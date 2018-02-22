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Послание Путина к парламенту: бизнес, наука, развитие страны

18:50. 22 февраля 2018 Просмотров - 129 6 коммент. Опубликовал:

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В начале весны Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием, в котором затронет такие важные вопросы, как улучшение делового климата и проблемы науки в России. Особенность предстоящего мероприятия в том, что обращение президента на этот раз будет охватывать шестилетний период.

Прежде, в каждом таком послании к парламенту Путин рассказывал о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики, акцентировал внимание на стратегических направлениях ее развития. В мартовском послании президент затронет вопрос создания условий для работы бизнеса в нашей стране.

По его мнению, деловой климат необходимо и дальше улучшать. Создавать новые рабочие места, развивать инфраструктуру, привлекать в новые производства инвестиций. Особое место в этой работе занимает система профессионального и высшего образования. Промышленности и другим отраслям народного хозяйства нужны высококвалифицированные кадры.

На данный момент уже имеются успехи: снижена инфляция и нужный уровень госрезервов сохранен. В планах стоит задача выхода на нисходящий тренд процентных ставок. В результате эффективность национальной экономики должна повыситься, а производительность труда увеличиться.

Еще одним шагом на этом пути станет поддержка малого и среднего бизнеса. МСБ решит проблему занятости и сформирует «новые точки экономического роста». Президент в связи с этим ставит вполне определенные цели: занятие бизнесом должно стать доступным и престижным делом для простых россиян. Для этого необходимо создать равные условия, принять понятные законы и правила, обеспечить  честную конкуренцию. В этом случае уже к 2030 году доля МСБ в России составит 40%.

Не стоит забывать и про крупный бизнес. Прошлой осенью, в Кремле, состоялась встреча президента с крупнейшими российскими предпринимателями. Путиным было сделано заявление, что в 2018 году выпустят специальные облигации для возвращения капиталов на родину. Намек более чем прозрачный: жить и работать на благо России.

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Фото: в России показатели малого и среднего бизнеса растут ежегодно.

Примечание: необходимо учитывать, что даже при снижении финансирования государством, доля в ВВП увеличивается.

Российская наука…

Путин уделяет вопросам науки и образования достаточно внимания, правильно полагая, что в этом залог будущего России. Лично посещает наукограды, как, например, Сколково в Москве, Иннополис в Казани или «Технополис GS», являющийся первым инновационным кластером радиоэлектронной промышленности в нашей стране.

Молодым ученым и аспирантам, ведущим перспективные исследования и разработки, направленные на модернизацию отечественной экономики, теперь выплачиваются на срок до трех лет ежемесячные «президентские» стипендии, составляющие порядка 22800 рублей каждая.

Кандидатам и докторам наук ежегодно выделяются гранты (400 и 60 соответственно) на два года для проведения научных исследований. «Кандидатский» грант составляет 600 тысяч рублей, а «докторский» - 1 млн. рублей в год. Растут и зарплаты рядовых научных сотрудников.

табл2

Приоритетные направления внутриполитической повестки выбраны верно. Продвижение отечественной науки означает разработку и получение российских передовых технологий, что не просто должно подтолкнуть экономику к росту, но и обеспечить защиту суверенитета и госбезопасность.

Путин также отметил, что добиться наибольших результатов можно лишь тогда, когда занимаешься любимым делом. Для этого талантливым ученым будут созданы все условия, чтобы остаться и продолжить работу на родине. Создание научных центров, к слову, один из вариантов.

Как видно из предстоящей тематики президентского послания парламенту, Владимир Путин уделяет большое внимание развитию научного потенциала страны, увеличению доли малого и среднего бизнеса в российской экономике и возвращению капиталов на родину, чтобы заработали они на благо России и ее народов. Предложения такого рода заслуживают одобрения, ведь они преследуют цель укрепления и развития нашей страны.

Метки: #наука, бизнес, парламент, послание
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6 коммент.»

  • 33 15
    putnik 22 февраля 2018 в 20:19 Ссылка Пометить
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    “Я сегодня спросил на обходе врача:
    “Почему у нас нет от палаты ключа?
    Почему в голове и в бюджете дыра?
    Почему вместо завтра сегодня вчера?”

    Пусть расскажет нам доктор про нефть и про газ,
    Кто их продал пиндосам, какой пидapаc,
    Кто отнял у народа Гaзпpoм и Лyкoйл.
    Нет ответа. А на тебе, в жoпy укол!

    Всё так сложно, всё так запутано,
    Но разбираться некогда, брат!
    Наш дурдом голосует за Пyтинa,
    Наш дурдом будет Пyтинy рад!

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    Говорят, что в больнице есть нал и безнал,
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    Всё так сложно, всё так запутано,
    Но разбираться некогда, брат!
    Наш дурдом голосует за Пyтинa!
    Наш дурдом будет Пyтинy рад!”

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  • 5647 3359
    serjoza 22 февраля 2018 в 21:19 Ссылка Пометить
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    Путин во заливает..он что реально больной?

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  • 4653 2331
    Maleos 22 февраля 2018 в 21:24 Ссылка Пометить
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    Шеф, усё пропало!! Путинвсёслил!! Поравалить!! Вся надежда на Грудинина!!

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  • 3705 552
    nikolay 22 февраля 2018 в 21:52 Ссылка Пометить
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    “Трепло кукурузное”, такая кличка была у Никиты Хрущёва. Путин и Хрущёв два сапога пара.

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  • 3705 552
    nikolay 22 февраля 2018 в 21:56 Ссылка Пометить
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    Можно ли верить Путину? На примере Донбасса: “Донбассу никто ничего не обещал”. https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=beuxE2hEzCM

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