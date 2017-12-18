Боевое крещение Александра III
Источник: rusplt.ru
12 декабря 1877 года в бою у селения Мечки Восточный отряд под командование царевича Александра Александровича одержал победу над превосходящими силами турок
Своего второго сына Александра император Александр II готовил к военной карьере, так как престол российских самодержцев должен был занять старший сын Николай.
Александра Александровича по обычаю того времени ещё при рождении определили шефом Астраханского карабинерного полка, с малых лет он был наблюдателем постоянных военных церемоний, в 6 лет стоял на часах в парадной солдатской форме Павловского полка, шефом которого он был, у открывающегося памятника Павлу I.
В 8 лет он приступил к обучению наукам, в числе которых было и военное искусство. В 19 лет цесаревич командовал стрелковой ротой учебного батальона на сборах, в 21 год имел чин генерал-лейтенанта. Однако принять боевое крещение будущему императору пришлось лишь во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
Ее он встретил, находясь в действующей армии в Кишиневе, вместе с отцом. И вскоре был назначен командующим Восточным (Рущукским) отрядом Дунайской армии. 70-тысячный отряд прикрывал восточный фланг армии и за всю кампанию не дал османам возможности нанести серьезный удар по русским войскам.
Мехмет-Али-паша (он был этническим немцем, принявшим ислам), командующий османской армией, которая превосходила значительно численностью Восточный отряд, ни разу не атаковал его. Очевидно, турецкий военачальник полагал, что раз отрядом командует наследник престола (старший брат Николай к тому времени уже умер), то он должен быть очень сильным. Сам цесаревич считал, что турки не раз упускали благоприятный шанс ударить по русским. Также он видел и упущенные возможности русских, план, предложенный им и братом Владимиром, командующим одним из корпусов Восточного отряда, был значительно лучше плана военного министра Дмитрия Милютина, и позволял окончить кампанию до наступления холодов. Однако Александр II и военный совет приняли план министра.
Активные действия со стороны Восточной турецкой армии возобновились после смены командующего, Мехмета-Али-пашу сменил Сулейман-паша, первое сражение произошло 14 (26) ноября 1877 года у селения Мечки (современная Русенская область Болгарии), и закончилось поражением турок. В этом же месте османы, не зная о падении Плевны, попытались 30 ноября (12 декабря) взять реванш, но также неудачно.
«К 10 часам утра, — говорится в реляции, — противник открыл артиллерийский огонь из 20 орудий, установленных на высотах близ села Пиргово. Его пехота пошла в атаку, но наши войска отбили её сильным ружейным огнем».
Очевидец событий сестра милосердия Юлия Вревская, продавшая свое орловское имение, чтобы организовать санитарный отряд, в этом время вместе с двумя другими сестрами будет перевязывать раненных в соседней деревне Обретеник, запишет, что «видела издалека летящие снаряды и дым». То есть сражение было довольно ожесточенным.
Все атаки противника Восточный отряд отбил, контратакой опрокинул турецкие таборы и заставил бежать. В плен чуть не попал сам Сулейман-паша.
Деятельность Восточного отряда сухо подытожил авторитетный военный министр Милютин: «Оставаясь 5 месяцев в оборонительном положении и занимая растянутую линию против значительно превосходного противника, Рущукский отряд выполнил свою задачу, ни разу не потерпев поражения».
А государь наградил его командующего орденом Святого Георгия II степени. В этой большой битве турки потеряли до 4 тысяч человек, потери русских были минимальны, по сообщению Александра Александровича, «офицеров около 25 человек, из которых убито 3 или 4… нижних чинов убито до 90 человек и ранено 500 с чем-то».
Как пишет историк Иван Дронов, Бог хранил отряд царевича Александра «от кровопролития, как потом хранил целую Россию от войн в продолжение 13 лет его царствования».
Кирилл Брагин
Источник: nstarikov.ru
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“… Бог хранил отряд царевича Александра «от кровопролития, как потом хранил целую Россию от войн в продолжение 13 лет его царствования»,но главное умалчивается теми кто так расхваливает царей.Это то,что были рабы и хозяева жизни,строго ранжированные по привилегиям.Сегодня же дворянство себе нувориши наприсваивали,а привилегий то нет.Восхваляемый здесь царь отличился законом о “кухаркиных детях”,который закрывал им путь в высшие учебные заведения.Об этом тоже умалчивается.Понятно с какой целью-осуществить восшествие на престол угодного Западу,когда закончится следующий срок Путина.И тогда только по наследованию,только один прозападный клан у власти.Пусть помечтают однако,что им остаётся при таком сдвиге в мозгах,который мы наблюдаем.
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Историк С.Наумов пишет: «Россия вступила на самобытный славяно-русский путь развития. Это вызвало лютую ненависть к Царю со стороны банкиров-ростовщиков, спекулянтов; факторов-перекупщиков, шинкарей и раввинов». Напомним, что Александр III вступил на этот путь в СВОЕЙ СТРАНЕ, а не в чужой. Характерно, что в 1918 году, по личному указанию Ленина-Бланка, одним из первых был снесен памятник Александру III возле храма Христа Спасителя.
Что же это за мучения и гонения на евреев, о которых писал больному царю иудейский масон из Франции. Это очевидно выселение из Москвы 20 тысяч иудеев за незаконное проживание в столице. Но законы в любой стране надо соблюдать. А может Он имел в виду, что, несмотря на определенные ограничения, иудеи, нарушая законы, при помощи взяток, захватили в свою монополию всю сахарную, хлебную и соляную отрасли России? (То есть, взяли под свой контроль часть продовольственной безопасности страны). Или то, что иудеи с помощью награбленных капиталов целиком оккупировали такие важнейшие сферы экономики Российской империи, как банковское дело, строительство железных дорог, промышленность, оптовую торговлю и др.?
Да, Александр III был не прав. Он совершил стратегическую ошибку, которую до него совершали все другие цари и императоры России. Они либо молчаливо терпели и закрывали глаза на жестокую и безжалостную экспансию еврейских ростовщиков-живодеров, шулеров и гешефтмахеров, либо ограничивались полумерами, результативность которых была нулевой.
Всего то надо было: провести тотальную депортацию иудеев из Российской империи – раз. Любого чиновника, который при депортации сделал бы исключение хоть для одного иудея – карать 25-летней каторгой, без права досрочного освобождения, с поражением в гражданских правах всех членов семьи – два (тем более, что делалось это за взятки). В-третьих, ввести закон, запрещающий не только постоянное, но и временное поселение иудеев в России с применением смертной казни для тех чиновников, которые нарушили этот закон. И, в-четвертых – под страхом смертной казни запретить масонские и любые другие тайные организации в России.
Можно не сомневаться, что тогда остались бы живы те десятки миллионов людей, которые были уничтожены в процессе Октябрьского переворота, Гражданской войны и иудейского террора. Да, опутанная сиономасонскими тенетами Европа визжала бы на весь мир. Ну и пусть бы себе визжала. Виз-жали бы враги России, зачем же им мешать. С наиболее ретивыми в этом во-просе, можно было бы разорвать дипломатические отношения, для охлаждения голов.
Во-вторых, ведь даже без их депортации на Александра III навесили ярлык антисемита, так пусть бы было за что.
В-третьих, никаких экономических связей с Россией Европа бы не прервала, куда бы она делась, когда Россия превратилась в гигантскую область промышленного бума, где европейские капиталисты получали огромные прибыли.
История развития человечества давно уже доказала, что всякого рода полумеры смертельны для их инициаторов. Но эту, сверхважнейшую аксиому из арсенала средств государственного управления усвоили кажется только евреи.
И, в-четвертых, такие радикальные меры из всех царей и императоров России из династии Романовых способен был предпринять только Александр III, потому, что единственный из русских монархов этой династии никогда не пресмыкался перед Западом и был носителем самого здорового генетического наследия славян…
И вот на смену этой, воистину могучей личности, пришел Николай II, его сын, этот слабовольный мягкотелый и абсолютно непригодный для роли государя огромной империи человек, который получил от своих коронованных родственников в Англии целый букет смертельных для России «подарков»: Бунд и РСДРП, террористов и русско-японскую войну, так называемую революцию 1905 года. На закуску Россию втянули в Первую мировую войну. На десерт же была заготовлена Февральская масонская революция 1917 года перешедшая в Октябрьский государственный переворот и последующую кровавую резню…