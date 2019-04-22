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Кинематограф развлекает или управляет?

13:45. 22 апреля 2019 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

Первоначально заголовок этой статьи выглядел так: «Кинематограф – инструмент развлечения или инструмент управления?», и он более точен, так как высвечивает сразу субъекта (ведь инструмент становится таковым только в чьих-то руках), но в угоду журналистской лаконичности и краткости был выбран тот вариант, после ознакомления с которым вы и начали читать статью. А теперь к самому вопросу из заголовка и главной теме:

«Конечно, развлекает!» – скажут, одни. «Конечно, управляет» – ответят другие, после чего начнут между собой долго спорить. Хотя, если понять, что одно не противоречит другому, а лишь дополняет, то вместо спора вполне может получиться конструктивная беседа. Чтобы пойти по этому, более созидательному сценарию, давайте зададимся вопросом «Можно ли управлять, развлекая?»

Задумавшись, придём к пониманию, что можно. Вспомним обычные сказки, которые всем нам рассказывали в детстве про смелых богатырей, про преданных друзей и страшных драконов. Дети обожают слушать сказки – для них это огромное удовольствие – под захватывающее чтение родителей погружаться в волшебный мир, в котором, как бы ни было страшно, злодеи будут повержены, хитрецы наказаны, а искренние и смелые персонажи обязательно получат свою награду.

Но то, что для детей – просто увлекательное развлечение, для их родителей – один из главных воспитательных инструментов, помогающих привить своим чадам важные нравственные качестве и сформировать тот жизненный стержень, который будет помогать им не сбиться с пути (это значит, что родители – субъект управления, дети – объект). А ведь воспитание – это тоже элемент процесса управления, в данном случае детьми.

Со временем мы взрослеем. Но сказки не уходят из нашей жизни – просто они становятся другими и теперь называются ФИЛЬМЫ. Казалось бы, вот и отлично! Встречай меня снова мой сказочный мир! Но есть одна проблема – субъект управления поменялся, и взрослые сказки нам уже рассказывают совсем не наши родители. И это меняет всё…

Родители – всегда искренне желают своим детям добра (бывают исключения, но о них здесь не хочется говорить), и потому рассказывают им хорошие истории про порядочных и смелых персонажей. А вот любовь производителей фильмов к своим зрителям отнюдь не гарантирована. Более того, в современном мире кинематограф, как и другие сферы культуры, часто становится полем боя, где идут кровавые битвы. Вы этого не знали? А вы и не должны этого знать, ведь вы не участник битвы, а РЕСУРС или ЖЕРТВА, или два в одном. И именно поэтому вас по-прежнему развлекают, но теперь вам в голову будут вкладывать совсем другие программы, которые зачастую полностью противоречат тому, чему вас учили в детстве сказки.

kinematograf razvlekaet ili upravlyaet 2 Кинематограф развлекает или управляет?

В детстве вам родители рассказали историю про Буратино, и вы узнали, что не стоит нести свои денежки на поле чудес – останешься в дураках. Но во взрослом возрасте вам расскажут сказку «Волк с Уолл-Стрит» («Ди Каприо – не пропустите!»), и вы вдруг узнаёте, что финансовые махинации – это очень классно! А по ТВ начнут показывать самое настоящее «Поле Чудес», только вместо противного Базилио там будет улыбчивый Якубович, который никогда не откажется опрокинуть рюмашку с дорогим гостем… А ведь это только один пример, как попадают в страну дураков! Их на самом деле тысячи – ведь все мы разные, и к каждому Буратино надо подобрать свой ключик, чтобы заманить его на поле чудес… Хотя и в этом кинематографическом царстве есть силы добра, только их надо уметь найти.

Но вернёмся к главному вопросу – «развлечение или управление?» Суть ведь простая. Для тех, кто создаёт кино, фильм – это всегда инструмент управления (так же как и для тех, кто придумывает сказки – когда-то этим, кстати, занимались волхвы). А для массового потребителя кино – это повод развлечься, отдохнуть и расслабиться, вырваться, наконец, из колеса жизненных забот и погрузиться в мир иллюзий. И всё было бы прекрасно, если бы иллюзионист был добрым, а если он злой? Ведь вы уже не его дети? Быть может вы просто БИОМАССА, которую надо утилизировать, чтобы выжил золотой миллиард или золотой миллион тех самых иллюзионистов? А может вы просто ПРОСТОФИЛИ, на которых можно заработать, например, привив вам желание следовать моде или прорекламировав новый IPhone, или просто заставив сидеть в уютном кресле, когда давно пора идти воевать и освобождать Родину?

Но, конечно, нам всем хочется в душе оставаться детьми, и верить, что «всё закончится хорошо, что мир прекрасен, что те люди, которые могут выделить 10 или 100 миллионов долларов на съёмки одного фильма, делают это из абсолютно искренних побуждений, а Голливуд – это просто обитель самых настоящих филантропов. Иначе, зачем бы они тратили такие деньги, если 9 из 10 картин не окупают в прокате даже своё производство, не говоря уж про рекламу. Явно всеми этими благотворителями движет что-то возвышенное!» Примерно так думает повзрослевший ребёнок, так и не понявший, что его время развлекаться прошло, и что большинство сказок теперь ведут его совсем в другой мир.

Источник: КиноЦензор

Дополнительное видео по теме: Российский кинематограф как инструмент глобальной политики

По мере обострения международной обстановки, всё больше людей начинают осознавать, что информационное противоборство ведётся не только в политической сфере, но и во всех аспектах современной массовой культуры, начиная от музыки и заканчивая фильмами. В этой ситуации уместно обратить внимание на российский кинематограф и оценить его влияние на мировоззрение граждан.

Какие идеи и смыслы транслируются через российские фильмы массовой аудитории? Каким образом выстроено управление тенденциями в сфере кино? За что отечественные фильмы получают кинопремии? Инструментом чьей глобальной политики служит российский кинематограф? Какова роль Министерства культуры и Фонда кино в сложившейся ситуации? Ответы на эти и другие вопросы в фильме проекта Научи хорошему.

Источник: https://whatisgood.ru/theory/media/kinematograf-razvlekaet-ili-upravlyaet/

Метки: влияние сми, технологии

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