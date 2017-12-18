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Честь страны должна быть выше карьеры. Андрей Иванов

20:10. 18 декабря 2017 Просмотров - 620 7 коммент. Опубликовал:

Почему нашим олимпийцам лучше не ехать на Олимпиаду

Руководитель проекта «Антименеджмент», эксперт по построению систем управления Андрей Иванов высказывает своё мнение о решении многих российских спортсменов выступать под нейтральным флагом на Зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

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Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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7 коммент.»

  • 1416 1092
    Juryi 19 декабря 2017 в 11:01 Ссылка Пометить
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    Честь страны должна быть выше карьеры. Андрей Иванов
    – и Я !!

    В советское время для патриота Родины Честь Родины
    была выше собственной жизни !
    Сегодня для спортсменов возможность прихватизировать
    при удаче нетощий призовой кус выше чести страны
    (не говорю Родины, о которых мы говорим о ней не думают).

    И не надо оправдываться годами тренировок – они, спортсмены,
    эти годы прожили не зря, не в бедности…
    Пусть попробуют потерянный не безвинно период пожить
    в трудовых буднях – как миллионы достойных соотечественников.
    И не всем закрыли “спорт” как заработок пожизненно.

    А настоящим спортсменам – честь и уважение !

    J UDOV

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    • 3007 1007
      Oblichitel Juryi 19 декабря 2017 в 14:23 Ссылка Пометить
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      “В советское время для патриота Родины Честь Родины была выше собственной жизни !”-если вы не заметили уважаемый мы уже 27 лет живём не в СССР а в РФ,переведенную на капиталистические рельсы,пользуемся зарубежными товарами,поддерживая экономику зарубежных стран,ездим в Турцию и Ебипет на отдых и т.п,вкладываемся в облигации США поддреживая и их экономику тем самым -страну паразита. И вы хотите сказать,что психология дяди Васи,который поддерживает олигархат в стране,точа гайки на его заводе должна поменяться закономерно,а спортсменов якобы нет? У нас спорсмены какие-то особенные люди что ли? Или они с другой планеты к нам прилетели и у них идеалы совсем другие – не такие как у дяди Васи,которого это система научила точить гайки не ради поддержания на высоком уровне экономики страны (делай больше и качествененне),а ради наживы и работать так,как тебе платят. Я считаю сверх лицемерием кричать: спортсмены -предатели и при этом ездить на машине западных брендов, считая себя патриотом. А вы знаете на какой машине президента возят – Mercedes-Maybach S-Class Pullman. И только с 2018года по слухам его будут возить на машине отечественного производства, но правда не сказано, в умолчаниях остаётся – собранную из комплектующих отечественного производства или нет…
      Вообщем можно сколько угодно прикрываться высокпарными словами о чести и Родине,но реальность такова,что патриотизм о котором говорит в частности президент, выставляя его чуть ли не национальной идеей,должен реализовываться воспитываться комплексно,а не точечно,как -то :надо выступать -не надо. Расскажите о патриотизме Прохорову и прочим т.н. олигархам – они плюнут вам в лицо,а может скажут,что у них патриотизм какой-то свой-олигархический.

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  • 6653 5793
    Вячеслав 19 декабря 2017 в 11:28 Ссылка Пометить
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    Нет у наших правителей ни совести, ни чести – оттуда все беды. Надо было им послать в межъягодичное пространство эту ваду с её выводами, их олимпийский комитет, отказаться от содержания вады за наш счёт. И организовать (время и спортивные объекты есть) нашим спортсменам аналог Советским спартакиадам народов СССР с приглашением иностранных спортсменов. Но наши правители действуют по наставлениям раввинов – разделяй и властвуй…

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    • 3007 1007
      Oblichitel Вячеслав 19 декабря 2017 в 14:29 Ссылка Пометить
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      ОИ как раз таки разделяют провоцируя разобщенность среди людей. Раввинам и нужно чтобы эти ОИ продолжались,а нам не нужно – у России объединительная миссия и всё что мешает её реализации будет ликвидироваться,либо переходить в область незначимого для большинства

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      • 6672 5808
        Вячеслав Oblichitel 19 декабря 2017 в 15:42 Ссылка Пометить
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        За бугром, может, и разъединяются… А у нас ВСЕ игры, в т.ч. и олимпийские направлены на сплочение… Наша миссия по объединению безвременна… И не всегда будет всё гладко и ровно…

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        • 3011 1003
          Oblichitel Вячеслав 19 декабря 2017 в 15:52 Ссылка Пометить
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          “А у нас ВСЕ игры, в т.ч. и олимпийские направлены на сплочение…”-ОИ это детище ГП,поэтому каким интересам оно служит,как и служил Колизей во времена Древнего Рима, вполне понятно. Не понятно только почему не даётся нравственная оценка ОИ с вашей стороны и вообще СПОРТУ- это хорошо или плохо вообще? И это заставляет задуматься…

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  • 4084 3342
    Ирбис 19 декабря 2017 в 18:41 Ссылка Пометить
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    Что такое честь по российски правосудие вот тут вам и ответ! http://www.interfax.ru/russia/592495

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