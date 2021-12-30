Путин подписал закон о единой государственной системе биометрических данных
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единой государственной системы биометрических данных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Изменения вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и связи». Единая биометрическая система переводится в статус государственной информационной системы, а положения, регулирующие порядок её функционирования, будут утверждаться правительством. Согласно документу, россияне смогут самостоятельно размещать в базе свои биометрические образцы без посещения государственного органа или уполномоченной организации. Для этого понадобится подтвёржденная учётная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или чип с загранпаспорта. Уточняется, что биометрические образцы могут быть использованы только в определённых случаях, перечень которых определит Кабмин. Помимо этого, госорганы, использующие для идентификации и аутентификации посредством биометрии иные государственные информационные системы, должны будут проходить специальную...
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