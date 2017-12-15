Олимпийское безразличие

Источник: партиявеликоеотечество.рф

12 декабря 2017 года олимпийское собрание единогласно поддержало заявление российских спортсменов по их участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

И уже на пресс-конференции Виталий Смирнов (бывший глава Олимпийского комитета России) заявил, что решение принято, прежде всего, в интересах спортсменов. Также на пресс-конференции очень просили уважать решение спортсменов об их участии в ОИ 2018.

Я не знаю, как сами руководители от спорта оценивают свою работу. Учитывая, что решение МОК срежиссированное и политически мотивированное, а в этом даже Президент России не сомневается, добиться иного было проблематично. Но считать приемлемым решение выступать без флага и гимна просто глупо. И пытаться обставить это как незначительные ограничения — близоруко.

Спорт высших достижений выполняет две функции, именно поэтому государства и готовы вкладываться в спорт. Все хотят, чтобы их спортсмены получали золотые медали на международных соревнованиях:

Победы мотивируют население страны заняться физической культурой и спортом, что положительно сказывается на здоровье нации. Победы укрепляют престиж страны. «У нас самые быстрые, у нас самые сильные. А, значит, мы всё правильно делаем, берите с нас пример». Флаг и гимн тут основные атрибуты. Указание на страну участника соревнований в телевизионных трансляциях – немаловажный фактор в продвижении статуса государства.

Вот и получается, что победы спортсменов на больших соревнованиях очень нужны, в первую очередь, их стране.

Решение МОК о запрете флага и гимна, лишает возможные победы «спортсменов из России» шанса улучшить имидж страны. А продолжающаяся «допинговая атака» на Россию сведёт до нуля вероятность появления хоть какого-нибудь престижа, кроме отрицательного.

Но остаётся пропаганда через победы массовой физкультуры и спорта. Но, боюсь, и тут выйдет промашка. Отсутствие в титрах российских спортсменов государственной символики сильно снизит интерес к телетрансляциям. Разве что потом, по возвращении в Россию, надевать медаль и брать флаг, но это не пропаганда, а так, самолюбие потешить.

Наблюдая, как откровенно издеваются над нашими спортсменами, как отбирают сочинские олимпийские медали, заявляя, что для этого даже не надо доказательств, ожидать справедливого отношения к нейтральным спортсменам вообще странно.

Мы ждали от спортсменов адекватных решений. И одно из них – это лично отказаться от участия в показательной порке нашей страны посредством своего участия в Олимпийских играх. Ведь тем самым они дают понять, что с нами можно обращаться, как возжелается, и мы всё проглотим. Не бойкот на уровне государства, а личный отказ.

В сложившейся ситуации спортсмены могли выполнить новую функцию большого спорта – стать образцом для граждан России, заявив, что любовь и уважение к России и её символам они ставят выше личного интереса. Того личного интереса, о котором и говорил Виталий Смирнов в начале статьи. Ведь Сборная России — это все мы, потому так и называется команда.

И теперь, возвращаюсь к прозвучавшей на пресс-конференции просьбе уважать решение спортсменов об их участии в ОИ 2018. Увольте, но не вижу ни одной причины уважать, в данном случае, ваше решение. Я его услышал, не более. Принимая решение о своём участии, вы даже не поинтересовались мнением миллионов граждан страны, которую вы, вроде как, должны были представлять. Тем самым, об уважении нашего мнения вообще не приходится говорить. Да, мы знаем, на пути к победе спортсмен проходит через многие испытания: боль, травмы, лишения, ограничения. Но мы помним спортивных победителей, которые прошли испытание фашистскими концлагерями. Возможно ли допустить, что они тоже могли бы отказаться от флага и гимна, заявив, что я прошёл чистилище и мне можно? Время другое, но разве ценности так сильно поменялись? И уважение к своей стране пережиток прошлого?

Запад сделал всё, чтобы омрачить наше участие в этой Олимпиаде. Но даже из этого мы могли получить глобальную пользу на примере воссоединения с Крымом в результате Майдана в Киеве. Личный отказ всех спортсменов от участия в ставшем неприличным мероприятии был бы воспринят в стране с должным пониманием и уважением. Даже выплаченные призовые в этом случае были бы восприняты, как достойная награда. Но нет.

Спортсмены говорят, что гимн будет звучать у них в сердце. Но только мы этого не услышим. А мы хотим гордиться страной и стоя слушать наш гимн, а не то, что заблагорассудится поставить организаторам. Сегодня гимн перестал быть для нас пустым звуком, без слов, как в 90-е.

Проговорив, что это очень значимое событие для каждого спортсмена, все с готовностью собирают чемоданы, в надежде получить признание в спортивных баталиях. Но боюсь разочаровать спортсменов. Ради признания вы пренебрегли слишком многим. Очень возможно, что значимость наличия родного гимна и флага вам объяснят уже в Корее, когда своим отношением дадут чёткий сигнал – «Вы никто и звать вас никак».

PS. Но в России есть Спортсмены с большой буквы. Это лыжник Никита Крюков. Уверен не он один. Его высказывание вселяет уверенность, рождает надежду на лучшее будущее:

Я думаю, многие из вас слышали о решении, которое вынес МОК в адрес спортсменов и руководителей спортивной отрасли нашей страны. И мы с вами оказались у края пропасти и думаем, куда шагнуть,чтобы не упасть. Выбор!.. Как трудно его сделать правильно. На протяжении всей жизни перед нами появляется выбор! Вот и сейчас опять перед нами выбор: в большей степени перед спортсменами. Хочу поделиться своим мнением по этому вопросу, не осуждая чей-то выбор и не настаивая, что мое мнение будет правильным.

Олимпийские игры — самый главный старт для спортсмена, все это знают. Я был на двух Олимпиадах и всегда готовился только к победе. И настраивался не выиграть машину, которую мне подарит президент, или квартиру, или ещё что-нибудь, это все второстепенное, я всегда думал о более высоких ценностях. Я хотел выиграть для страны! Я хотел стоять на пьедестале и видеть, как наш триколор вздымается выше всех! Я хотел петь гимн! Я хотел, чтобы сборная России выиграла общий медальный зачет и мой вклад в эту победу был весомым. И, действительно, на Олимпиаде, именно на Олимпиаде, чувствуешь, как все виды спорта поддерживают друг друга. Все хотят одного: чтобы свои взяли медали! Потому что мы — одна команда, мы — сборная России!

Ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом и на тех условиях, которые поставил МОК, считаю унижением.

Решение допустить на Олимпиаду «одного» спортсмена, без тренеров, без сервис-бригады, без массажистов, докторов… Знаете, если бы их не было, я бы ничего не добился. Один в поле не воин. Благодаря слаженной работе всей команды удается выиграть! Побеждает не один человек, побеждает команда!

Многие говорят: нужно ехать и бороться, чтобы доказать… Кому доказать?! Функционерам из МОК, ещё кому-то? Что доказать? Что мы — чистые ? Или что мы можем побеждать чистыми? Не считаю, что мой вид спорта — лыжные гонки — у нас в стране «грязный». Не могу говорить за всех. Но я же побеждал и не один раз! Чистым!!!

Для меня олимпийское движение, высокие идеалы олимпизма рухнули, как карточный домик, когда я наблюдал, что делают с нашей Командой в Рио. Как без доказательства вины не допустили Исинбаеву, Шубенкова и многих других.

В такие моменты ты осознаешь, что по взмаху чей-то руки ты можешь поехать на главный старт жизни или останешься дома.

И, наконец, самое несправедливое для меня это то, что очень много спортсменов имеют «так называемые» терапевтические исключения. Для меня это равносильно допингу! Если ты болеешь, то лечись! Если ты принимал препарат, который запрещен, то подожди месяц, полгода, год, пока он выведется, чтобы не оставил следа на графике, и тогда — возвращайся. Ты же не бегаешь соревнования в гипсе, или не снимаешь гипс через неделю, если врач сказал ходить полгода. Пока не остановят использование терапевтических исключений — будет продолжаться неравная борьба.

Я за честную борьбу. И за честный спорт. С уважением, Никита Крюков

Александр Юрьевич Куринов,

Сопредседатель Партии Великое Отечество

Источник: nstarikov.ru