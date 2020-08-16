Польские элиты — независимо от их политического происхождения — страдают от «постколониального синдрома» по отношению к территориям на Востоке, утраченным за последние триста с лишним лет. Для многих они составляют важную часть так называемой «польскости», её культуры, статуса сверхдержавы и т. д. На мой взгляд, это своеобразный штамп эпохи польского колониализма на Востоке, напоминающий «борозду» в менталитете многих моих соотечественников: сентиментальность по отношению к Вильнюсу, Гродно, Львову, Пинску и даже белорусскому Минску, который когда-то входил в состав Первой Речи Посполитой.

Это что-то вроде французской тоски по Алжиру или английского мифа о Британской Индии… Многие представители польской элиты всё ещё считают белорусов, украинцев и литовцев «младшими братьями», которых мы имеем право «вести на Запад», к его культуре — причём право естественное, вытекающее из истории и польской мании величия. Мы считаем себя — по многим причинам — частью этого мифического Запада, более того — его ядра, хотя это не так. Этот миф, засевший в сознании многих моих соотечественников, подсознательно руководит их поведением, высказываниями, политикой, особенно в отношении востока Европы. Это ещё один пример, когда тезис о так называемом «длительном времени» Броделя полностью воплощается в жизнь.

Польские заявления о демократии, лозунг «за вашу и нашу свободу» во многих случаях неискренни. На мой взгляд, за ними стоит желание любой ценой навредить России, оттолкнуть её от Европы и показать, «насколько хуже в культурном, религиозном, политическом и т. д.» отношении все эти «русские», «азиаты», «полумонголы», «рабы», которые «любят кнут и быть под сапогом власти» — не то, что «свободолюбивые поляки». Отмечу, что сам термин «русские» (ruscy), в отличие от слова «россияне» (Rosjanie), в польской культуре и разговорной речи имеет довольно уничижительное, стигматизирующее значение — «кто-то хуже поляка».

Здесь также играет свою роль многовековое столкновение религий. Оно может быть не очевидным сегодня, но опять же историческая память или религиозное воспитание в духе римского католицизма, который православие считал «худшей версией христианства», оставили свой след в польском менталитете. В XVI-XVII веках поляки как лучшие представители католицизма (так они себя представляли и так писали о себе) хотели распространить эту версию веры на Восток. И поэтому сегодня — в других словах или политических действиях — мы хотим «подключиться» к западным ценностям и снова распространить их в Восточной Европе.

Поэтому ныне продвижение на Восток «демократии», «свободы слова», «личных свобод» и т. д. — это, на мой взгляд, то же самое, что делала Польша в XVI и XVII веках. Просто тогда, помимо завоеваний и колонизации, мы хотели распространить только истинную римскую веру, синоним Запада и его культуры. В этом также заключалась суть наших «походов на Восток» и войн — сначала с Московией, а затем с Российской империей, которая окончательно победила и покорила нас (вместе с Пруссией и Австро-Венгрией) на более чем 120 лет. И это тоже синдром столкновения наших исконных представлений о польском величии с последующими унижениями и поражениями в битвах с презренным «русским медведем».

Такое длительное историко-философское вступление необходимо, чтобы понять интерес польских элит и простых поляков к событиям в Белоруссии. При этом прямое участие Польши в действиях против белорусских властей я считаю маловероятным. Будет много различных заявлений и, вероятно, попыток оказать давление на Европейский Союз, чтобы это выглядело как особый интерес Польши к Востоку Европы, но на этом всё и закончится. У Брюсселя есть достаточно проблем с нашей страной — речь как о верховенстве права в целом, так и замечаниях относительно недавних президентских выборов, — и поэтому он не будет поддерживать какие-либо инициативы, исходящие от Польши. Да, сам ЕС будет действовать, обязательно будут заявления, может, даже введут какие-то санкции, но так, чтобы дистанцироваться от инициатив Варшавы. Во всяком случае здесь знаковым является «ворчание» из Брюсселя по поводу польских призывов о созыве саммита ЕС по Беларуси.

Но, так или иначе, Польша уже оказывает помощь «демократической оппозиции» за нашей восточной границей. Это и телеканал «Белсат» (на мой взгляд, откровенно ксенофобский и даже националистический канал и, безусловно, русофобский), а также новые медиа, с помощью которых можно открыто координировались акции протеста — они же «революция достоинства в Беларуси», как назвал их гуру польских либерал-демократов Адам Михник в интервью известному журналисту Славомиру Сераковскому. Я говорю о телеграмм-канале NEXTA и его «дочернем канале» NEXTA-Live, а также каналах «Беларусь головного мозга» и «Мая Краіна Беларусь». Особенно канал NEXTA должен был иметь поддержку «извне», т.е. в данном случае из Польши, потому что он транслируется отсюда, и здесь живет его основатель, иммигрант из Белоруссии — 25-летний Роман Протасевич. Для быстрого создания и раскрутки такого канала требуются большие суммы, которых у Протасевича в принципе быть не могло. Однако именно поддержкой упомянутых медиа, на мой взгляд, и закончатся активные и реальные действия Польши по влиянию на ситуацию в Белоруссии. По крайней мере, официально.

Что же касается вариантов развития ситуации в Белоруссии, то хоть я и не футуролог, но думаю, что, скорее всего, Лукашенко, взяв ситуацию под контроль, потихоньку начнёт реформировать страну. Даже если это будут реформы по российскому образцу, то отмечу, что в РФ сейчас свобод больше, чем в Белоруссии. При этом Москва приложит все усилия к тому, чтобы «не отпустить Белоруссию», для неё сейчас это даже более важный элемент, чем Украина. Белоруссия — ключевая страна, которая мешает завершить так называемый «Ягеллонский проект», то есть создание пояса стран от Балтики до Черного моря, отделяющего Россию от Европы, особенно от Германии. Об изоляции России как вечного врага Польши и поляков до Второй мировой войны писал политик Юзеф Пилсудский, после — философ Ежи Гедройц. И в этом состоит анахронизм польской политики — в частности, восточной, — что в ней правят бал «интеллектуальные гробы» или политические взгляды 100 или 50-летней давности. Потому что они не дают адекватной картины сегодняшнего мира, не говоря уже о завтрашнем дне.

Конрад Рэнкас, журналист и политический аналитик

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