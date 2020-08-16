Польша имеет богатый опыт вмешательства во внутренние дела своих восточных соседей. И речь тут не только в хрестоматийных примерах типа подготовки украинских майданов в 2004 и 2013-2014 годах — на последнем выступал нынешний «начальник Польши», лидер правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский, а ВВС в конце февраля 2014-го даже опубликовало материал под названием «О решающей роли Польши в свержении Януковича». Попытки Польши сменить власть в Белоруссии также имеют богатую историю, а в 2006 году Варшава на волне успехов в Киеве пыталась организовать первую «Плошчу» в Минске.Однако есть и менее известные случаи, причём касаются они союзников Польши по ЕС и НАТО. На днях самопровозглашённый «борец с российской пятой колонной в Польше» Марцин Рэй написал на своей странице в Facebook: «Когда в 2007 году Россия организовала беспорядки в Эстонии после демонтажа так называемого «Бронзового солдата», Польша направила туда полицейский спецназ, чтобы помочь разогнать подконтрольных Кремлю «титушек», потому что у вежливой эстонской полиции не было ни навыков, ни оборудования. Я тогда очень удивился, что болел за полицию…»