Критик Путина

Лет 15-25 назад я, как и многие в то время, критиковал Президента и власть за глупости, развал экономики, уничтожение науки и образования... Постепенно после прихода Путина жизнь в стране начала налаживаться. Тогда перестал обращать внимание на власть, спокойно занимался своими делами, лишь время от времени посмеиваясь над речами Путина, где он говорил о необходимости борьбы с коррупцией, сокращения количества чиновников, которое из года в год продолжало расти, и думал: "а чем же Путин занимался предшествующие годы?"

После второго майдана на Украине задался вопросом: а зачем организуются цветные революции? И что это за должность такая - Президент, с которой раз за разом народ с помощью "революции" убирает вора, бандита и тирана, а в результате жизнь становится только хуже?

И когда разобрался, что такое Президент, то понял, что... не знаю, за что его критиковать. Ведь по должности Президент не отвечает за состояние страны. У него даже нету полномочий для того, чтобы влиять на внутреннюю политику. То есть он имеет право один раз в год высказать своё мнение о направлениях внутренней и внешней политики - это называется послание Федеральному Собранию... А правительство, ГосДума и другие органы власти имеют право послать Президента лесом, поскольку их прямым начальством, согласно пункту 15.4 Конституции, являются специализированные международные учреждения при ООН, в частности МВФ, ВОЗ, ЮНЕСКО и прочие. Президенту органы власти не подчиняются вообще!

Он, конечно, подписывает назначения на должности председателя правительства, министров, судей... Но самостоятельно выбрать, кого назначить - не имеет права. Недавно, кстати, это наглядно продемонстрировал Президент Молдавии Игорь Додон. Достаточно было отказаться подписать назначение министра обороны, как его тут же отстранили от должности, и назначение этого министра подписал Спикер Парламента Молдавии Андриан Канду.

Точно так же Президент подписывает законы, разработанные иностранными консалтинговыми компаниями и принятые ГосДумой. По сути, Президент - это нотариус, который проверяет, не нарушают ли принятые законы Конституцию, и заверяет их своей подписью. А если он откажется подписывать какой-либо закон, его просто заменят через процедуру импичмента и новых выборов на другого "нотариуса" и всё!

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Что бы сделали Вы, оказавшись в кресле Президента, видя как разворовывается страна, ценности и природные ресурсы в огромных количествах вывозятся за границу, уничтожается промышленность, наука, образование, и при этом не имея возможности ни на что повлиять?

Начали бы издавать указы, направленные на пресечение воровства и прочих безобразий? На них бы все просто наплевали, как плюют на "майские указы" Путина. Стукнули кулаком по столу и потребовали бы исполнять Ваши указы? Вас тут же турнули бы импичментом и завели уголовное дело по статье 3 пункту 4 Конституции - присвоение власти - тягчайшее уголовное преступление.

Попытались бы рассказать народу о происходящем? СМИ эту информацию на корню зарубят, ибо они тоже подчинены внешнему управлению. Выложили бы видеоролик в интернете? За это олигархи Вам "майдан" устроят, и народ его радостно поддержит со словами: "Зачем нам такой Президент, который ничего не может?! Вон в соседних странах Президенты управляют без проблем. Посмотрите на Польшу, Венгрию, Францию. А нашему что, больше всех нужно?! Дайте нам такого Президента, который справится!" И... заменят Вас на другого болванчика.

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А что сделал Путин? С помощью нескольких своих соратников в ГосДуме организовал партию, объединив в ней не только своих сторонников, но и противников, в конце концов получил самую большую партию, которая не вела борьбу против него и в тоже время могла исполнить отдельные его просьбы, не противоречащие прямым указаниям иностранных "советников". С каждыми выборами состав партии постепенно менялся, потихоньку оттуда убирали прямых "иностранных агентов" имеющих собственность и бизнес за рубежом - то есть личный интерес подчиняться иностранному управлению.

Путину с помощью своих людей удалось организовать систему подбора кадров, позволившую назначать на должности министров "двойных агентов", которых американцы считали своими - и потому пропускали, а на деле после назначения они прислушивались к мнению Президента. Конечно, это делать нелегко, каждое правильное назначение министра в таких условиях - это спецоперация. Да и "слушаться Путина" - это вовсе не значит нарушать должностные обязанности по подчинению "международным" организациям. Это значит по возможности затягивать внедрение негативных для страны решений, выполнять дополнительные поручения Президента, которые не противоречат общей конструкции внешнего управления, но позволяют хоть чуточку облегчить жизнь людей, или хоть на полшага приближают страну к освобождению от оккупации.

Так вот, "цветные революции" устраиваются для того, чтобы убирать Президентов, выстраивающих личные отношения с органами власти, благодаря которым могут оказывать некоторое сопротивление внешнему управлению. Конечно, это необходимо лишь в том случае, если Президент ведёт себя достаточно аккуратно, чтобы не нарваться на импичмент. После каждой такой "революции" укрепляется американская вертикаль власти в стране и увеличивается эксплуатация народа. Именно поэтому с каждым майданом жизнь в стране становится только хуже.

* * *

Но вернёмся в 2004 год. Под прикрытием "декоммунизации" праздник 7 ноября с помощью соратников в ГосДуме "заменятся" на праздник 4 ноября в честь "какого-то" события почти 400-летней давности. Враги подвоха не заметили. И даже большинство граждан не понимали, что это за новый праздник такой. Лишь потом некоторые товарищи открыли учебники истории и узнали, что это праздник в честь освобождения Москвы от иностранных интервентов в 1612 году. Но зачем Путин вытащил его?.. Да затем, что сейчас точно такая же ситуация - иностранные интервенты в Москве (да и в других городах) управляют Россией и грабят её в пользу США и Европы!

А согласно пункту 3.1 Конституции - единственным источником власти является народ. То, что не имеют права сделать ни Президент, ни его соратники в ГосДуме и правительстве - отменить внешнее управление Россией - имеет право сделать народ! Выйти на митинг и потребовать провести референдум по отмене подчинения органов власти "международным" американским организациям. Вот уже и специальный выходной день для этого заготовлен - 4 ноября - как раз в честь освобождения Москвы от иностранных интервентов!

Осталось лишь соратникам потихоньку распространить эту информацию. А в век интернета это сделать несложно, правда ведь?.. Но к тому времени жизнь людей уже изрядно улучшилась, многие обзавелись смартфонами, автомобилями... и перестали интересоваться политикой. Так что процесс шёл медленно. Более того, очень многие не верили, да и до сих пор не хотят верить, что такое возможно...

***

В 2007 году, достаточно укрепившись в политическом отношении, решив проблему сохранения страны и укрепления обороноспособности, Путин открыто объявляет о своём намерении прекратить подчиняться американскому "однополярному миру":

Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. ... Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что ещё важнее – сама модель является неработающей, так как в её основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации.

10 февраля 2007 года.

Сообщает гражданам, что если не вернуть суверенитет России, то она прекратит своё существование:

Суверенитет – это очень дорогая вещь, и на сегодняшний день, можно сказать, эксклюзивная в мире. Для России суверенитет – не политическая роскошь, не предмет гордости, а условие выживания в этом мире. Россия – такая страна, которая будет либо независимой и суверенной, либо, скорее всего, её вообще не будет.

14 сентября 2007 года.

И просит поддержки народа:

И теперь, уважаемые друзья, хочу сказать вам, тем, кто собрался в этом зале, и всем гражданам страны, хочу предупредить: ничего ещё раз и навсегда не предопределено. Социальная стабильность, экономический подъём, да просто мир на нашей земле, пусть скромный, но всё-таки очевидный рост уровня жизни – всё это не с неба упало. И не поставлено пока, к сожалению, в режим безусловного, автоматического исполнения. Это результат постоянной, порой острой, жёсткой политической борьбы как внутри страны, так и на международной арене, столкновения интересов.

Борьбы не может быть без участия народа, без Вашего участия. Я обращаюсь к Вам, к единомышленникам, ко всем, кто хочет сделать Россию сильной и благополучной страной. Страной свободных и счастливых людей. Страной открытой для честного диалога со всеми народами мира. Ваша поддержка – нужна!.. Я рассчитываю на вас!

21 ноября 2007 года.

В 2014 году на примере присоединения Крыма Путин наглядно демонстрирует как можно решить эту проблему с помощью воли народа:

Мы должны для себя решить, готовы ли мы последовательно отстаивать свои национальные интересы или будем вечно их сдавать, отступать неизвестно куда ...

Вы знаете последние социологические опросы, которые были проведены в России буквально на днях: ... почти 92% выступают за присоединение Крыма к России.

Таким образом, и подавляющее большинство жителей Крыма, и абсолютное большинство граждан Российской Федерации поддерживают воссоединение Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией.

Дело – за политическим решением самой России. А оно может быть основано только на воле народа, потому что только народ является источником любой власти.

18 марта 2014 года.

6 декабря 2017 года он в очередной раз напомнил о необходимости доверия и поддержки людей - Сказ о том, как Путин на выборы собирался - https://cont.ws/@id357738344/815115

Я не знаю, за что критиковать Путина. Смог бы я в таких условиях действовать эффективней? Однозначно, нет. Да и вряд ли сумел бы достичь таких успехов, как он, особенно во внешней политике. Могу лишь восхищаться его выдержкой и терпением, умением направлять удары врагов против них самих. И выразить огромную благодарность за тяжёлую ежедневную борьбу ради сохранения России и русского народа. Но...

Борьбы не может быть без участия народа, без Вашего участия. Я обращаюсь к Вам: Ваша поддержка – нужна!.. Я рассчитываю на вас!

Выборы 2018. Политическая шпаргалка- https://cont.ws/@id357738344/825011

Народ - единственный источник власти - https://cont.ws/@id357738344/824946

Когда Путин позовёт? - https://cont.ws/@id357738344/812746

Источник : https://cont.ws/@id357738344/830857