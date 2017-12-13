Главная » Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика

Спасение рядового Манского

23:08. 13 декабря 2017 Просмотров - 90 2 коммент. Опубликовал:


Вчера опусу про героических карателей из батальона "Айдар" вручили премию на фестивале "Артдокфест". А сегодня устроители этого шабаша внезапно обнаружили, что на них надвигается волна нежданных последствий в виде проверки по линии Генпрокуратуры https://colonelcassad.livejournal.com/3869777.html, набирающей обороты кампании в СМИ (в том числе и центральных) и гневных призывов и министерства культуры. Кроме того, центр "Э" запросил проверку трех фильмов с фестиваля – "Полет пули", "Мустафа" и "Война ради мира". Поэтому на фестивале срочно победил http://artdocfest.com/news/375 документальный  фильм "Жены", про жен погибших в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году, который выбрали народным голосованием. Вот это вполне хорошее кино, которым заправилы фестиваля пытаются прикрыться от нежелательных последствий с демонстрацией экстремистского кино и украинской военной пропаганды.

Касательно истории с заблокированным показом фильма Бубенец, который проверяется на экстремизм, то ветеран ополчения Донбасса получил за это 7 суток административного ареста https://vk.com/shkoda75
Никто из причастных к организации украинского шабаша под вывеской кинофестиваля пока к ответственности не привлечен.

И еще одна маленькая ремарка – упоминавшийся ранее немецкий "Фонд Фридриха Эберта" не только причастен к поездке "мальчика Коли" в Германию https://colonelcassad.livejournal.com/3834704.html,  но и к организации "Артдокфеста" http://artdocfest.com/news/249. Совпадение? Не думаю. Я бы предположил, что сей замечательный фонд ведет на территории РФ подрывную деятельность, как вели ее и другие американские и европейские фонды, часть из которых уже покинули Россию. Разумеется, свою деятельность они ведут под видом культурно-просветительских и общественно-правовых мероприятий. Полагаю, что вопрос о том, чем еще данный фонд занимается на территории России и других республик бывшего СССР далеко не праздный.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Артдокфест, либералы, манский, пятая колонна, Украина, фонд эберта
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Дмитрий Пучков Гоблин о фильме «Утомлённые солнцем 2: Предстояние»
... «в противовес» фильму Спилберга «Спасение рядового Райана». Никита Сергеевич посмотрел американскую...говорит: война – наше единственное спасение) и отчаянно дурковать, радуясь очередному... как раз в фильме «Спасение рядового Райана», где истово молящийся ...
Украинские «шестёрки с гранатами» надоедают вашингтонской крыше…
.... Соответственно, брать в расчет рядовых военнослужащих тоже нет особого смысла...показал, что состояние и благополучие рядового состава Вооруженных сил командование этих...– это всего лишь побочный эффект «спасения рядового Райана», но сами немцы прекрасно...
Утомлённые солнцем 2: Цитадель - Продолжение провала
... гоняет в Интернетах бесов, а рядовые граждане силятся понять, как это... умирать. С другой стороны – ради спасения собственной шкуры тащит всех под.... Надо понимать, это окончательный ответ «Спасению рядового Райана», о которой столько говорил...
России противостоит не Зло, а чистый Голливуд
...о самолетах президентов, днях независимости, спасении рядового Райана и прочие комиксы, картинки..., а главный герой поцелует спасенную героиню прямо в силиконовую диафрагму...Прибалтику! Ковбои против пришельцев! Спасти рядовую Савченко!». Пробиться куда-то к...
Люди, стоящие у власти, - марионетки системы в ещё большей степени, чем рядовые её члены
... еще в большей степени, чем рядовые ее члены. Первых система дергает..., проходящих в рамках сотрудничества, мира, спасения человечества и т.д. Человек...
Русские мобильники пятидесятых - рядовая сенсация космической эры
... в фирму в 1954 году рядовым инженером, способствовало то, что с... промышленности, сельском хозяйстве и службах спасения, а сам Куприянович работает над...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>