Миллиардный контракт и овчарка: зачем Путин ездил в Белград (ФОТО)

Владимир Путин посетил Белград в разгар кризиса в самой Сербии и напряженности в ее отношениях с Косово.

Александр Вучич получил нужную ему поддержку, но более масштабное участие России в балканских делах вряд ли последует.

Как Владимира Путина встречали в Белграде

В Белграде российский лидер не был почти пять лет: в октябре 2014 года он приезжал на мероприятия по случаю 70-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Тогда у трапа его встречал президент Томислав Николич, а нынешний глава государства Александр Вучич участвовал в переговорах в качестве премьер-министра.

Как и в тот раз, Белград по случаю визита был украшен российскими и сербскими флагами, билбордами с приветствием «Добро пожаловать, уважаемый президент Путин, дорогой друг».

Путин — самый популярный иностранный политик в Сербии, в прошлом году 58% граждан страны заявили о своих симпатиях к нему (на втором месте с 42% — канцлер ФРГ Ангела Меркель).

Вучич накануне приезда президента России рассказал, что всегда советуется и консультируется с ним. В середине дня в столице прошел марш сторонников сближения России и Сербии. Организаторы, среди которых неправительственная организация «Центр развития Белграда», имеющая связи с Сербской прогрессивной партией Вучича, обещали собрать до 70 тыс. человек. По оценкам местных журналистов, им это удалось.

Вучич с российским гостем возложили венки к монументу освободителям Белграда, а потом направились к правительственному комплексу Палата Сербии, где после артиллерийского салюта начались переговоры.

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В повестке — два пакета тем: торгово-экономическое сотрудничество и ситуация в регионе, рассказал журналистам накануне помощник российского президента Юрий Ушаков.

В программе Путина также была встреча с главой президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком и главой Сербской православной церкви патриархом Иринеем, осудившим решение Константинопольского патриарха даровать автокефалию украинской церкви.

С какими проблемами сейчас борются в Сербии

Визит Путина проходил на фоне кризиса во внутренней и региональной политике Сербии. С ноября в Белграде и других городах проходят акции протеста против президента и его партии под лозунгами «Вучич — вор» и «Почему мы сражаемся со всеми соседними странами?».

Поводом стало нападение на оппозиционного политика Борко Стефановича, лидера движения «Левица», который возложил ответственность за инцидент на партию власти. Многотысячные акции протеста проходят каждую субботу.

Кризис в отношениях с Косово также не идет на убыль.

«Ситуация вокруг Косово обострилась из-за серии провокационных шагов косовских албанцев. Это введение стопроцентных пошлин на ряд товаров и принятый в декабре так называемым косовским парламентом закон о трансформации сил безопасности Косово в полноценную косовскую армию, что нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 1242 [от 1999 года]», — обрисовал ситуацию Ушаков.

К тому же Приштина ввела пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Сначала они были подняты до 10% в ноябре прошлого года, а потом и до 100%, хотя Сербия и Косово входят в региональный договор о свободной торговле.

Косово объясняет свой шаг недружественной политикой Сербии, которая помешала краю вступить в Интерпол как независимой стране и пытается добиться отзыва признания несколькими странами независимости Косово. К концу прошлого года Вучичу также не удалось добиться международной поддержки своего плана обмена с Косово территориями, чтобы снизить этническую напряженность.

На Балканах сложилась крайне нестабильная ситуация, чреватая самыми неблагоприятными последствиями, регион вновь превращается в пороховую бочку, все переговоры, как с участием Евросоюза, так и с участием США, буксуют, и, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, балканские участники начинают прибегать к провокациям, предупреждают в обзоре ситуации в регионе для Российского совета по международным делам старший научный сотрудник Института Европы РАН Екатерина Энтина и президент сербского Адриатического совета Деяна Новакович.

Что Сербия получит от Москвы

Визит даст импульс развитию экономических связей, выразили надежду оба лидера. Отношения в экономике развиваются поступательно, констатировал Путин, он отметил рост товарооборота (в январе–ноябре прошлого года — плюс 2,2%, до $1,9 млрд, а накопленные российские инвестиции — $4 млрд).

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На пресс-конференции по итогам визита российский президент сообщил, что Москва готова вложить $1,4 млрд в расширение инфраструктуры, необходимой для прокладки газопровода «Турецкий поток» в Сербии.

Вучич в ответ заверил, что не планирует менять поставщиков газа, тем более что Россия поставляет свой по цене в два раза ниже, чем Белграду предлагают другие. Ранее он обещал сохранять последовательность и в других вопросах, в том числе не вводить санкции против России, хотя Сербия и намерена вступить в ЕС.

РЖД также расширят объем работ в Сербии. Ранее сообщалось, что достигнута договоренность о вложении еще €230 млн в реконструкцию участка местной железной дороги протяженностью 210 км, а также строительство единого диспетчерского пункта по управлению движением.

Политическая ситуация в регионе и Сербии никак не влияет на планы работ, сказали РБК представители двух российских бизнес-структур, работающих в Сербии.

Всего в ходе визита было подписано около 20 соглашений, но большинство носит характер меморандумов о намерении.

Скажется ли визит на косовском урегулировании

До визита эксперты Российского совета по международным делам указывали, что, учитывая ситуацию в Сербии и вокруг нее, у Москвы появилась возможность активно включиться в решение проблемы Косово, чтобы обеспечить сохранение позиций в регионе, а «как максимум — подтолкнуть вперед забуксовавшее колесо европейской истории».

Однако Москва, как следует из ответа Путина на вопрос сербского журналиста о возможности активизации российского посредничества, не торопится.

«Россия всегда принимала активное участие в решении этих вопросов. Что касается посредничества, то Евросоюз выступил посредником в решении ряда вопросов, но мало что исполняется», — констатировал он.

ЕС не смог добиться выполнения резолюции 1244, в том числе обеспечить присутствие сербских полицейских и пограничников в Косово. При этом Путин поддержал Сербию, назвав действия косовских властей шагами, которые могут привести к дестабилизации на Балканах.

Поддержка Путина способна помочь сербскому руководству преодолеть внутриполитический кризис, сказал РБК эксперт Московского центра Карнеги, заместитель главного редактора Carnegie.ru Максим Саморуков: «Один факт появления пользующегося большой популярностью в Сербии Путина с Вучичем может поднять рейтинг последнего».

Москве выгодно оказать поддержку ему, так как он считается наиболее пророссийским политиком в этой балканской стране, заметил эксперт. Но рассчитывать на помощь России в преодолении косовской проблемы сербскому президенту не стоит, считает Саморуков. По его мнению, у Москвы отсутствуют стимулы заниматься этим вопросом.

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Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин