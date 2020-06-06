Истребитель «Александр Пушкин» на фронтах Великой Отечественной войны

Почти два года Великой Отечественной в составе 162-го истребительного авиаполка 309-й истребительной авиадивизии 1-й воздушной армии сражался в небе «Александр Пушкин» — именной истребитель Як-7б, подаренный фронту уральскими почитателями поэта.

Мобилизация

В начале 1943 года писатель-пушкинист, кавалер ордена «Знак Почета», Иван Алексеевич Новиков, эвакуированный из Москвы на Урал, обратился в Каменск-Уральский горком партии с идеей прочитать цикл лекций о Пушкине со сбором в Фонд обороны. Инициатива писателя была встречена с воодушевлением, с 10 по 20 февраля в городе прошли пушкинские вечера. А вскоре Новиков отправил на имя И.В. Сталина телеграмму: «Народ глубоко чтит память своего величайшего поэта, и эта неумирающая к нему любовь позволила мне собрать этими вечерами 100 000 рублей на боевой самолет «Александр Пушкин»… Прошу включить в список действующей авиации самолет «Александр Пушкин».

Истребитель «Александр Пушкин» на рисунке боевого товарища Юрия Горохова

5 марта пришел ответ: «Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Иван Алексеевич, за Вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. И. Сталин»1.

Так «Александр Пушкин» был мобилизован в Красную армию.

Иван Алексеевич Новиков

… и его телеграмма И.В. Сталину. Фото: pobeda.elar.ru

Служба

Имя поэта было присвоено одному из истребителей Як-7б (заводской номер 44120), переданных 162му полку. 28 июля 1943 года на аэродроме Кубинка под Москвой состоялось торжественное вручение «Александра Пушкина» командиру 2-й эскадрильи капитану Юрию Ивановичу Горохову. «Слава о капитане Горохове — бесстрашном и рассудительном истребителе — давно уже вышла за пределы подразделения, — писала о нем фронтовая газета 1й воздушной армии Западного фронта «Сталинский пилот» 30 июля 1943 года. — Его знают сотни летчиков-истребителей, штурмовиков. Он лично сбил 8 вражеских самолетов»2.

По воспоминаниям однополчан, двадцатидвухлетний офицер был не только мастером воздушного боя, но и страстным поклонником творчества Александра Сергеевича.

Истребитель «Александр Пушкин» подоспел к решающим воздушным боям Курской битвы и прошел с 162м истребительным авиаполком всю войну. На счету его экипажей 57 воздушных боев, 26 уничтоженных самолетов противника (16 лично и 10 в группе). После Победы 309я истребительная авиадивизия была передислоцирована в 7ю воздушную армию Бакинского военного округа, а «Александр Пушкин» остался в Северной группе войск в Германии.

На Родину он не вернулся — скорее всего, был списан3.

С. Барановский. П. Коломин. Ю. Горохов. В. Афонин. Аэродром Железинки. 1943 год. Фото: из личного архива семьи Барановских

Экипаж

Юрий Иванович Горохов (1.08.1921 — 1.01.1944)

Звание. Майор

Боевой путь. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года

Боевые вылеты. 350

Сбитые самолеты. 22 лично (в том числе 9 на «Александре Пушкине»), 10 в группе

Награды. Герой Советского Союза; ордена Ленина (1944 г., посмертно), Красного Знамени (3), Александра Невского, Отечественной войны I степени.

Последний вылет. С 28 июня до осени 1943 года бессменно летал на истребителе Як7б «Александр Пушкин», затем осваивал новую авиатехнику. 1 января 1944 года сбит зенитной артиллерией противника, погиб.

Штрих. О боевом крещении «Пушкина» 6 июля 1943 года писал «Сталинский пилот»: «Однажды Горохов со своим ведомым смело ринулся в бой против 37 немецких бомбардировщиков. Производить атаку было нельзя, потому что бомбовозы прикрывались большой группой «мессершмидтов». Тогда Горохов решил действовать по-иному. Он атаковал вражеские самолеты снизу, когда те пикировали на цель. Благодаря отличному взаимодействию ведущего и ведомого наши истребители разогнали вражеских бомбардировщиков, сорвав их замысел»4.

Степан Григорьевич Барановский (10.11.1916 — 12.08.1943)

Звание. Старший лейтенант.

Боевой путь. На фронтах Великой Отечественной войны с 11 декабря 1941 года

Боевые вылеты. Свыше 400

Сбитые самолеты. 4 лично (в том числе один на «Александре Пушкине»), 2 в группе

Награды. Ордена Ленина, Красного Знамени (2), Отечественной войны II степени.

Последний полет. 12 августа 1943 года Барановский совершил боевой вылет на «Александре Пушкине» вместо Ю.И. Горохова и сбил вражеский самолет. При этом именной истребитель получил повреждения, поэтому Барановский пересел на другой самолет. В этот же день, 12 августа 1943 года, не вернулся с боевого задания.

В начале 2015 года поисковый отряд «Никто не забыт» под руководством А.А. Ильюшечкина недалеко от деревни Острая Слобода Кировского района Калужской области обнаружил место падения самолета, которым управлял Степан Барановский. Останки летчика захоронены на братском кладбище на улице Зои Космодемьянской в городе Киров Калужской области. На месте падения самолета установлена гранитная памятная плита.

Штрих. «Обладает отменным летным мастерством. В самое темное время ночи сажал машину буквально «на пятачке». Поражает всех отличной штурманской подготовкой. Ночью в пургу и метель, в туман и дождь, идя слепым полетом, всегда находил цель и метко её поражал… Отличная боевая работа, смелость и умение идти на риск, русская смекалка, снискали ему огромную популярность лучшего воздушного бойца»5.

Василий Бахирев Фото: из семейного архива Бахиревых

Василий Андреевич Бахирев (6.08.1921-21.10.1992)

Звание. Старший лейтенант

Боевой путь. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Прошел с полком весь путь до Победы.

Боевые вылеты. 330

Сбитые самолеты. 9 лично (в том числе 3 на «Александре Пушкине»), 5 в группе

Награды. Ордена Красного Знамени (2), Отечественной войны I степени (2), Отечественной войны II степени, Красной Звезды (3), медали «За отвагу», «За боевые заслуги».

Штрих. 5 сентября 1943 года над Ельней «при сопровождении ПЕ-2 в районе цели их группа была атакована противником, но в это время Бахирев отсек их и завязал бой с двумя Фокке-Вульфами, и после первой же атаки сбил одного. В этом бою Бахирев был ранен и самолет его («Александр Пушкин» — Авт.) получил сильные повреждения, пробиты бензобаки, фюзеляж. В этом тяжелом положении он не бросил самолет и посадил на свой аэродром»6.

Оба — и летчик, и самолет — вскоре вернулись в строй.

Петр Иванович Коломин (2.10.1910-07.04.1990)

Звание. Подполковник

Боевой путь. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года. С марта 1943 года бессменный командир 162го истребительного авиационного полка.

Боевые вылеты. 326

Сбитые самолеты. 17 лично, 7 в группе

Награды. Герой Советского Союза (1945), ордена Ленина (2), Красного Знамени (2), Суворова III степени, Александра Невского, Отечественной войны I степени (2), Красной Звезды (2).

Штрих. Не раз был представлен к званию Героя Советского Союза, но получил Звезду уже после войны, 18 августа 1945 года.

Василий Максимович Афонин (10.02.1919 — 04.01.1996)

Звание. Майор

Боевой путь. На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. Победу встретил в рядах 172го истребительного авиационного полка.

Боевые вылеты: 487

Сбитые самолеты. 14 лично, 3 в группе

Награды. Герой России (посмертно, 1996), ордена Красного Знамени (3), Отечественной войны I степени (2), Отечественной войны II степени, Красной Звезды.

Штрих. «Это был стройный темноволосый человек с открытым лицом и добрым взглядом. Его скромный доброжелательный характер, знание своего дела и смелость в бою, чувство товарищества располагали к нему людей, в полку его все уважали и ласково называли Максимычем»7.

Москва. Парад Победы. 2010 год. Фото: РИА Новости

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Як 7б: рабочая лошадка войны

Военный эксперт «Родины, кандидат исторических наук Андрей Смирнов:

— Спроектированный под руководством А.С. Яковлева истребитель Як-7б выпускался с апреля 1942 по июль 1944 года на авиазаводах N 82 в Москве и N 153 в Новосибирске. Всего произвели около 6000 этих самолетов — примерно 10 % всех истребителей, выпущенных в СССР в Великую Отечественную.

Во второй половине 1942-го и в 1943 году Як-7б был одной из «рабочих лошадок» советской истребительной авиации. В 1942-м это был третий (после Як-1 и ЛаГГ-3), а в 1943-м — второй (после Ла-5) по распространенности советский истребитель. Несколько уступая Як-1 и Ла-5 по летным данным, он превосходил их по мощности вооружения и был проще в пилотировании.

Полетный вес Як-7б выпуска 1943 года составлял в среднем 3000 кг, максимальная (взлетная) мощность двигателя М-105ПФ — 1210 л.с., максимальная скорость — 588 км/ч, вооружение — 20-мм пушка и два 12,7-мм пулемета, боекомплект — 130 снарядов и 300 патронов.

1. Кирпонос Е. М., Новикова М.Н. На истребителе «Александр Пушкин». М., 1981. С. 41.

2. Сталинский пилот. 30.07.1943. N181.

3. Кузнецов С.Д. Як-7. Истребитель тотальной войны. М., 2014, С. 154.

4. Сталинский пилот. 06.07.1943. N160.

5. Представление к награждению орденом Ленина/ЦАМО РФ. Ф.33. Оп. 682524. Д. 358. Л. 90 (об).

6. Приказ 309 иад Западного фронта N 12 от 19.10.1943/ЦАМО РФ. Ф.33. Оп. 686044. Д. 429. Л. 273.

7. Кирпонос Е.М., Новикова М.Н. Указ. соч. С. 72.

Источник: https://nstarikov.ru/istrebitel-aleksandr-pushkin-na-frontah-velikoj-otechestvennoj-vojny-115891