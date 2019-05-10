Кино – диалог с режиссёром, или Инструмент многоуровневого управления сознанием

Наши решения и действия в течении жизни обусловлены нашими потребностями и желаниями. А наши потребности и желания формируются и являются нашей реакцией на влияние окружающей среды, которое выражается в информационных потоках вокруг нас. Соответственно, управляя этими информационными потоками, можно вызывать вполне прогнозируемую ответную реакцию, то есть осуществлять управление человеком, как индивидуумом, так и обществом в целом, причем без выхода на уровень осознания такого управления. Как это возможно, лаконично показано в фильме «Игра», реж. Дэвид Финчер, 1997г. Главного героя, бизнесмена Николаса Ван Ортона (Майкл Дуглас) «ведут»: формируют его окружение, подбрасывают необходимую информацию, таким образом, корректируют его действия и целенаправленно доводят до сознательного самоубийства.

Фабрика развлечений или инструмент управления?

Киноиндустрию сегодня представляют как фабрику развлечений, тем самым маскируя возможность манипуляции нашим сознанием через кино. Поэтому в обществе доминирует мнение, что фильмы, как и любое другое искусство, имеет целью исключительно развлекать. И как следствие, оно не может являться инструментом управления. Но так ли это на самом деле? Яркий пример размышлений на эту тему — фильм «Человек с бульвара Капуцинов», реж. Алла Сурикова, 1987г., где прекрасно показана зависимость модели поведения человека от преобладающей вокруг информации в виде синематографа. А также и отдельные приемы защиты от такого информационного воздействия.

Человек получает информацию от окружающего Мира с помощью пяти чувств. До 80 % всей информации мы получаем через зрение, до 10 % – через слух, остальное — это обоняние, осязание и вкус. Данные, получаемые посредством всех этих органов, обрабатываются сознанием и требуют определенной концентрации нашего внимания. Еще существует интуиция – сопоставление событий, происходящих вокруг нас, с возникающими в сознании человека образами и ощущениями. Причем это происходит как в состоянии бодрствования, так и во сне. Однако материалистическая наука не ставит её в общий ряд чувств человека.

Кино является потоком информации. Как и любая другая информация, она тоже обрабатывается сознанием, которое отфильтровывает инфомусор и неприемлемые (осуждаемые) образы. Информация, соответствующая нашим ценностям, пополняет базу наших знаний и формирует алгоритм поведения человека. В случае, если «фильтр», то есть определенный механизм анализа информации в сознании не работает, весь поток информации беспрепятственно сгружается в мозг и в обход сознания корректирует систему ценностей человека, а также и сам «фильтр». И если полученная информация была злонравной, то она, как вирус, может исказить всю систему ценностей человека и внедрить в его сознание новую модель поведения. В свете информационных войн это явление называют зомбированием сознания. Иллюстрацией этому может служить третий эпизод «Месть Ситхов», фантастической эпопеи «Звездные войны», реж. Джордж Лукас, 2005г. Правда, инструментом воздействия на Эникена Скайуокера (Хейден Кристенсен) являлось не телевидение, а внушения Сенатора Палпатина (Иан Макдермид), являющегося по совместительству Лордом Ситхов. Но это все та же информационная интервенция в сознание будущего Дарта Вейдера. И повышенная её эмоциональность не позволила юному Скайуокеру распознать грозящую опасность и выстроить необходимую защиту.

По каким причинам защитный механизм сортировки информации может оказаться отключенным?

Во-первых, сознание может попросту не использоваться для анализа поступающей информации. Приняв, что кино как развлечение не может быть вредным, человек смотрит фильмы, не подвергая их критическому анализу. Во-вторых, «механизм сортировки» может быть перегружен инфомусором, например:

слишком насыщенный визуальный ряд, и сознание человека не успевает обработать его полностью. Засилье спец. эффектов и компьютерной графики, порой не уместно затянутые батальные сцены, очень этому сопутствуют. Взять хотя бы кинотрилогию «Матрица», снятый дуэтом Вачовски, 1999г. и 2003г.;

чрезмерно загруженный аудио канал фоновыми шумами и (или) слишком громкой музыкой. Приходиться концентрироваться на том, чтобы услышать текст, не обращая внимание на другую информацию. Этот прием сейчас используется очень часто, например, в фильме «Иллюзия обмана», реж. Луи Летерье, 2013г.;

повышенная эмоциональность информации. Неуместная жестокость или наоборот, чрезмерная мелодраматичность повествования «маскируют» от сознания информацию, которую необходимо подвергнуть критической оценке. Например, в фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», реж. Стивен Спилберг, 2008г, под прикрытием жестокости пришельцев, зрителя программируют на отказ от получения новых знаний и саморазвития.

В добавок к этому, западная культура навязывает во время просмотра фильма употребление попкорна и прочих продуктов питания, а также алкоголь, тем самым подгружая незадействованные органы чувств, и еще больше отвлекая сознание человека от обработки информации.

Уровни поступления информации при просмотре фильма

При просмотре фильма задействованы только два чувства из пяти. Но информация поступает в наше сознание по нескольким каналам параллельно. По глубине восприятия и воздействия их можно разделить на 9 уровней:

Вербальный уровень – исключительно текстовая информация.

Невербальный – жесты, интонации, эмоции. Так называемый язык телодвижений.

Визуальный (образный) – сопутствующий видеоряд, иллюстрирующий информацию с первых двух уровней.

Эмоционально-рефлекторный – настроение, чувства, рефлексы. На этом уровне работает вся реклама, включая скрытую рекламу в фильмах. О механизмах кратковременного управления нашим сознанием на этом уровне можно найти много материалов в сети Internet.

Смысловой – смысл, мораль, идея фильма. Сегодня редко кто смотрит фильм, распознавая его идею. Тем не менее, большинство авторов вкладывают в свое кинопроизведение определенное социальное послание.

Культурологический (эгрегориальный) – информационный поток, формирующийся под влиянием целенаправленно навязываемой культуры или довлеющей в сознании режиссёра. На этом уровне происходит долговременная корректировка системы ценностей человека и алгоритмов его поведения. Например, может прививаться чувство взаимовыручки, взаимоуважение или здоровый образ жизни. Либо наоборот, в подсознание могут прописываться идеи «культурного пития» алкоголя, идеи потребления, эгоцентричное поведение, отказ от семейных ценностей. К сожалению, положительное программирование на сегодняшний день осуждается кинокритикой. В противовес этому идеи гедонизма, паразитарные потребности и асоциальное поведение позиционируются как проявление свободы слова и выбора. Ярчайший пример такого кино — сериал «Шерлок», 2010-2017гг.

Цивилизационный – отображает исторически сложившуюся систему ценностей, которую унаследовал автор в процессе становления как личность. Информация на этом уровне чаще передается даже в обход сознания режиссера. Являясь представителем определенного культурного кластера человечества, автор фильма закладывает в свое творение систему оценки ценностей, отражающую его цивилизационную принадлежность. Также на этом уровне возможно вычленить информацию о современных особенностях быта и социального устройства общества, к которому принадлежит автор. Воспринимая информацию именно с этого уровня, наш зритель всегда снисходительно улыбается, наблюдая, как показывают нашу действительность в голливудских фильмах. Нам всегда заметны несоответствия их представлений о нашей жизни. Вероятно, они улыбаются не меньше, наблюдая наши «вестерны».

Конспирологический – передача значимой информации «посвященным» людям, зрителям определенного круга, владеющим ключом к пониманию. Отношение к конспирологии сегодня неоднозначное, от маниакально-параноидального до пренебрежительно-насмешливого. Истина, как всегда, где-то посередине. Думаю, лучше выделить этот уровень, чем не упомянуть его совсем, и тем самым оставить лазейку для доступа злонравных образов в наш разум.

Сакральный – ассоциативный, пророческий, вдохновение, озарение свыше.

Признаки передачи информации на последних двух уровнях очень схожи. Однако на конспирологическом уровне информация передается режиссёром, скорее всего, осознанно, в то время как на сакральном уровне информация вплетается в общую канву повествования как-бы «случайно». Не используя интуицию, сопоставить информацию из фильма с реальными событиями и процессами не получится. На мой взгляд, фильм «Вий», реж. Олег Степченко, 2014г., транслирует информацию на сакральном уровне. Некоторые поступки героев и особенно образы видеоряда выглядят нелогичными и не связаны с повествованием, но при наложении на факты из реальной жизни несут глубокую смысловую нагрузку.

При создании своего творения любой автор преследует вполне определенные цели. Условно их можно разбить на две группы:

Коммерческий интерес. Как правило, такой контент не несет смысловой нагрузки и, по замыслу автора, является исключительно развлекательным кино. 5-й (смысловой) уровень передачи информации чаще всего блокирован, однако это не значит, что информация не передается на 6-9 уровнях.

Как правило, такой контент не несет смысловой нагрузки и, по замыслу автора, является исключительно развлекательным кино. 5-й (смысловой) уровень передачи информации чаще всего блокирован, однако это не значит, что информация не передается на 6-9 уровнях. Социальная ответственность. Автор посредством своего произведения (фильмом, книгой) осознанно хочет поделиться своими мыслями и идеями с обществом, обратить внимание людей на какую-то проблему (социальную, экономическую, экологическую и т.п.). Информация на 5-ом уровне ярко выражена. Как например, в фильме «Аватар», реж. Джеймс Кэмерон, 2009г.

Потребляя фильмы исключительно как развлекательный контент, человек, во-первых, лишает себя 2/3 удовольствия, как ни парадоксально это звучит. Ведь распознается информация только с первых трех уровней. Во-вторых, 2/3 вышеозначенной информации не воспринимаются сознанием, но в обход него попадают в мозг, формируя новые, возможно злонравные ценности, потребности и алгоритмы поведения личности. В результате, у человека может поменяться отношение к жизни, он начинает преследовать чужеродные цели, копирует навязанные со стороны модели поведения. Благодаря искаженной системе ценностей, происходящие вокруг события оцениваются уже по-другому, а вырабатываемые решения принимаются не в собственных интересах. По сути, человек становится биороботом, и что самое удивительное, сам одобряет это.

Информационная самозащита

Однако, возможен и обратный процесс. Все зависит от того, какую информацию мы потребляем, какие фильмы мы смотрим и подвергаем ли увиденное на экране телевизора или кинотеатра критическому анализу.

Осознанно воспринимая информацию со всех уровней, мы получаем не только полноценное удовольствие, а ещё и возможность анализировать увиденное и услышанное. То есть как бы вступаем в диалог с режиссёром, оппонируем автору, а значит, открываем для себя возможность свести к минимуму вероятность зомбирования собственного сознания. Что в свою очередь ещё и позволяет пополнять свой жизненный опыт и багаж знаний, если фильм действительно серьёзный, а не просто набор цветных картинок, спец. эффектов и необычных звуков, созданный исключительно в рамках коммерческого проекта. Таким образом, человек получает действенный защитный инструмент, и может успешно противостоять любой информационной агрессии извне.

В 30-х годах ХХ века акции Голливуда были скуплены несколькими крупными корпорациями Америки и было объявлено о создании развлекательной киноиндустрии. С её помощью до сих пор формируются потребности и системы ценностей не только самой Америки, но и всего мира. В Российской империи в 1916 г. министр внутренних дел А. Н. Хвостов выступал в поддержку государственной монополии на кинематограф, считая, что кино должно быть средством воспитания населения. Это говорит о том, что управленческая элита всех стран понимает значимость и потенциал этого вида искусства, как очень мощного инструмента управления сознанием. Но сегодня время вождей прошло, и каждый человек должен осознать это. А значит, получить возможность защищаться от зловредных информационных интервенций в свое сознание любым путем, в частности, и посредством кино.

Александр Ильченко, сайт «Агентство Творческих Событий»

Дополнительные видеоматериалы по теме статьи:

Человек с бульвара Капуцинов – В чём скрытый смысл фильма?

Фильм «Человек с бульвара Капуцинов» наглядно продемонстрировал способность кинематографа влиять на массовую аудиторию, и предсказал использование этого инструмента в деструктивных целях.

По мере обострения международной обстановки, всё больше людей начинают осознавать, что информационное противоборство ведётся не только в политической сфере, но и во всех аспектах современной массовой культуры, начиная от музыки и заканчивая фильмами. В этой ситуации уместно обратить внимание на российский кинематограф и оценить его влияние на мировоззрение граждан.

Какие идеи и смыслы транслируются через российские фильмы массовой аудитории? Каким образом выстроено управление тенденциями в сфере кино? За что отечественные фильмы получают кинопремии? Инструментом чьей глобальной политики служит российский кинематограф? Какова роль Министерства культуры и Фонда кино в сложившейся ситуации? Ответы на эти и другие вопросы в фильме проекта Научи хорошему.

Источник: https://whatisgood.ru/theory/media/instrument-mnogourovnevogo-upravleniya-soznaniem/