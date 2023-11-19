Боевое крещение Пожарского, Лжедмитрий II, зверства Лисовского | Смутное время 7
Боевое крещение Пожарского, Лжедмитрий II, зверства Лисовского | Смутное время 7
00:00:00 Начало
00:01:44 Почему Лжедмитрий мог вернуться
00:02:33 Что такое подметные письма
00:02:56 Василий Шуйский
00:04:12 Михаил Скопин-Шуйский
00:09:00 Кто такой Лжедмитрий II
00:13:19 Рокош Зебжидовского
00:15:30 Король и шляхта
00:18:26 Появление Лжедмитрия II
00:22:43 Версии происхождения Лжедмитрия II
00:26:25 Лжедмитрий II готовится к походу на Москву
00:28:28 Кое-что о правах шляхты и положении короля Сигизмунда III
00:34:04 Очередные гости из Польши
00:38:00 Василий Шуйский принимает меры
00:41:47 Александр Лисовский и лисовчики
00:44:38 Отношение поляков к самозванцу
00:46:11 Начало похода Лжедмитрия II
00:48:15 Первый бой самозванца с Василием Шуйским
01:00:53 Лжедмитрий и донские казаки
01:02:14 Изменение ситуации в Речи Посполитой
01:03:46 Первый успех Василия Шуйского в борьбе с Самозванцем
01:05:40 Князь Роман Рожинский
01:13:09 Сражение под Болховом. Очередной разгром войск Шуйского
01:20:30 В бой идет Михаил Скопин-Шуйский
01:21:59 Лжедмитрий подходит к Москве
01:22:34 Бой на Ходынском поле
01:28:40 Уход в Тушино
01:29:23 Правительственные войска отбивают Коломну
01:31:24 Василий Шуйский и призыв шведов
01:35:21 Василий Шуйский и переговоры с Сигизмундом
01:37:22 Тушинский лагерь
01:40:52 Ян Сапега идет в Тушино
01:42:46 Начало Троицкого сидения
01:48:32 Развал Тушинского лагеря
01:48:55 Заключение союза со Швецией
01:51:28 Корпус Делагарди идет в Россию
01:57:00 Итоги
Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-205
Все ролики серии – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUuqyGc-1E3oSVpdXNQjdma3PzwfPIyt-
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы о событиях Смутного времени в России:
1. После смерти Лжедмитрия I сразу появился новый самозванец – Лжедмитрий II. Его личность неизвестна, были разные версии – от белорусского учителя до сына Андрея Курбского.
2. Лжедмитрий II заручился поддержкой Северских земель, раздав обещания земель и привилегий своим сторонникам.
3. К Лжедмитрию II примкнули многие беглые казаки, донцы и запорожцы. Также на его сторону перешло немало польско-литовских отрядов и наемников.
4. Был создан большой лагерь под Москвой в селе Тушино, фактически превратившийся в настоящий город. Там собралась альтернативная Боярская дума и духовенство.
5. Царь Василий Шуйский потерял контроль над большей частью страны, его поддерживал в основном Север. Он пытался договориться о помощи с Сигизмундом III и шведами.
6. Большие надежды возлагались на Михаила Скопина-Шуйского, который смог договориться с шведами о военной помощи в обмен на территориальные уступки.
7. Скопин-Шуйский разгромил войска Лжедмитрия II в битве под Болховом, захватил Брянск и другие города. Его войско представляло большую угрозу для Тушинского лагеря.
Вывод: Смутное время характеризовалось появлением новых самозванцев, распадом государства, сепаратизмом регионов и вмешательством иностранных держав. Михаил Скопин-Шуйский на какое-то время сумел переломить ситуацию в пользу царя Василия Шуйского.