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Путин подписал закон о единой государственной системе биометрических данных

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Использованные источники: ria.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и связи». Единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок её функционирования, будут утверждаться правительством. Согласно документу, россияне смогут самостоятельно размещать в базе свои биометрические образцы без посещения государственного органа или уполномоченной организации. Для этого понадобится подтвёржденная учётная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или чип с загранпаспорта. Уточняется, что биометрические образцы могут быть использованы только в определённых случаях, перечень которых определит Кабмин. Помимо этого, госорганы, использующие для идентификации и аутентификации посредством биометрии иные государственные информационные системы, должны будут проходить специальную...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: ria.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/putin_podpisal_zakon_o_jedinoj_gosudarstvennoj_sisteme_biometricheskih_dannyh_805.htm
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