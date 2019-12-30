Главная » События

По новой железной дороге в 2020 год: в «Артеке» началась новогодняя смена

15:25. 30 декабря 2019 77 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В конце декабря стартовала новогодняя смена «Зимняя сказка «Артека». Часть воспитанников новой смены прибыла в лагерь по недавно открытой железной дороге, протянутой через Крымский мост.

f3206d635d52b88b7f2c205f2506b3d8.jpg

 

Участники 15 артековской смены прибыли в крымский лагерь 27 декабря по новой железной дороге, торжественно открытой накануне. Путешествие в Крым стало для многих настоящим приключением. Во время поездки школьники знакомились, общались и предвкушали предстоящие события в «Артеке». «Поезд очень понравился, доехали отлично и очень весело. От смены я жду вагон положительных эмоций, уверен, что найду много друзей», – поделился впечатлениями Максим Будаев из Мордовии. А Алена Нестеркина из Саранска отметила исторический момент, участницей которого она стала: «Я счастлива, что мы в числе первых артековцев, которые проехали по Крымскому мосту на поезде».

 

66c61531e6b0cc21106848ba4ca45e88.jpg

Погрузиться в мир зимней сказки участникам очередной смены будет очень просто, ведь их предшественники оставили им немало сюрпризов, благодаря марафону-состязанию по созданию новогодних убранств. В «Артеке» появились разноцветные гирлянды, светящиеся арт-объекты, несколько фотозон и, конечно, новогодние елки с разноцветными шарами и снежинками.

Главная 18-метровая зеленая красавица по традиции засияла в «Артеке» 20 декабря. Именно в этот день в 1699 году Петр Великий издал указ о переносе Нового года с 1 сентября на 1 января. Зажигали елку воспитанники вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Позже ребята увидели выступления в рамках фестиваля детского творчества «Artek Children Creativity Fest» и устроили танцы под треки студии «Artek DJs».

cadda8eb47783d4d8895a56572c69d9c.jpg

Под руководством повара-аниматора ЗАО «Комбинат дошкольного питания» Анастасии Бритиковой воспитанники приготовили для друзей печенье с предсказаниями на будущий год. Кулинарный мастер-класс стал для артековцев интересным опытом и возможностью побыть в роли «провидцев», а для Анастасии – шансом реализовать себя в качестве наставника. Кстати, слаженная работа поваров столовых и необычайно вкусные блюда, как оказалось, вдохновляют на творчество. Сразу несколько артековцев прошлой смены посвятили еде и работникам пищеблоков несколько «вкусных» стихов. 

«Я приехала в «Артек» в первый раз, и очень удивилась, что в столовой такой большой выбор разных блюд. Если попросить поваров что-то положить отдельно, они никогда не отказывают, отвечают всегда с улыбкой. Я очень вдохновилась тем, что тут работают такие замечательные, добрые люди», – рассказала оренбурженка Ксения Никляева. В благодарность за стихи девочка и члены ее отряда получили ягодный пирог от работников кухни.

4d7c51ba2045811929c57a54119b3f0f.jpg

Впереди у ребят множество новых встреч и интересных мероприятий. Воспитанники познакомятся с культурными особенностями празднования Нового года и Рождества в разных уголках планеты, пройдут новогодний квест, поучаствуют в конкурсе спектаклей, а также окунутся в яркие будни артековской жизни. Одним из лейтмотивов смены станет идея домашнего очага и крепкой семьи.

Метки: Артек, крым, Крымский мост

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
...также два пути железной дороги. 15 апреля 2015 года начали строить временный ... Реконструкция международного детского центра «Артек», Республика Крым Грандиозная реконструкция ...нефтепродуктов. Стоимость только одной новой железной дороги с мостом через Тулому...
Новости Украины и Новороссии 07 июня 2015
...целей должны войти в новый пакет газовых соглашений,...является незаконным.В российском "Артеке" сегодня открылась юбилейная смена..., что начальники шести железных дорог Украины несут персональную уголовную... восьмой раз с начала этого года блокировал ряд торгов,...
Лица Советской эпохи. Часть 389. Обыденная жизнь советских людей в фотографиях Михаила Дашевского
... 1968. Люди авиаремонтного завода157. Начало школьного года. 1 сентября 1982158. 1969....-Товарная»353. 1965. «Строительство железной дороги Архангельск-Лешуконское» на снимках Всеволода... 20-29.06383. 1983. Новый год в общежитии384. София Ротару385. ...
Железное сердце вермахта
...в Вильнюсе, лагерь в Ново-Вильне. (Литва).Названия стран...родилась в 1930 году, и когда началась война, мне...она выучила в пионерлагере «Артек». Чтобы не попасться ...нами Сталин родной, и железной рукой нас к Победе... опустели. Вскоре на дороге, ведущей к лагерю ...
Последние новости с Украины за 30 мая 2014
...". Контролем движения на железной дороге будут заниматься бойцы батальона...крымский оздоровительный лагерь "Артек", чтобы переждать боевые... за целый год. СМИ: Новый президент Украины ... обращения призывают немедленно начать масштабную гуманитарную помощь ...
Крым
...года запланировано основание Симферополя (строительство началось в 1784 году). 3 (14) июня 1783 года...пионерский лагерь Артек; город...новых рабочих мест. * Строительство новых железных и шоссейных дорог. Потребуется расширение и модернизация существующих дорог...

Комментирование закрыто.