только в политической сфере, но и во всех аспектах современной массовой культуры, начиная от музыки и заканчивая фильмами. В этой ситуации уместно обратить внимание на российский кинематограф и оценить его влияние на мировоззрение граждан.

Какие идеи и смыслы транслируются через российские фильмы массовой аудитории? Каким образом выстроено управление тенденциями в сфере кино? За что отечественные фильмы получают кинопремии? Инструментом чьей глобальной политики служит российский кинематограф? Какова роль Министерства культуры и Фонда кино в сложившейся ситуации? Ответы на эти и другие вопросы в фильме проекта Научи хорошему.

Содержание фильма:

00:05 Сериал «Родина» – заказ надгосударственных структур
08:50 Фильм «Про Любовь»: Диверсия от Министерства культуры и Фонда кино
19:05 Главные кинопремии России: За что их вручают?
27:25 Российские кинокритики – кто они?
34:05 Цели информационной операции «Матильда»
41:35 Чему учит фильм «Generation П»?
51:20 Фильм «Частное пионерское» (2013): Прививка от трусости
57:55 Фильмы «14+» и «Частное пионерское 2»: Государство против народа
1:13:00 Государство спонсирует фильмы ужасов
1:19:00 Системный взгляд на российский кинематограф

Источник: feedproxy.google.com

Метки: видеообзоры, влияние сми, обзоры фильмов, российские, технологии
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