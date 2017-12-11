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Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Олимпиаде

18:26. 11 декабря 2017 Просмотров - 437 5 коммент. Опубликовал:
Опубликовано заявление российских спортсменов об участии в Олимпиаде | Русская весна

Российские спортсмены составили коллективное заявление, в котором объяснили свою позицию по поводу участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Текст опубликован на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

«У каждого спортсмена есть мечта. Ради нее он ежедневно тренируется с ранних лет, отдает все свое время и силы. Эта мечта называется Олимпийские игры. Нет ничего более эмоционального и значимого, чем подняться на верхнюю ступень пьедестала, услышать гимн своей страны и увидеть, как в честь твоей победы поднимается национальный флаг», — говорится в заявлении.

По словам спортсменов, олимпийская медаль принадлежит не лично атлету, а всему народу его страны.

«Сегодня мы выражаем свою готовность принять участие в Олимпийских играх, невзирая на то, что априори поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран (…) Мы хотим выступить за свою Родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире», — сказано в тексте.

Спортсмены обещают, что каждую победу посвятят России, которую с гордостью будут представлять.

«Мы играем чисто, мы играем по правилам, мы стремимся побеждать в честной борьбе. Ради этого мы готовы отправиться на Олимпийские игры и доказать, что российские спортсмены сильны своим талантом, мастерством, волей и духом, а вовсе не тем, в чем нас пытаются обвинить», — заявили они.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они получат возможность соревноваться под нейтральным флагом.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут 9–25 февраля 2018 года.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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5 коммент.»

  • 157 130
    Александр 11 декабря 2017 в 20:29 Ссылка Пометить
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    Не ведают, что творят.
    Почем продажный курс, 33 серебряников???…

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    сергей 11 декабря 2017 в 20:52 Ссылка Пометить
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    К сожалению, для многих бабки важнее чести, Родины и совести

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  • 749 439
    Инсургент 11 декабря 2017 в 21:37 Ссылка Пометить
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    «У каждого спортсмена есть мечта. Ради нее он ежедневно тренируется с ранних лет, отдает все свое время и силы. Эта мечта называется Олимпийские игры. Нет ничего более эмоционального и значимого, чем подняться на верхнюю ступень пьедестала, услышать гимн своей страны и увидеть, как в честь твоей победы поднимается национальный флаг», — говорится в заявлении. Насколько я понял, флаг и гимн запрещен, а спортсмены будут не россияне, а олимпийцы без нации и флага о какой мечте идет речь? предлагаю спортсменам остаться дома, со своим народом, а деньги на олимпиаду передать больным детям на лечение которым всем миром собираем по телевизору, глядишь за один год всем НАШИМ ДЕТЯМ поможем…. хоть какая то реальная, а не показушная польза от олимпиады для всех граждан страны … столько наших с вами денег тратится на это зрелище…. просто безумие какое то….

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  • 161 132
    Александр 11 декабря 2017 в 21:45 Ссылка Пометить
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    “Российские спортсмены составили коллективное заявление, в котором объяснили свою позицию по поводу участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.”-где, когда огласили? А поименно можно?

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    Петр 11 декабря 2017 в 22:36 Ссылка Пометить
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    Очень жаль, что наши спортсмены не видят дальше собственного носа. Предательство начинается с малого. Их оправдания просто смешны. Это они оказывается для народа делают, чтобы гордились. А народ-то спросить позабыли или боятся узнать мнение. За счет этого народа наши спортсмены получают огромные гонорары, тренируются за границей и мало в чем себе отказывают. А вот сам народ живет в довольно стеснительных условиях и радуется когда спортсмены отстаивают честь страны, радуется когда поднимается флаг страны и звучит ее гимн. На кой хрен нам нейтральные спортсмены? Пусть на свои деньги тренируются и выступают где хотят, если в критический момент не способны подумать о стране и ее авторитете.

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