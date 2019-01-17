Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 17 января 2019

Асад хочет посетить Крым и Севастополь

Депутат от Севастополя, присутствовавший на переговорах в Сирии, отметил, что Башар Асад намерен побывать в Крыму и Севастополе.Кроме того сообщается, что дети Асада отдыхали в Артеке. https://tass.ru/politika/6010187 – цинкВизит Асада в Севастополь это пять. Страшно представить, что будет твориться на Украине, если такой визит состоится.Что тут сказать – с нетерпением ждем "кровавого тирана" в гости.PS. Стоит также отметить, что Сирия отклонила приглашение от президента Ливана присутствовать на форуме ЛАГ. Позиция Сирии заключается в том, что сначала ЛАГ должна исправить свои ошибки по отношению к Сирии (читай, полностью восстановить Сирию в ее законных правах), а уже потом Сирия будет участвовать в мероприятиях ЛАГ. "Кровавый тиран" совсем распоясался и выдвигает условия заправилам ЛАГ, чтобы они сами шли на уступки, чтобы вернуть Сирию в состав организации.

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Конец “свободной сирийской полиции”

В Идлибе кучно пошло.После ликвидации "Нуреддин-ан-Зинки", остатки которой влились в контролируемую Турцией группировку "Файлах-аль-Шам", самораспустилась еще одна достаточно известная группировка."Свободная Сирийская Полиция", существовавшая с 2012 года и получавшая финансирование из Британии (и еще ряда западных стран) фактически прекратила свою деятельность на территории Идлиба. В 2013 году ее называли в числе знаковых символов "сирийской революции" и важным показателем "самоорганизации сирийского народа в борьбе против тиранического режима Асада".Финансирование из-за рубежа этой группировки прекратилось еще осенью прошлого года. Ну и как выяснилось, без целительных иностранных грантов, "бороться за свободу Сирии" становится не очень кофмортно. А тут еще "Ан-Нусра" начала свои порядка устанавливать.Представители других группировок жалуются, что теперь большое количество бывших "свободных полицейских" (львиную долю которых составляют дезертиры из асадовской армии и полиции) остались без работы и некому теперь следить за коррупцией, грабежами, убийствами и мародерством (а по этим показателям Идлиб уверенно опережает все другие сирийские провинции). Попутно выяснилось, что из 20 млн. долларов выделенных Британией на содержание "свободных полицейских", до старших офицеров дошло лишь 1800 долларов. Где-то по дороге до "борцов за свободу", деньги успешно распилили. Кроме того, еще в 2016 году стало известно, что часть переданного группировке оружия, потом оказалась в руках боевиков связанных с сирийской "Аль-Каидой". В общем, чудесная группировка с чудесной историей. Бывшим работникам "свободной сирийской полиции", которые не успеют убежать из страны, можно пожелать теплых и волнующих встреч с сотрудниками мухабарата.Теперь вместо "свободной сирийской полиции" захваченные террористами города Идлиба будет патрулировать "исламская полиция" состоящая из боевиков группировок входящих в "Хайят Тахрир-аш-Шам". Эта "полиция" уже вряд ли будет получать международное признание, хотя если и про них снять фильм и выдвинуть на "Оскар"…

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Коротко по Манбиджу 17.01.2019

По вчерашнему взрыву в Манбидже.1. США выпустили официальное разъяснение на тему погибших – 2 солдат, 1 сотрудник министерства обороны и 1 частный подрядчик.Еще 3 солдата получили ранения.2. Эрдоган в свою очередь утверждает, что погибло 5 американцев, а всего убито 27 человек, среди которых много гражданских. По мнению Эрдогана, если США передумают уходить, это будет победой ИГИЛ.3. SDF задержали в Манбидже террористическую группу, которая готовила теракты в городе. Среди задержанных, по утверждению SDF, были лица связанные с турецкой разведкой и теракты в городе они готовили якобы по поручению Турции.4. Позиция Турции в свою очередь такова, что взрыв устроили специально, чтобы замедлить вывод американских войск из Сирии. Взрыв как бы является новогодним подарком для тех кругов, которые в США ведут борьбу против решения Трампа о выводе американских войск из Рожавы.5. На текущий момент американский контингент в Манбидже продолжает патрулирование внутри города, а также к северу от него на линии разграничения между курдами и турками. К западу и северо-западу "зеленых" от Манбиджа отделяет САА и российская военная полиция.

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130 00 ракет у “незначительной” Хезбаллы

Война в Сирии ослабила Израиль: Только 5% арсенала "Хезбаллы" и Ирана было уничтожено в Сирии.

К отставке начальника Генштаба ЦАХАЛ Гади Айзенкота.Источники в разведке утверждают, что «Израиль хочет, чтобы Сирия вернулась в эпоху до 2011 года, когда лидеры страны были менее влиятельными и опытными, чем сегодня, после семи лет войны, когда современная российская техника начала поставляться для противовоздушной обороны, Иран организовал бесперебойную доставку ракет для "Хезбаллы" в Сирию и Ливан, а иранские советники прочно осели в этих странах".Источники показывают, что «израильские официальные лица сказали своим американским коллегам, что было бы нецелесообразно выводить войска с северо-востока Сирии, оставляя вместо себя Иран и его союзников. Вывод – который сейчас кажется частичным – американских сил должен быть осуществлен, с отъездом всех иностранных сил, действующих на сирийской земле, что приведет к изменению баланса сил на освобожденных территориях. Также, важно оговорить, что президент Башар Асад должен воздерживаться от использования своих точных ракет средней дальности против Израиля в любое время в будущем в рамках любого ухода США из Сирии. Израиль утверждал, что США оставляют Сирию России и "Оси сопротивления" без каких-либо уступок взамен», согласно источнику.Американское руководство, похоже, не желает удовлетворять преувеличенные опасения Израиля. Официальные лица США, посещающие Тель-Авив, сказали местным чиновникам, что «израильская армия обладает достаточной военной мощью, чтобы защитить себя, и что с 1974 года Израиль больше не обороняется в регионе. Наоборот, Израиль начал наступление, взяв на себя инициативу атаковать цели в Сирии в течение этих семи лет войны». По словам западных чиновников, США напомнили Израилю, что тысячи американских солдат базируются в стране, на Средиземном море и на различных военных базах на Ближнем Востоке. Они могут своевременно вмешиваться в пользу Израиля, когда это необходимо. Поэтому Израиль должен перестать кричать о ненужной помощи, когда он наносит ущерб своим противникам».Израиль неоднократно бомбил цели в Сирии, принадлежащие сирийской армии и «Оси сопротивления». Он еще больше переступил "красные линии", когда в 2018 году бомбил иранских чиновников на авиабазе Т4, убив нескольких иранских офицеров. В 2019 году Израиль уже разбомбил склад в аэропорту Дамаска через несколько часов после разгрузки иранских военных грузов. Хотя большинство израильских ракет было сбито, некоторым удалось достичь цели. Тем не менее, эти бомбардировки не имеют большого значения на стратегическом уровне, потому что, хотя Израиль продемонстрировал большой радиус действия своих ракет, он потерпел неудачу в своей цели по нанесению ущерба ракетному потенциалу Сирии и "Хезбаллы" в Ливане и Сирии. Во время своего недавнего визита в Каир госсекретарь США Майк Помпео сказал что сегодня у "Хезбаллы" "более 130 000 ракет".Если, как говорит начальник штаба армии обороны Израиля генерал Гади Айзенкот, Израиль «обладает полным разведывательным превосходством в этом районе» Ливана и Сирии, как он может объяснить прибытие и развертывание ста тридцати тысяч ракет – по словам Помпео – в руках "Хезбаллы"? Айзенкот ввел в заблуждение израильтян, сказав, что «Хезбалла» не обладает точными ракетными возможностями, за исключением мелких и незначительных. Действительно, когда лидер "Хезбаллы" Сайед Хасан Насралла предупредил Израиль о том, что он "ответит на любое нападение Израиля на Ливан", Израиль прислушался к его предупреждению и воздержался от нападения на любую цель в Ливане. На протяжении всей войны в Сирии израильские самолеты нарушали воздушное пространство Ливана и пролетали над Ливаном, чтобы бомбить Сирию, но не осмеливались атаковать какие-либо цели "Хезбаллы" в Ливане, ограничиваясь атакой военных грузовиков "Хезбаллы", сирийских и иранских целей в Леванте.Айзенкот в гостях у командира EUCOM генерала Кертиса Скапарротти с шоколадным тортом (любимая сладость американских чиновников) в честь дня рождения офицера (фото JP).Согласно источникам с хорошими связями, израильские самолеты выпускали предупреждающие ракеты перед целевыми грузовиками – прежде чем уничтожить цель – чтобы избежать человеческих жертв из-за боязни возмездия "Хезболлы".Источники, действующие в Сирии и Ливане, согласны с заявлениями Израиля о том, что Израиль бомбил различные цели в Сирии тысячами бомб, как объявил премьер-министр Нетаньяху. Тем не менее, они утверждают, что только 5% от общего объема поставок оружия было перехвачено и уничтожено.«Израильские бомбардировки целей в Сирии не были ни стратегическими, ни тактическими. Это были политические атаки, направленные на повышение имиджа Нетаньяху. Эти удары не ослабили Корпус Стражей Исламской Революции (КСИР) и Хезбаллу. Израиль противоречит сам себе все время. Например, израильтяне говорят: «Хезбалла» является пятой самой могущественной силой в мире, но она очень слабая и имеет ограниченную власть … А потом заявляют, что "Хезбалла" роет четыре туннеля, которые представляют серьезную угрозу для национальной безопасности Израиля и т.д. ».Фактически, Израиль не спровоцировал и не атаковал "Хезбаллу" после войны 2006 года. Единственное серьезное нападение было зарегистрировано в 2015 году беспилотником в Кунейтре, который убил Джихада Мугние и иранского генерала Мохаммеда Али Аллахдада. Атака была не спланированной, а скорее оппортунистической атакой на иранско-ливанскую колонну из трех полноприводных транспортных средств, которые несколько часов передвигались в зоне видимости израильского наблюдательного пункта. Израиль не знал, кто был целью, и, конечно, не знал о присутствии генерала КСИР. В отместку "Хезбалла" напала на израильский патруль на фермах Шебаа, убив несколько солдат и офицера. Израиль закрыл глаза, и стороны не стали дальше развивать эту историю.Президент Асад и его союзники считают, что Израиль пытается спровоцировать Сирию, чтобы она отреагировала на нарушения сирийского суверенитета, чтобы отложить или избежать ухода США из Сирии. По этой причине они предпочитают не реагировать непосредственно на израильские провокации в ожидании вывода войск США. Тем не менее недавние комментарии президента Трампа о «20-мильной буферной зоне» на границах свидетельствуют о том, что он теперь намерен удержать некоторые силы в Сирии и проводить лишь частичный, а не полный вывод американских войск.Сирия и ее союзники должны будут пересмотреть свою стратегию в ответ на израильскую агрессию и оккупационные войска США, когда осядет пыль на северо-востоке Сирии. До сих пор невозможно определить, что решит Трамп, принимая во внимание его продолжающиеся противоречивые заявления об американской оккупации Сирии.Несмотря на намерения Трампа в отношении Сирии и его непостоянные планы вывода, Израиль не справился со всеми своими целями в Сирии:сирийское правительство все еще на местеармия была восстановленаХезболла и Иран обучили местных боевиков, которые полны решимости противостоять Израилю в течении длительного времениСегодня, в 2019 году, Хезболла получила все ракеты и различное вооружение, которое ей было необходимо, как признал Помпео.И Иран является источником большой обеспокоенности для Израиля и США, за счет масштабного военного присутствия в Сирии, где раньше он присутствовал только на границах с Ливаном. Поэтому Израиль, несмотря на свои горячие заявления в средствах массовой информации и тысячи целей, которые он поразил в Сирии в последние годы, сегодня чувствует себя гораздо более уязвимым, чем в 2011 году.Также нельзя сбрасывать со счетов иракский фронт: Хашд-Шааби, Иракские Народные Мобилизационные Силы, были созданы в 2014 году, чтобы противостоять ИГИЛ. Сегодня они состоят из десятков тысяч людей, хорошо подготовленных и вооруженных сильной идеологией, сравнимой с идеями Хезбаллы и Ирана. Влияние Ирана расширилось от Ливана до Сирии и Ирака. У Израиля есть основания для беспокойства.Но это еще не все: Иран присутствует в Йемене, где разрушительная война Саудовской Аравии против хуситов предоставила Ирану уникальную возможность поддержать угнетенных против угнетателей. Иран также сумел создать точку опоры в Афганистане: лидер талибов мулла Ахтар Мансур был приглашен в Тегеран вместе с высокопоставленной делегацией талибов. Иран долго зализывал свои раны, когда талибы убили десять иранских дипломатов в Мазари-Шарифе, и в конце концов ему удалось преодолеть свои разногласия с талибами из-за совпадения интересов выражающихся в общих целях связанных с противостоянгием гегемонии США в Афганистане.Иран и Сирия проявили терпение в ожидании своего часа и наращивали свои силы. После революции 1979 года у правительства Ирана было мало международного опыта. Тегеран начал поддерживать Хезбаллу в 1982 году. Тридцать пять лет спустя Хезбалла стала организованной нерегулярной армией, присутствующей на многих ближневосточных фронтах. В то время как Израилю может нравиться провоцировать Сирию тактическими атаками и тысячами бомбардировок различных целей, новая стратегическая реальность неизбежна. И Иран, и Сирия пережили постоянные угрозы и войны, но им удалось выстоять и стать сильнее (Сирия смогла удержаться на краю пропасти), в особенности Иран. В то же время Израиль, ядерная держава с самыми сильными военно-воздушными силами на Ближнем Востоке, до сих пор воздерживается от нападения на Ливан, небольшую страну, едва заметную на карте мира.Элайджа Магье https://ejmagnier.com/2019/01/16/israel-has-been-weakened-by-the-war-on-syria-only-5-of-the-iranian-and-hezbollah-arsenal-has-been-destroyed-in-syria/ – оригинал на английском языкеСобственно, все это логично дополняет материал о записке Джеймса Рубина, где было наглядно видно, какие цели Израиль и США ставили перед началом войны и чего они добились в итоге.Айзенкот мог сколько угодно похваляться тактическими успехами, но стратегическая обстановка для Израиля очевидным образом ухудшилась и именно поэтому Израиль сейчас пытается через Саудовскую Аравию найти подходы к Дамаску. чтобы использовать его против Эрдогана и затруднить реализацию иранского влияния в Сирии.

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США не позволят ИГИЛ восстановить «полный зла и убийства халифат», — Пенс

США осуждают теракт в Манбидже, в результате которого погибли в том числе и американские военнослужащие, и заверяют, что не позволят террористической группировке ИГИЛ* восстановить так называемый халифат в Сирии, заявил вице-президент США Майк Пенс. «Мы с президентом Трампом осуждаем террористическое нападение в Сирии, в результате которой погибли американцы», — заявил Пенс. «Благодаря смелости наших вооруженных сил мы сломили халифат ИГИЛ и разрушили его потенциал. По мере того как мы возвращаем свои войска домой, американский народ может быть уверен… что мы никогда не позволим остаткам ИГИЛ восстановить полный зла и убийств халифат — ни сейчас, ни когда бы то ни было», — добавил Пенс. Ранее сообщалось, что в среду в сирийском Манбидже в одном из ресторанов прогремел взрыв, который, предположительно, устроил смертник. Коалиция во главе с США подтвердила гибель американских солдат в результате взрыва. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, погибли 20 человек, в том числе пять военных США. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Читайте также: Кадыров рассказал об участии «чеченских батальонов» в войне на Донбассе * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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