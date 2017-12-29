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Владимир Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров

14:51. 29 декабря 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:
 
 


Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание реестра коррупционеров. Документ опубликовали на портале нормативно-правовой информации.

В список попадут госслужащие, которых уволили в связи с утратой доверия из-за коррупционных преступлений. Данные будут храниться в течение пяти лет.

Человека могут исключить из реестра раньше, если отменят акт, на основании которого его туда внесли, или в связи со смертью.

Список размещается в федеральной государственной информационной системе (ГИС) в интернете. Порядок ведения реестра определит правительство.

Инициатива также предусматривает нормативное закрепление использования ГИС на государственной гражданской службе. Регионы могут сами создать подобные системы, но они должны быть совместимы с федеральной и соответствовать необходимым требованиям.

В соответствии с указом Путина от 11 августа 2016 года, федеральные госорганы должны начать использовать информационную систему до 2019 года. К ней уже подключили 42 из 72 федеральных органов исполнительной власти.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
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