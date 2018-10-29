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300 несовершеннолетних студентов Керченского колледжа отравятся в «Артек»

10:30. 29 октября 2018 Просмотров - 253 6 коммент. Опубликовал:

Решение отправить ребят после пережитой трагедии на отдых в МДЦ «Артек» было принято по итогам встречи главы Республики Крым Сергея Аксенова с родителями учащихся и преподавателями учебного заведения.

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Ещё около 100 человек поедут в санаторно-курортные комплексы «Солнечной Таврики». «Наша задача – сделать всё возможное для устранения стресса наших ребят и вернуть их к нормальной жизни», – подчеркнул глава Крыма.

В Международном детском центре никогда не оставались равнодушными к тем, кто нуждается в поддержке. Ранее в «Артеке» под девизом «Помогать другим – это здорово!» прошла смена, посвящённая волонтёрству и добровольчеству.

При этом в лагере учат не только помогать, но спасать. Так, в МДЦ состоялись итоговые соревнования «Школы безопасности», проходящие  в рамках месячника гражданской обороны. На протяжении всего отдыха специалисты Крымского подразделения МЧС России обучали детей основам безопасности жизнедеятельности и действиям по сигналам  гражданской обороны. Важно, что у ребят была уникальная возможность не только получить теоретические знания, но и отработать их на практике.

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Мероприятие проходило на базе 13-ой пожарно-спасательной части, которая в обычное время обеспечивает защищённость «Артека». Кстати, знаменитый детский лагерь был признан самым безопасным в мире. «Сегодня все вопросы защиты жизни, здоровья и безопасности в «Артеке» решены на самом высочайшем уровне, это лучший детский центр в мире», – отметил глава МЧС России Владимир Пучков. И это заслуженная победа: территория центра находится под постоянной охраной. Безопасность ребят обеспечивает отделение полиции и несколько укомплектованных спасательных постов, а также ведётся круглосуточное патрулирование объекта структурами МЧС и МВД. Попасть на территорию лагеря возможно только по удостоверениям.

Безопасность и комфорт во всём – основные принципы работы центра. Каждый родитель отдыхающего в «Артеке» ребёнка может быть уверен, что за его жизнь и здоровье волноваться не надо. Причём речь идёт не только о безопасности проживания, но и о питании. Столовые «Артека» оснащены современным оборудованием, меню составляют диетологи, а готовят для ребят профессиональные повара. При этом рацион отдыхающих всегда разнообразный, сбалансированный, вкусный и полезный. А главный критерий для производителей и поставщиков – продукты должны быть только самого лучшего качества. Преобразились и помещения столовых, став уютными зонами не только для питания и общения, но и творчества.

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«Артек» непрерывно реконструируется и расширяется. Всего за 4 года после многолетнего упадка лагерь превратился в ультрасовременный комфортный комплекс для отдыха и обучения детей со всей России и даже зарубежья. И это не предел, у директора МДЦ Алексея Каспржака большие планы. В этом году «Артек» возглавил тройку лучших приморских лагерей среди 800 учреждений со всех уголков России. Сейчас в составе центра 10 подразделений, но к 2020 году их число увеличится до 11. По задумке руководства «Солнечный» станет местом применения новых образовательных технологий и прототипом новой школы. А главное, к чему стремится Алексей Каспржак, принимать 6 500 детей в смену зимой и 10 000 летом.

Метки: Артек, керчь
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6 коммент.»

  • 1661 421
    Алекс 29 октября 2018 в 10:48 Ссылка Пометить
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    А в Артеке сейчас макарошки )

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  • 4 4
    Виталий 29 октября 2018 в 10:51 Ссылка Пометить
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    Интересный заголовок. Надеюсь опечатка.

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  • 34 34
    Сердитый 29 октября 2018 в 11:20 Ссылка Пометить
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    ЗАГОЛОВОК !!! “отравятся”…..

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  • 671 631
    Vibekat 29 октября 2018 в 12:33 Ссылка Пометить
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    Опечатка, действительно, символичная.

    А лицемерие власти зашкаливает. Только что состоялся теракт с массовым убийством детей, второе за год жертвоприношение детей, которое на этот раз объявили действиями психопата-подростка, хотя сделать такое не под силу в одиночку и супермену.

    А теперь такая забота.

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  • 2442 996
    XAPOH 29 октября 2018 в 13:23 Ссылка Пометить
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    Опечатка по Фрейду, или что у трезвого на уме, то пьяного на языке!

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  • 978 886
    Лариса Петрова 29 октября 2018 в 16:11 Ссылка Пометить
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    Автор, гражданка Жукова, ну исправьте же, наконец, ошибку в заголовке! Все уже её заметили – только вы никак не проснётесь.

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