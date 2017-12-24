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Путин и встреча в парламенте

18:43. 24 декабря 2017 Просмотров - 297 3 коммент. Опубликовал:

ан ввп

Год выдался насыщенный на события, как во внутренней жизни страны, так и на международной арене. Геополитические вызовы Россия приняла и дала равноценный ответ, отстояв свое право на проведение независимой политики и суверенитет. Помимо этого в мире укрепилось и наше влияние. Мечтатели, видящие Россию с «разорванной в клочья экономикой» были разочарованы. Пора подбить итоги. Завтра президент встретится с главами палат парламента, обсудит приоритеты на будущий год, включая законотворчество.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин найдет, чем порадовать главу государства. В этом году депутаты потрудились, как следует, своевременно реагируя на вызовы. Было принято 74 законопроекта, в том числе законы о телемедицине и повышении МРОТ. Проблемы дольщиков, ликвидации бедности в России, оказания помощи российским семьям и прочие вопросы также остаются на повестке дня. О них уже говорил Владимир Путин во время своего выступления на съезде «Единой России».

Впрочем, повестка встречи может измениться, если решит президент. В основном на следующий год приоритетными целями и задачами будут считаться те моменты, что озвучил на съезде Владимир Путин. «Программные заявления», определяющие жизнь страны на годы вперед.

Помимо этого депутатам и сенаторам придется в 2018 году потрудиться над тем, чтобы преобразовать Россию в справедливое государство с гибкой политической системой. В этом залог ее устойчивости и предотвращение развития деструктивных процессов, что привели Советский Союз к распаду.

Несомненно, Путин на встрече с Володиным и Матвиенко уделит внимание и дальнейшей модернизации российской экономики, которую необходимо преобразовать в высокотехнологичную благодаря цифровизации и развитию биотехнологий. Вопрос образования также останется на повестке дня: его качество необходимо повышать.

И, пожалуй, самое главное, - это предстоящие выборы президента России в 2018 году. Нашей стране придется столкнуться с рядом внешних угроз и попытками иностранных государств оказать влияние на общественное мнение, причем, как посредством социальных сетей, так и через деятельность иностранных СМИ и НПО. Но, как правильно отметил Владимир Путин, Россия открыта ко всему новому и примет вызов. Мы сделаем нашу страну «молодой, устремленной в будущее».

Метки: владимир путин, парламент
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3 коммент.»

  • 611 503
    макс 24 декабря 2017 в 19:09 Ссылка Пометить
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    Путин даешь хотя бы смену правительство сколько можно смотреть на эти рожи?!

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  • 4569 2943
    serjoza 24 декабря 2017 в 19:29 Ссылка Пометить
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    закон о ликвидации бедности!!!!Во кретины..Рашинки-россияне вы голосуете за таких?..интересно а если она не будет ликвидирована то тогда кого ликвидировать?А?..как можно ее ликвидировать при капитализме? во идиоты либералы выдают.и не стыдно так разводить население и выборщиков?

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  • 3401 2937
    александр 24 декабря 2017 в 22:30 Ссылка Пометить
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    Двадцать лет боролся преобразовывал, а результат один богатеющие чиновники и олигархи. А теперь как и всегда перед выборами народ должен слышать то что хочет услышать. Но делать он ни чего не будет внутри страны. может где нибудь по воюет для поднятия рейтинга. Все одно и то же.Не меняются ни рожи ни мелодия. Обещает обещать.

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