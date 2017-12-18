И лишь немногие будут догадываться…

Один из основателей ЦРУ — генерал Ален Даллес, писал в своей книге «Размышление об Американской военной доктрины против СССР», опубликованной в 1945 году:

«Окончится война, все как-то утрясется, устроится.

И мы бросим все, что имеем, — все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей…

Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить.

Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России.

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания…

Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением… исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства…

Мы будем всячески поддерживать и подымать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, — словом всякой безнравственности…

В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель…

Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого.

Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство…

Национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу — все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом…

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких, людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества.

Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности.

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением.

Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов».

Парадокс плана Даллеса, его не признают официально, его как бы нет, но как мы видим он работает. Для того, чтобы понять это, достаточно выйти на улицу…

План Даллеса. Художественный вариант.

Вот отрывок из романа Анатолия Иванова «Вечный зов». В первом издании этой книги на страницах 510-517 вы все это можете найти сами. Только не ищите в других изданиях? этот разговор Лахновского с Полиповым там уже изъят. Говоря профессиональным языком, купирован. Во втором издании романа этот разговор уже «размазан» на десяток страниц и несколько… э-э-э… сглажен. Вот из первого издания.

1943 год. Шестаково. Лахновский — Полипову: «Вы много болтаете о троцкизме, но не знаете, не представляете, какая это была сила… И какое возмездие ждало Россию! Троцкого нет… Его ближайшие помощники, верные его соратники осуждены и расстреляны. Но мы многое успели сделать, Петр Петрович. Промышленность Советского Союза, например, не набрала той мощи, на которую рассчитывали его правители…

Немало, немало до войны было в России, во всем Советском государстве слишком уж ретивых революционеров, немало было таких карьеристов и шкурников, как ты… На различных участках, на самых различных должностях, больших и малых. Кто сознательно, а кто бессознательно, но такие сверхреволюционеры и такие лжекоммунисты, как ты, помогали нам разлагать коммунистическую идеологию, опошлять ее в глазах народа, в сознании самых оголтелых, но не очень грамотных ее приверженцев. А некоторые из таких… и ты вот, к примеру, способствовали еще и дискредитации… а иногда и гибели наиболее ярых коммунистов… Они летели со своих постов, оказывались в тюрьмах и лагерях. Они умирали от разрыва сердца, или их расстреливали…

Да, мы терпим поражение сейчас. Мы сделали многое, но не все. Ничего. Борьба далеко не окончена! Наших людей еще много в России. А за ее пределами еще больше. Ты даже не представляешь, Петр Петрович, какими мы располагаем силами. Какой мощью. Газеты, журналы, радио, кино… все это у большевиков, конечно, есть. А у нас еще больше. Вся пресса, все идеологические средства остального мира в нашем распоряжении. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем… все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей!

Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России!

И даже не то слово — найдем… Мы их наделаем столько, сколько надо. Только действовать будем теперь не спеша. С дальним и верным прицелом. Конечно, нынешнее поколение нам не сломить. Пробовали? не получилось. Что ж, мы возьмемся за следующее. Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь; станем разлагать, развращать, растлевать ее! Да, растлевать! Развращать!

Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов! Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. И вот тогда со всех сторон — снаружи и изнутри — мы приступим к разложению монолитного сейчас общества. Мы, как черви, разъедим этот монолит, продырявим его. Будем вырывать духовные корни, опошляя и уничтожая главные основы народной нравственности. Общими силами низведем все исторические авторитеты ваших философов, ученых, писателей, художников — всех духовных и нравственных идолов, которыми всегда гордился народ, которым поклонялся до примитива…

Всю историю России, историю народа мы будем трактовать как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать все что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему и, в конце концов, превратится в стадо скотов.

Из литературы и искусства мы постепенно вытравим ее социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности. Мы создадим вокруг них ореол славы, осыплем наградами, они будут купаться в деньгах. За такими — кто из зависти, кто по необходимости заработать кусок хлеба — потянутся и остальные.

В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточничеству, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны.

Хамство, наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивое предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть других народов к русскому народу, все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже отчетливо понимать, что происходит, но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявим отбросами общества…

Я, Петр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголок занавеса, и ты увидел лишь крохотный кусочек сцены, на которой эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия о гибели самого непокорного на земле народа, об окончательном необратимом угасании его самосознания.

Живи как можно дольше, Петр Петрович, А служи как можно выше. Чем выше, тем лучше для нас…»

Источник http://www.pravda-tv.ru/2014/02/06/36267/i-lish-nemnogie-budut-dogady-vat-sya