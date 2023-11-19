Боевое крещение Пожарского, Лжедмитрий II, зверства Лисовского | Смутное время 7

00:00:00 Начало

00:01:44 Почему Лжедмитрий мог вернуться

00:02:33 Что такое подметные письма

00:02:56 Василий Шуйский

00:04:12 Михаил Скопин-Шуйский

00:09:00 Кто такой Лжедмитрий II

00:13:19 Рокош Зебжидовского

00:15:30 Король и шляхта

00:18:26 Появление Лжедмитрия II

00:22:43 Версии происхождения Лжедмитрия II

00:26:25 Лжедмитрий II готовится к походу на Москву

00:28:28 Кое-что о правах шляхты и положении короля Сигизмунда III

00:34:04 Очередные гости из Польши

00:38:00 Василий Шуйский принимает меры

00:41:47 Александр Лисовский и лисовчики

00:44:38 Отношение поляков к самозванцу

00:46:11 Начало похода Лжедмитрия II

00:48:15 Первый бой самозванца с Василием Шуйским

01:00:53 Лжедмитрий и донские казаки

01:02:14 Изменение ситуации в Речи Посполитой

01:03:46 Первый успех Василия Шуйского в борьбе с Самозванцем

01:05:40 Князь Роман Рожинский

01:13:09 Сражение под Болховом. Очередной разгром войск Шуйского

01:20:30 В бой идет Михаил Скопин-Шуйский

01:21:59 Лжедмитрий подходит к Москве

01:22:34 Бой на Ходынском поле

01:28:40 Уход в Тушино

01:29:23 Правительственные войска отбивают Коломну

01:31:24 Василий Шуйский и призыв шведов

01:35:21 Василий Шуйский и переговоры с Сигизмундом

01:37:22 Тушинский лагерь

01:40:52 Ян Сапега идет в Тушино

01:42:46 Начало Троицкого сидения

01:48:32 Развал Тушинского лагеря

01:48:55 Заключение союза со Швецией

01:51:28 Корпус Делагарди идет в Россию

01:57:00 Итоги

Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-205

Все ролики серии – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUuqyGc-1E3oSVpdXNQjdma3PzwfPIyt-

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы о событиях Смутного времени в России:

1. После смерти Лжедмитрия I сразу появился новый самозванец – Лжедмитрий II. Его личность неизвестна, были разные версии – от белорусского учителя до сына Андрея Курбского.

2. Лжедмитрий II заручился поддержкой Северских земель, раздав обещания земель и привилегий своим сторонникам.

3. К Лжедмитрию II примкнули многие беглые казаки, донцы и запорожцы. Также на его сторону перешло немало польско-литовских отрядов и наемников.

4. Был создан большой лагерь под Москвой в селе Тушино, фактически превратившийся в настоящий город. Там собралась альтернативная Боярская дума и духовенство.

5. Царь Василий Шуйский потерял контроль над большей частью страны, его поддерживал в основном Север. Он пытался договориться о помощи с Сигизмундом III и шведами.

6. Большие надежды возлагались на Михаила Скопина-Шуйского, который смог договориться с шведами о военной помощи в обмен на территориальные уступки.

7. Скопин-Шуйский разгромил войска Лжедмитрия II в битве под Болховом, захватил Брянск и другие города. Его войско представляло большую угрозу для Тушинского лагеря.

Вывод: Смутное время характеризовалось появлением новых самозванцев, распадом государства, сепаратизмом регионов и вмешательством иностранных держав. Михаил Скопин-Шуйский на какое-то время сумел переломить ситуацию в пользу царя Василия Шуйского.