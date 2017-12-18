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Новый год в «Артеке»: в эпицентре волшебства

17:25. 18 декабря 2017 Просмотров - 327 4 коммент. Опубликовал:

27c7bd24c52dfff3349baa290ca621e6.jpgАртековцы с нетерпением ждут самого главного праздника в году. Это неудивительно: новогодняя программа в Международном детском центре обещает быть по-настоящему волшебной. Два года назад традиция праздновать Новый год в «Артеке» была возрождена после долгих лет перерыва. Это значит, что настала пора наверстывать упущенное.

500 эскимо для главного волшебника полуострова

Долгожданный волшебник новогоднего торжества прилетел в «Артек» прямо на вертолете из Великого Устюга. Дедушку пригласили в гости ребята, отправив в День его рождения большое количество писем с поздравлениями. Вместе с двумя тысячами детей он уже зажег самую главную елку, вокруг которой в новогоднюю ночь пройдут праздничные мероприятия. В свою очередь, дети угостили дедушку мороженым, собственноручно приготовленным имбирным печеньем и провели экскурсию по лагерю. Дед Мороз открыл свою летнюю резиденцию, расположив ее на территории детского центра.

Время наряжать пальмы

За два дня до Нового года в Крыму соберутся участники 15-й смены. Ребята прибудут из 60 регионов страны. Впрочем, по словам директора Международного детского центра Алексея Каспржака, новогоднее настроение уже в полной мере охватило Крымский полуостров: «В предстоящую празднику смену мы начнем приобретать новогодний колорит – вся 14-я смена будет проходить под знаком предновогодних хлопот. Дети будут изготавливать новогодние игрушки, будем украшать, в том числе, и пальмы – такая вот редкость для России».

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Готовь пряники летом

На самом деле, новогодние хлопоты начались задолго до наступления ноября. Этим летом в «Артеке» побывали школьники из Франции, а совсем недавно между руководством лагеря и рядом французских общественных организаций подписано соглашение о сотрудничестве. Ребята из Франции, гостившие в Артеке приготовили и отправили три тысячи пряников в качестве подарка к Новому году для участников новогодней смены. Кстати, это далеко не единственный кулинарный сюрприз, который ждет артековцев в новогоднюю ночь. Праздничный ужин в столовых «Артека» будет особенным и при этом адаптированным для детей. Новогодний стол не обойдется без душистых мандаринов и других фруктов, традиционного салата «Оливье» и не только. В качестве излюбленного десерта для артековцев будет работать шоколадный фонтан.

В «Артек» за подснежниками

За четыре часа до боя курантов в каждом лагере пройдут квесты и театрализованные представления, организованные самими ребятами. Затем действо будет сконцентрировано на главной площадке «Артека». «В Новый год мы традиционно встречаемся на Дворцовой площади комплекса «Горный». Слушаем обращение президента, а далее наступит традиционная для Крыма сказка «12 месяцев», потому что в Новый год на сцене появятся подснежники», — делится планами Алексей Каспржак.

«Для меня «Артек» зимой – это подснежники, потому что нигде так рано я их не видел, только в Крыму. Мы помогли природе пойти нам навстречу, и в полночь в Артеке – всегда живые подснежники. Это может быть брендом Крыма. Я, например, знаю людей, которые едут в Крым на 8 марта увидеть поля подснежников», — добавляет он.

Под завесой тайны

Директор МДЦ «Артек» пообещал в новогоднюю ночь много сюрпризов. По его словам, один из них смогут наблюдать не только артековцы, но и жители побережья Крыма. Другим сюрпризом станет появление известного гостя, личность которого Алексей Каспржак также держит в секрете. Одно известно наверняка: у ребят совершенно точно будет отличное настроение и много впечатлений от увиденного.  А наступление 2018 года ознаменуют целых три ярких и незабываемых новогодних салюта.

 

Метки: Новый Год
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4 коммент.»

  • 5198 2761
    Omnia 18 декабря 2017 в 18:22 Ссылка Пометить
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    Главный вопрос: “Чьи дети едут в “Артек”? Если при советах редкие простолюдины всё-таки просачивались в такие лагеря как победители всесоюзных олимпиад и т.п., то сейчас там ценз только один – социальный статус и количество бабла у родителей. Если родители у кормушки, то и для их детей “в качестве излюбленного десерта … будет работать шоколадный фонтан”
    И всё это бесплатно для хозяев жизни. Работяги заплатят кровью и слезами за “шоколадный фонтан” для будущих мажоров.

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  • 5198 2761
    Omnia 18 декабря 2017 в 22:06 Ссылка Пометить
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    Кто-то пытался отправить сейчас своих детей в “Артек”? Попробуйте )) Много нового узнаете о структуре нашего общества. Точнее, подтвердите свои печальные догадки.

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    Анастасия Мелова 19 декабря 2017 в 17:05 Ссылка Пометить
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    Как же здорово что старые добрые традиции в Артеке возрождаются! Страшно представить себе что было бы с этим прекрасным лагерем если бы он до сих пор принадлежал Украине – и дальше бы наверное продолжал разваливаться((( А сейчас просто читаешь и дух захватывает – столько инноваций, событий, ярких встреч – класс!

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