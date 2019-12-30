По новой железной дороге в 2020 год: в «Артеке» началась новогодняя смена

В конце декабря стартовала новогодняя смена «Зимняя сказка «Артека». Часть воспитанников новой смены прибыла в лагерь по недавно открытой железной дороге, протянутой через Крымский мост.

Участники 15 артековской смены прибыли в крымский лагерь 27 декабря по новой железной дороге, торжественно открытой накануне. Путешествие в Крым стало для многих настоящим приключением. Во время поездки школьники знакомились, общались и предвкушали предстоящие события в «Артеке». «Поезд очень понравился, доехали отлично и очень весело. От смены я жду вагон положительных эмоций, уверен, что найду много друзей», – поделился впечатлениями Максим Будаев из Мордовии. А Алена Нестеркина из Саранска отметила исторический момент, участницей которого она стала: «Я счастлива, что мы в числе первых артековцев, которые проехали по Крымскому мосту на поезде».

Погрузиться в мир зимней сказки участникам очередной смены будет очень просто, ведь их предшественники оставили им немало сюрпризов, благодаря марафону-состязанию по созданию новогодних убранств. В «Артеке» появились разноцветные гирлянды, светящиеся арт-объекты, несколько фотозон и, конечно, новогодние елки с разноцветными шарами и снежинками.

Главная 18-метровая зеленая красавица по традиции засияла в «Артеке» 20 декабря. Именно в этот день в 1699 году Петр Великий издал указ о переносе Нового года с 1 сентября на 1 января. Зажигали елку воспитанники вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Позже ребята увидели выступления в рамках фестиваля детского творчества «Artek Children Creativity Fest» и устроили танцы под треки студии «Artek DJs».

Под руководством повара-аниматора ЗАО «Комбинат дошкольного питания» Анастасии Бритиковой воспитанники приготовили для друзей печенье с предсказаниями на будущий год. Кулинарный мастер-класс стал для артековцев интересным опытом и возможностью побыть в роли «провидцев», а для Анастасии – шансом реализовать себя в качестве наставника. Кстати, слаженная работа поваров столовых и необычайно вкусные блюда, как оказалось, вдохновляют на творчество. Сразу несколько артековцев прошлой смены посвятили еде и работникам пищеблоков несколько «вкусных» стихов.

«Я приехала в «Артек» в первый раз, и очень удивилась, что в столовой такой большой выбор разных блюд. Если попросить поваров что-то положить отдельно, они никогда не отказывают, отвечают всегда с улыбкой. Я очень вдохновилась тем, что тут работают такие замечательные, добрые люди», – рассказала оренбурженка Ксения Никляева. В благодарность за стихи девочка и члены ее отряда получили ягодный пирог от работников кухни.

Впереди у ребят множество новых встреч и интересных мероприятий. Воспитанники познакомятся с культурными особенностями празднования Нового года и Рождества в разных уголках планеты, пройдут новогодний квест, поучаствуют в конкурсе спектаклей, а также окунутся в яркие будни артековской жизни. Одним из лейтмотивов смены станет идея домашнего очага и крепкой семьи.