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Национальная технологическая инициатива. Мистика @ Алчность (2)

09:12. 19 января 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал:
В СМИ опубликована информация, что «Стратегия реализации и управления НТИ, разработанная участниками «Форсайт – флота 2016», будет представлена Агентством стратегических инициатив (АСИ) на рассмотрение Президенту Российской Федерации в июле 2016 года».

Считаем, что в настоящий момент докладывать данный вопрос Президенту РФ Путину В.В. преждевременно и нецелесообразно. Обоснуем это утверждение.

1. ТЕМА

Национальная технологическая инициатива (НТИ) была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным в 2014 году. Горизонты целевого планирования НТИ – глобальное технологическое лидерство России к 2035 году.

Предполагалось, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) в НТИ объединит российских ученых, ведущие вузы и центры, бизнес, экспертов, а также соотечественников, которые работают в высокотехнологичных отраслях за рубежом.


Год назад была опубликована статья «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА. МИСТИКА @ АЛЧНОСТЬ» (http://www.viphmn.ru), в которой поднимались существенные проблемы реализации НТИ (http://asi.ru/nti/).

Отмечалось, что в предлагаемой НТИ происходит профанации и дискредитации понятий «национальная» и «технологическая», и видны уши алчной «инициативы».

«Новые рынки» инициаторы в АСИ создавали оригинально и без затей – брали старую отрасль и прибавляли в конце «…Нет» (неудачная калька с английского net (сеть), но возможно уже говорящая о планируемом результате).

Действительно получились смешные рынки технологического лидерства России: здоровьенет, автонет, энергонет, аэронет и так далее. А на «…нет» (инициаторы, очевидно, надеются) и суда нет. К 2035 году «или ишак, или …».


По итогам прочтения упомянутой статьи в АСИ приняли единственное решение изменить одну букву – «е» на «э» и получилось уже на кавказский манер АвтоНЭТ (транспортные средства и транспортная инфраструктура), АэроНЭТ (авиация),НейроНЭТ (нейротехнологии) и МариНЭТ (морской транспорт),…

Какой восхитительный бред мерчендайзеров (англ. merchandiser – торговец)!

2. РАЗВИТИЕ ТЕМЫ

«Интерфакс» сообщает:

«Переформатирование экономики России из сырьевой в инновационную пока не получается, об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию.

На совещании рассматривались и одобрены первые четыре дорожные карты НТИ, на которые преимущественно пойдёт бюджетное финансирование: "АвтоНЭТ"(транспортные средства транспортная инфраструктура), "АэроНЭТ" (авиация), "НейроНЭТ" (нейротехнологии) и "МариНЭТ" (морской транспорт)».

Так где же новые сетевые продукты или рынки?

Все перечисленные рынки – старые и уже глобально сетево захвачены.

Сколько можно повторять АСИ, РВК и всем примкнувшим, что «завтра», например, автомобильного транспорта это конвергенция (слияние) инновационных достижений во множестве направлений научно-технологического развития: функции,двигатели, топливо, энергетика, материалы, безопасность, инфраструктура, системы управления, комфорт, экономика, экология, жизненный цикл, роботизация проектирования, производства, техобслуживания, утилизациии и многое другое, а не фрагментарно вырванный аспект «беспилотного управления», которое планируется в НТИ реализовать через 20 лет («AutoNet — распределенная сеть автотранспорта без водителя»).

Смотри актуальные проекты Tesla Motors, Mercedes-Benz, Sony, Google, Apple,…

Глобальные технологические лидеры (США, Европа, Китай) это прекрасно понимают. И в России по большинству направлений есть уникальные научные прорывы, которые АСИ почему-то не видит или не хочет видеть!

Как сегодня взаимоувязаны принятые Дорожные карты НТИ (хотя бы по основной ИТ-составляющей) между собой и вцелом с Указами Президента, Государственными программами, Государственными заданиями, Стратегическим планированием (172 ФЗ), научно-технологическим прогнозом, Технологическими платформами, Стратегией научно-технологического развития России, инвестиционными программами и т.п.?

А по-прежнему НИКАК!

Но «Васька слушает, читает и … обжирается».

Правительство из федерального бюджета в 2016 году выделило на реализацию ключевых проектов «дорожных карт» НТИ – 8 млрд рублей.

Мы не смогли найти и ознакомиться с конкретными мероприятиями упомянутых дорожных карт НТИ. В интернете – одни картинки, которые никак не стоят 8 млрд руб.

Однако мы нашли новое в реализации НТИ (!):


  • Параллельно с уже упомянутым сайтом http://asi.ru/nti/, создан новый сайт НТИhttp://nti.one/ (деньги ведь надо осваивать!), который опять поразил дизайном, а так же вполне овеществлённым и демонстрируемым на экране компьютера «воздухом» надуваемого пузыря.

  • Продолжена традиция оригинальной формы работы (за федеральный бюджет) в ежегодных массовых путешествиях «Форсайт-флота», которые проходят по нарастающей (в 2016 году – уже 4 корабля, 700 чел.) и каждый раз с новым маршрутом (теперь Самара-Астрахань), не взирая на кризис, проблемы и санкции.

Немного о сайте.

Новый сайт НТИ, который должен показывать как осваиваются 8 млрд рублей народных денег, на экране выглядит так – белоснежно-чёрно-кораллово и пусто:


Из документа в документ, из презентации в презентацию, от сайта к сайту переходит странный рисунок прямоугольника, называемый «МАТРИЦА НТИ», которая по замыслу авторов каким-то загадочным образом должна объединить ключевые понятия НТИ.

«МАТРИЦА НТИ», которая к общепринятому в мире понятию «матрица» не имеет никакого отношения, на новом сайте немного изменила свой дизайн, оставив, правда, 90% пространства экрана пустым.

Текст ютится по краям, чтобы с трудом читали и разбирались: каким образом должны по пунктирным линиям слиться в инновационном экстазе по 10 кружочков странных не системно собранных «рынков», «технологий», «талантов» и «сервисов» (в перечнях по каждой стороне прямоугольника приведены несопоставимые понятия, например, олимпиады, наставники, кружки, сети,..).

В «матрице» НТИ по-прежнему нет ни одного упоминания ни о старых, ни об актуальных, ни о новых ОТРАСЛЯХ И ПРОИЗВОДСТВАХ. Лидерство России к 2035 на «новых» рынках – снизойдёт как манна небесная.

Повторим. Создать новый рынок без отраслей и производств, жизненных циклов, собственно товаров, продуктов, услуг и т.п. можно только, если на этом «новом» рынке ты будешь «толкать фуфло», «дырки от бубликов», «потёмкинские деревни», «лапшу для ушей», «от жилетки рукава», «шиш с маслом»,…


Удивляет на сайте многое, в том числе и «богатство» словаря НТИ – 15 слов со спорным толкованием приведённых понятий.


Можно сделать предположение, что и новый сайт делали не для удобства работы, а для отчёта по количеству страниц, разделов и т.п. Стоимость разработки сайта мы установить не смогли.

Немного о «Форсайт-флоте 2016».

В мае 2016 года «Форсайт-флот» проходит в пятый раз.

Организаторами в 2016 году стали:


  • Агентство стратегических инициатив;

  • ОАО «РВК»;

  • Фонд «Сколково»;

  • Союз «ВорлдСкиллз Россия»;

  • Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Обратите внимание: в мае разрабатывается стратегия управления выделеннымимиллиардами бюджетных средств на 2016 год для рассмотрения её Президентом в июле. Не поздновато?

Возможно, просто ждали открытие навигации по рекам России?

«Форсайт-флот», согласимся с АСИ, «уникальный, не имеющий аналогов в России и мире, формат групповой коммуникации».

Так, для «совместной выработки» стратегий, дорожных карт и т.п. из-за технических ограничений теплоходов, их залов и помещений, всех разделили по теплоходам «Бизнес», «Государство», «Общество», «Мир» (а внутри более мелкими группами) с возможностью объединения только на стоянках (а там культурная программа).

Ну прямо как в жизни обществу, государству, бизнесу, миру сложно встретиться и договориться между собой , правда здесь кораблями искусственно создали проблемы для «бесшовного» взаимодействия с «непроходимостью» границ – вода…

АСИ предполагает, что «в ходе Форсайт-флота также будут рассматриваться «рынки-кандидаты» для включения в матрицу НТИ, существующие «дорожные карты» подвергнутся тщательному анализу (Как? Их ещё тщательно не анализировали, но уже выделили государственное финансирование?).

Не исключено, что по итогам обсуждения разработка отдельных рынков будет снята с повестки НТИ, как неактуальная, или часть «дорожных карт» будет перезапущена, а матрица НТИ, сформированная в ходе «Форсайт-флота 2015», существенно скорректирована».

Вот такой получился итог форсайт-флота 2015 – через год он уже «плывёт» по швам (что будет через 20 лет?). Называется «приплыли» и плывём дальше.

А обещали: «путешествие на борту теплоходов собирает лидеров и стратегов и является плавучим стартап-акселератором». Участников, отбирает Дмитрий Песков1 из АСИ «лично» (по его собственному нескромному признанию в твиттере): «Ффлот, это не вознаграждение, и не признание услуг, а очень специализированный инструмент, который ещё и собирается «на ходу»).

«На ходу» корабля и предполагается «состряпать» изменения в НТИ, стратегию её реализации и управления для президента.

Зачем заранее системно разрабатывать проект стратегии, предварительно рассылать его экспертам, открыто публиковать на сайтах, а потом устраивать дискуссии, мозговае штурмы,.. Это слишком традиционно.

Собираешь народ на корабле и задаёшь «200 вопросов».

Цитирую: «Согласованность предложений по стратегии достигается за счет общего подхода к проектированию. В его основе лежит интеллектуальная технология RapidForesight».

Пришлось в интернете ознакомиться с интелектуальностью технологии RapidForesight«скореннького» форсайта.

Перед вами страница инструкции RapidForesight. Некоторым участникам могут быть назначены ещё и роли «Ведущий, Модератор, Администратор форсайт-проекта, Дизайнер, Визуализатор, Координатор, Летописец».

А справа представлены некие результаты работы с RapidForesight по «Нейронету».


Используются: «высокотехнологичная» доска, «высокоинтелектуальненькая» таблица и «инновационненькие» стикеры, в тексте описания RapidForesight ещё упоминается «exel».

Уровень испльзуемой АСИ «технологии» RapidForesight мной оценивается как уровень «палки-копалки» и «детских совочков для песочницы». Она в принципе не соответствует сложности решаемой задачи.

Вот и результатат (см новости на сайте АСИ) – «лоскутный» несопоставимый новый перечень асистемных невзаимоувязанных 150 «инициатив», которые «вошли в итоговые презентации(картинки!!!) 70 – проектов2», опять со странными названиями:

«Великая образовательная воронка» или «ВОВО» (о талантах!), «University of the future: EDUCOINS» (опять монетизация образования? её ещё мало?), «15000 ученых» (создание в России комфортных условий для научной работы ученым из-за рубежа, а своим?), «Серебряный век НТИ» (смесь «серебрянного века русской поэзии» и «серебрянной свадьбы»? для людей «третьего возраста»!) и прочие «Протокол доверия», «Ранний спрос», «Пикник на обочине», «Экспансия»,..


Но это всё опять про проекты…

А где же Стратегия реализации и управления НТИ России?

Вопиющий дилетантизм. Отсутсвуют даже признаки системной прфессиональной работы, она замещена сбором банальностей слабо образованными «чайниками», спешащими освоить народные деньги и отчитаться.

При этом любую критику в адрес своей деятельности Дмитрий Песков из АСИ называет «злопыхательством» и отказывается от конструктивного диалога.

Если бы инициативы не назывались «национальными» и «технологическими» и не финансировались из федерального бюджета, а имели, например, «имя Пескова» или кого-нибудь другого, не было бы и речи, но…

Вот так, соединяя «приятное с приятным» методом безответственного «бла-бла-бла»(называемого напряжённой работой день и ночь) просто «поплавав» неделю на теплоходах решается судьба Стратегии реализации и управления НТИ России.

Полный фуТУРИЗМ на теплоходах…

Надеемся увидеть Дорожные карты НТИ и Стратегию реализации и управления НТИ в открытом доступе до представления президенту.

1 Дмитрий Песков – это не тот, который – заместитель Руководителя Администрации Президента, пресс-секретарь Президента России Владимира Путина, а представитель АСИ.

2Корабли «Бизнес» – 32, «Государство» – 17, «Мир» – 13, «Общество» – 8.



М.Н. Хохлова


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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: бизнес, будущее, глобализация, Интернет, информационная, Матрица, общество, президент, Путин, развитие, Россия, рынок, сеть, СТРАТЕГИЯ, технологии, управление, хохлова
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