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Эксперт об инициативе РКН: давно пора ужесточить безопасность Сети

18:53. 28 декабря 2017 Просмотров - 210 Нет комментариев Опубликовал:

ан ркн

Российскими студентами был проведен эксперимент, направленный на сбор данных о человеке в интернете только по одной его фотографии. Эксперимент оказался удачным. Была идентифицирована не только личность человека, но даже личности его родственников. Всего одна фотография, а россияне размещают в социальных сетях их десятками, если не сотнями.

Проблема безопасности и сохранения конфиденциальной информации при общении и работе в Интернете недаром вышла на первый план. Сотрудники Роскомнадзора первыми обратили внимание пользователей Рунета на необходимость защитить свои личные данные. В первую очередь, это касается молодежи и несовершеннолетних, которые сидят не только на игровых площадках в Сети, но также активно общаются в социальных сетях.

На днях сотрудники РКН организовали дебаты с участием студентов МГУ им. М.В. Ломоносова и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Участвовали и представители Молодежной палаты Консультативного совета при Уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных. Тема дебатов: опасность размещения в интернет персональных данных.

Студенты наглядно продемонстрировали, что если в Сеть попадает фотография, то по ней можно установить имя, адрес, телефоны и контакты пользователя. И это достаточно серьезная проблема, которая может оказать негативное влияние не только на человека, но и в целом на систему национальной безопасности страны.

 

самонкин

Специалисты РКН должны поставить заслон для преступников, ужесточив сетевую информационную безопасность посредством разработки единого технического регламента, который помог бы защитить данные россиян в Сети. Жизнь не стоит на месте: мы совершаем покупки в интернет-магазинах, оплачиваем счета, передаем различного рода информацию, в том числе в процессе корпоративного взаимодействия, и пр.

 

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Люди в плане обеспечения собственной информационной безопасности в интернете начинают «взрослеть», прекращая выкладывать о себе лишнюю информацию, закрывают странички, разрешая доступ только тем, кого знают в реальной жизни. Но это только начало. Инициатива специалистов РКН по разъяснению людям, чем опасна публичность в Сети, очень своевременна.

Метки: Интернет, кибербезопасность, роскомнадзор
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