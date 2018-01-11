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Все дороги ведут в «Артек»

18:00. 11 января 2018 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал:

На сайте международного оздоровительного центра «Артек» начался прием заявок на первые смены 2018 года.

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Директор лагеря Алексей Каспржак заявил: «Сегодня в «Артек» более 95% детей попадают именно на конкурсной основе. У нас в каждой смене невероятное разнообразие социальных групп из всех регионов страны. Мы реализуем идею мечты, которую нужно заслужить, а не купить». Если ребенок усердно трудится, развивается, получая за это кубки, дипломы и медали, то у него есть все шансы попасть в лагерь мечты. Дети, успешно прошли конкурсный отбор и получили бесплатные путевки в «Артек».

Так что если ребенок является учеником 5-11 классов и имеет значительные достижения в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности, он может претендовать на путевку в «Артек».

Подойдет любое личное достижение. Будь то рисование, прыжки на батуте, сьемки видео для канала YouTube, вокал или танцы, не важно. Главное быть лучшим из лучших. Выбирают победителей  и тематические партнеры лагеря, среди которых крупные университеты и госкорпорации – РЖД, Роскосмос, Почта России и другие.  К слову в прошлом году Почта России проводила конкурс на лучшие письма по определенным темам. За путевки в «Артек» боролись более двух тысяч ребят из 44-х регионов России. Они писали, рисовали, снимали сюжеты на темы "ПостОпочте", "Почта, я хочу в Артек" и "Пишу, о чем мечтаю". В результате победители конкурса составили целый почтовый отряд.

Для тех, кто «не заслужил», но очень хочет попасть в «Артек» существует еще один способ – коммерческий. Все заявки можно направить в адрес лагеря в электронном формате на сайте АИС «Путевка».

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В начале учебного 2017 года глава государства В.В. Путин провел Всероссийский открытый урок на тему "Россия, устремленная в будущее" во время которого обратился к школьникам с предложением написать сочинение, какой они видят страну на рубеже 2040 - 2050 годов. По итогам, победители получили возможность поехать по путевкам на образовательные смены Российского движения школьников в федеральных детских центрах «Артек», «Орленок», «Океан» в течение 2018 года.

Мечта попасть в «Артек» передается в каждой семье по наследству. Еще наши бабушки и дедушки грезили поездкой в лагерь. Так что же привлекает ребят в это объединённое детское пространство?

Конечно это красоты здешней фауны и флоры. Все, что окружает детей, дает возможность для полета фантазии и будит в каждом юного исследователя. Бесспорно, радуют ребят новые технологии и инновации в системе образования, а современные и комфортабельные корпуса позволяют отдыхать с комфортом. Однако, самое манящее в «Артеке» – это, пожалуй, еда. Она здесь действительно, вкусная и детей не приходится заставлять поесть. Кушают ребята в усиленном режиме – пять раз в день, а суточные нормы немного завышены, согласно их физической активности и особенностям климата.  

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В прошлом году «Артек» принял около более 35 тысяч детей из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В планах расширение лагеря, с возможностью одновременного нахождения в «Артеке» до 10 тысяч человек.

 

Метки: Артек, дети, образование
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