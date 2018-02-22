Послание Путина к парламенту: бизнес, наука, развитие страны
В начале весны Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием, в котором затронет такие важные вопросы, как улучшение делового климата и проблемы науки в России. Особенность предстоящего мероприятия в том, что обращение президента на этот раз будет охватывать шестилетний период.
Прежде, в каждом таком послании к парламенту Путин рассказывал о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики, акцентировал внимание на стратегических направлениях ее развития. В мартовском послании президент затронет вопрос создания условий для работы бизнеса в нашей стране.
По его мнению, деловой климат необходимо и дальше улучшать. Создавать новые рабочие места, развивать инфраструктуру, привлекать в новые производства инвестиций. Особое место в этой работе занимает система профессионального и высшего образования. Промышленности и другим отраслям народного хозяйства нужны высококвалифицированные кадры.
На данный момент уже имеются успехи: снижена инфляция и нужный уровень госрезервов сохранен. В планах стоит задача выхода на нисходящий тренд процентных ставок. В результате эффективность национальной экономики должна повыситься, а производительность труда увеличиться.
Еще одним шагом на этом пути станет поддержка малого и среднего бизнеса. МСБ решит проблему занятости и сформирует «новые точки экономического роста». Президент в связи с этим ставит вполне определенные цели: занятие бизнесом должно стать доступным и престижным делом для простых россиян. Для этого необходимо создать равные условия, принять понятные законы и правила, обеспечить честную конкуренцию. В этом случае уже к 2030 году доля МСБ в России составит 40%.
Не стоит забывать и про крупный бизнес. Прошлой осенью, в Кремле, состоялась встреча президента с крупнейшими российскими предпринимателями. Путиным было сделано заявление, что в 2018 году выпустят специальные облигации для возвращения капиталов на родину. Намек более чем прозрачный: жить и работать на благо России.
Фото: в России показатели малого и среднего бизнеса растут ежегодно.
Примечание: необходимо учитывать, что даже при снижении финансирования государством, доля в ВВП увеличивается.
Российская наука…
Путин уделяет вопросам науки и образования достаточно внимания, правильно полагая, что в этом залог будущего России. Лично посещает наукограды, как, например, Сколково в Москве, Иннополис в Казани или «Технополис GS», являющийся первым инновационным кластером радиоэлектронной промышленности в нашей стране.
Молодым ученым и аспирантам, ведущим перспективные исследования и разработки, направленные на модернизацию отечественной экономики, теперь выплачиваются на срок до трех лет ежемесячные «президентские» стипендии, составляющие порядка 22800 рублей каждая.
Кандидатам и докторам наук ежегодно выделяются гранты (400 и 60 соответственно) на два года для проведения научных исследований. «Кандидатский» грант составляет 600 тысяч рублей, а «докторский» - 1 млн. рублей в год. Растут и зарплаты рядовых научных сотрудников.
Приоритетные направления внутриполитической повестки выбраны верно. Продвижение отечественной науки означает разработку и получение российских передовых технологий, что не просто должно подтолкнуть экономику к росту, но и обеспечить защиту суверенитета и госбезопасность.
Путин также отметил, что добиться наибольших результатов можно лишь тогда, когда занимаешься любимым делом. Для этого талантливым ученым будут созданы все условия, чтобы остаться и продолжить работу на родине. Создание научных центров, к слову, один из вариантов.
Как видно из предстоящей тематики президентского послания парламенту, Владимир Путин уделяет большое внимание развитию научного потенциала страны, увеличению доли малого и среднего бизнеса в российской экономике и возвращению капиталов на родину, чтобы заработали они на благо России и ее народов. Предложения такого рода заслуживают одобрения, ведь они преследуют цель укрепления и развития нашей страны.
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“Я сегодня спросил на обходе врача:
“Почему у нас нет от палаты ключа?
Почему в голове и в бюджете дыра?
Почему вместо завтра сегодня вчера?”
Пусть расскажет нам доктор про нефть и про газ,
Кто их продал пиндосам, какой пидapаc,
Кто отнял у народа Гaзпpoм и Лyкoйл.
Нет ответа. А на тебе, в жoпy укол!
Всё так сложно, всё так запутано,
Но разбираться некогда, брат!
Наш дурдом голосует за Пyтинa,
Наш дурдом будет Пyтинy рад!
Из розетки я принял секретный сигнал.
Говорят, что в больнице есть нал и безнал,
Что завхоз отожрался, а я похудел.
Где же, где же ты, вождь? Прекрати беспредел!
Я писал в Белый Дом, что тут вор на воре,
Что масоны хотят меня сжечь на костре,
Что кругом разгильдяйство, распил и раскол.
Нет ответа. А на тебе, в жопу укол!
Всё так сложно, всё так запутано!
Доктор прав, а я – виноват!
Наш дурдом голосует за Пyтинa!
Пyтин – точно наш кандидат!
Всё так сложно, всё так запутано,
Но разбираться некогда, брат!
Наш дурдом голосует за Пyтинa!
Наш дурдом будет Пyтинy рад!”
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Путин во заливает..он что реально больной?
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Шеф, усё пропало!! Путинвсёслил!! Поравалить!! Вся надежда на Грудинина!!
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“Трепло кукурузное”, такая кличка была у Никиты Хрущёва. Путин и Хрущёв два сапога пара.
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Можно ли верить Путину? На примере Донбасса: “Донбассу никто ничего не обещал”. https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=beuxE2hEzCM
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Действительно, никто ничего не обещал…