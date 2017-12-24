Путин и встреча в парламенте

Год выдался насыщенный на события, как во внутренней жизни страны, так и на международной арене. Геополитические вызовы Россия приняла и дала равноценный ответ, отстояв свое право на проведение независимой политики и суверенитет. Помимо этого в мире укрепилось и наше влияние. Мечтатели, видящие Россию с «разорванной в клочья экономикой» были разочарованы. Пора подбить итоги. Завтра президент встретится с главами палат парламента, обсудит приоритеты на будущий год, включая законотворчество.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин найдет, чем порадовать главу государства. В этом году депутаты потрудились, как следует, своевременно реагируя на вызовы. Было принято 74 законопроекта, в том числе законы о телемедицине и повышении МРОТ. Проблемы дольщиков, ликвидации бедности в России, оказания помощи российским семьям и прочие вопросы также остаются на повестке дня. О них уже говорил Владимир Путин во время своего выступления на съезде «Единой России».

Впрочем, повестка встречи может измениться, если решит президент. В основном на следующий год приоритетными целями и задачами будут считаться те моменты, что озвучил на съезде Владимир Путин. «Программные заявления», определяющие жизнь страны на годы вперед.

Помимо этого депутатам и сенаторам придется в 2018 году потрудиться над тем, чтобы преобразовать Россию в справедливое государство с гибкой политической системой. В этом залог ее устойчивости и предотвращение развития деструктивных процессов, что привели Советский Союз к распаду.

Несомненно, Путин на встрече с Володиным и Матвиенко уделит внимание и дальнейшей модернизации российской экономики, которую необходимо преобразовать в высокотехнологичную благодаря цифровизации и развитию биотехнологий. Вопрос образования также останется на повестке дня: его качество необходимо повышать.

И, пожалуй, самое главное, - это предстоящие выборы президента России в 2018 году. Нашей стране придется столкнуться с рядом внешних угроз и попытками иностранных государств оказать влияние на общественное мнение, причем, как посредством социальных сетей, так и через деятельность иностранных СМИ и НПО. Но, как правильно отметил Владимир Путин, Россия открыта ко всему новому и примет вызов. Мы сделаем нашу страну «молодой, устремленной в будущее».