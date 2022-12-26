Бойца группы «Вагнер» Дмитрия Меньшикова, погибшего во время спецоперации на Украине, похоронили в минувшую субботу на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге. Похоронили с воинскими почестями, как раз на том месте, которое он указал в своем завещании.

На церемонии выступил первый заместитель председателя Санкт-Петербургского регионального отделения Российского союза ветеранов Александр Баранюк, который отметил важность участия в СВО на Украине группы «Вагнер». «Слава бойцам ЧВК "Вагнер", которые подают пример всему миру, как надо любить свое Отечество, не жалея жизни своей, защищать ее интересы. Вечная память Меньшикову Дмитрию и другим героям!» — сказал Александр Баранюк.

Трогательную речь произнес депутат Госдумы Василий Власов, подчеркнув, что всем защитникам Отечества стоит брать пример с таких людей, как Дмитрий Меньшиков. «Его подвиг, его работа, его долг всегда будут в нашей памяти и в нашем сердце. Золотыми буквами написана история нашей страны, и она делается благодаря таким, как он. Вечная память, вечный покой. Спасибо за то, что защитил нас», — сказал депутат.

Однако горечь от случившегося все же остается. Ведь похоронить героя с положенными ему почестями оказалось далеко не просто, о чем уже писало «Столетие». Тело Дмитрия Меньшикова две недели пролежало в Петербурге в морге, прежде чем его удалось достойно предать земле. Почему же такое, казалось, немыслимое в наши дни, все-таки случилось? Напомним, что первым стал бить тревогу основатель «Группы Вагнер», в рядах которой сражался Меньшиков, Герой России Евгений Пригожин. Он публично заявил, что Администрация Петербурга поначалу отказала в захоронении Меньшикова на Аллее Героев. В этой связи Пригожин обратился даже к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с письмом, попросив разобраться с ситуацией, сложившейся в Санкт-Петербурге.

В своем обращении основатель «Группы Вагнер», бойцы которого героически сражаются в Донбассе, попросил прислать в Санкт-Петербург из Москвы чрезвычайную комиссию для разбора сложившейся в городе, как он считает, «антигосударственной и антироссийской ситуации». Пригожин напомнил, что в регионах страны подобные вопросы решают оперативно. Но не в Санкт-Петербурге. С письмом протеста к губернатору Петербурга обратился и ветеран войны в Донбассе Андрей Трошев, кавалер трех Золотых звезд Героя — России, ЛНР и ДНР. В нем он потребовал демонтировать бюрократические барьеры и «немедленно принять решение по захоронению» Меньшикова.

В ответ на обращение Пригожина спикер Госдумы Вячеслав Володин, объяснил, что погибших за Родину героев нельзя разделять на военнослужащих, добровольцев и бойцов ЧВК. «Если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью», — сказал он, подчеркнув, что «на фронте все равны».

Спикер Думы указал, что нормы закона, касающиеся участников боевых действий, должны распространяться на всех военнослужащих. А глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что погибшие в бою за Родину достойны высших воинских почестей, независимо от формирований, к которым они принадлежали.

Он подчеркнул, что комитет будет держать вопрос о захоронении бойцов «Группы Вагнер» на жестком контроле.

Когда скандал принял уже общероссийский характер, в интервью петербургскому порталу «Фонтанка» вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, которому подведомственна ритуальная сфера, стал отрицать, что Администрация города чинила препятствия для захоронения Дмитрия Меньшикова, на что публично жаловались Герои России Пригожин и Трошев. Наоборот, чиновник обвинил в возникших сложностях его боевых соратников, которые будто бы старались превратить вопрос о захоронении в политический, и назвал случившееся «крайне странной историей».

«Обращение от Героя России Андрея Трошева, — пояснял Поляков, — мы получили с просьбой похоронить погибшего на Аллее славы. У нас нет такого места на Белоостровском кладбище, и на других кладбищах тоже. Поступило обращение в администрацию города 12 декабря. С заявителями связались и выслушали, что они хотят. На следующий день мы создали Аллею доблести. На этой аллее можно хоронить всех, кто не является военнослужащими и сотрудниками спецподразделений».

Однако в субботу государственное агентство РИА Новости официально сообщило, что Меньшикова похоронили на Аллее Героев. Значит, на самом деле такая почетная Аллея для воинских захоронений все же на упомянутом выше кладбище в Петербурге есть, и господин Поляков попросту лукавил? А что он имел в виду под названием «Аллея доблести» — место на задворках кладбища для захоронения героев «второго сорта»?

К тому же в этом интервью «Фонтанке» вице-губернатор Петербурга произнес попросту кощунственную, на наш взгляд, фразу. Вот что этот высокопоставленный чиновник сказал о павшем в Донбассе смертью храбрых бойце, награжденном посмертно медалью «За отвагу»: «Для нас (т.е. для правительства Петербурга?!) это гражданский человек, погибший в зоне специальной военной операции. Даже добровольцем его не признать. Если есть ещё какие-то документы о признании статуса ЧВК, то мы просто о них не знаем…Но если про героев речь, то они должны быть признаны героями указом президента. Это отношения к человеку, который погиб, не имеет никакого».

Другими словами, погибший в Донбассе доброволец для г-на Полякова вообще никакой не герой!? И медаль «За отвагу» для чиновника — ничего не значит? Поразительно, что такую циничную фразу, которую иначе как глумлением над погибшим за Россию героем, не назовешь, вице-губернатор Петербурга, произнес после того, как глава Госдумы Александр Володин, отвечая на письмо основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина, заявил, что «погибших за Родину героев нельзя разделять на военнослужащих, добровольцев и бойцов ЧВК». Ему Госдума не указ?

Напомним также, что президент России Владимир Путин, выступая 20 декабря на церемонии вручения государственных наград в Кремле, подчеркнул, что все участники специальной военной операции — герои. Именно эти люди в сложный для Родины момент встали на ее защиту, и выполняют свой ратный долг. Президент признался, что постоянно думает о том, как они подвергают себя опасности.

Получается, что есть те, кто находясь на важном государственном посту, как г-н Поляков думают иначе? Как с возмущением написало петербургское издание «Невские новости», «более двух недель команда петербургского губернатора любыми способами пыталась противодействовать достойному захоронению Дмитрия Меньшикова, раз за разом придумывая все новые отговорки. Чиновники городской похоронной службы то ссылались на какие-то внутренние распоряжения, то заявляли, что похороны на воинском участке положены только силовикам, в конце и вовсе запутались в своих версиях, заявив устами вице-губернатора Кирилла Полякова, что место на воинском участке кладбища, боевым товарищам Дмитрия Меньшикова якобы предлагалось с самого начала…».

Да, погибший в Донбассе боец группы «Вагнер» был человеком со сложной судьбой. Выступая перед его могилой, Евгений Пригожин сказал: «Самый простой парень — Дима Меньшиков. <…> Жил в детдоме, вышел из детдома, пошел в армию — честно, как все. Не скрывался, не прятался… Просто пошел в армию, отслужил, после этого решил жениться, работал сварщиком. Не хватало денег — решил заработать, сел в тюрьму. С каждым может такое случиться».

По его словам, в колонии Меньшиков выразил желание стать участником спецоперации, чтобы защищать Родину. «Подписал контракт о том, что в случае, если нужно будет погибнуть, он достойно погибнет. Он не нарушил контракт, он честно погиб — с гранатометом в руках уничтожил пулеметный расчет. <…> Просто обычный пехотинец с автоматом в руках убил противника. Попала пуля, истек кровью, пытались вытащить. Не дожил, не сумел…».

Кстати, у не считающего его героем, вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, биография совсем другая и карьера – всем на зависть. Он сын генерального директора ОАО Петмол – одного из крупнейших предприятий Петербурга Валентина Полякова, которого в городские СМИ называют «молочным королем». Окончил Ленинградский технологический институт холодильной промышленности и получил специальность инженера-механика оборудования пищевых производств, но механиком никогда не работал. Сразу же после окончания ВУЗа Кирилл Поляков был назначен коммерческим директором предприятия «Торговля от "Петмола"», специализирующегося на обеспечении сельхозпредприятий Ленинградской области кормами, топливом, сельхозмашинами и запчастями. В 2001 году стал генеральным директором ЗАО «Агро-Петмол-Инвест», осуществляющего инвестиции в сельское хозяйство Ленинградской области. Потом – депутат Законодательного собрания Ленинградской области, а в 2003 году в возрасте всего 30 лет становится самым молодым его председателям. На работу в Смольный перешел в 2020 году, а в этом году стал вице-губернатором

А «простой парень» Дмитрий Меньшиков пролил свою кровь, и погиб, защищая Россию от неонацистов. Но никто из руководителей города на прощание с героем, погибшим, в том числе и за Петербург, не пришел. Не пришел и г-н Поляков, считающий кавалера воинской медали «За отвагу» бойцом «второго сорта». А венок от Администрации Петербурга на могилу героя возложил мелкий чиновник от Курортного района…