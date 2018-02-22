Послание Путина к парламенту: бизнес, наука, развитие страны

В начале весны Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием, в котором затронет такие важные вопросы, как улучшение делового климата и проблемы науки в России. Особенность предстоящего мероприятия в том, что обращение президента на этот раз будет охватывать шестилетний период.

Прежде, в каждом таком послании к парламенту Путин рассказывал о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики, акцентировал внимание на стратегических направлениях ее развития. В мартовском послании президент затронет вопрос создания условий для работы бизнеса в нашей стране.

По его мнению, деловой климат необходимо и дальше улучшать. Создавать новые рабочие места, развивать инфраструктуру, привлекать в новые производства инвестиций. Особое место в этой работе занимает система профессионального и высшего образования. Промышленности и другим отраслям народного хозяйства нужны высококвалифицированные кадры.

На данный момент уже имеются успехи: снижена инфляция и нужный уровень госрезервов сохранен. В планах стоит задача выхода на нисходящий тренд процентных ставок. В результате эффективность национальной экономики должна повыситься, а производительность труда увеличиться.

Еще одним шагом на этом пути станет поддержка малого и среднего бизнеса. МСБ решит проблему занятости и сформирует «новые точки экономического роста». Президент в связи с этим ставит вполне определенные цели: занятие бизнесом должно стать доступным и престижным делом для простых россиян. Для этого необходимо создать равные условия, принять понятные законы и правила, обеспечить честную конкуренцию. В этом случае уже к 2030 году доля МСБ в России составит 40%.

Не стоит забывать и про крупный бизнес. Прошлой осенью, в Кремле, состоялась встреча президента с крупнейшими российскими предпринимателями. Путиным было сделано заявление, что в 2018 году выпустят специальные облигации для возвращения капиталов на родину. Намек более чем прозрачный: жить и работать на благо России.

Фото: в России показатели малого и среднего бизнеса растут ежегодно.

Примечание: необходимо учитывать, что даже при снижении финансирования государством, доля в ВВП увеличивается.

Российская наука…

Путин уделяет вопросам науки и образования достаточно внимания, правильно полагая, что в этом залог будущего России. Лично посещает наукограды, как, например, Сколково в Москве, Иннополис в Казани или «Технополис GS», являющийся первым инновационным кластером радиоэлектронной промышленности в нашей стране.

Молодым ученым и аспирантам, ведущим перспективные исследования и разработки, направленные на модернизацию отечественной экономики, теперь выплачиваются на срок до трех лет ежемесячные «президентские» стипендии, составляющие порядка 22800 рублей каждая.

Кандидатам и докторам наук ежегодно выделяются гранты (400 и 60 соответственно) на два года для проведения научных исследований. «Кандидатский» грант составляет 600 тысяч рублей, а «докторский» - 1 млн. рублей в год. Растут и зарплаты рядовых научных сотрудников.

Приоритетные направления внутриполитической повестки выбраны верно. Продвижение отечественной науки означает разработку и получение российских передовых технологий, что не просто должно подтолкнуть экономику к росту, но и обеспечить защиту суверенитета и госбезопасность.

Путин также отметил, что добиться наибольших результатов можно лишь тогда, когда занимаешься любимым делом. Для этого талантливым ученым будут созданы все условия, чтобы остаться и продолжить работу на родине. Создание научных центров, к слову, один из вариантов.

Как видно из предстоящей тематики президентского послания парламенту, Владимир Путин уделяет большое внимание развитию научного потенциала страны, увеличению доли малого и среднего бизнеса в российской экономике и возвращению капиталов на родину, чтобы заработали они на благо России и ее народов. Предложения такого рода заслуживают одобрения, ведь они преследуют цель укрепления и развития нашей страны.