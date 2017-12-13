Случаи участия спортсменов в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Досье

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, допустив выступление чистых российских спортсменов в качестве независимых участников





ТАСС-ДОСЬЕ. 5 декабря 2017 г. Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея, 9-25 февраля 2018 г.) из-за систематического нарушения антидопинговых правил. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов: атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, выступят на Играх в статусе "олимпийский спортсмен из России". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила подборку случаев, когда атлеты выступали на Играх под нейтральным флагом.

Что такое нейтральный (олимпийский) флаг

Нейтральный (олимпийский) флаг представляет собой белое полотнище с расположенным по центру олимпийским символом - пятью переплетенными кольцами синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов, символизирующими единство пяти континентов. Под ним имеют право выступать на Олимпиадах спортсмены, если национальный олимпийский комитет страны, которую они представляют, временно лишен признания МОК или находится в стадии формирования, а также в ряде других случаев. Ранее из-за приостановки членства своих олимпийских комитетов выступали под нейтральным флагом спортсмены из Индии (2014) и Кувейта (2016).

Первое выступление спортсменов на Играх под олимпийским флагом произошло в Москве в 1980 г. Некоторые атлеты и ранее предпринимали попытки участия в соревнованиях под олимпийским знаменем - как правило, по политическим причинам, - однако МОК отклонял их просьбы.

Москва-1980

XXII летним Олимпийским играм 1980 г. в Москве был объявлен бойкот со стороны США, Канады, ФРГ и еще около 50 государств. Причиной послужил ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. Спортсмены из этих стран не приехали на Игры. Представители Австралии, Андорры, Бельгии, Великобритании, Дании, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Франции и Швейцарии приняли участие в Олимпиаде, но выступали под олимпийским флагом.

Атлеты из Испании, Новой Зеландии и Португалии также приехали в Москву, но состязались под флагами национальных олимпийских комитетов, а не своих стран. Победителями соревнований, выступавшими под олимпийским флагом, стали итальянский дзюдоист Эцио Гамба (с 2008 г. - главный тренер, генеральный менеджер сборной России по дзюдо), британский бегун Себастьян Коу (с 2015 г. - президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций) и др.

Альбервиль-1992

После распада СССР представители шести бывших союзных республик - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Украины - выступили в феврале 1992 г. единой сборной под олимпийским флагом на XVI зимних Играх в Альбервиле (Франция). Сборная получила официальное название Объединенная команда, ее участники, несмотря на выступление под нейтральным флагом, не считались нейтральными спортсменами. Объединенная команда завоевала девять золотых медалей, заняв по этому показателю второе место вслед за Германией, получившей десять наград высшей пробы.

Барселона-1992

После распада СССР представители 12 бывших союзных республик (за исключением Литвы, Латвии и Эстонии) выступили в июле - августе 1992 г. единой сборной под олимпийским флагом на XXV летних Играх в Барселоне (Испания). Объединенная команда завоевала 45 золотых медалей и заняла первое место по этому показателю.

В связи с международными санкциями ООН в отношении Союзной Республики Югославия представители этой страны, а также Республики Македония - в общей сложности 58 спортсменов в 13 видах спорта - выступали на Играх в Барселоне под олимпийским флагом. Чтобы отличать их от Объединенной команды бывших республик СССР, ее спортсменов подписывали как независимых олимпийских участников (Independent Olympic Participant, IOP). Ясна Шекарич завоевала серебряную медаль в пулевой стрельбе, Аранка Биндер и Стеван Плетикосич получили бронзовые награды в том же виде спорта.

Сидней-2000

В 2000 г. Восточный Тимор находился в процессе получения независимости от Индонезии (провозглашена 20 мая 2002 г.) и не обладал национальным олимпийским комитетом. Тем не менее, четыре спортсмена из этой страны получили разрешение выступить на XXVII летних Играх в Сиднее (Австралия) под олимпийским флагом. Ими стали тяжелоатлет Мартинью де Араужу (занял 20-е место), боксер Виктор Рамос (выбыл в первом круге), марафонцы Калишту да Кошта (71-е место среди мужчин) и Агида Амарал (43-е место среди женщин).

Лондон-2012

10 октября 2010 г. в результате конституционной реформы Нидерландские Антильские острова - автономия в составе Нидерландов - прекратили свое существование. Вместо них возникли самоуправляемые государственные образования Кюрасао и Синт-Мартен, а также общины Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (все - в составе Нидерландов).

Олимпийский комитет Нидерландских Антильских островов был исключен из состава членов МОК в июле 2011 г. Спортсменам, прошедшим отбор на XXX летние Игры 2012 г. в Лондоне (Великобритания), было предоставлено право выступить под олимпийским флагом, либо в качестве представителей Нидерландов или Арубы. В итоге бывшие Нидерландские Антильские острова выставили под олимпийским флагом команду из трех атлетов. Бегун Лимарвин Боневасия пробился в полуфинал в забеге на 400 м, дзюдоист Реджинальд де Виндт уступил в первом круге россиянину Ивану Нифонтову, а Филипин ван Анхольт приняла участие в соревнованиях по парусному спорту (36-е место в классе "Лазер-Радиал").

Под нейтральным флагом выступал также марафонец Гуор Мариал, родившийся на территории Южного Судана - государства, которое на момент проведения Игр не имело национального олимпийского комитета (независимость Южный Судан получил 9 июля 2011 г.). На Играх Мариал занял 47-е место.

Сочи-2014

На XXII зимней Олимпиаде 2014 г. в Сочи (Краснодарский край) спортсмены из Индии должны были выступать под олимпийским флагом. Причиной послужило то, что в декабре 2012 г. МОК отозвал признание Олимпийской ассоциации Индии (ОАИ). Выборы ее очередного состава были проведены на основе спортивного кодекса, утвержденного правительством страны, что является нарушением требования МОК об автономии олимпийских организаций и недопущения вмешательства в их работу правительственных органов. 8-9 февраля под нейтральным флагом успел выступить саночник Шива Кешаван.

Однако уже 11 февраля Международный олимпийский комитет восстановил признание ОАИ. За счет этого решения индийские спортсмены обрели право участвовать в Играх под флагом своей страны: лыжник Надеем Икбал и горнолыжник Химаншу Такур в последующие соревновательные дни официально представляли Индию.

Рио-де-Жанейро-2016

На XXXI летних Играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) под олимпийским флагом выступала команда беженцев. В ее состав вошли десять спортсменов из четырех стран - Южного Судана, Сирии, Демократической Республики Конго и Эфиопии. Шесть мужчин и четыре женщины приняли участие в соревнованиях по легкой атлетике, плаванию и дзюдо, однако ни один из них не показал высоких результатов.

На Играх в Рио-де-Жанейро под олимпийским флагом в стендовой стрельбе, плавании и фехтовании состязались также девять атлетов из Кувейта. В октябре 2015 г. МОК отозвал признание Олимпийского комитета Кувейта из-за вмешательства властей страны в его деятельность. Два кувейтских спортсмена, выступавших под олимпийским флагом, стали призерами Игр в стендовой стрельбе: Фахид ад-Дайхани завоевал золотую медаль в дисциплине дубль-трап, а Абдулла ар-Рашиди стал третьим в дисциплине скит.









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