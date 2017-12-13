Спасение рядового Манского
23:08. 13 декабря 2017 Просмотров - 90 2 коммент. Опубликовал: brahman
Вчера опусу про героических карателей из батальона "Айдар" вручили премию на фестивале "Артдокфест". А сегодня устроители этого шабаша внезапно обнаружили, что на них надвигается волна нежданных последствий в виде проверки по линии Генпрокуратуры https://colonelcassad.livejournal.com/3869777.html, набирающей обороты кампании в СМИ (в том числе и центральных) и гневных призывов и министерства культуры. Кроме того, центр "Э" запросил проверку трех фильмов с фестиваля – "Полет пули", "Мустафа" и "Война ради мира". Поэтому на фестивале срочно победил http://artdocfest.com/news/375 документальный фильм "Жены", про жен погибших в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году, который выбрали народным голосованием. Вот это вполне хорошее кино, которым заправилы фестиваля пытаются прикрыться от нежелательных последствий с демонстрацией экстремистского кино и украинской военной пропаганды.
Касательно истории с заблокированным показом фильма Бубенец, который проверяется на экстремизм, то ветеран ополчения Донбасса получил за это 7 суток административного ареста https://vk.com/shkoda75
Никто из причастных к организации украинского шабаша под вывеской кинофестиваля пока к ответственности не привлечен.
И еще одна маленькая ремарка – упоминавшийся ранее немецкий "Фонд Фридриха Эберта" не только причастен к поездке "мальчика Коли" в Германию https://colonelcassad.livejournal.com/3834704.html, но и к организации "Артдокфеста" http://artdocfest.com/news/249. Совпадение? Не думаю. Я бы предположил, что сей замечательный фонд ведет на территории РФ подрывную деятельность, как вели ее и другие американские и европейские фонды, часть из которых уже покинули Россию. Разумеется, свою деятельность они ведут под видом культурно-просветительских и общественно-правовых мероприятий. Полагаю, что вопрос о том, чем еще данный фонд занимается на территории России и других республик бывшего СССР далеко не праздный.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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короче, немцы тут как дома, а Резника щас закапывают за гражданскую позицию и государство умыло руки.
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что ещё надо, чтобы пэтриоты диванные поняли – они в рф – заложники.