И лишь немногие будут догадываться…
Один из основателей ЦРУ — генерал Ален Даллес, писал в своей книге «Размышление об Американской военной доктрины против СССР», опубликованной в 1945 году:
«Окончится война, все как-то утрясется, устроится.
И мы бросим все, что имеем, — все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей…
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить.
Как? Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания…
Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением… исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства…
Мы будем всячески поддерживать и подымать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, — словом всякой безнравственности…
В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель…
Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого.
Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство…
Национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу — все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом…
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких, людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества.
Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности.
Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением.
Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов».
Парадокс плана Даллеса, его не признают официально, его как бы нет, но как мы видим он работает. Для того, чтобы понять это, достаточно выйти на улицу…
План Даллеса. Художественный вариант.
Вот отрывок из романа Анатолия Иванова «Вечный зов». В первом издании этой книги на страницах 510-517 вы все это можете найти сами. Только не ищите в других изданиях? этот разговор Лахновского с Полиповым там уже изъят. Говоря профессиональным языком, купирован. Во втором издании романа этот разговор уже «размазан» на десяток страниц и несколько… э-э-э… сглажен. Вот из первого издания.
1943 год. Шестаково. Лахновский — Полипову: «Вы много болтаете о троцкизме, но не знаете, не представляете, какая это была сила… И какое возмездие ждало Россию! Троцкого нет… Его ближайшие помощники, верные его соратники осуждены и расстреляны. Но мы многое успели сделать, Петр Петрович. Промышленность Советского Союза, например, не набрала той мощи, на которую рассчитывали его правители…
Немало, немало до войны было в России, во всем Советском государстве слишком уж ретивых революционеров, немало было таких карьеристов и шкурников, как ты… На различных участках, на самых различных должностях, больших и малых. Кто сознательно, а кто бессознательно, но такие сверхреволюционеры и такие лжекоммунисты, как ты, помогали нам разлагать коммунистическую идеологию, опошлять ее в глазах народа, в сознании самых оголтелых, но не очень грамотных ее приверженцев. А некоторые из таких… и ты вот, к примеру, способствовали еще и дискредитации… а иногда и гибели наиболее ярых коммунистов… Они летели со своих постов, оказывались в тюрьмах и лагерях. Они умирали от разрыва сердца, или их расстреливали…
Да, мы терпим поражение сейчас. Мы сделали многое, но не все. Ничего. Борьба далеко не окончена! Наших людей еще много в России. А за ее пределами еще больше. Ты даже не представляешь, Петр Петрович, какими мы располагаем силами. Какой мощью. Газеты, журналы, радио, кино… все это у большевиков, конечно, есть. А у нас еще больше. Вся пресса, все идеологические средства остального мира в нашем распоряжении. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем… все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей!
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников и помощников в самой России!
И даже не то слово — найдем… Мы их наделаем столько, сколько надо. Только действовать будем теперь не спеша. С дальним и верным прицелом. Конечно, нынешнее поколение нам не сломить. Пробовали? не получилось. Что ж, мы возьмемся за следующее. Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь; станем разлагать, развращать, растлевать ее! Да, растлевать! Развращать!
Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов! Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. И вот тогда со всех сторон — снаружи и изнутри — мы приступим к разложению монолитного сейчас общества. Мы, как черви, разъедим этот монолит, продырявим его. Будем вырывать духовные корни, опошляя и уничтожая главные основы народной нравственности. Общими силами низведем все исторические авторитеты ваших философов, ученых, писателей, художников — всех духовных и нравственных идолов, которыми всегда гордился народ, которым поклонялся до примитива…
Всю историю России, историю народа мы будем трактовать как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать все что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему и, в конце концов, превратится в стадо скотов.
Из литературы и искусства мы постепенно вытравим ее социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности. Мы создадим вокруг них ореол славы, осыплем наградами, они будут купаться в деньгах. За такими — кто из зависти, кто по необходимости заработать кусок хлеба — потянутся и остальные.
В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточничеству, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны.
Хамство, наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивое предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть других народов к русскому народу, все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом.
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже отчетливо понимать, что происходит, но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявим отбросами общества…
Я, Петр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголок занавеса, и ты увидел лишь крохотный кусочек сцены, на которой эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия о гибели самого непокорного на земле народа, об окончательном необратимом угасании его самосознания.
Живи как можно дольше, Петр Петрович, А служи как можно выше. Чем выше, тем лучше для нас…»
Источник http://www.pravda-tv.ru/2014/02/06/36267/i-lish-nemnogie-budut-dogady-vat-sya
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Как то Oblichitel не согласился с моей фразой:”Людей надо уважать, а предателей надо презирать!”. Из чего мне пришлось сделать вывод:”Oblichitel_ь считает, что предателей надо уважать, а людей надо презирать!”.
Данная статья объясняет откуда берутся эти, так сказать, Oblichitel_и.
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А какой толк от твоего презрения? Тем самым ты только обличаешь ХАРИЕЦ свой менталитет ненавистника человечества. Знаешь почему? А потому что человек любящий человечество ответственен за него в целом,в том числе и за предательство предателей и старается помочь даже предателю перестать им быть, выводя его из круговорота заблуждений. А ты предлагаешь таких людей презирать – смысл какой в этом? Может быть еще предложишь поголовно их всех уничтожать, как это делали нацисты в Третьем Рейхе, прикрываясь волей Бога? Судя по твоим расистским воззрениям,которые проявились в некоторых из твоих комментариев – ты не прочь и поддержать и идею поголовного истребления “предателей”. Ты слаб,пойми. И слабость твоя заключается в ненависти к ближнему и в нежелании брать ответственность за всех -в том числе и тех,кто заблудился. Отсюда и твоё непонимание того , почему я не согласился с твоей предательской по сути фразой “Людей надо уважать, а предателей надо презирать!”. Как будто тебе известно кто на 100% предатель,а кто нет. Себя ты предателем конечно же не считаешь ! И предательская она потому,что ты внутренне подчинился тому,кто всегда решал проблемы человечества посредством насилия,а не разъяснения.
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Неуважаемый защитник мальчиков колей и дохлых шекельгруберовских нацистов, вы продолжаете кидаться фекалиями. Оправдывая своё смердзкое поведение, вы вопрошаете:”Как будто тебе известно кто на 100% предатель,а кто нет”. Отвечаю утвердительно:”ДА! ИЗВЕСТНО, ЭТОТ ПРЕДАТЕЛЬ – ВЫ Oblichitel”! Потому, что защищающий и оправдывающий предателя и предательство – есть предатель.
П.С.
За предательством следует презрение, за презрением следует изгнание, за изгнанием по пятам идет смерть. Oblichitel, вы, сто пудов, в этой очереди!
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Пока что на ЯП больше всех, ХАРИЕЦ, в предательской роли утвердились вы, а не я,обличая перед всеми свои расистские воззрения аля третий рейх,которые были чужды всегда русскому человеку,мало того – он всегда с такими воззрениями боролся. Но я не считаю вас предателем в этой связи,вы просто заблудший – как и большинство тех,кто поверил Гитлеру,а потом убедился на практике в том,что тот был неправ. И вы тоже в этом убедитесь,когда придет время…
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Ваша хуцпа, это только ваша хуцпа. Вы малограмотный последователь национал-социализма, именно вы скрытый нацик, который продвигает идеи нацизма исключительно под маской ЛГБТ, показывая всем свою богоизбранную сущность. И при всем, при этом хаете своего духовного наставника (А.А.Шекельгрубера). Моя кровь (R1A1), это кровь РАСА/РУСИЧА! И не вам, мутнокровому, вещать, что мне делать. В отличии от вас, я никого не предавал, не склонял к предательству и не защищал предателей. Вы предатель, или вы замаскировавшийся/мимикрировавший враг!
Время мой союзник, ибо Русичи сейчас набирают Божественную силу, а предателям и врагам остается только выть, скулить и тявкать, а рискнете кусаться, то кусалку быстро обломаем.
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Этот план же не только для РФ реализован. Повсеместно.
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Текст конечно заслуживает пристального внимания.
Но сейчас меня интересует конкретно вот это место: “В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности.”
Очень любопытно, как идеологический и геополитический противник в условиях холодной войны мог бы это сделать. Как из-за океана насадить самодурство чиновников? Одно дело соблазны капитализма, огни-рестораны-рокнролл, эмиграция в Израиль и т.п. Голос Америки, БиБиСи и прочее т.п. Наши чиновники не контактировали с западными, кроме дипломатических работников. Это всякие деятели искусства и спорта туда постоянно паломничали.
Так что мне пока не очень понятно.
Кто имеет мысли и сведения, было бы интересно.
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Хочется Вам напомнить “узбекское/хлопковое уголовное дело”, которое разследовали Тельман Гдлян и Николай Иванов!
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Для Пострадавший.
Предположите наличие некого сообщества, объединенного общим интересом, существующем на территории многих государств. Его члены являются гражданами этих государств и ведут обычный образ жизни – как все и служат государству тоже. Но при этом имеют своих лидеров в сообществе, прислушиваются к их мнению, помогают друг-другу словом и делом, в том числе, по указанию этих лидеров. И вот один очень уважаемый и очень авторитетный лидер этого сообщества говорит “надо поступать так-то и так-то”, это передается из уст в уста между членами сообщества как побуждение к действию (ведь сказал-то не абы кто, а уважаемый и авторитетный), а на тех кто не делает так, как сказано, смотрят косо, помогают меньше, находят у них какие-то грешки перед сообществом. И. И пошло-поехало, сообщество начинает действовать как один живой организм на территориях всех государств, ну, или на территории отдельно взятого государства.
Может ли быть такое ?
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Такой вариант, к примеру:
http://maxpark.com/community/5134/content/4863156
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Есть версия, что Горбачёв с супругой были завербованы ЦРУ ещё в 1966 г. во время их поездки во Францию. На это намекал пресловутый З. Бжезинский, занимающий один из ведущих постов в США.многоходовая комбинация МИ-6 по приходу во власть в СССР Горбачёва заняла лишь семь лет и стоила всего какой-то десяток высокопоставленных трупов. Стоило ли мелочиться, когда на карту было поставлено многое – СССР (Империи), однополярность мира с одной стороны и каких-то несколько десятков миллионов долларов с другой стороны для ИУДЫ и ставропольского ублюдка Горбачёва?
Конечно это была изначально комплексная операция – Связь с Лондоном осуществлялась по каналам его жены Раисы – караимки, из древнего рода работорговцев Хазарского каганата. Она же добилась экстренного Увольнения ряда сотрудников КГБ СССР, которые попытались выявить и задокументировать её связь с Лондоном в своё время.
Интересно, что 24 апреля 2001 в газете «Завтра» Александр Зиновьев, изгнанный из России и проживший на Западе более двадцати лет, безапелляционно указывал на заранее спланированное внедрение Горбачёва на пост главы СССР: «Именно приход Горбачёва к высшей власти и перестройка послужили решающим событием, которое ввергло нашу страну в состояние кризиса и краха… Это был результат вмешательства извне. Это была грандиозная диверсионная операция со стороны Запада. Ещё в 1984 году люди, которые активно работали над разрушением нашей страны, говорили мне: «Подождите год, и на русском престоле будет сидеть наш человек». И вот на русский престол посадили своего человека. Без Запада Горбачёв никогда бы не пробрался на этот пост…»
Да и сейчас М. Горбачёва связывают с Лондоном тесные и дружественные отношения. А то, что он свой юбилей праздновал именно в Лондоне, даже не вызвало ни у кого сомнений, где находятся его заказчики, и в интересах кого он работал и продолжает работать, участвуя в подрыве национальной безопасности России. Подходит?
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Жена Горбачева Рахиль/Раиса была чистокровной еврейкой с иудейским миропониманием и хабадской принадлежностью, но никак не караимка.
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Похоже опять из Нижнего двинем на на всю эту нечисть. Мы должны победить!
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Не из Нижнего а из Великого, Александр, из Великого!
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Да отовсюду уже пора,ребята! ;) Сколько ж ещё ярмо нас душить будет?
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И так. Аллен Даллес проживал в США. Советские коммунисты проживали на территории России и управляли страной, а виноват оказывается Даллес, поскольку они реализовывали его план. Вот если бы Аллен Даллес составил другой план, то коммунисты стали бы выполнять другой его план.
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Даллес просто проговорился,какая разница между масонами замаскированными под коммунистов у нас,или под патриетов у них.Управляет то небольшая кучка интеллектуалов с холодным разумом,воздействуя на самые темные стороны человека.Управляет тайно,невидимо для большинства,потому как большинству кажется что это оно само по своему разумению поступает,например издевается над своими же спортсменами поехавшими на голгофу.
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Сейчас уже не суть важно, кто, конкретно, составил план уничтожения русских.
Автор статьи сообщил о том, что и в наше время этот план успешно внедряется в России после распада СССР, в том числе: в кино, телевидении, Интернете, в театрах и прочих сферах, включая оголтелую ложь, русофобию и антироссийскую пропаганду в СМИ. Коллаборционисты, воры и жулики, коррупционеры среди чиновников и номенклатуры наводнили нашу страну, а перманентные реформы в школах оболванивают молодежь.
То-есть, русским пора просыпаться и делать выводы: нужна ли им такая жизнь и дальше.
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https://www.youtube.com/watch?v=nKXxW0pJwrU
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Что интересно никто не видел этот план в бумаге, но все видят его в жизни.
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“…русским пора просыпаться и делать выводы:
нужна ли им такая жизнь и дальше !”
Выводы были сделаны еще 100 лет назад,
вот только тямы да мужества не хватает !
J UDOV
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Про Алена Даллеса пишут, что его в детстве маман одевала в платье для девочек и он всю жизнь имел склонность к переодеванию и еще к чему-то, о чем намекают, но не говорят некоторые авторы.
Я, например, вижу связь между его внутренней гендерной ориентацией и тем, что он говорил и что делал. План его был рассчитан на людей-животных, а так как таковых оказалось критически мало, то их начали создавать посредством воспитания. Сначала у себя в США, потом и до Европы добрались, а там уж и до нас.
Способы создания наипростейшие: звуковой ряд, видеоряд и химия (эмансипация, рок-н-ролл, кино, наркотики) – для понижения сопротивляемости и ослабления фиксации на традиционных ценностях; настойчивая пропаганда “нового” “толерантного” типа мышления (журналистика, законодательные акты) – для формирования личности.
Лет, эдак, через 20-30, удельный вес извращенцев и сочувствующих им достигнет критической массы и – здравствуй человек-животное! Осуществление плана Даллеса благополучно завершится.
И помощниками в этом будут сегодняшние желающие жить легко и приятно и ратующие за “свободу”, “толерантность”, “либеральные ценности”.