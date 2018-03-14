Ил-2 — самый массовый боевой самолёт в истории мировой авиации

Источник: aviation21.ru

Самолёты Сергея Ильюшина составляли более 30% всех боевых машин Великой Отечественной войны и внесли неоценимый вклад в общее дело Великой Победы. Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом не только Второй мировой, но и всей истории авиации. Всего с 1939 по 1945 год было выпущено 36 163 штурмовика.



В январе 1938 года Сергей Владимирович Ильюшин обратился в правительство с предложением о создании спроектированного им двухместного (лётчик и стрелок оборонительного пулемёта) бронированного штурмовика — «летающего танка», который по своей боевой эффективности превосходил лёгкие бомбардировщики и разведчики, создававшиеся в то время по программе «Иванов».

«Не сразу я приступил к проектированию штурмовика, готовился примерно три года. До деталей проанализировал уже созданные машины. Пришел к убеждению: главное — наилучше сочетать вес, броню, оружие и скорость», — вспоминал впоследствии в мемуарах Ильюшин.

Проблема защиты самолёта от огня с земли возникла вместе с началом применения авиации в военных целях. На первых порах пилотам самим приходилось проявлять инициативу — подкладывать под сиденье куски металла или просто чугунную сковородку.

Авиаконструкторы Великобритании, Германии и России неоднократно пытались решить проблему защиты самолёта.

Фирмы «Юнкерс» и «Сопвич» даже построили бронированные плоскими листами самолёты. Но стоило навесить броню, как самолёт превращался в тяжёлую, плохо и медленно летающую машину. Совместить в одной машине требования поддержки наземных войск и боевой живучести долгое время никому не удавалось. Некоторое время авиационные конструкторы предполагали даже, что сконструировать бронированный штурмовик невозможно.

«Задача создания бронированного штурмовика трудна и сопряжена с большим техническим риском, но я с энтузиазмом и полной уверенностью в успехе берусь за это дело», — писал Ильюшин в своем письме Сталину, Молотову и Ворошилову.

Такая уверенность Ильюшина была основана на реализации его выдающейся конструкторской идеи. Он заставил броню не только защищать, но и работать вместо обычного каркаса планера, что позволило значительно снизить вес самолёта.

В контуры бронекорпуса, образовывавшие обводы носовой части фюзеляжа, были вписаны силовая установка, радиаторы охлаждения двигателя, кабина экипажа и бензобаки.

С октября 1937 года Ильюшин совмещал две ответственные должности: главного конструктора ОКБ завода № 39 и начальника Главного управления опытного самолётостроения в Наркомате оборонной промышленности СССР. Желая сконцентрироваться на конструкторской деятельности, он просит правительство освободить его от высокого государственного поста, обещая в кратчайшие сроки создать штурмовик нового типа — «летающий танк». Такое разрешение было получено, «Ильюшин вылетел из Главка на Ил-2», — шутили потом.

На основе анализа боевого применения для непосредственной поддержки наземных войск разведчиков-штурмовиков и истребителей в Испании и Китае Сергей Владимирович по своей инициативе, что было характерной особенностью его конструкторского творчества, провёл проектные исследования параметров и компоновки бронированного самолёта-штурмовика.

Ил-2 в сборочном цехе авиазавода №18 им. К. Е. Ворошилова. К самолёту готовятся подвесить испытательные бомбы. Куйбышев, 1942 год.

Создание Ил-2 стало возможным благодаря новой броневой стали АБ-1, разработанной в ВИАМ под руководством Сергея Кишкина и Николая Склярова. Броня имела хорошую ударную вязкость и, самое главное, позволяла изготавливать броневые детали путём горячей штамповки. Бронированные детали штамповались на воздухе, после чего охлаждались в масле, а из закалочной ванны подавались обратно в штамп для окончательной доводки размеров.

Как рассказывал Сергей Ильюшин, на полигоне стоял бесконечный треск пулеметов, обстреливающих бронекорпус.

Так определялась оптимальная толщина брони для различных участков кабины, которая составила от 4 до 12 мм. Впервые в СССР применили прозрачную броню типа К-4. Из неё изготовляли лобовые стёкла фонаря кабины лётчика.

Не все понимали, что предлагал Ильюшин. «Военные, когда узнавали толщину брони, убеждали, что она будет легко пробита. Но они ошибались, потому что одно дело, когда пуля пробивает броню под углом 90 градусов, а другое, когда самолёт летит с большой скоростью, к тому же кабина имеет обтекаемую форму. Попробуйте в этом случае попасть пулей перпендикулярно поверхности брони», — доказывал Сергей Владимирович.

Опытный самолёт ЦКБ-55 с мотором АМ-35 Александра Микулина совершил первый полёт 2 октября 1939 года под управлением Владимира Коккинаки. Из-за недооценки некоторыми специалистами лётных и боевых характеристик самолёта его запуск в серийное производство затянулся. После проведения большого объёма доводочных работ, связанных с использованием более мощного низковысотного двигателя АМ-38, перехода по требованию военных к одноместному варианту, установки более мощного наступательного вооружения в 1940 году самолёт под обозначением Ил-2, наконец, был запущен в серийное производство на Воронежском авиационном заводе. Рабочие завода трудились круглосуточно вместе с группой конструкторов, которую возглавлял лично Ильюшин и представители моторного ОКБ Микулина.

1 марта 1941 года первый серийный Ил-2 поступил на заводскую лётно-испытательную станцию. К началу Великой Отечественной войны было построено 249 штурмовиков Ил-2. 27 июня 1941 года самолёты Ил-2 приняли боевое крещение.

Вечером этого дня пятерка самолётов 4-го штурмового авиационного полка нанесла удар по колонне германских танков и мотопехоты в районе Бобруйска на рубеже реки Березина.

Простая техника пилотирования, мощное вооружение, неуязвимость для огня наземного стрелкового оружия, а частично и для огня малокалиберных зенитных пушек сделали Ил-2 грозным средством борьбы с наземными войсками противника, особенно с его танками и мотопехотой.

Осенью 1941 года из-за эвакуации серийных заводов на восток производство Ил-2 резко сократилось. В тяжелейших условиях самолётостроители налаживали выпуск штурмовиков на новых местах, люди работали в неотапливаемых помещениях, порой под открытым небом. Но шла битва за Москву, и фронту как никогда прежде были нужны самолёты Ил-2.

Сталин отправляет знаменитую телеграмму в Куйбышев директорам заводов Матвею Шенкману и Анатолию Третьякову.

Телеграмма И. В . Сталина на имя директоров завода №18 Матвея Шенкмана и завода №1 Анатолия Третьякова, 23 декабря 1941 года.

Самолеты Ил-2 стали поступать во фронтовые части во всё возрастающем количестве. К началу Курской битвы каждый месяц на фронт поступало по 1000 с лишним самолётов Ил-2.

Боевой опыт вскрыл и существенный недостаток одноместного Ил-2 — его уязвимость для атак вражеских истребителей сзади. Этот недостаток был устранён установкой задней кабины стрелка с крупнокалиберным пулемётом Михаила Березина. Работа по требованию Сталина была выполнена Ильюшиным, конструкторами и серийными заводами без остановки конвейера.

В феврале 1942 года Сталин вызвал к себе Ильюшина: «А ведь вы были правы. Вы сделали двухместный штурмовик Ил-2, а мы, не разобравшись как следует, по настоянию некоторых советчиков заставили переделать его в одноместный. Одноместные штурмовики требуют прикрытия и несут большие потери от атак истребителей с хвоста. Нужно немедленно вернуться к двухместной машине! Делайте что хотите, но чтобы конвейер не остановился!»

Об этом самолёте в 1944 году газета «Правда» писала: «Самолёты «Ильюшин-2» не только достижение авиационной науки — это замечательное тактическое открытие».

Сам Ильюшин называл разработанный им самолёт «летающим танком». В Красной Армии Ил-2 получил прозвище «горбатый». Наверное, не столько из-за профиля, а потому, что как труженик добывал результат своим горбом. «”Горбатый” — потому что войну вынес на своих плечах», — говорили лётчики.

Немецкие пилоты за живучесть прозвали его «бетонный самолёт». Наземные войска вермахта, за эффективность ударов, называли Ил-2 не иначе как «мясник», «мясорубка», «железный Густав». Есть также упоминание о том, что в некоторых немецких частях самолёт называли «чёрная смерть».

За создание Ил-2 в марте 1941 года Ильюшин получил Сталинскую премию II степени. А через пять месяцев, в августе, за отменные боевые качества самолёта, ещё одну — уже I степени. Это, наверное, едва ли не единственный случай, когда за одну и ту же работу автор был удостоен подряд двух Сталинских премий.

Из всего многообразия задач, которые решали самолёты Ил-2 в ходе Великой Отечественной войны, особенно необычным было их использование в качестве истребителей. Конечно, Ил-2 не могли на равных бороться с более скоростными и манёвренными фронтовыми истребителями противника, но при встречах с некоторыми широко применявшимися в боевых действиях бомбардировщиками и транспортными немецкими самолётами Ил-2, как правило, их сбивали.

На основе боевого опыта использования Ил-2 Государственный комитет обороны 17 мая 1943 года принял решение о создании одноместного бронированного истребителя Ил-1.

Сергей Владимирович не разделял концепции бронированного истребителя, и проектирование Ил-1 велось с позиции возможности в дальнейшем использования самолёта в качестве высокоскоростного и манёвренного двухместного бронированного штурмовика. Новый самолёт получил обозначение Ил-10.

18 апреля 1944 года Владимир Коккинаки выполнил первый полёт на штурмовике Ил-10 с Центрального аэродрома им. М. В. Фрунзе на Ходынском поле в Москве. Самолёт был построен на авиационном заводе № 18 в Куйбышеве, а его окончательная сборка производилась на заводе № 240 в Москве. Штурмовик оснащался двигателем АМ-42, имел мощное артиллерийское вооружение — четыре крыльевых пушки НС-23 с общим боезапасом 600 патронов и турельную пушку УБ-20. Максимальная скорость Ил-10 была равной 551 км/ч — почти на 150 км/ч больше максимальной скорости Ил-2.

Военные лётчики высоко оценили Ил-10 как простой по технике пилотирования и не требующий специального переучивания с Ил-2. По оценке военных испытателей, «самолёт Ил-10 является классическим образцом самолёта-штурмовика».

Смотр эскадрильи «Чапаевцы». Эскадрилья Ил-2М «Чапаевцы» была построена

на средства трудящихся города Чапаевска и передана 1-му Белорусскому фронту.

12 сентября 1944 года.

После испытаний штурмовик Ил-10 был запущен в серию и с 15 апреля 1945 года начал принимать участие в боевых действиях.

Незадолго до этого, 28 марта 1945 года, в рамках испытаний самолёта над аэродромом Шпроттау в Селезии организовали показательный воздушный бой штурмовика Ил-10, который пилотировал капитан Александр Сироткин из 108-го гвардейского штурмового авиаполка, с истребителем Ла-5ФН, который пилотировал Герой Советского Союза капитан Виталий Попков из 5-го гвардейского истребительного авиаполка.

К тому времени Попков считался асом, имевшим на счету около 100 боёв и 39 сбитых вражеских самолётов.

Бой закончился вничью, однако плёнка фотокинопулемёта беспристрастно показала, что и лётчик, и воздушный стрелок Ил-10 не раз ловили истребитель в перекрестия прицелов.

Это позволило сделать главный вывод, что если в кабине штурмовика опытный, инициативный лётчик и меткий воздушный стрелок, они имеют хорошие шансы одержать победу в поединке с истребителем. К тому же на высотах до 2 000 метров Ил-10 не уступал в скорости немецким истребителям Me-109G2 и FW-109A-4.

К концу Великой Отечественной войны высокие боевые качества самолётов Ил-10 с успехом использовали уже несколько штурмовых авиаполков. В больших количествах штурмовики Ил-10 применялись в войне с Японией.

После завершения Великой Отечественной войны на Ил-10 перевооружили все оставшиеся после расформирования штурмовые авиачасти ВВС Красной Армии. Кроме ВВС СССР они состояли на вооружении штурмовых авиаполков ВВС Польши, Чехословакии, Китая, Северной Кореи.

Звено Ил-2М в небе над Берлином, май 1945 года.

Лётчики-ветераны о самолёте Ил-2

Совет ветеранов 6-го Гвардейского, Московского, орденов Ленина, Красного Знамени и Суворова 2-й степени штурмового авиационного полка.

Дорогой Сергей Владимирович!

… В годы Великой Отечественной войны лётчикам нашего полка одним из первых довелось осваивать новую по тому времени машину, сконструированную Вами — самолёт-штурмовик Ил-2. Эта замечательная, великолепная техника на «отлично» выдержала все суровые испытания над полем боя.

Сколько раз выручал он нас в трудные моменты! Сколько раз удавалась нам и нашим сослуживцам сохранять свои жизни благодаря высокой, изумительной живучести самого самолёта! Наш штурмовик был незаменимым надёжным помощником наземных войск. Недаром и называли его в ту пору «крылатым танком», а штурмовую авиацию — «воздушной пехотой». Эту грозную машину больше всего на свете боялись фашисты, и появление штурмовиков над объектами противника неизбежно сеяло в стане врага панику и смятение.

Потому-то гитлеровцы и окрестили её «чёрной смертью».

Высокие лётно-тактические качества самолёта, его огромные боевые возможности позволяли нам образцово выполнять сложные боевые задачи, наносить эффективные удары по неприятельским позициям. И полк наш — первым среди штурмовых авиационных частей — уже в декабре 1941 года был удостоен звания гвардейского. Мы — лётчики, летавшие в бой на сконструированных Вами машинах, всегда будем благодарны Вам за Ваш вдохновенный и творческий труд, который Вы вносили и вносите в разработку авиационной техники. Мы считаем Вас выдающимся авиаконструктором нашей эпохи…

Председатель Совета ветеранов, бывший командир полка, генерал-майор авиации в отставке Л. Рейно

Член Совета ветеранов полка, Герой Советского Союза, майор запаса Д. Тарасов

Заместитель председателя Совета ветеранов полка, майор запаса И. Корчагин

Ответственный секретарь Совета ветеранов полка, подполковник запаса Б. Щуканов.

* * *

Уважаемый Сергей Владимирович!

В годы Отечественной войны, а точнее в 1942 г., мне довелось производить посадку на самолёте Ил-2 на крупный еловый лес, т.к. самолёт был над целью подбит противником.

Описывать как производил посадку не буду. Но на высоте полдеревьев отвалился по заднюю бронеплиту фюзеляж, деревья обрезали крылья, после чего самолёт носом ударился в землю. Броня также как в бою, спасла мне жизнь.

Бесконечно благодарен Вам за Ваш Ил-2, благодаря которому обязан Вам жизнью. Случись это на другом самолёте, безусловно, мне не пришлось бы писать эти строки.

С уважением к Вам бывший лётчик Борисов Федор Алексеевич

г. Ангарск-24, Энгельса-3, кв. 4.

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Многоуважаемый Сергей Владимирович! Здравствуйте!

Извините, что Вас беспокоит человек о котором Вы конечно не помните… Помятуя Вас с 1940 года, а особенно, с августа 1941 года, когда Вы лично провожали нас на Ил-2 в город Ленинград с Воронежского завода 18 для обучения лётно-технического состава 13 ГШАП КБФ (13-й Гвардейский штурмовой авиационный полк Краснознаменного Балтийского флота — ред.) ВВС СА. Я тогда был инженером ЛИС завода — Максимов Евгений Ильич — военный инженер 3-го разряда. Вы тогда нам сказали: «Товарищи, бейте фашистов так, чтобы появление самолётов Ил-2 у фашистов вызывал страх и ужас, а огнём — смерть. Счастливого вам полёта»! Полк 13 ГШАП выжил до Дня Победы, а память о Вас останется в веках, а у меня до самого смертного одра. Я с «Илами» прошёл после Ленинграда, Сталинград — 6 ШАД (6-я штурмовая авиационная дивизия — ред.), Заполярье — 17 ГШАП (17-й Гвардейский штурмовой авиационный полк — ред.), Московская оборона — 6 ГШАП (6-й Гвардейский штурмовой авиационный полк — ред.), 1-я воздушная армия — Восточная Пруссия — Берлин. С «Илами» закончил Великую Отечественную войну, получив пять ранений и две контузии…

Максимов Евгений Ильич

г. Киев, ул. Героев Севастополя, дом 17а, кв. 29.

В музее Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина хранятся уникальные документы, например, стихотворение, написанное в Прибалтике в 1945 году.

«Ильюшин-2» над Курляндией

Бьет фашиста наша сила –

Скоро им придет капут:

Над Прибалтикою «Илы»

В боевом строю идут.

Сотрясая землю рёвом,

Где фашист сидит как крот,

Совершают «Илы» снова

Смертоносный разворот.

Туши танков тупорылых

Маскировкою рябят,

Но — уже над ними «Илы»:

И штурмуют, и бомбят!

Танки ползают как жабы,

Забираются в кусты,

Но и там найдут их БРАБ-ы,

Поражая с высоты.

Лупят с фронта, лупят с тыла

Настигают там и тут…

Если в бой вступают «Ил-ы» —

Фрицу перцу зададут.

Курляндия, Клабьи.

Механик по вооружению гвардии сержант 15-го гвардейского штурмового авиаполка Константин Угодин готовит бомбовый груз для Ил-2.

Ленинградский фронт, сентябрь 1942 года.

Источник: nstarikov.ru