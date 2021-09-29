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За лето в «Артеке» побывали более 12 тысяч детей

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В МДЦ «Артек» закончился летний сезон. По словам директора Центра Константина Федоренко, за пять летних смен в лагерях отдохнули более 12 тысяч детей. Даже во время действия антиковидных ограничений «Артеку» удалось выполнить государственное задание по приему детей почти на 40%.

До конца года в центре намерены принять еще 20 тысяч детей, ведь «Артек» работает круглогодично. Стоит отметить, что во избежание распространения новой коронавирусной инфекции, загрузка центра сейчас составляет 75%. В холодное время года из девяти лагерей работают всего пять, и в этот период в «Артек» приезжает около одной тысячи детей за смену. Но это не станет помехой для выполнения задач, поставленных Министерством просвещения и правительством Российской Федерации.

Также Константин Федоренко рассказал, что до 2025 года — столетия «Артека» — в центре планируют принять от 200 до 250 тысяч отдыхающих. Этот план входит в программу развития детского центра на ближайшие четыре года.

Сейчас «Артек» считается уникальным и лучшим детским центром страны. Непрерывное развитие МДЦ – один из секретов его успеха. Вскоре в «стране детства» должны построить новый лагерь «Солнечный», который станет десятым в детском центре. Программа модернизации на ближайшее время включает также планы по созданию еще более современной инфраструктуры, улучшению качества образования и кибербезопасности, чтобы данные детей и сотрудников были под надежной защитой.

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За лето в «Артеке» организовали более 70 образовательных программ, а в числе 65 партнеров были ведущие ВУЗы страны, исследовательские институты и государственные корпорации. Из-за эпидемиологических ограничений ребята не могли выехать за территорию МДЦ, но они не скучали, ведь для них руководство центра обеспечило работу 150 кружков дополнительного образования. Кроме того, отдыхающих ребят вовлекали в огромное количество интересных активностей. Хотя отдыхом жизнь ребят в «Артеке» назвать сложно, ведь у них очень плотное расписание. С самого подъема в 7:30 утра и до отбоя в 22:30, ребята не сидят без дела: они участвуют в спортивных и творческих мероприятиях, репетируют сценки для выступлений перед сверстниками, посещают учебные занятия, мастер-классы и встречаются с известными людьми, приглашенными в «Артек».

Директор МДЦ назвал стратегическую цель «Артека»: «Воспитание целого поколения людей, способных вывести страну на ключевые позиции».

И, вероятно, эти слова пророческие, ведь в детский центр попадают лучшие ребята страны, которые проявили себя в школьной или внеучебной деятельности. Тысячи детей уезжают из «Артека» с новыми привычками, друзьями и целями. Очень многие, оказавшись дома, продумывают план по возвращению в полюбившийся центр. Ребята с теплотой и восторгом отзываются о новых друзьях, вожатых, проводимых в центре мероприятиях, активностях, и… артековским питанием.

«Дочка ездила на 1 смену 2019 года. Ей очень понравилось. Кормили вкусно, понравилась мировая кухня», — написала Елена из Кемерово на одном из форумов в сети.

 В 2021 году «Артек» был признан лучшим лагерем в России по организации питания. Рацион школьников — это правильная еда с большим количеством сезонных овощей, фруктов и ягод. Ребят кормят пять раз в день, а баланс КБЖУ соответствует увеличенным энергозатратам школьников, ведь они целый день проводят на свежем воздухе и много двигаются.

Кормит все лагеря «Артека» профессиональный комбинат питания. Его сотрудники тщательно следят за качеством продуктов, они готовят с любовью и в соответствии с нормами СанПиН. Благодаря системе «шведский стол» у артековцев всегда есть возможность выбрать именно то блюдо, которое они хотят. И, конечно, попросить у сотрудников столовой добавку.

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Детям в «Артеке» показывают, что питание может быть не только полезным, но еще и вкусным. Однако, «страну детства» невозможно представить без сладостей. Поэтому школьникам на полдник и второй ужин выдают печенье, гематоген и сладкую выпечку. А в обеденное время у  артековцев есть возможность полакомиться венскими вафлями с разными сиропами, а еще зефиром или пряниками на станции анимации.

«Артек» славится не только интересными образовательными и творческими проектами, но и кулинарными. «Кухня народов мира» — это способ познакомить ребят с национальными блюдами других стран. Всего таких блюд двадцать шесть, и они не повторяются за смену. Благодаря этому у детей есть уникальная возможность отправиться в гастрономическое путешествие и попробовать новое.

Метки: Артек
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