Честь страны должна быть выше карьеры. Андрей Иванов

Концептуал СМИ Почему нашим олимпийцам лучше не ехать на Олимпиаду

Руководитель проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления Андрей Иванов высказывает своё мнение о решении многих российских спортсменов выступать под нейтральным флагом на Зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. ========================================================================== Рекомендуем: Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич ==========================================================================



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