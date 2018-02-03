Критик Путина
Лет 15-25 назад я, как и многие в то время, критиковал Президента и власть за глупости, развал экономики, уничтожение науки и образования... Постепенно после прихода Путина жизнь в стране начала налаживаться. Тогда перестал обращать внимание на власть, спокойно занимался своими делами, лишь время от времени посмеиваясь над речами Путина, где он говорил о необходимости борьбы с коррупцией, сокращения количества чиновников, которое из года в год продолжало расти, и думал: "а чем же Путин занимался предшествующие годы?"
После второго майдана на Украине задался вопросом: а зачем организуются цветные революции? И что это за должность такая - Президент, с которой раз за разом народ с помощью "революции" убирает вора, бандита и тирана, а в результате жизнь становится только хуже?
И когда разобрался, что такое Президент, то понял, что... не знаю, за что его критиковать. Ведь по должности Президент не отвечает за состояние страны. У него даже нету полномочий для того, чтобы влиять на внутреннюю политику. То есть он имеет право один раз в год высказать своё мнение о направлениях внутренней и внешней политики - это называется послание Федеральному Собранию... А правительство, ГосДума и другие органы власти имеют право послать Президента лесом, поскольку их прямым начальством, согласно пункту 15.4 Конституции, являются специализированные международные учреждения при ООН, в частности МВФ, ВОЗ, ЮНЕСКО и прочие. Президенту органы власти не подчиняются вообще!
Он, конечно, подписывает назначения на должности председателя правительства, министров, судей... Но самостоятельно выбрать, кого назначить - не имеет права. Недавно, кстати, это наглядно продемонстрировал Президент Молдавии Игорь Додон. Достаточно было отказаться подписать назначение министра обороны, как его тут же отстранили от должности, и назначение этого министра подписал Спикер Парламента Молдавии Андриан Канду.
Точно так же Президент подписывает законы, разработанные иностранными консалтинговыми компаниями и принятые ГосДумой. По сути, Президент - это нотариус, который проверяет, не нарушают ли принятые законы Конституцию, и заверяет их своей подписью. А если он откажется подписывать какой-либо закон, его просто заменят через процедуру импичмента и новых выборов на другого "нотариуса" и всё!
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Что бы сделали Вы, оказавшись в кресле Президента, видя как разворовывается страна, ценности и природные ресурсы в огромных количествах вывозятся за границу, уничтожается промышленность, наука, образование, и при этом не имея возможности ни на что повлиять?
Начали бы издавать указы, направленные на пресечение воровства и прочих безобразий? На них бы все просто наплевали, как плюют на "майские указы" Путина. Стукнули кулаком по столу и потребовали бы исполнять Ваши указы? Вас тут же турнули бы импичментом и завели уголовное дело по статье 3 пункту 4 Конституции - присвоение власти - тягчайшее уголовное преступление.
Попытались бы рассказать народу о происходящем? СМИ эту информацию на корню зарубят, ибо они тоже подчинены внешнему управлению. Выложили бы видеоролик в интернете? За это олигархи Вам "майдан" устроят, и народ его радостно поддержит со словами: "Зачем нам такой Президент, который ничего не может?! Вон в соседних странах Президенты управляют без проблем. Посмотрите на Польшу, Венгрию, Францию. А нашему что, больше всех нужно?! Дайте нам такого Президента, который справится!" И... заменят Вас на другого болванчика.
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А что сделал Путин? С помощью нескольких своих соратников в ГосДуме организовал партию, объединив в ней не только своих сторонников, но и противников, в конце концов получил самую большую партию, которая не вела борьбу против него и в тоже время могла исполнить отдельные его просьбы, не противоречащие прямым указаниям иностранных "советников". С каждыми выборами состав партии постепенно менялся, потихоньку оттуда убирали прямых "иностранных агентов" имеющих собственность и бизнес за рубежом - то есть личный интерес подчиняться иностранному управлению.
Путину с помощью своих людей удалось организовать систему подбора кадров, позволившую назначать на должности министров "двойных агентов", которых американцы считали своими - и потому пропускали, а на деле после назначения они прислушивались к мнению Президента. Конечно, это делать нелегко, каждое правильное назначение министра в таких условиях - это спецоперация. Да и "слушаться Путина" - это вовсе не значит нарушать должностные обязанности по подчинению "международным" организациям. Это значит по возможности затягивать внедрение негативных для страны решений, выполнять дополнительные поручения Президента, которые не противоречат общей конструкции внешнего управления, но позволяют хоть чуточку облегчить жизнь людей, или хоть на полшага приближают страну к освобождению от оккупации.
Так вот, "цветные революции" устраиваются для того, чтобы убирать Президентов, выстраивающих личные отношения с органами власти, благодаря которым могут оказывать некоторое сопротивление внешнему управлению. Конечно, это необходимо лишь в том случае, если Президент ведёт себя достаточно аккуратно, чтобы не нарваться на импичмент. После каждой такой "революции" укрепляется американская вертикаль власти в стране и увеличивается эксплуатация народа. Именно поэтому с каждым майданом жизнь в стране становится только хуже.
Но вернёмся в 2004 год. Под прикрытием "декоммунизации" праздник 7 ноября с помощью соратников в ГосДуме "заменятся" на праздник 4 ноября в честь "какого-то" события почти 400-летней давности. Враги подвоха не заметили. И даже большинство граждан не понимали, что это за новый праздник такой. Лишь потом некоторые товарищи открыли учебники истории и узнали, что это праздник в честь освобождения Москвы от иностранных интервентов в 1612 году. Но зачем Путин вытащил его?.. Да затем, что сейчас точно такая же ситуация - иностранные интервенты в Москве (да и в других городах) управляют Россией и грабят её в пользу США и Европы!
А согласно пункту 3.1 Конституции - единственным источником власти является народ. То, что не имеют права сделать ни Президент, ни его соратники в ГосДуме и правительстве - отменить внешнее управление Россией - имеет право сделать народ! Выйти на митинг и потребовать провести референдум по отмене подчинения органов власти "международным" американским организациям. Вот уже и специальный выходной день для этого заготовлен - 4 ноября - как раз в честь освобождения Москвы от иностранных интервентов!
Осталось лишь соратникам потихоньку распространить эту информацию. А в век интернета это сделать несложно, правда ведь?.. Но к тому времени жизнь людей уже изрядно улучшилась, многие обзавелись смартфонами, автомобилями... и перестали интересоваться политикой. Так что процесс шёл медленно. Более того, очень многие не верили, да и до сих пор не хотят верить, что такое возможно...
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В 2007 году, достаточно укрепившись в политическом отношении, решив проблему сохранения страны и укрепления обороноспособности, Путин открыто объявляет о своём намерении прекратить подчиняться американскому "однополярному миру":
Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. ... Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что ещё важнее – сама модель является неработающей, так как в её основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации.
10 февраля 2007 года.
Сообщает гражданам, что если не вернуть суверенитет России, то она прекратит своё существование:
Суверенитет – это очень дорогая вещь, и на сегодняшний день, можно сказать, эксклюзивная в мире. Для России суверенитет – не политическая роскошь, не предмет гордости, а условие выживания в этом мире. Россия – такая страна, которая будет либо независимой и суверенной, либо, скорее всего, её вообще не будет.
14 сентября 2007 года.
И просит поддержки народа:
И теперь, уважаемые друзья, хочу сказать вам, тем, кто собрался в этом зале, и всем гражданам страны, хочу предупредить: ничего ещё раз и навсегда не предопределено. Социальная стабильность, экономический подъём, да просто мир на нашей земле, пусть скромный, но всё-таки очевидный рост уровня жизни – всё это не с неба упало. И не поставлено пока, к сожалению, в режим безусловного, автоматического исполнения. Это результат постоянной, порой острой, жёсткой политической борьбы как внутри страны, так и на международной арене, столкновения интересов.
Борьбы не может быть без участия народа, без Вашего участия. Я обращаюсь к Вам, к единомышленникам, ко всем, кто хочет сделать Россию сильной и благополучной страной. Страной свободных и счастливых людей. Страной открытой для честного диалога со всеми народами мира. Ваша поддержка – нужна!.. Я рассчитываю на вас!
21 ноября 2007 года.
В 2014 году на примере присоединения Крыма Путин наглядно демонстрирует как можно решить эту проблему с помощью воли народа:
Мы должны для себя решить, готовы ли мы последовательно отстаивать свои национальные интересы или будем вечно их сдавать, отступать неизвестно куда ...
Вы знаете последние социологические опросы, которые были проведены в России буквально на днях: ... почти 92% выступают за присоединение Крыма к России.
Таким образом, и подавляющее большинство жителей Крыма, и абсолютное большинство граждан Российской Федерации поддерживают воссоединение Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией.
Дело – за политическим решением самой России. А оно может быть основано только на воле народа, потому что только народ является источником любой власти.
18 марта 2014 года.
6 декабря 2017 года он в очередной раз напомнил о необходимости доверия и поддержки людей - Сказ о том, как Путин на выборы собирался - https://cont.ws/@id357738344/815115
Я не знаю, за что критиковать Путина. Смог бы я в таких условиях действовать эффективней? Однозначно, нет. Да и вряд ли сумел бы достичь таких успехов, как он, особенно во внешней политике. Могу лишь восхищаться его выдержкой и терпением, умением направлять удары врагов против них самих. И выразить огромную благодарность за тяжёлую ежедневную борьбу ради сохранения России и русского народа. Но...
Борьбы не может быть без участия народа, без Вашего участия. Я обращаюсь к Вам: Ваша поддержка – нужна!.. Я рассчитываю на вас!
Выборы 2018. Политическая шпаргалка- https://cont.ws/@id357738344/825011
Народ - единственный источник власти - https://cont.ws/@id357738344/824946
Когда Путин позовёт? - https://cont.ws/@id357738344/812746
Источник : https://cont.ws/@id357738344/830857
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Путин поэтому и идет на выборы независимо – дабы при его, народа, поддержке, кардинально зачистить страну от “пассажиров”.
Состав ЕР в 2016 году обновился на 2/3. Да и Путин прекрасно понимает, что такое внешнее управление. Скорее всего, он просто отстранился от негативного отношения к ЕР у народа из-за непонимания механизма работы ГосДумы, да и государственной системы в целом.
Кроме того, не исключаю вариант, что Путину придётся расформировать ГосДуму сразу после принятия закона о Конституционном Собрании и назначении референдума. Это может понадобиться для того, чтобы американцы не смогли надавить на ЕР для отмены этого решения.
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Главы правительства уже нет! Вместо Медведева страной управляет “БИОРОБОТ”
https://www.youtube.com/watch?v=EguAL5fmrHY&app=desktop
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Набор букв Юстаса даже не завораживает, а лишь вызывает отвращение.
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“Скорее всего, он…”, ну да, как обычно “хитрый” план Путина.
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Для того, чтобы за приемлемый срок что-то изменить во внутренней политике и экономике (см. “20 пунктов программы Грудинина”) президент должен замкнуть управление на себя, установив приоритет Указов президента над Конституцией и Законами РФ. Это будет антиконституционным переворотом (или революцией “сверху”) и, естественно, встретит ожесточенное сопротивление 5-й колонны. Всякая революция (пример – Февральская революция 1917 года), как говорил товарищ Ленин, дело архи трудное и чрезваычайно опасное. Но шансы ее осуществить есть, если иметь безусловную поддержку, в первую очередь, силовых структур (армия, ФСБ, Росгвардия). Мне кажется, что твердо на такую поддержку Путин раньше не мог рассчитывать, а с недавних пор (после Крыма и Сирии, армейских реформ), наверно, может. Правда для успеха еще нужна политическая воля вождя и личное мужество его самого и его соратников. Иначе ничего не получится и даже не начнется. Отсюда, кстати говоря, следует, что так горячо любимый отдельными гражданами мосье Грудинин никакую свою 20-пунктную программу реально выполнить даже теоретически не может, поскольку ни малейшего авторитета в силовых структурах у него нет и при любой попытке переворота “сверху” он просто тупо сядет, всерьез и надолго. А без переворота фанаты Грудинина со временем услышат “хотели как лучше, а получилось, как всегда”. Полагаю, что все это ему и его, так называемой, “команде” отлично известно и, поэтому, шоу “кандидата в президенты от блока левых сил” есть не что иное, как обычная профанация и клоунада, какой нас уже давно балуют мистеры Жириновский, Миронов и Зюганов.
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Юстас, ты сам этот текст написал? Очень круто… не ожидал.
А где про три законопроекта в ГД РФ о статусе Цб РФ? Забыл про это написать?
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На самом деле нереально круто. “Двойные агенты” в правительстве и в госдуме. Борьба идет не на жизнь, а на смерть.
А кто они – эти двойные агенты? Медведев, например? Наебулина?
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Вместе мы- сила! Когда мы едины- мы непобедимы! Хороших людей больше, чем плохих и испорченных пороками. Поэтому здравомыслящие должны объединиться вокруг Путина Владимира Владимировича.
М А С О Н С К И Е Л О Ж И— ОПАСНОСТЬ ДЛЯ НАШЕЙ РОДИНЫ И ОНА ТРЕБУЕТ ИХ ЛИКВИДАЦИИ”.
(Георгий Димитров. Сочинения. София, 1954. Т. 1. С. 235).
В с п и с к а х современных м а с о н о в, составленных О. А. Платоновым читаем: «… Болдырев Ю. Ю., Боровой К. Н., “Большая Европа”….» (Ф. И. О., название л о ж и)- Источник: http://begunov.spb.ru/index.php?id=231&option=com_content&task=view
Это ключевое слово м а с о н а – «стёрто» про какую часть общества и какого? http://yuriboldyrev.ru/ «Если общество не способно бороться с предательством — оно просто будет стёрто с лица земли. Это — то главное, что, похоже, наши люди ещё не осознали» » Тамже: «Доверенным лицом кандидата в Президенты РФ Павла Грудинина является советский и российский политик и государственный деятель Юрий Болдырев. «
Кого-то внешне (а также склонностью к литературной деятельности) напоминает Болдырев Ю. Ю. из вождей по ссылке ниже
Вожди 1945 года в цвете
https://visualhistory.livejournal.com/35153.html
Благодаря Швернику Н. М. и товарищам (П.Н. Поспелов (Фейгельсон) мы в учебниках и литературных произведениях послевоенного союза писателей все читали, что в «сталинских репрессиях» виноват только Сталин. «Following the death of Stalin, Shvernik was removed as titular president of the USSR and replaced by Kliment Voroshilov on 15 March 1953. Shvernik returned to his work as the chairman of the All-Union Central Council of Trade Unions. In 1956, after his work in the Pospelov Commission, which was the basis of Khrushchev’s “Secret Speech” denouncing Stalinism, Khrushchev recommended Shvernik for the post of chairman of the Party Control Committee and later put him in charge of rehabilitating the victims of Stalin’s purges (Shvernik Commission). In 1957, Shvernik again became a full member of the Presidium and remained on the body until he retired in 1966.» https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Shvernik
Он очень любил держать всё на личном контроле от назначения на должности, установления окладов до особых пометок карандашом на документах.
ШВЕРНИК Николай Михайлович, глава Советского государства- Председатель Президиума Верховного Совета СССР с 19.03.1946 (после Калинина Михаила Ивановича)по 15 .03.1953
( http://www.archontology.org/nations/rus/rus_state1/shvernik.php )
« В декабре 1953 г. входил в состав Специального судебного присутствия Верховного суда СССР, судившего Л. П. Берию. Член Комиссии ЦК КПСС по расследованию репрессий сталинского периода, образованной 31.12.1955 г. под председательством П. Н. Поспелова. В феврале 1956 г. — ноябре 1962 г. председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Руководил реабилитацией партийных и государственных деятелей, расстрелянных в 30-х гг. «
https://royallib.com/read/zenkovich_nikolay/samie_zakritie_lyudi_ot_lenina_do_gorbacheva_entsiklopediya_biografiy.html#2638885